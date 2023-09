Американская MOAB: самый мощный конвенциональный боеприпас

К идее создания супермощных конвенциональных авиабомб США вернулись в начале 70-х годов прошлого столетия, в ходе войны во Вьетнаме. Американцам нужно было оружие массового поражения, но не ядерное, которое было бы эффективно в джунглях, где прятался противник.Так на свет появилась 6,8 тонная BLU-82B, которую ВС США даже нередко использовали для создания вертолетных посадочных площадок прямо посреди джунглей. Ведь взрыв данной бобы буквально сносил все препятствия, включая заросли и постройки, в радиусе 300 метров от эпицентра взрыва.Война во Вьетнаме завершилась, а американцы продолжили выпуск BLU-82B и даже применили ее в ходе операции «Буря в пустыне» в Ираке.Кроме того, останавливаться на достигнутом в США не стали и изобрели еще более «монструозную» авиабомбу, которую называют «Матерью всех бомб» и самым мощным в мире конвенциональным оружием.Речь идет о проекте Massive Ordnance Air Blast, разработка которого стартовала в 2002 году. К слову, именно аббревиатура MOAB легла в основу прозвища Mother of all bombs.Изделие получило индекс GBU-43/B и, по сути, представляло собой фугасную авиабомбу, но очень большой мощности и с дополнительными «примочками», отвечающими за корректировку полета.MOAB имеет длину в 9,2 метра и вес 9,8 тонн. За улучшение аэродинамики и управления отвечают пара вытянутых вдоль корпуса стабилизаторов и четверка складных рулей, расположенных в хвостовой части бомбы.Что характерно, благодаря алюминиевому корпусу и легким элементам управления, а также малому количеству электроники (спутниковая и инерциальная навигация), в GBU-43/B удалось «впихнуть» 8,5 тонн взрывчатки.В данном случае стоит отметить, что речь идет не о тротиле, а о Composition H6 – гремучей смеси взрывчатых веществ, которая мощнее обычной взрывчатки приблизительно на 35%. В итоге, мощность взрыва Mother of all bombs достигает 11 тонн в тротиловом эквиваленте, что является самым мощным показателем среди конвенциального оружия, принятого на вооружение.К слову, последняя поправка крайне важна. По некоторым данным в России есть авиабомба массой в 7,1 тонны и мощностью 44 т в тротиловом эквиваленте. Однако изделие строго засекречено и единственным свидетельством его существования является показанный по российскому телевидению ролик об испытании авиабомбы, которое было проведено 11 сентября 2007 года.