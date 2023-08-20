Ещё один замок на скале: Рокка-Каласио

Таким замок Рокка-Каласио выглядит в кинофильме «Леди-ястреб» (1985)
Оградили город Давидов
большою и крепкою стеною и крепкими башнями,
и сделался он для них крепостью.
Первая книга Маккавейская, 1:33
большою и крепкою стеною и крепкими башнями,
и сделался он для них крепостью.
Первая книга Маккавейская, 1:33
Средневековые замки. А было так, что в одной из предыдущих статей про замки один из читателей выложил фотографию итальянского замка Рокка-Каласио, который тоже является «замком на скале», причем очень даже высокой – 1 464 метра над уровнем моря. И понятно, что многие другие читатели тут же захотели не только о нем узнать все в подробностях, но и полюбоваться на его красивые фото. Ну что ж – желание читателей закон для автора, так что сегодня мы как раз в этот замок и отправимся.
Вид снизу. Представьте, что на вас надеты, помимо льняного белья, суконные шоссы, кольчужные шоссы, кольчуга весом 16 кг, потом еще бригандина 5 кг, шлем бундхугель 3 кг. В правой руке у вас меч (1 кг), а в левой щит (?), и вот вы во всем этом лезете наверх… Да при этом ещё какой-нибудь гад швыряется сверху камнями размером с футбольный мяч...
Ну а начать нужно, опять же, с географии. Это самое высокое место в Италии, и надо же – свято место пусто не бывает, его тут же оседлал средневековый замок, да ещё какой! Самый, если так можно выразиться, «замковый замок» – четыре башни по углам и пятая посредине.
Находится он в муниципалитете Каласио, в провинции Л'Акуила, Абруццо и, как уже отмечалось выше – это самая высокая крепость, построенная в Аппенинах. Благодаря этому с её центральной башни открываются живописные виды на окрестности. На севере хорошо просматриваются главные вершины Гран-Сассо д'Италия (Корно-Гранде, Пиццо-Чефалоне, Монте-Прена, Монте-Бандьера, Монте-Больца, Монте-Руцца), на юго-востоке хорошо виден горный массив Маелла, на юго-западе – Сиренте-Велино. В хорошую погоду открываются долины Навелли и Тирино.
Ясно, что отсюда можно было ещё издалека заметить приближение неприятеля и дымом либо при помощи зеркал сигнализировать об этом другим замкам. То есть с военной точки зрения расположение этого замка на самом гребне горного хребта, да ещё и в самой его высокой точке было исключительно выгодным, так как подобраться к нему можно было только лишь с двух сторон, а две другие представляли собой крутые горные склоны!
Восьмиугольная церковь Санта-Мария-делла-Пьета
Специалисты утверждают, что происхождение замка очень древнее и восходит к 1000 году, а его основание приписывается Руджеро II д'Альтавилла, или Рожеру II Сицилийскому (как это нам более привычно), и было связано с норманнским завоеванием Южной Италии в 1140 году.
Строительство крепости началось с возведения одиночной сторожевой башни. Ну а обнесенный стеной двор с четырьмя цилиндрическими башнями по углам вокруг более высокой внутренней башни был добавлен уже в XIII веке. Однако первый исторический документ, в котором упоминается замок Каласио, был датирован лишь 1239 годом. А первый документ, подтверждающий его присутствие именно в регионе Абруццо, и вовсе относится к 1380 году, в котором она описывается как изолированная сторожевая башня. Хотя не вызывает сомнений, что в XII веке она уже также существовала и при этом была построена в характерном стиле нормандской архитектуры.
Мост, ведущий в замок
Нижняя половина крепости построена из местного белого камня, добытого тут же и обтесанного в виде больших каменных блоков, причем нижние блоки были большего размера, чем те, из которых построена её верхняя половина. Считается, что это должно было сделать крепость совершенно неприступной для нападающих.
Вызывает вопрос коническая форма основания башен, но зачем было сделано именно так, как раз понятно. Коническим основанием в то время старались снабдить многие стены и башни замков, причем его применение позволяло убить сразу двух зайцев: затрудняло работы по подкопу под них, но самое главное – позволяло более эффективно… сбрасывать на врагов камни, вытесанные в форме шаров. Такие снаряды, ударяясь о наклонное основание башен, рикошетировали от него в сторону противника и поражали его на расстоянии, на которое просто руками их было бы бросить просто невозможно!
Вид с квадрокоптера
Впрочем, оборонительные возможности замка в бою так и не были испытаны ни разу!
Зато его на прочность испытали силы природы: первый раз в ноябре 1461 года, когда землетрясение примерной магнитудой от 7 до 8 баллов по шкале Рихтера довольно-таки сильно его разрушило. Но зато именно после этого Рокка-Каласио и приобрел свой нынешний вид.
Дело в том, что в 1463 году с позволения Фердинанда I Неаполитанского он перешёл к Антонио Тодескини из семьи Пикколомини, а тот приказал начать строительство мощных каменных стен и четырёх круглых башен с зубцами в стиле гибеллинов.
Кстати говоря, владели этим замком не только они, а самые различные представители итальянской и даже зарубежной знати: это были и Пальяра, Колонна, Челано, Кальдора, Аккроччиамуро, Каттанео, Медичи и даже Бурбоны.
Между прочим, флорентийские Медичи получили его в эпоху Возрождения, в Апулии установились обычаи перегона овец, и вот как раз Медичи-то и были гегемоном процветающей торговли шерстью. Замок они использовали в его первоначальном назначении, разместив на башне наблюдательный пункт, чтобы наблюдать за многочисленными стадами овец в его окрестностях или за скотом, направляющимся на отгон в Апулию через королевскую тропу для крупного рогатого скота в долине Тирино.
Бывало, что смена владельцев замка осуществлялась вполне мирным путём, но случалось, что и военным. Но и в последнем случае боевые действия самого этого замка не касались, а всегда велись «где-то там».
Устройство замка из популярного итальянского издания…
После долгого периода относительного процветания под властью Бурбонов в 1703 году землетрясение повторилось. Деревня, что находилась у подножья замка, была почти полностью разрушена, а сама крепость при этом серьезно повреждена.
Но так как к этому времени всякое военное значение замок давно уже потерял, то и восстанавливать его после этого не стали. В итоге он был полностью заброшен и начал медленно, но верно превращаться в руины, впрочем весьма романтического внешнего вида и потому особенно привлекательные.
Зубцы гибеллинов. Фото Сары Чиачи
Свою роль в том, что это место не было окончательно забыто, сыграло и то, что рядом с замком, но немного пониже, в 1596 году была построена восьмиугольная церковь Санта-Мария-делла-Пьета, которую многие местные жители по традиции продолжали посещать.
Согласно легенде, жители деревни Рокка-Каласио построили церковь после победы над бандой разбойников. Церковь была очень большой для такой маленькой деревни и является редким примером церковного строения восьмиугольной формы. Внутри находится изображение Чудотворной Девы Марии и скульптура вооруженного мечом святого Михаила. Сегодня это простая молельня, которую посещают набожные люди.
Замок ночью. Фото viaggiamo.it
Лишь после Второй мировой войны до местных властей дошло, что руины на их территории – это золотая жила и надо её использовать для привлечения в регион туристов. С 1957 года началась регулярная работа по ремонту и частичному восстановлению замкового комплекса. А тут денег добавили ещё и кинематографисты, которым руины замка очень приглянулись в качестве декораций для исторических фильмов.
История замка в рисунках: норманнская башня X–XI вв.
Башня XII в.
Замок в XV–XVI вв.
Руины замка после землетрясения 1703 года
Очень понравилась им конструкция замка, имеющая форму простого квадрата с башнями по углам и башней бергфрид (высокая башня) в самом центре. Причем центральная, внутренняя башня имела четыре этада, угловые башни были двухэтажными, а коридор, соединяющий круглые башни, имел зубцы, чередующиеся с бойницами. Как правило, именно такие «замки» сооружают дети из песка, и именно такими чаще всего их себе представляют и взрослые.
Попасть в этот замок можно было лишь через единственные ворота в его восточной стене, которые к тому же находились на высоте около пяти метров над землей. Сейчас туда проложен мостик, а вот в то время, когда в замке располагался гарнизон, достаточно было поднять подвесной мост и… все, войти в него становилось просто невозможно.
Само посещение руин замка – бесплатное, что, конечно, обрадует любого туриста.
Вид на замок с северной стороны
Какие кинофильмы здесь снимались?
О, самые разные. Его можно увидеть в сценах фильма «Мои друзья – 2» (1982), снятого режиссёром Марио Моничелли. В фэнтази-кинофильме Ричарда Доннера «Леди-ястреб» (1985) его даже немного достроили.
В известной кинокартине Жан-Жака Анно «Имя розы (1986) он вроде бы тоже есть, но я его почему-то не заметил. Вот замок Кастель-дель-Монте – да, причем в фильме в нем даже полыхает пожар. Но вот где там был Каласио, не скажу, хотя написано, что снимался этот фильм именно там.
Уже в XXI веке здесь снимали «Горизонт событий» (2005 год) режиссёра Даниэля Викари и также показали замок в некоторых сценах фильма «Американец», снятого режиссёром Антоном Корбейном в 2010 году. Даже «Спрут 7» (1995) и тот, оказывается, связан с этим замком.
Наконец, в 2019 году случилось знаковое событие в истории замка: журнал National Geographic включил его в число самых красивых замков в мире, которых его редакция насчитала аж целых… 15 штук!
До Рокка-ди-Каласио можно круглый год легко добраться на машине по узкой горной дороге, которая начинается от деревни Каласио. В конце трех километров асфальта вы должны будете пройти пешком через средневековую деревню, пока не доберетесь до восьмиугольной церкви Мадонны-делла-Пьета, на что потребуется ещё десять-пятнадцать минут.
Кроме того, вы можете добраться до деревни Рокка-Каласио пешком по древней тропе мулов, что займет примерно около сорока минут, но надо будет пройтись по асфальтированной дороге 3 км (причем в гору). Или же можно приехать туда, взяв напрокат электрические велосипеды в сельском кооперативе.