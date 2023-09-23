Почему у ФРС и МВФ снова обострилось чувство долга

Империя должна умереть

«Правительства должны проводить налогово-бюджетную политику, которая поможет снизить инфляционное давление сейчас и долговую уязвимость в долгосрочной перспективе, продолжая поддерживать наиболее уязвимых».

Никто не хочет знать, кто кому и сколько должен

Ставка – ложь, долги – неправда