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Западные СМИ: несмотря на санкции, часть компаний из Европы отказывается покидать российский рынок

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Западные СМИ: несмотря на санкции, часть компаний из Европы отказывается покидать российский рынок

Санкции, введенные странами Запада против России, в первую очередь ударили по ним самим. Так, с начала российской спецоперации, за которым последовало усиление санкционного давления на РФ, потери европейского бизнеса в нашей стране составили более 100 миллиардов евро.


Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на мнение привлеченных экспертов.

Они отмечают, что примерно 176 компаний, работавших на российском рынке, столкнулись со снижением стоимости своих активов, а также с дополнительными крупными расходами, связанными с валютным обменом. Больше всего эта негативная ситуация отразилась на западном нефтегазовом секторе. Три крупные европейские компании данной отрасли понесли совокупные убытки на сумму более 40 миллиардов евро. Также существенные потери зафиксировали автопроизводители и финансовые учреждения из стран ЕС.


В значительной степени их потери связаны с решением прекратить свою деятельность на территории России. Но, как отмечают западные СМИ, несмотря на санкции, часть компаний из Европы отказывается покидать российский рынок. Согласно информации агентства Bloomberg, они существенно повысили свои продажи, а, следовательно, и увеличили прибыль.

К примеру, производитель кондитерской продукции Mondelez, известный в России по шоколаду Alpen Gold и печенью Oreo, добился за прошлый год роста продаж на 38 процентов, или до 92 миллиардов рублей. Причем на существенный рост прибыли компании не повлияли даже сложности с переводом средств в Россию и из нее.

Согласно утверждению советника российского президента Антона Кобякова, примерно половина иностранных компаний не стали прекращать работу на территории РФ.
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15 комментариев
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  1. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 09:53
    +3
    Санкции санкциями,а бабло европейцы считать умеют!И отказаться от курицы,несущей золотые яйца не каждый смог.Тот же автомобильный рынок.Вчера увидел знакомого на китайском автомобиле Танк!Прокатились.И знаете,очень достойный аппарат!Большой,удобный, вместительный.Так что пройдет еще год два и многие западные компании будут мечтать вернуться на наш рынок.Но будет поздно.Китайцы и надеюсь наши смогут заместить большенство недостающих стране товаров и услуг
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:54
    +1
    Да всё хорошо же. Ну стало дороже всякое оборудование для производства, его ремонта и обновления, упаковочный материал, семенной материал и тд и тп. Делов то, издержки же закладываются в цену товара за которые платят покупатели, а не производители. Вон у нас как заявили, огромный рост в сельском хозяйстве, всякое там мясо/курица, молодцы так держать! Но всё равно растут цены т.к большая часть затрат это импорт различный, а шлифанут всё это дорогой логистикой и цепочкой посредников уже здесь, до магазина.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:55
    +1
    Ну ушло РЕНО с Садерами, Логанами и Дастерами, пришел "Москвич", сами знаем от кого. Надеюсь, скоро увидим "Волгу" от туда же. А вот корейцы с КИА и Хундаями почему-то не спешат на выход....К чему бы это? Ушла ИКЕЯ, россияне на лавке стали спать, а вещи хранить в сундуках?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:04
      0
      Так ведь если на них не давят по политической части они и не уйдут, тем более ценник на товар только выше становится.
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:55
    0
    Не покинули, потому что не торгуют высокотехнологическими товарами, вот на них и смотрят сквозь пальцы. И откуда постоянно фраза "санкции ударили прежде всего по ним" ? Санкции по обеим сторонам бьют, у нас нефтянка начала откладывать и замораживать проекты и не только она.
  5. Жнец
    Жнец Сегодня, 09:59
    -1
    Сходите в магазин бытовой электроники. Знаменитых брендов не найти, один китай под своими наименованиями. Ни сони, ни панасоник, ни тошиба, ни электролюкс (вчера видел в днс к своему удивлению, видимо параллельный импорт), ни боша с сименсом и т. д.
    Ещё и подорожало всё.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:09
      +1
      А раньше по брендами было мелко, мелко написано, изготовлено в КНР. У меня два холодильника Хитачи (8 и 10 лет), мелко, мелко написано......
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:04
    +1
    Надо быть полным идиотом ,что бы имея почти 70% своего бизнеса в России ,взять и закрыться.Но некоторые смогли . Где сейчас Нокиан Таерс ? А нет ни хрена
    1. Умник
      Умник Сегодня, 10:12
      +2
      У Рено рынок России был вторым после Европы) вы представляете сколько бабла они потеряли?
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 10:41
      0
      Где сейчас Нокиан Таерс ? А нет ни хрена
      Они ушли, а их шины вовсю продаются в наших интернет магазинах... И будут продаваться, в чём я абсолютно уверен... Сказать - "я ушёл" просто, а уйти, с производством в основном ориентированным на Россию, очень сложно...
      Тем более завод во Всеволжске, по моему, как работал, так и работает... "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».
  7. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:04
    +1
    они существенно повысили свои продажи
    То есть никакого бойкота компаний-производителей, за чьи налоги ведется война с Россией, со стороны российских потребителей не наблюдается belay . Даже вино из Италии и Франции вполне спокойно ввозится и продается. В США, если бы Германия (гипотетически) поддержала запрещенный "Талибан", автосалоны немецких авто горели бы, как и сами авто на стоянках, а пожарные вместо вызова туда, были бы на обеде.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 10:31
      0
      если бы Германия (гипотетически) поддержала запрещенный "Талибан", автосалоны немецких авто горели бы, как и сами авто на стоянках, а пожарные вместо вызова туда, были бы на обеде

      Помним, помним из истории, как "горело" шелловское масло и бензин в немецких танках во ВМВ! И сказки про янкелей, не поставлявших гитлеровцам нефтепродукты, каучук и иже с ними! Как и Швеция с железной рудой, и не только... Бабло важнее всего! А на жизни солдат - своих, а уж тем более противника - накакать!
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:06
    +1
    прикормили...................................................................................................
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:21
    0
    Санкции, введенные странами Запада против России, в первую очередь ударили по ним самим. Так, с начала российской спецоперации, за которым последовало усиление санкционного давления на РФ, потери европейского бизнеса в нашей стране составили более 100 миллиардов евро.

    По властям стран Запада ничего не ударило. По каким то компаниям зарубежным - да, что то потеряли.
    А те, кого в пример ставят, вот мол, они по-прежнему в России... Значит их выгода больше, чем риски. Наверное уже за 200 процентов прибыль перевалила.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:31
    0
    часть компаний из Европы отказывается покидать российский рынок
    У кого часть мозгов еще не политизирована тот понимает, что лишатся своей прибыли себе дороже. Сегодня политики заняты "удушением России", которая явно не достигает целей, что будет завтра неизвестно, а пустота на рынке может быстро заполнится более шустрыми.