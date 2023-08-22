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Ряд китайских компаний претендуют на покупку российских месторождений серебра

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Ряд китайских компаний претендуют на покупку российских месторождений серебра

На покупку активов российской горнорудной компании Polymetal претендуют не только отечественные, но и ряд китайских компаний, преимущественно из сектора горнодобывающей промышленности.


Компания Polymetal является одним из крупнейших в стране производителей серебра, а также одним из основных золотодобытчиков, разрабатывающим месторождения в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. В начале августа текущего года эта компания перерегистрировалась с острова Джерси в Казахстан и планирует в дальнейшей перспективе вести дела за пределами России.

Как утверждает руководство Polymetal, смена регистрации была необходима для того, чтобы избежать полной потери российского бизнеса. С учетом нынешних условий глава компании ожидает получить значительную выгоду от продажи активов Polymetal, несмотря на неизбежность дисконта при заключении сделки.

Владельцы компании планируют завершить сделки по продаже в течение шести-девяти месяцев, что, по мнению экспертов, с учетом размеров принадлежащих Polymetal активов, является очень непродолжительным сроком. Дополнительным препятствием остается необходимость согласовывать сделки как с властями России, так и США, чтобы обезопасить компанию от санкций.

Ранее сообщалось, что на покупку российских активов Polymetal претендуют компании "Полюс", структуры, принадлежащие Владиславу Свиблову, УГМК, "Селигдар", а также владелец компании Highland Gold Иван Кулаков, являющийся бывшим партнером Романа Абрамовича по "Сибнефти". Какие-либо конкретные китайские компании в настоящее время не фигурируют в открытых источниках.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Романвер
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21 комментарий
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:04
    +10
    компания перерегистрировалась с острова Джерси в Казахстан
    Ага ! Только не в России !
    1. Комментарий был удален.
    2. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 14:21
      +2
      Вот она, правда, так и выясняется.
      Серебро - российское. А торгует им кто угодно, откуда угодно.
      Далеко мафеозный Казахстан протянул свои ручёнки уже, после развала СССР...
      Пока мы тут с украми воюем, они и остальное к рукам приберут.
      Обратить надо внимание на это странное госудаство с неправильными границами. Сделать так, чтобы яснее ясного стало, что с ним дальше делать.
      А то, вся Сибирь скоро "Казахстаном" станет, пока мы её от Китая бережём, как можем.
  2. 501Legion
    501Legion Сегодня, 14:06
    +5
    Какие-либо конкретные китайские компании в настоящее время не фигурируют в открытых источниках.

    и зачем тогда эту чушь в заголовке городить было ?
  3. PVV66
    PVV66 Сегодня, 14:07
    +15
    Недра должны принадлежать только Российскому государству и российским компаниям. Наши недра это стратегическая безопасность страны. Китайцы друзья, пока им есть выгода от дружбы. С Россией всегда дружили чтобы поиметь с нее что то, примеров в истории хоть отбавляй.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 14:17
      +6
      А по-моему лучше - российскому народу, а еще лучше советскому - как "носителю суверенитета и единственного источника власти". hi
    2. Ярик
      Ярик Сегодня, 15:25
      0
      PVV66 (PVV66)...Единая Россия блокирует принятие законов о том, что добывать, перерабатывать и продавать природные ресурсы могли бы только компании с российской регистрацией. Более того, по факту среди самых крупных компаний , которые занимаются добычей полезных ископаемых и энергогенерированием, практически нет компаний с российской регистрацией.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:12
    +16
    Дополнительным препятствием остается необходимость согласовывать сделки как с властями России, так и США, чтобы обезопасить компанию от санкций.

    Я балдею от нашего правительства как моль от нафталина - РОССИЙСКОЕ СЕРЕБРО ДОБЫВАЕТ КУЧУКА МОШЕННИКОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАНАЯ ВО ВРАЖДЕБНОМ РОССИИ КАЗАХСТАНЕ!!! И это во время войны! В этой ситуации возможен только один алгоритм действий:
    1. Polymetal превращается в Полиметалл и национализируется Российской Федерацией.
    2. Американцы идут лесом, а лоббирующие их интересы российские чиновники едут на Колыму золото мыть.
    3. Китайцам объясняют, что претендуй не претендуй а всё равно получишь... гм... договор о покупке РОССИЙСКОГО СЕРЕБРА по ценам, выгодным России.
    И только так и никак иначе am
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 14:23
      +3
      При этом чтобы добывать Российское серебро нужно "договориться с США" - сиречь получить у них разрешение, вот таки как бывает.
  5. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 14:14
    +1
    Ой как некошерно, однако, и название аглицкое и регистрация не в России. Все же не зря в статье конституции при перечислении на первом месте "Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной... и иных формах собственности.", а кто эти частники там и не сказано. laughing
  6. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 14:15
    +2
    Речь об активах добывающей компании, а не о месторождении серебра. Неуклюжий, и бездарный хайп
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:16
    +1
    Polymetal, смена регистрации была необходима для того, чтобы избежать полной потери российского бизнеса.
     Серьёзная причина,что бы не потерять российские ресурсы. laughing
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:12
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Polymetal, смена регистрации была необходима для того, чтобы избежать полной потери российского бизнеса.
      Серьёзная причина,что бы не потерять российские ресурсы.

      Полностью оправдано с точки зрения международного права и основанного на нём "бизнеса".
      России-то от этого что?
      Теплее, светлее, пушистее станет?
      Хрен (овощь) там, - не станет.
      Так и нечего под кого-то подстраиваться.
  8. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 14:23
    -3
    Челы на Ютьюбе советуют инвестировать в серебро. Я уже купил несколько советских серебряных рублей времен революции.

    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 14:36
      +2
      Челы на Ютьюбе советуют инвестировать в серебро. Я уже купил несколько советских серебряных рублей времен революции.


      Не революции, а НЭПа.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:23
    +2
    российской горнорудной компании Polymetal
    До революции разве русский заводчик-предприниматель (например Демидов или Путилов) назвал бы так свою компанию, а тем более рассчитывал вести дела исключительно за границей? Советское время даже не вспоминаю, т.к. предприятия принадлежали государству.
    По поводу продажи активов. Достанутся тому кто похитрее и поизворотливее.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:31
    +1
    «Полиметалл» — российская горнорудная компания, занимается добычей серебра, золота и меди (в ближайшей перспективе — добыча металлов платиновой группы в Карелии).
    Центральный офис располагается в Санкт-Петербурге. Была основана в 1998 году.
    Головная компания Группы «Полиметалл», Polymetal International plc, была зарегистрирована на острове Джерси. 7 августа 2023 года завершила перерегистрацию в Казахстан, в МФЦ «Астана»[3].

    Из российского в ней только то, что она грабит российские недра.
    И ведь есть положительный опыт. Ходорковский и "Юкос". Он ведь тоже хотел продать российскую нефть американцам. negative
  11. Eug
    Eug Сегодня, 14:41
    +1
    Как можно такие активы продавать в частные, тем более иностранные руки? Серебро обещает стать самым стратегическим товаром...
  12. иван2022
    иван2022 Сегодня, 14:41
    0
    Конституция РФ даёт широкие возможности для подобных дел.
    Народ и Партия ровно 30 лет едины в своём порыве продать все!
  13. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 15:12
    -1
    Продавайте все блин, у России много. На российском дешёвом газе танки клепать проще. А потом против России воевать этими танками.
  14. Million
    Million Сегодня, 15:20
    0
    Барыги кремлевские продадут что угодно.Ни чести ,ни совести,ни здравого смысла...
  15. old_pferd
    old_pferd Сегодня, 15:21
    0
    Серебряный актив у Полиметалла один - Дукатский хаб. Само месторождение отрабатывается уже 47 лет, осталось менее 4 тыс. т запасов серебра. Открытая разработка закончилась, ведётся подземная. Видимо рентабельность падает, решили скинуть.