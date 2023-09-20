Председатель комитета бундестага призвал власти ФРГ пересмотреть экономические отношения с Азербайджаном после вторжения в Карабах

Мы должны направить ясный сигнал Баку о том, что мы просто так не приемлем эту хладнокровную агрессию

Запад в целом неоднозначно реагирует на военную интервенцию Азербайджана против непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), фактически завершившуюся сегодня капитуляцией Арцаха. Боевые действия в регионе были завершены в 13:00 по достигнутому при посредничестве российских миротворцев между Степанакертом и Баку соглашению.Однозначно фактический военный захват Нагорного Карабаха поддержала Турция, являющаяся давним стратегическим партнером Азербайджана, в том числе в военной сфере.Реакция большинства западных политиков, официальных лиц и международных организаций в основном свелась к призывам скорейшего прекращения боевых действий на территории НКР и переходу к мирному урегулированию конфликта.Однако ряд европейских депутатов и даже американских конгрессменов выступили с резкой критикой в адрес Баку и призвали свои правительства принять меры, в том числе санкционные, в отношении Азербайджана.Председатель комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот призвал власти ФРГ пересмотреть экономические отношения с Баку после вторжения азербайджанской армии в Нагорный Карабах. Депутат от Социал-демократической партии (СДПГ) Германии считает, что Берлин должен послать четкий сигнал руководству Азербайджана о необходимости прекращения военной операции в Нагорном Карабахе. Хотя этот его призыв уже запоздал.— заявил немецкий парламентарий в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.По словам депутата, невозможно будет действовать business as usual (как обычно), если вспыхнет новая война, которая «будет угрожать миру, стабильности и безопасности во всем регионе». Политик добавил, что Германия ведет торговые отношения с Азербайджаном, и это должно стать рычагом давления на Баку, дабы не допустить дальнейшей эскалации конфликта в Карабахе.Аналогичную позицию занимает и председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая, кстати, очень активно выступает за оказание военной помощи Украине. Депутат от Свободной демократической партии заявила, что власти Германии «должны направить ясный сигнал Баку».