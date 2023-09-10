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Зеленский анонсировал получение Украиной новой партии ЗСУ Gepard для «защиты энергетической инфраструктуры»

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Зеленский анонсировал получение Украиной новой партии ЗСУ Gepard для «защиты энергетической инфраструктуры»

Украина получит дополнительную партию немецких 35-мм зенитных самоходных установок Gepard, об этом в очередном вечернем видеообращении заявил Зеленский. По его словам, установки поступят для защиты объектов энергосистемы Украины.


Киев ожидает возобновления ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны, Зеленский и его окружение уже успели пожаловаться на Россию буквально всем западным странам, пытаясь получить от них дополнительные системы противовоздушной обороны. Пока никаких официальных сообщений о поставках комплексов ПВО не прозвучало, но украинский президент уже успел выступить с заявлением, что ожидает поступления новой партии немецких ЗСУ Gepard. При этом никакой конкретики, просто заявление.

И я хочу поблагодарить партнеров – имеем очередную договоренность, Украина получит больше "гепардов" для защиты нашей именно энергетической сети. Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов

- заявил он в обращении.

Поскольку ЗСУ Gepard производились в Германии, значит поставка будет из ФРГ или одобрена немцами, хотя пока в Берлине на эту тему ничего не говорят. Имеется еще вариант с американцами, Пентагон в конце мая заключил контракт с компанией Global Military Products на производство и поставку зенитных самоходных установок Gepard Киеву, но первые поставки были обещаны только через год, тогда как Зеленский обещает установки к зиме, т.е. осенью этого года.

На сегодняшний день все полученные Украиной ЗСУ Gepard находятся в районе Одессы и других портов на черноморском побережье Украины, а также на Дунае, где они пытаются бороться с российскими дронами-камикадзе типа "Герань". Судя по уничтоженной инфраструктуре, не так уж и эффективно. ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км.
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4 комментария
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 09:07
    +1
    Что то в хрониках разных каналов 1 или 2 раза был уничтоженный гепард и то не точно ... т.е не понятно где они используются и на каком направлении
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 09:22
    0
    Умиляет формулировочка, он анонсирует. Клоун в нем неистребим.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:26
    0
    winked Какие-то не убедительные защитники. И тоже из семейства "кошачих".
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:29
    0
    ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км,
    ..да ладно загибать...орудия ещё с первых модов не претерпели особых свойств..да и вообще эффективность зенитной ствольной артиллерии сводится к дальности прямого выстрела..потому как обстрел по наклонной неэфективны...а он у гепарда в дальности до 3 км