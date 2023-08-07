Санкции, введенные странами Запада против России, в первую очередь ударили по ним самим. Так, с начала российской спецоперации, за которым последовало усиление санкционного давления на РФ, потери европейского бизнеса в нашей стране составили более 100 миллиардов евро.Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на мнение привлеченных экспертов.Они отмечают, что примерно 176 компаний, работавших на российском рынке, столкнулись со снижением стоимости своих активов, а также с дополнительными крупными расходами, связанными с валютным обменом. Больше всего эта негативная ситуация отразилась на западном нефтегазовом секторе. Три крупные европейские компании данной отрасли понесли совокупные убытки на сумму более 40 миллиардов евро. Также существенные потери зафиксировали автопроизводители и финансовые учреждения из стран ЕС.В значительной степени их потери связаны с решением прекратить свою деятельность на территории России. Но, как отмечают западные СМИ, несмотря на санкции, часть компаний из Европы отказывается покидать российский рынок. Согласно информации агентства Bloomberg, они существенно повысили свои продажи, а, следовательно, и увеличили прибыль.К примеру, производитель кондитерской продукции Mondelez, известный в России по шоколаду Alpen Gold и печенью Oreo, добился за прошлый год роста продаж на 38 процентов, или до 92 миллиардов рублей. Причем на существенный рост прибыли компании не повлияли даже сложности с переводом средств в Россию и из нее.Согласно утверждению советника российского президента Антона Кобякова, примерно половина иностранных компаний не стали прекращать работу на территории РФ.