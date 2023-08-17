Военное обозрение
Войти Регистрация

На Украине подтвердили отказ от переговоров с Россией по продлению контракта на транзит газа в Европу

31
На Украине подтвердили отказ от переговоров с Россией по продлению контракта на транзит газа в Европу

После 2024 года Европа может остаться без российского газа, Украина не намерена продлевать контракт с российским "Газпромом" на прокачку газа через свою территорию. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.


Глава минэнерго Украины дал интервью очередному иностранному изданию, в котором подчеркнул, что Киев не планирует продлевать контракт с Россией на прокачку российского газа через украинскую территорию. Заключенное в 2019 году соглашение будет действовать до конца 2024 года, после чего никаких договоров заключаться с "агрессором" не будет. В этом случае Европа останется без российского газа, в Киеве очень хотят посмотреть, как "союзники" с этим справятся.

Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами… Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа

- заявил министр.

О том, что продление контракта на транзит российского газа через украинскую ГТС маловероятен, в Киеве заявляли уже не раз. В то же время ряд украинских политиков поддерживает позицию все же не прекращать транзит, так как за это Киев получает от Москвы деньги, причем не малые. А лишаться доходов на Украине не любят. Кроме того, Украина должна показать себя "надежным партнером" для Европы, а проблему отказа от российского газа и нефти европейские страны пусть решают сами. Вот как откажутся закупать, так и необходимость в транзите исчезнет.

Напомним, что в настоящее время российский газ в Западную и Северную Европу идет только по одной ветке украинской ГТС, через станцию Сунжа. По последним данным, Россия прокачивает примерно 42,4 млн. кубометров газа в сутки по ранее заключенным контрактам.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. km-21
    km-21 Сегодня, 07:44
    +8
    На Украине подтвердили отказ от переговоров с Россией по продлению контракта на транзит газа в Европу

    И это хорошо. Киевский режим сам роет себе могилу.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:49
      +2
      в Киеве очень хотят посмотреть, как "союзники" с этим справятся.
      За отказ транзита газа Украине будет Ата-та ! И большое ! crying
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:02
        0
        Цитата: Uncle Lee
        За отказ транзита газа Украине будет Ата-та ! И большое !

        Интересно, а что скажет на это, Эвропа.
    2. Б-15
      Б-15 Сегодня, 07:49
      +2
      Ничего хорошего.
      Это основной канал для Венгрии и, в какой-то степени, Сербии.
      Выкручивать руки они молодцы. Но и возможностей у крутилок всё меньше.
      1. Avsch
        Avsch Сегодня, 08:08
        0
        У Сербии есть поставки от турецкого потока. Труба заходит в Сербию из Болгарии и далее в Венгрию.
      2. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 08:18
        0
        По крайней мере нашей вины в прекращении поставок газа в Европу не будет, а если европейцы замёрзнут, то фиг с ними, не велика потеря, они сами в этом виноваты.
        1. C-Real
          C-Real Сегодня, 08:58
          0
          Не замерзнут, но промышленность встанет колом.
    3. Умник
      Умник Сегодня, 07:54
      +2
      Такие заявления это предмет для торга. Укры клянчат технику с Европы. Дадите технику? Не дадите мы вам газ перекроем
      1. Жнец
        Жнец Сегодня, 08:19
        +1
        И по традиции обвиним в этом Россию) типа это она шантажирует энергетическим оружием) А правда это или нет, мало кого интересует. Россия виновата априори во всём, это аксиома
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 08:25
        +1
        "А если не будут.... - отключим газ". Где-то я уже это слышал? Классика.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:07
        0
        Цитата: Умник
        Дадите технику? Не дадите мы вам газ перекроем

        Как всегда, свидомый шантаж "партнеров".
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:56
      +9
      3 млд. долларов за прокачку Украине каждый год am трудно представить Сталина торговавшего углеводородами с противником в ВОВ.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:48
    +1
    А Украине нельзя расторгнуть контракт досрочно,как мы с Польшей, и ни кому ничего за это не будет.Нам евро ,Европе газа с коротким плечом.Эрдоган наверно одобрит.
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 07:51
    +4
    Если так сделают, то это отличная новость, может уже тогда у наших политиков пелена с глаз сойдёт и поймуть, что нельзя одновременно воевать и торговать с врагом
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 07:55
      +4
      у наших политиков пелена с глаз сойдёт

      Блажен кто верует

      У наших политиков не пелена на глазах, а кошелек в кармане.
      Деньги не пахнут.

      Даже газом.
      1. sheridans
        sheridans Сегодня, 08:29
        -3
        Вы такие мудрые мужики собрались, что аж оторопь берёт. Ну хню же перестаньте нести о кошельках. Своё место вы знаете, а надуваетесь .
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:52
    +2
    Если немцы попросят то могут и запросить продление: другой вопрос -- нам это не выгодно; пусть дохнут.
    1. Snay
      Snay Сегодня, 08:21
      +2
      Вам, это кому?? Воюющему народу да, не выгодно, комерсам во власти невыгодно прекращение поставок.. Только кто плебс слушать будет?
  5. Cannon
    Cannon Сегодня, 07:54
    +1
    Цитата: Rt Rt
    Если так сделают, то это отличная новость, может уже тогда у наших политиков пелена с глаз сойдёт и поймуть, что нельзя одновременно воевать и торговать с врагом

    жадность безгранична.
  6. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:54
    +3
    Турецкий и Голубой потоки ещё работают, и пути поставки российского газа в Европу существуют. Европа в связи закрытием этой нитки, без российского газа, как Вы написали, не остаётся. Ни разу не остаётся.

    Там вопрос в другом: Они не хотят закупать газ в рублях, поэтому со многими покупателями договоры были расторгнуты и через Украину стало поставлятся мало газа и именно поэтому сейчас эту нитку можно и прикрыть.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:00
    +3
    На Украине подтвердили отказ от переговоров с Россией по продлению контракта на транзит газа в Европу
    Наверное по такому случаю кто то зарыдает. Но большинство скажет - сдох контракт, ну и фиг с ним.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:10
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Наверное по такому случаю кто то зарыдает.

      Зарыдают, один два, а миллионы вздохнут с облегчением.
  8. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:02
    0
    Ну наконец то это случится. А то всё говорили об этом говорили.
  9. Avsch
    Avsch Сегодня, 08:06
    +1
    Чем меньше нас сейчас финансово связывает, тем ближе победа.
  10. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:06
    +1
    Заключенное в 2019 году соглашение будет действовать до конца 2024 года, после чего никаких договоров заключаться с "агрессором" не будет

    ***
    — "До конца 2024 года" ещё дожить надо...
    ***
  11. Snay
    Snay Сегодня, 08:17
    +5
    Почему транзит вообще существует? Почему транзит нефти идет заправляя технику врага????
    Достали со своими играми!
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:14
      0
      Почему транзит вообще существует? Почему транзит нефти идет заправляя технику врага????

      Потому что нужно платить врачам, учителям , военным, полисменам, пенсии пенсионерам и т.д. А где взять деньги ? Ответ очевиден нефть и газ наше всё, а ну да ещё есть зерновые культуры их мы тоже отправляем за бугор даже бесплатно.
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:22
    +1
    Наши враги делают за нас то, что мы должны были сами сделать еще 24.02.2022. Главное, что бы они не передумали и не поддались уговорам "наших" не оставлять Европу без российского газа. Театр абсурда.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:22
    +2
    Украина не намерена продлевать контракт с российским "Газпромом" на прокачку газа через свою территорию.
    То, на что не могли решится мы по каким-то причинам (возможно, что в т.ч. из-за штрафных исков со стороны Европы за невыполнение контракта) пошла сама Украина. Во-первых, наконец не будем платить Киеву за транзит и тем самым подпитывать войну с их стороны, а во-вторых, хватит миндальничать с Европой и поставлять хоть и не в таких объемах, как раньше наш газ. Они сами от него громогласно отказались.
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:38
    0
    Нет транзита,нет и газа вообще на окраину, нет газа зиро в пхг,зиро в пхг нет денег за предполагаемое хранение. Не мешать, они все сами прааильно делают, даещь демократичный газ из австралии с сухопутной логистикой.
  15. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 09:12
    0
    И кому от этого хуже? Было несколько миллиардов долларов бюджет, а теперь не будет