Зеленский анонсировал получение Украиной новой партии ЗСУ Gepard для «защиты энергетической инфраструктуры»

И я хочу поблагодарить партнеров – имеем очередную договоренность, Украина получит больше "гепардов" для защиты нашей именно энергетической сети. Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов

Украина получит дополнительную партию немецких 35-мм зенитных самоходных установок Gepard, об этом в очередном вечернем видеообращении заявил Зеленский. По его словам, установки поступят для защиты объектов энергосистемы Украины.Киев ожидает возобновления ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны, Зеленский и его окружение уже успели пожаловаться на Россию буквально всем западным странам, пытаясь получить от них дополнительные системы противовоздушной обороны. Пока никаких официальных сообщений о поставках комплексов ПВО не прозвучало, но украинский президент уже успел выступить с заявлением, что ожидает поступления новой партии немецких ЗСУ Gepard. При этом никакой конкретики, просто заявление.- заявил он в обращении.Поскольку ЗСУ Gepard производились в Германии, значит поставка будет из ФРГ или одобрена немцами, хотя пока в Берлине на эту тему ничего не говорят. Имеется еще вариант с американцами, Пентагон в конце мая заключил контракт с компанией Global Military Products на производство и поставку зенитных самоходных установок Gepard Киеву, но первые поставки были обещаны только через год, тогда как Зеленский обещает установки к зиме, т.е. осенью этого года.На сегодняшний день все полученные Украиной ЗСУ Gepard находятся в районе Одессы и других портов на черноморском побережье Украины, а также на Дунае, где они пытаются бороться с российскими дронами -камикадзе типа "Герань". Судя по уничтоженной инфраструктуре, не так уж и эффективно. ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км.