Ряд китайских компаний претендуют на покупку российских месторождений серебра

На покупку активов российской горнорудной компании Polymetal претендуют не только отечественные, но и ряд китайских компаний, преимущественно из сектора горнодобывающей промышленности.Компания Polymetal является одним из крупнейших в стране производителей серебра, а также одним из основных золотодобытчиков, разрабатывающим месторождения в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. В начале августа текущего года эта компания перерегистрировалась с острова Джерси в Казахстан и планирует в дальнейшей перспективе вести дела за пределами России.Как утверждает руководство Polymetal, смена регистрации была необходима для того, чтобы избежать полной потери российского бизнеса. С учетом нынешних условий глава компании ожидает получить значительную выгоду от продажи активов Polymetal, несмотря на неизбежность дисконта при заключении сделки.Владельцы компании планируют завершить сделки по продаже в течение шести-девяти месяцев, что, по мнению экспертов, с учетом размеров принадлежащих Polymetal активов, является очень непродолжительным сроком. Дополнительным препятствием остается необходимость согласовывать сделки как с властями России, так и США, чтобы обезопасить компанию от санкций.Ранее сообщалось, что на покупку российских активов Polymetal претендуют компании "Полюс", структуры, принадлежащие Владиславу Свиблову, УГМК, "Селигдар", а также владелец компании Highland Gold Иван Кулаков, являющийся бывшим партнером Романа Абрамовича по "Сибнефти". Какие-либо конкретные китайские компании в настоящее время не фигурируют в открытых источниках.