Штурмовые части Первой мировой войны как образец для рейхсвера 1920-х



Рота 9-го (прусского) пехотного полка, Jüterbog, 1921

Развитие штурмовой тактики в Первой мировой войне

«От расформирования штурмовых батальонов следует воздержаться. Я считаю их, как и ранее, незаменимыми в качестве учебных. Хотя штурмовая тактика и вошла в повседневную практику войск в позиционной войне, однако многим не хватает истинного понимания важности взаимодействия различных сил и средств в бою. И мы сталкиваемся с этим постоянно. Поэтому обучение командиров низшего звена ещё долго будет являться важнейшей задачей штурмовых батальонов» (12).

Развитие штурмовой тактики в рейхсвере



Генерал Ханс фон Сект

«По мере приближения к противнику войска дробятся на всё более мелкие подразделения, которые применяются к местности. Это дробление на мелкие и мельчайшие подразделения, чьи боевые порядки не регламентированы никакими уставами, позволяет использовать любые преимущества, предоставляемые местностью» (21).



Генерал Фридрих фон Тайсен

Влияние сторонников штурмовой тактики во главе с генералом Сектом



Эрнст Юнгер

«Новое время рисует новый образ солдата: умного, дисциплинированного, закалённого в боях и спорте, безжалостного бойца-штурмовика. Он – часть сплоченного подразделения, элитной команды… И хоть эта команда мала, но боевой дух вершит чудеса...» (41).

«Будущее поле боя будет принадлежать тем, кто, помимо высококачественной техники, будет обладать столь же высококачественным человеческим материалом с соответствующей физической, морально-психологической и технической подготовкой» (46).

Выводы

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4. Der Begriff der Stoßtruppen meint im Folgenden die Gesamtheit der militärischen Einheiten des deutschen Heers im Ersten Weltkrieg, deren Angehörige in der Anwendung der Stoßtrupptaktik ausgebildet und hierfür spezifisch ausgerüstet worden waren, um in geschlossenen Sturm- oder Stoßtrupps eingesetzt zu werden.

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