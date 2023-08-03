Представитель военных властей Нигера посетил Буркина-Фасо для обсуждения совместных действий на случай западной агрессии

Корпусной генерал Салифу Моди

В Буркина-Фасо прошла встреча одного из лидеров пришедшего к власти в Нигере в результате военного переворота Национального совета по защите Отечества корпусного генерала Салифу Моди с президентом страны Ибрагимом Траоре. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на заявление аппарата президента Буркина-Фасо.Корпусного генерала Салифу Моди, который до апреля 2023 года был начальником штаба нигерских вооруженных сил, называют едва ли не подлинным вдохновителем военного переворота в Нигере, произошедшего 27 июля. В этот день был свергнут прозападный президент страны Мохаммед Базум. Генерал уже успел посетить Мали, тоже дружественно настроенное по отношению к новым властям Нигера.В столице Буркина-Фасо Уагадугу генерал Моди обсудил с президентом Траоре действия на случай возможной западной агрессии. Как известно, Запад не поддержал военный переворот в Нигере, так как его совершили настроенные пророссийски офицеры, выступающие с антиколониальных позиций. Теперь Запад рассчитывает натравить на Нигер ЭКОВАС – Экономическое сообщество стран Западной Африки, в котором заправляют Нигерия и Сенегал. Членство Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи в ЭКОВАС пока приостановлено из-за того, что к власти в этих странах тоже не так давно пришли антиколониальные силы.Мали и Буркина-Фасо, а затем и Алжир, выразили поддержку новым военным властям Нигера и пообещали помочь ему военной силой в случае вторжения иностранных войск. Сам генерал Моди заявил, что Национальный совет по защите Отечества не желает, чтобы Нигер превратился в «новую Ливию», разрушенную западной агрессией.По словам Моди, Нигер и Буркина-Фасо, а вероятно и Мали, объединят усилия с тем, чтобы такой сценарий развития событий был невозможен. Сейчас уже предпринимается ряд мер в сфере безопасности и обороны, подчеркнул генерал Моди. Напомним, что в Мали задействованы бойцы ЧВК «Вагнер», которые помогали местным военным готовить личный состав.