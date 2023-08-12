Средневековье под органную музыку



Мозаика из византийской виллы в деревне Марьямин (близ г. Хама) конца IV в. н. э. Изображает женщину (слева), играющую на портативном органе с гидравлическим приводом – гидравлосе. Археологический музей г. Хама

Пусть грянет музыка!

Ударьте в бубны и троньте струны

сладкозвучной арфы и лиры.

Псалтирь, 80:3



Изображение органа IX века из Утрехтской псалтыри. Библиотека Утрехтского университета



Каспар Эйснер, его основная профессия – судебный секретарь, однако он также еще и органист и играет на органе в церкви. В передней правой части органа выступают две лямки с ручками, с помощью которых можно открывать меха внутри органа. 1628 год. (Amb. 317b.2° Folio 104 verso. Mendel II)



Нюрнберг, орган в Фрауэнкирхе (церковь Богоматери) – собор в Нюрнберге, Германия,1696 год. Орган в ней был сооружен в 1442 году, а модернизирован в 2021 г.



Вольфганг Беслер-брат, органный мастер. Изображен с органной трубой в руках, в то время как еще три органные трубы и настраивающий рожок лежат на столе. 1623 год (Amb. 279.2° Folio 93 recto. Landauer I)



Органные трубы с бронзовыми язычками

В прошлый раз мы рассказали о мастерах совместителях, которых, как оказалось, ближе к концу Средневековья расплодилось великое множество. Маляр, беливший стены, мог забивать свиней, хотя не состоял членом цеха мясников, и не только забивать, но и набивать колбаски. Причем не для себя самого, а на продажу!Ювелир мог быть дозорным на башне и «трубить каждый час», кузнец и вовсе, как оказалось, мог подрабатывать разносчиком писем. Словом, в конце Средневековья «все смешалось в доме Облонских». Так что недаром тут-то оно и закончилось.В общем, совместителей в области различных профессий было очень много. Но были другие и довольно редкие занятия, требовавшие огромного опыта и мастерства. К ним, например, можно отнести строителей (а по-другому-то их и не назовешь!) огромных средневековых органов.Вот играть на них могли люди, совмещавшие и две профессии, что нам, кстати, как раз и демонстрирует иллюстрация из книги «Двенадцати братьев». Но вот без собственно органиста, то есть человека, играющего на органе, не обходился ни один крупный город. Причем неважно, был он или католического, или протестантского вероисповедания.А все потому, что орган – стационарный музыкальный инструмент, состоящий из множества труб, был устройством очень сложным. И вот как раз сегодня мы вам и расскажем немного и о самой истории этого музыкального инструмента, а также о том, с какими трудностями сталкивались мастера, которые делали для него трубы.Орган, как считают, появился уже в IV веке, а затем был усовершенствован в VII и VIII веках. Правда, полагают, что орган с водяным приводом, так называемый гидравлос, был изобретен ещё греком Ктесибием, жившим в Александрии Египетской в 285–222 гг. до н. э. Есть даже изображение похожего инструмента на одной монете или же жетоне времён императора Нерона, что говорит о достаточно широком его распространении в эпоху Древнего мира.Но в данном случае речь будет идти об органе-пневматике, который приводился в действие продуванием через трубы сжатого воздуха или… как тогда говорили, ветра. Причем сначала в католическом богослужении орган не использовался. Ввел его в практику католического богослужения папа Виталиан (657–672 гг.), явно желавший придать музыкальному сопровождению мессы большую звучность и торжественность.В VIII веке своими органами прославилась Византия. А византийский император Константин V Копроним в 757 году даже подарил орган королю франков Пипину Короткому.Другой орган в подарок от византийской императрицы Ирины получил в подарок его сын – император Карл Великий. И орган звучал на его коронации, поскольку в то время его считали неким важным церемониальным атрибутом византийской императорской власти, ну а европейцы просто последовали этой традиции.Мастерство строительства органов в Европе прежде всего возникло в Италии, откуда во Францию они поступали уже в IX веке. Следующей страной стала Германия, а с XIV века органы в Европе распространились уже повсеместно.Интересно, что средневековые органы в сравнении с появившимися позднее – были довольно грубы. Так, клавиши их ручной клавиатуры, например, имели ширину от 5 до 7 см, а расстояние между ними достигало 1,5 см. Игра на таком инструменте требовала не только мастерства, но и недюжинной физической силы, так как на эти клавиши нажимали не пальцами, как теперь, а ударяли… кулаками. Лишь в XV веке размеры клавиш стали уменьшаться, и одновременно увеличиваться количество труб.На сегодня самым древним средневековым органом, дошедшим до наших дней с относительно целостной механикой (хотя трубы его и не сохранились), является инструмент из Норрланды – церковного прихода на острове Готланд в Швеции, который датируется 1370–1400 гг. Сейчас норрландский орган экспонируется в Национальном историческом музее в Стокгольме.Ну а самый старый (ок. 1435 г.) орган, на котором можно играть, находится в базилике Валерской Богоматери в швейцарском городе Сьоне. Немецкие средневековые органы находятся в церквях Святого Якоба в Любеке (вторая половина XV века), Святого Николая в Альтенбрухе и Святого Валентина в Кидрихе (оба последних были изготовлены где-то в XV–XVI веках).С тех пор, как в Европе появились органы, заработали и мастера, которые их изготавливали, и услуги их, заметим, стоили очень и очень дорого. Это были мастера-изготовители и настройщики, знавшие все секреты устройства и наладки этих сложнейших музыкальных инструментов. Да и саму органную трубу нужно было уметь сделать.Дело в том, что каждая органная труба, когда через нее пропускали сжатый воздух, должна была резонировать на определенной высоте. Каждая труба настраивается на определенную ноту музыкальной гаммы, а затем их объединяют в несколько рядов.Трубы для органа традиционно делают или из металла, или же из дерева. Эти материалы в основном в Средние века и использовались, однако дело это было совсем не простое. Деревянные трубы нужны для того, чтобы извлекать басовые звуки, и они имеют квадратное сечение. Трубы из металла имеют меньший размер, они либо цилиндрические, либо конические, а делают их из сплава олова и свинца. И правило здесь такое: больше олова – труба звучит звонче, больше свинца – звук, который она выдает, получается более глухой.А теперь почему трубы в органе располагаются стоймя. Причина – в мягкости сплава олова и свинца. Стоит такую трубу положить горизонтально, как через какое-то время она под собственной тяжестью примет овальное сечение, а это скажется на ее способности к звучанию. Вот почему все органные трубы стоят вертикально.Нужно подчеркнуть, что так как свинец сам по себе очень мягкий металл, для придания жесткости в сплав для органных труб всегда добавляют присадки – олово, а также в незначительных количествах сурьму и медь. Кстати, трубы с оловом дают не только звонкое звучание, но вдобавок ко всему они ещё и обладают красивым блеском, что может иметь значение, если эти трубы хорошо видны. Влияют присадки и на стоимость каждой трубы, поскольку они ее удорожают.Трубы из свинца делали так: расплавленный свинец выливали на длинную плоскую поверхность, разрезали получившийся лист на куски, сворачивали их в трубы, и спаивали по шву. Благодаря тому, что свинец очень пластичен и легко паяется, изготовление труб для органов являлось делом относительно легким, хотя и требующим определенных навыков.Деревянные трубы могли делаться как из хвойной древесины, так и из твердого дерева, скажем, дуба, вот только нижняя часть трубы практически всегда была из твердой древесины, что было важно для обеспечения точного соединения труб.Любопытно, что поперечное сечение у деревянной трубы, в отличие от круглой металлической, чаще всего было квадратным или прямоугольным. Естественно, что изготовить несколько сотен труб, да еще и соединить их все, наладить «механику» органа и настроить его так, чтобы он красиво звучал, мог только лишь человек уникальных знаний и опыта.В общем, невозможно себе представить Средневековье без органной музыки, и это, пожалуй, один из ценнейших вкладов той эпохи и в нашу современную музыкальную культуру!