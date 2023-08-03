Военное обозрение
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Представитель военных властей Нигера посетил Буркина-Фасо для обсуждения совместных действий на случай западной агрессии

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Представитель военных властей Нигера посетил Буркина-Фасо для обсуждения совместных действий на случай западной агрессии

В Буркина-Фасо прошла встреча одного из лидеров пришедшего к власти в Нигере в результате военного переворота Национального совета по защите Отечества корпусного генерала Салифу Моди с президентом страны Ибрагимом Траоре. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на заявление аппарата президента Буркина-Фасо.


Корпусного генерала Салифу Моди, который до апреля 2023 года был начальником штаба нигерских вооруженных сил, называют едва ли не подлинным вдохновителем военного переворота в Нигере, произошедшего 27 июля. В этот день был свергнут прозападный президент страны Мохаммед Базум. Генерал уже успел посетить Мали, тоже дружественно настроенное по отношению к новым властям Нигера.

В столице Буркина-Фасо Уагадугу генерал Моди обсудил с президентом Траоре действия на случай возможной западной агрессии. Как известно, Запад не поддержал военный переворот в Нигере, так как его совершили настроенные пророссийски офицеры, выступающие с антиколониальных позиций. Теперь Запад рассчитывает натравить на Нигер ЭКОВАС – Экономическое сообщество стран Западной Африки, в котором заправляют Нигерия и Сенегал. Членство Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи в ЭКОВАС пока приостановлено из-за того, что к власти в этих странах тоже не так давно пришли антиколониальные силы.


Корпусной генерал Салифу Моди


Мали и Буркина-Фасо, а затем и Алжир, выразили поддержку новым военным властям Нигера и пообещали помочь ему военной силой в случае вторжения иностранных войск. Сам генерал Моди заявил, что Национальный совет по защите Отечества не желает, чтобы Нигер превратился в «новую Ливию», разрушенную западной агрессией.

По словам Моди, Нигер и Буркина-Фасо, а вероятно и Мали, объединят усилия с тем, чтобы такой сценарий развития событий был невозможен. Сейчас уже предпринимается ряд мер в сфере безопасности и обороны, подчеркнул генерал Моди. Напомним, что в Мали задействованы бойцы ЧВК «Вагнер», которые помогали местным военным готовить личный состав.
Использованы фотографии:
Wikipedia / TECH. SGT. H. H. DEFFNER; http://news.aniamey.com/
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:37
    0
    А как там дела в Сенегале- майданят?
  2. Ольгея
    Ольгея Сегодня, 17:41
    +2
    Кто сказал, что Питерский саммит закончился? Всё только начинается.

    Похоже, строительство Транссахарского газопровода накрывается медным тазом.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:49
    +4
    Вагнер может сыграть здесь важную роль.
    1. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 17:55
      +1
      Цитата: Carlos Sala
      Вагнер может сыграть здесь важную роль.

      Очень похоже. Возможно, поэтому официальные власти публично "осудили" ЧВК.
      Думаю, Вагнер ещё сыграют композицию. И не только в Африке. Пшеки не зря заволновались lol
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 18:08
        0
        это 100% Вагнер в Африке ценят и уважают, да и инвестиции РФ и КНР при правильном применении способны и правда наладить жизнь в этих странах, тут лишь бы верха не зажрались
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:52
    0
    На фото у бойцов самозарядная винтовка MAS-49/56. Французское наследие лохматых годов.
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 18:04
      +2
      самозарядная винтовка MAS-49/56.
      Точнее М-14, послевоенный вариант М1 Гаранд. Тоже с музейным потенциалом Кстати некоторые модификации до сих пор используются и в США.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 18:31
        +1
        Цитата: ИВЗ
        Точнее М-14, послевоенный вариант М1 Гаранд.

        Обмишурился чуток.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:01
    0
    У "Вагнера" будут новые задачи и работа. В Африке они без дела не останутся. yes