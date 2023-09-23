Несмотря на фактически полный разрыв дипломатических отношений между РФ и Великобританией после начала спецоперации, высокопоставленные чиновники различных ведомств из Москвы и Лондона последние полтора года регулярно находились в диалоге по ситуации на Украине и некоторым вопросам отношений двух государств. Эти «секретные» встречи проходили в очном формате в других странах, в том числе в Вене и Нью-Йорке.
Так утверждается в статье, опубликованной в британской газете I News, выходящей как приложение к известному таблоиду The Independent. Автор при этом ссылается на анонимные источники в официальных британских кругах, включая МИД Великобритании.
Во время этих переговоров обсуждались различные вопросы, касающиеся безопасности Великобритании и всего мирового сообщества с учетом начала военных действий на Украине. Затрагивались также темы ядерной безопасности и поставок зерна, очевидно, украинского. Как сообщил изданию один из британских дипломатов, единственная тема, которая не обсуждалась во время встреч представителей России и Великобритании, был и остается вопрос о проведении мирных переговоров Москвы и Киева.
Мы не заключаем мирные соглашения от имени кого-либо, но важно поддерживать этот канал связи открытым
— сообщил изданию сотрудник МИД Великобритании, добавив, что данные встречи происходили только тогда, когда это было «абсолютно необходимым».
Разговоры о том, что во время контактов представителей Москвы и Лондона обсуждалась тема завершения военного конфликта на Украине, в том числе путем принуждения Киева к мирным переговорам с РФ, не соответствуют действительности, подчеркнул дипломат. Он отметил, что британское руководство придерживается позиции, что украинские власти во главе с президентом Зеленским должны сами решать судьбу своей страны, включая вопрос мирного урегулирования военного конфликта с Россией.
В комментарии журналистам один из бывших британских разведчиков сказал, что дипломатические переговоры во время войны крайне нужны, особенно когда вопрос касается ядерной безопасности и поставок продовольствия. Он также напомнил, что все войны в истории человечества заканчивались переговорами.
Правда, отставной британский разведчик забыл упомянуть, что часто эти «переговоры» проходили в виде капитуляции побежденной стороны. Порою проигравшее войну государство вообще утрачивало свою независимость и субъектность, как минимум часть территорий, а судьбу его решали победители и их союзники.