Ещё один замок на скале: Рокка-Каласио

Оградили город Давидов

большою и крепкою стеною и крепкими башнями,

и сделался он для них крепостью.

Первая книга Маккавейская, 1:33

Вид снизу. Представьте, что на вас надеты, помимо льняного белья, суконные шоссы, кольчужные шоссы, кольчуга весом 16 кг, потом еще бригандина 5 кг, шлем бундхугель 3 кг. В правой руке у вас меч (1 кг), а в левой щит (?), и вот вы во всем этом лезете наверх… Да при этом ещё какой-нибудь гад швыряется сверху камнями размером с футбольный мяч...