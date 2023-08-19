В погоне за утопией: политика военного коммунизма в 1917–1921 гг. и ее последствия

«Военный коммунизм являет собой последовательно формировавшийся, безоглядно и ускоренно внедрявшийся в конце 1917–1921 гг. в целях перехода общества к социализму комплекс мер социально-экономического, политического и идеологического характера. Термин вошел в политический лексикон с подачи революционера и ученого А. А. Богданова в начале 1920-х гг. Под ним подразумевали насильственное и форсированное уничтожение частной собственности и товарно-рыночных отношений, ликвидацию эксплуататорских классов [2]»,

Военный коммунизм – модель немецкого «военного социализма»?

«Говорят, что мы не удержим власти и пр. Но мы не одни. Перед нами целая Европа. Мы должны начать. Теперь только социалистическая революция [5]»,

«Пока в Германии революция еще медлит «разродиться», наша задача – учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание еще больше, чем Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства [4]»,

Борьба с деревней как часть политики военного коммунизма

Крестьянские восстания как результат политики военного коммунизма

«Ошибка думать, что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому» [12].

Заключение

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