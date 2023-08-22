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Советник Байдена: Финансовая поддержка Украины будет устойчивой, несмотря на то, что раздаются голоса противников этого

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Советник Байдена: Финансовая поддержка Украины будет устойчивой, несмотря на то, что раздаются голоса противников этого

В США всё активнее поднимается вопрос дальнейшего финансирования Украины в условиях приближающегося предвыборного периода в Штатах и в условиях более чем скромных «успехов» украинского контрнаступления. Всё чаще звучат в Вашингтоне голоса тех, кто как минимум сомневается в целесообразности дальнейшего выделения средств под проект «Украина». Причина не в том, что Украина надоела, а в том, что на Западе любят и умеют считать деньги, а Украина их хочет считать в свою пользу, не демонстрируя желаемой Вашингтоном отдачи.

Однако в администрации Байдена утверждают, что их позиция по оказанию дополнительной финансовой помощи Украине неизменна. Такое заявление в интервью одному из крупнейших телеканалов США сделал Джейк Салливан, советник президента по нацбезопасности.

Салливан заявил, что в обеих палатах американского конгресса «имеются сильные голоса в пользу дальнейшего финансирования Украины».

Чиновник администрации Байдена:

Мы верим в то, что финансовая поддержка Украины будет устойчивой, несмотря на то, что раздаются голоса противников этого. У нас есть двухпартийный консенсус по тематике поддержки Украины.

По словам Салливана, Белый дом сообщил властям Украины о том, что «будет продолжать оставаться на своей позиции по вопросу поддержки».
Салливан:

Мы им сказали, что будем делать это столько, сколько обязались делать, сколько потребуется.

Экономические эксперты в США всё же считают, что слова Салливана о поддержке Украины следует рассматривать через призму сегодняшних реалий. Отмечено, что поддержка продолжаться, конечно, будет, но вот с её объёмами раз за разом будут возникать «сложности».
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2 комментария
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  1. Елеазар бен Шауль
    Елеазар бен Шауль Сегодня, 21:49
    +2
    Естественно, Ротшильды, Рокфеллеры и прочие, состояние которых даже в Форбс не помещается, финансируют все войны против России, начиная с Крымской войны. Для них опосраться вна украине смерти подобно.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:58
    0
    Вспомнился древний анекдот про посетителя ресторана и строгое правило отрезать яйца прилюдно, прямо на обеденном столе, если счёт не будет оплачен.
    -Отрезать будем?
    -Клади.
    -???
    -Свои клади. Денег еще не меряно!!!!