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Британская газета: Лондон и Москва последние полтора года регулярно находились в диалоге по разным вопросам

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Британская газета: Лондон и Москва последние полтора года регулярно находились в диалоге по разным вопросам

Несмотря на фактически полный разрыв дипломатических отношений между РФ и Великобританией после начала спецоперации, высокопоставленные чиновники различных ведомств из Москвы и Лондона последние полтора года регулярно находились в диалоге по ситуации на Украине и некоторым вопросам отношений двух государств. Эти «секретные» встречи проходили в очном формате в других странах, в том числе в Вене и Нью-Йорке.


Так утверждается в статье, опубликованной в британской газете I News, выходящей как приложение к известному таблоиду The Independent. Автор при этом ссылается на анонимные источники в официальных британских кругах, включая МИД Великобритании.

Во время этих переговоров обсуждались различные вопросы, касающиеся безопасности Великобритании и всего мирового сообщества с учетом начала военных действий на Украине. Затрагивались также темы ядерной безопасности и поставок зерна, очевидно, украинского. Как сообщил изданию один из британских дипломатов, единственная тема, которая не обсуждалась во время встреч представителей России и Великобритании, был и остается вопрос о проведении мирных переговоров Москвы и Киева.

Мы не заключаем мирные соглашения от имени кого-либо, но важно поддерживать этот канал связи открытым

— сообщил изданию сотрудник МИД Великобритании, добавив, что данные встречи происходили только тогда, когда это было «абсолютно необходимым».

Разговоры о том, что во время контактов представителей Москвы и Лондона обсуждалась тема завершения военного конфликта на Украине, в том числе путем принуждения Киева к мирным переговорам с РФ, не соответствуют действительности, подчеркнул дипломат. Он отметил, что британское руководство придерживается позиции, что украинские власти во главе с президентом Зеленским должны сами решать судьбу своей страны, включая вопрос мирного урегулирования военного конфликта с Россией.

В комментарии журналистам один из бывших британских разведчиков сказал, что дипломатические переговоры во время войны крайне нужны, особенно когда вопрос касается ядерной безопасности и поставок продовольствия. Он также напомнил, что все войны в истории человечества заканчивались переговорами.

Правда, отставной британский разведчик забыл упомянуть, что часто эти «переговоры» проходили в виде капитуляции побежденной стороны. Порою проигравшее войну государство вообще утрачивало свою независимость и субъектность, как минимум часть территорий, а судьбу его решали победители и их союзники.
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8 комментариев
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  1. kit88
    kit88 Сегодня, 15:01
    +1
    Ну, и о чём договорились?
    ............................................
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:04
      0
      Слушай англичанку и воспринимай все ей скащанное как обман.
  2. Dzerzhinsky
    Dzerzhinsky Сегодня, 15:02
    -1
    Конечно, ведь у чиновников дети там учатся, и недвижимость у их родственников тоже там имеется.
  3. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 15:16
    +1
    Во время этих переговоров обсуждались различные вопросы, касающиеся безопасности Великобритании и всего мирового сообщества с учетом начала военных действий на Украине. Затрагивались также темы ядерной безопасности и поставок зерна, очевидно, украинского.

    Нам сказали или слишком много или слишком мало.
  4. Фактор
    Фактор Сегодня, 15:32
    -2
    И Путин и Лавров, а за ними все пропагандисты, ведущие на ТВ нам сообщают, что во всем виноваты англосаксы.
    Ну и как нынешнее руководство России наказало этих наглецов?
    Или для Путина это "наши партнеры", которые периодически обманывают и кидают президента России, но наша элита всегда открыта для договорняков?
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 15:43
      +1
      А как бы вы хотели чтобы их наказали?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:39
    0
    В комментарии журналистам один из бывших британских разведчиков сказал, что дипломатические переговоры во время войны крайне нужны, особенно когда вопрос касается ядерной безопасности и поставок продовольствия. Он также напомнил, что все войны в истории человечества заканчивались переговорами.
    . Войны, как правило, заканчиваются победой одной из сторон конфликта... переговоры, это, как правило, откладывание конфликта на потом.
    Впрочем и победа не гарантирует, что конфликты не будут повторятся вновь и вновь.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:48
    0
    Британская газета: Лондон и Москва последние полтора года регулярно находились в диалоге по разным вопросам

    А содействие Лондона укронацистам говорит только об одном: англичанка продолжает гадить, а Россия упорно не желает (или желает?) этого замечать ...
    Даже близких контактов с такими партнёрами заводить опрометчиво...