На Украине подтвердили отказ от переговоров с Россией по продлению контракта на транзит газа в Европу

Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами… Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа

После 2024 года Европа может остаться без российского газа, Украина не намерена продлевать контракт с российским "Газпромом" на прокачку газа через свою территорию. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.Глава минэнерго Украины дал интервью очередному иностранному изданию, в котором подчеркнул, что Киев не планирует продлевать контракт с Россией на прокачку российского газа через украинскую территорию. Заключенное в 2019 году соглашение будет действовать до конца 2024 года, после чего никаких договоров заключаться с "агрессором" не будет. В этом случае Европа останется без российского газа, в Киеве очень хотят посмотреть, как "союзники" с этим справятся.- заявил министр.О том, что продление контракта на транзит российского газа через украинскую ГТС маловероятен, в Киеве заявляли уже не раз. В то же время ряд украинских политиков поддерживает позицию все же не прекращать транзит, так как за это Киев получает от Москвы деньги, причем не малые. А лишаться доходов на Украине не любят. Кроме того, Украина должна показать себя "надежным партнером" для Европы, а проблему отказа от российского газа и нефти европейские страны пусть решают сами. Вот как откажутся закупать, так и необходимость в транзите исчезнет.Напомним, что в настоящее время российский газ в Западную и Северную Европу идет только по одной ветке украинской ГТС, через станцию Сунжа. По последним данным, Россия прокачивает примерно 42,4 млн. кубометров газа в сутки по ранее заключенным контрактам.