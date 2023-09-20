Военное обозрение
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Председатель комитета бундестага призвал власти ФРГ пересмотреть экономические отношения с Азербайджаном после вторжения в Карабах

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Председатель комитета бундестага призвал власти ФРГ пересмотреть экономические отношения с Азербайджаном после вторжения в Карабах

Запад в целом неоднозначно реагирует на военную интервенцию Азербайджана против непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), фактически завершившуюся сегодня капитуляцией Арцаха. Боевые действия в регионе были завершены в 13:00 по достигнутому при посредничестве российских миротворцев между Степанакертом и Баку соглашению.


Однозначно фактический военный захват Нагорного Карабаха поддержала Турция, являющаяся давним стратегическим партнером Азербайджана, в том числе в военной сфере.

Реакция большинства западных политиков, официальных лиц и международных организаций в основном свелась к призывам скорейшего прекращения боевых действий на территории НКР и переходу к мирному урегулированию конфликта.

Однако ряд европейских депутатов и даже американских конгрессменов выступили с резкой критикой в адрес Баку и призвали свои правительства принять меры, в том числе санкционные, в отношении Азербайджана.

Председатель комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот призвал власти ФРГ пересмотреть экономические отношения с Баку после вторжения азербайджанской армии в Нагорный Карабах. Депутат от Социал-демократической партии (СДПГ) Германии считает, что Берлин должен послать четкий сигнал руководству Азербайджана о необходимости прекращения военной операции в Нагорном Карабахе. Хотя этот его призыв уже запоздал.

Мы должны направить ясный сигнал Баку о том, что мы просто так не приемлем эту хладнокровную агрессию

— заявил немецкий парламентарий в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам депутата, невозможно будет действовать business as usual (как обычно), если вспыхнет новая война, которая «будет угрожать миру, стабильности и безопасности во всем регионе». Политик добавил, что Германия ведет торговые отношения с Азербайджаном, и это должно стать рычагом давления на Баку, дабы не допустить дальнейшей эскалации конфликта в Карабахе.

Аналогичную позицию занимает и председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая, кстати, очень активно выступает за оказание военной помощи Украине. Депутат от Свободной демократической партии заявила, что власти Германии «должны направить ясный сигнал Баку».
Использованы фотографии:
Сайт Минобороны Азербайджана
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11 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 15:14
    +4
    Это откровенное пустословие и игра на публику. Никто не будет ничего пересматривать.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 15:27
      +2
      ряд европейских депутатов и даже американских конгрессменов выступили с резкой критикой в адрес Баку

      В НАТО давно нет единства.
      И дальше будет только хуже.
      По любому вопросу будут длительные дебаты без принятия мер.
      Однако, в этот раз все круто обломались. Азербайджан и Карабах уже и сами договорились, и Россия чётко сыграла на миротворчестве, спасая беженцев.
    2. gsev
      gsev Сегодня, 15:28
      0
      Цитата: Арон Заави
      Это откровенное пустословие и игра на публику. Никто не будет ничего пересматривать.

      Действительно Сименс и Шнайдер в России успешно замещены китайскими Wecon и Xinje. Врядли немцы решатся отдать еще Турцию и Азербайджан китайским производителям.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 15:34
        -1
        Цитата: gsev
        Цитата: Арон Заави
        Это откровенное пустословие и игра на публику. Никто не будет ничего пересматривать.

        Действительно Сименс и Шнайдер в России успешно замещены китайскими Wecon и Xinje. Врядли немцы решатся отдать еще Турцию и Азербайджан китайским производителям.

        Ну я бы по доброй воле на такую замену не пошел, но если нет гербовой , то пишут на меловой.
      2. stelltok
        stelltok Сегодня, 15:41
        0
        Действительно Сименс и Шнайдер в России успешно замещены китайскими

        А при чем тут Сименс? Они могут ввести санкции на машиностроительные высокотехнологические станки.
        На текущий момент даже Китай машиностроительные высокотехнологические станки у Запада покупает, так как своих сделать не может.
    3. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 15:39
      0
      Конечно пустословие. Французы с немцами играют на публику. А по мне, зачем вообще Азербайджану Франция с Германией когда есть РФ, Турция ну и Евразия?!
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:18
    +1
    ***
    — Сейчас европейцы "откажутся" от азербайджанского газа и нефти в пользу американского ...
    ***
    1. gsev
      gsev Сегодня, 15:31
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Сейчас европейцы откажутся от азербайджанского газа и нефти в пользу американского ...

      А что стоит турецкому спецназу рвануть нефтяной терминал в Нигерии или газпровод в Сахаре чтобы поддержать Алиева? Кроме того без азербайджанского газа себестоимость болгарских снарядов которыми убивают русских должна вырасти.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:23
    +1
    Не политики, а какие-то сигнало-семафорщики.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 15:25
    +2
    Какого вторжения?????? Ни одна страна, даже Армения не признала Нагорный Карабах, как самостоятельное государство. Так, что дэ,юро Азербайджан действует на собственной территории и НИ КУДА НЕ ВТОРГАЛСЯ
  5. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 15:26
    0
    Вы не понимаете - это другое!!!!!!!!!!!!