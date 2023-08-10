Царь Иван Грозный и феодализм на Руси



Иван Грозный. Кадр из фильма «Иван Грозный» кинорежиссёра С. М. Эйзенштейна.

воеводы не дремали, но никак не поспевали.

в котором, – по искрометному замечанию историка А. Ю. Дворниченко, – якобы должны были «слиться в экстазе» российский народ и российская власть.

Кризис управленцев

Все увидели, какая анархическая сила – это боярство, – подчёркивал В. О. Ключевский, – если оно не сдерживается сильной рукой.



Великий князь Василий III благословляет своего сына Ивана. Журнал «Нива».

Аще царство само на ся разделится, то не можетъ стояти царство то.



Русское воинство начала XVI в. Худ. Мак Брайн. Издательство Osprey Publishing.

Неразрешимые противоречия

у вас не воля, а своеволие.



Русский воин в тягеляе. Сер. XVI в. Худ. А. В. Красников

Всех подданных считали своими рабами, своих же рабов сделали вельможами, делали вид, что правят и распоряжаются, а сами нарушали законы и чинили беспорядки, от всех брали безмерную мзду и в зависимости от неё поступали и говорили.

Первый царь и монархия

оставить друг другу вражды и тяготы свои.

Признаюсь, прислуживать королю значит (для клирика) творить святое дело, ибо короли – святое; он – помазанник Божий; недаром он помазан священным миром.

верят, что он – ключник и постельничий Бога и исполнитель его воли.

Он отстаивал не право на личный произвол, а принцип единовластия, как основание государственной силы и порядка.



Опричники. Худ. Н. В. Неврин.

Опричнина

правда, до конца не уничтожив её претензии на власть



Взятие Иваном Грозным крепости Кокенгаузен в 1577 г. Худ. П. П. Соколов-Скаля.

одна Вера, один вес, одна мера.