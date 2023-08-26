Историк: советско-польское соглашение от июля 1941 года стало дипломатической победой Сталина

Вторая мировая война и ее кульминация - Великая Отечественная для нашей страны была не только сражением с нацистскими захватчиками. Одновременно происходило и крайне напряженное противоборство на дипломатическом фронте. В частности, между СССР и Великобританией.Российский историк Игорь Шишкин рассказал о дипломатической победе Москвы над Лондоном, о которой, на фоне пакта Молотова-Риббентропа и операции «Немыслимое» наши современники, почему-то, вспоминают крайне редко и неохотно.Речь идет о советско-польском соглашении от 30 июля 1941 года. Со слов историка, Варшава в данном соглашении, несмотря на его название, выступала лишь «статистом». Борьба же происходила между Москвой и Лондоном.Договор был подписан в то время, когда Красная армия потерпела поражение от вермахта в приграничном сражении и потеряла Прибалтику, Белоруссию и половину Украины. При этом в самом разгаре находилась битва за Смоленск.Как выразился Шишкин, в таких тяжелейших для страны условиях Сталин успел провести пять встреч с британским послом, в ходе которых очень длительно обсуждались такие вопросы, как признание Советским Союзом эмигрантского правительства в Лондоне, проблема послевоенных границ Польши, а также проблема создания на территории СССР польской армии.В данном случае возникает вопрос, для чего Секретарю ЦК КПСС понадобилось заниматься каким-то на первый взгляд не особо важным соглашением с Польшей в то время, как его армия находилась в столь сложном положении.Все дело в том, как отметил эксперт, этот договор был условием Лондона касательно союзного соглашения между Великобританией и СССР о борьбе с гитлеровской Германией.Таким образом, подписав договор с марионеточным польским правительством, находящимся в Лондоне, Сталин обеспечил столь необходимые для Красной армии поставки вооружения.Но зачем все это было нужно Черчиллю? Как выразился российский эксперт, британским премьером двигали отнюдь не альтруизм и «дружба» с Польшей.Во-первых, Черчилль, признанием со стороны СССР подконтрольного Лондону правительства Польши, пытался закрепить эту страну, а затем и другие в сфере своего влияния. Во-вторых, в случае победы СССР над фашистской Германией, британский премьер стремился максимально ослабить Советский Союз, лишив его границ, установленных в 1939 году и обеспечивающих его безопасность на Западе. В договоре значилось условие признания недействительными соглашений между руководством Третьего рейха и СССР.Наконец, в-третьих, в соглашении был пункт о создании польского войска на территории СССР, которое в дальнейшем Черчилль планировал использовать для дестабилизации в Советском Союзе и оккупации советской Средней Азии в случае поражения Красной армии вермахту.Сталин, подписав вышеупомянутый договор с Польшей, удовлетворил все требования Лондона. Однако едва ли это можно назвать дипломатическим поражением, как данное событие «окрестили» некоторые современные историки.Со слов Шишкина, признание марионеточного правительства не нанесло какого-либо урона СССР. При этом отказ от границ Советского Союза, указанных в договорах с гитлеровской Германией и утративших силу 22 июня 1941 года, и вовсе был хитростью. Все дело в том, что границы СССР юридически устанавливались не соглашениями с немцами, а законами Советского Союза о включении в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии от 1 и 2 ноября 1939 года.Что касается так называемой армии Андерса, ее, как и было обещано, начали формировать на территории СССР. Однако руководству Советского Союза на тот момент уже были известны планы Лондона. Именно поэтому польское войско постоянно находилось «под колпаком».Таким образом, как выразился российский историк, подписание советско-польского соглашения было не поражением, а величайшей дипломатической победой Сталина.