Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская MOAB: самый мощный конвенциональный боеприпас

15
Американская MOAB: самый мощный конвенциональный боеприпас

К идее создания супермощных конвенциональных авиабомб США вернулись в начале 70-х годов прошлого столетия, в ходе войны во Вьетнаме. Американцам нужно было оружие массового поражения, но не ядерное, которое было бы эффективно в джунглях, где прятался противник.


Так на свет появилась 6,8 тонная BLU-82B, которую ВС США даже нередко использовали для создания вертолетных посадочных площадок прямо посреди джунглей. Ведь взрыв данной бобы буквально сносил все препятствия, включая заросли и постройки, в радиусе 300 метров от эпицентра взрыва.

Война во Вьетнаме завершилась, а американцы продолжили выпуск BLU-82B и даже применили ее в ходе операции «Буря в пустыне» в Ираке.

Кроме того, останавливаться на достигнутом в США не стали и изобрели еще более «монструозную» авиабомбу, которую называют «Матерью всех бомб» и самым мощным в мире конвенциональным оружием.

Речь идет о проекте Massive Ordnance Air Blast, разработка которого стартовала в 2002 году. К слову, именно аббревиатура MOAB легла в основу прозвища Mother of all bombs.

Изделие получило индекс GBU-43/B и, по сути, представляло собой фугасную авиабомбу, но очень большой мощности и с дополнительными «примочками», отвечающими за корректировку полета.

MOAB имеет длину в 9,2 метра и вес 9,8 тонн. За улучшение аэродинамики и управления отвечают пара вытянутых вдоль корпуса стабилизаторов и четверка складных рулей, расположенных в хвостовой части бомбы.

Что характерно, благодаря алюминиевому корпусу и легким элементам управления, а также малому количеству электроники (спутниковая и инерциальная навигация), в GBU-43/B удалось «впихнуть» 8,5 тонн взрывчатки.

В данном случае стоит отметить, что речь идет не о тротиле, а о Composition H6 – гремучей смеси взрывчатых веществ, которая мощнее обычной взрывчатки приблизительно на 35%. В итоге, мощность взрыва Mother of all bombs достигает 11 тонн в тротиловом эквиваленте, что является самым мощным показателем среди конвенциального оружия, принятого на вооружение.

К слову, последняя поправка крайне важна. По некоторым данным в России есть авиабомба массой в 7,1 тонны и мощностью 44 т в тротиловом эквиваленте. Однако изделие строго засекречено и единственным свидетельством его существования является показанный по российскому телевидению ролик об испытании авиабомбы, которое было проведено 11 сентября 2007 года.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:33
    +1
    По некоторым данным в России есть авиабомба массой в 7,1 тонны и мощностью 44 т в тротиловом эквиваленте

    На ВО была статья об этом "папе" всех бомб. smile
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 16:25
      0
      Вопрос спорный-ВВС США имеют на вооружении крупнокалиберную проникающую бомбу GBU-57A / B (MOP), которая представляет собой ВЫСОКОТОЧНОЕ 13,6-тонное оружие для уничтожения бункеров и укреплений. Носитель-стелс- бомбардировщик Нортроп Б-2 «Спирит». Бомба содержит всего 2,4 тонны взрывного наполнителя – основную поражающую силу несет "суперпрочный" корпус..
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:38
    +2
    По некоторым данным в России есть авиабомба массой в 7,1 тонны и мощностью 44 т в тротиловом эквиваленте. Однако изделие строго засекречено и единственным свидетельством его существования является показанный по российскому телевидению ролик об испытании авиабомбы, которое было проведено 11 сентября 2007 года.

    Да. Было. Т.н. АВБПМ. Почему с МПК не применяется?????
    Почему ФАБ-9000 с МПК не применяется?
    Когда-нибудь ВС РФ начнут воевать по-настоящему?
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:50
      +1
      Почему ФАБ-9000 с МПК не применяется?
      Когда-нибудь ВС РФ начнут воевать по-настоящему?

      Бог его знает о чем еще
      "нас попросили"
      .
    2. Huggi
      Huggi Сегодня, 15:59
      0
      Потому что их носят стратеги/дальние бомбардировщики (которых и в строю нет, остались ракетоносцы), которым придётся влетать в зону действия ПВО. МПК не на столько дальность увеличивают, чтобы не входить.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:06
        0
        Цитата: Huggi
        Потому что их носят стратеги/дальние бомбардировщики (которых и в строю нет, остались ракетоносцы), которым придётся влетать в зону действия ПВО. МПК не на столько дальность увеличивают, чтобы не входить.

        Дальности хватит чтобы накрыть какое-нибудь Работино, где нет мирняка. С носителями таки проблемы. Есть вариант. Новое-хорошо забытое старое. Тащить боНбу как планер за любым крупным самолётом, хоть Боингом. Тогда и дальность будет отличная. См. картинку ниже.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 16:10
          0
          Чем не ндравицца? А ежели из хванэры - так и локатор врага поимеет пронблэмы.
    3. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 16:02
      +1
      Да. Было. Т.н. АВБПМ. Почему с МПК не применяется?????
      Почему ФАБ-9000 с МПК не применяется?
      Когда-нибудь ВС РФ начнут воевать по-настоящему?

      "Когда размер имеет значение: УМПК на ФАБ повышенного могущества" вчера была статья на ВО или вам интересней в очередной раз выразить свое недовольство?
      И где ваш плагиат про Карфаген? wassat
    4. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:25
      0
      Там не УМПК, там надо крылья и хвост от миг-21 надо прикручивать
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 16:44
        0
        Там не УМПК, там надо крылья и хвост от миг-21 надо прикручивать

        А еще движок, шасси. Ну и раз все равно в ту сторону летит, на подвеску еще пару бомбочек.
    5. фа2998
      фа2998 Сегодня, 17:05
      0
      Цитата: Румaтa
      АВБПМ. Почему с МПК не применяется?????
      Почему ФАБ-9000 с МПК не применяется?

      Вы предлагаете послать Ту-95 на Киев? Ведь это БОМБА ,надо пролететь НАД ЦЕЛЬЮ.
      В принципе,Ту старый самолет,но жалко! crying hi
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:43
    +2
    Ведь взрыв данной бобы буквально сносил все препятствия...

    Данная «боба» уступает папе всех бомб:
  4. dzvero
    dzvero Сегодня, 15:52
    +1
    МОАВ - самый мощный фугасный боеприпас на вооружении сегодня. У американцев 50 лет назад был и помощнее (20 тонн; Т-12).
    Папа всех бомб - самый мощный конвенциональный боеприпас. Правда, непонятно, "вакуумный" он или термобарический.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:11
    0
    Вообще я слышал, что ее именно для того, чтоб площадку в джунглях сделать - только для этого и применяли и разрабатывали. Для остальных целей она нафиг не нужна с жестяным корпусом. К примеру в ВМВ для того чтоб сделать "сейсмический взрыв", чтоб поплыл грунт и завалило бункера там или тоннель раздолбать... Корпус именно что упрочняли, а эта - в землю целиком не войдет, так что пригодна мало для чего. Открыто стоящую технику и пехоту долбать - есть вещи кратно дешевле. И радиус поражение тоже не впечатляет - объемно-детонирующие поболе зацепят...
    Впрочем и наши с 9-тонной налажали - не полностью ВВ детонирует, не успевает, вот и не применяют
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:37
    -1
    66
    Цитата: Румaтa
    По некоторым данным в России есть авиабомба массой в 7,1 тонны и мощностью 44 т в тротиловом эквиваленте. Однако изделие строго засекречено и единственным свидетельством его существования является показанный по российскому телевидению ролик об испытании авиабомбы, которое было проведено 11 сентября 2007 года.

    Да. Было. Т.н. АВБПМ. Почему с МПК не применяется?????
    Почему ФАБ-9000 с МПК не применяется?
    Когда-нибудь ВС РФ начнут воевать по-настоящему?

    Её трудно будет доставить на бомбардировщике, скажем к Киеву: велик риск уничтожения носителя силами ПВО. Но как вариант можно попробовать впихнуть нечто подобное на Р-36М, благо мы их все равно меняем на Сармат или ударить Авангардом в конвенциальном исполнении: проблемой будет, что американская NORAD подумает, что мы применяем ЯО. Так что проще ударить Кинжалом с СБ, скажем на 2,5 кт, запустив его с Су-34 или МиГ-31.