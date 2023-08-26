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Историк: советско-польское соглашение от июля 1941 года стало дипломатической победой Сталина

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Историк: советско-польское соглашение от июля 1941 года стало дипломатической победой Сталина

Вторая мировая война и ее кульминация - Великая Отечественная для нашей страны была не только сражением с нацистскими захватчиками. Одновременно происходило и крайне напряженное противоборство на дипломатическом фронте. В частности, между СССР и Великобританией.


Российский историк Игорь Шишкин рассказал о дипломатической победе Москвы над Лондоном, о которой, на фоне пакта Молотова-Риббентропа и операции «Немыслимое» наши современники, почему-то, вспоминают крайне редко и неохотно.

Речь идет о советско-польском соглашении от 30 июля 1941 года. Со слов историка, Варшава в данном соглашении, несмотря на его название, выступала лишь «статистом». Борьба же происходила между Москвой и Лондоном.

Договор был подписан в то время, когда Красная армия потерпела поражение от вермахта в приграничном сражении и потеряла Прибалтику, Белоруссию и половину Украины. При этом в самом разгаре находилась битва за Смоленск.

Как выразился Шишкин, в таких тяжелейших для страны условиях Сталин успел провести пять встреч с британским послом, в ходе которых очень длительно обсуждались такие вопросы, как признание Советским Союзом эмигрантского правительства в Лондоне, проблема послевоенных границ Польши, а также проблема создания на территории СССР польской армии.

В данном случае возникает вопрос, для чего Секретарю ЦК КПСС понадобилось заниматься каким-то на первый взгляд не особо важным соглашением с Польшей в то время, как его армия находилась в столь сложном положении.

Все дело в том, как отметил эксперт, этот договор был условием Лондона касательно союзного соглашения между Великобританией и СССР о борьбе с гитлеровской Германией.

Таким образом, подписав договор с марионеточным польским правительством, находящимся в Лондоне, Сталин обеспечил столь необходимые для Красной армии поставки вооружения.

Но зачем все это было нужно Черчиллю? Как выразился российский эксперт, британским премьером двигали отнюдь не альтруизм и «дружба» с Польшей.

Во-первых, Черчилль, признанием со стороны СССР подконтрольного Лондону правительства Польши, пытался закрепить эту страну, а затем и другие в сфере своего влияния. Во-вторых, в случае победы СССР над фашистской Германией, британский премьер стремился максимально ослабить Советский Союз, лишив его границ, установленных в 1939 году и обеспечивающих его безопасность на Западе. В договоре значилось условие признания недействительными соглашений между руководством Третьего рейха и СССР.

Наконец, в-третьих, в соглашении был пункт о создании польского войска на территории СССР, которое в дальнейшем Черчилль планировал использовать для дестабилизации в Советском Союзе и оккупации советской Средней Азии в случае поражения Красной армии вермахту.

Сталин, подписав вышеупомянутый договор с Польшей, удовлетворил все требования Лондона. Однако едва ли это можно назвать дипломатическим поражением, как данное событие «окрестили» некоторые современные историки.

Со слов Шишкина, признание марионеточного правительства не нанесло какого-либо урона СССР. При этом отказ от границ Советского Союза, указанных в договорах с гитлеровской Германией и утративших силу 22 июня 1941 года, и вовсе был хитростью. Все дело в том, что границы СССР юридически устанавливались не соглашениями с немцами, а законами Советского Союза о включении в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии от 1 и 2 ноября 1939 года.

Что касается так называемой армии Андерса, ее, как и было обещано, начали формировать на территории СССР. Однако руководству Советского Союза на тот момент уже были известны планы Лондона. Именно поэтому польское войско постоянно находилось «под колпаком».

Таким образом, как выразился российский историк, подписание советско-польского соглашения было не поражением, а величайшей дипломатической победой Сталина.

Использованы фотографии:
архивное фото
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:18
    +1
    Дипломатические противостояние между СССР и правительства и запада было всегда!
    Были победы и не очень... это история из которой ничего выкидывать, забывать нельзя!
  2. Million
    Million Сегодня, 16:23
    +1
    советско-польское соглашение от июля 1941 года стало дипломатической победой Сталина

    Сталин мог побеждать,в отличие от нынешних.
    Нынешние проиграли изначально,прелоняясь перед западом,имея там недвижимость и деньги.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 16:23
    +1
    Таким образом, подписав договор с марионеточным польским правительством, находящимся в Лондоне, Сталин обеспечил столь необходимые для Красной армии поставки вооружения.
    Подождите. То есть в 1941 году поляки подписали договор с СССР... Так какие сейчас могут быть вопли, со стороны Польши об ответственности СССР за "аХрессию"...?
    Польша мечтает вернуться к граница 1939 года? Ну, ну...тогда придется вернуть кучу земель Германии и отказаться от Гданьска.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:25
    +1
    Армия Андерса в 1942 году нужна была под Сталинградом в критический момент...но поляки предпочли не помогать СССР а уйти за границу...союзнички хреновы...британцы как всегда подгадили даже в этом деле.
    Пришлось потом создавать вторую армию поляков...более надёжную и укомплектованную офицерскими кадрами РККА.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 17:00
      +1
      Если был расстрел (ДО 1942 г.) расстрел в Катыни,откуда "набралось" СТОЛЬКО поляков на армию Андерса и на Войско Польско???
  5. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 16:35
    -1
    Но зачем все это было нужно Черчиллю?


    Черчилль тогда на многое бы согласился. Он бы счастлив, что Гитлер двинул на восток, а не высадился в Британии.