Проблемы роста американской авиации. Трагедия 57-й группы



Самолёт лейтенанта Ральфа Мэтьюса, разбившийся 24 октября в Смит-Вэлли, Невада.



Группа истребителей П-40 готовится к взлёту, Митчелл Филд, 1941 год. Эти самолёты принадлежат 8-й группе.



Групповой полёт истребителей П-40 18-й группы, Гавайи, август 1941 года. В то время полёт группы больше чем из 5 самолётов, тем более на большое расстояние, был настоящим событием.



Групповое фото офицеров недавно сформированной 57-й группы, 1941 год. В центре со стеком в реках – майор Хьюз. Вторым слева стоит одна из жертв будущего перелёта – лейтенант Труакс.



Раскраска и обозначения самолётов 57-й группы на момент описываемых событий.



Как оно должно было быть и как оно было. Первое фото – официальная фотография армии США, на которой запечатлён лейтенант Гилберт Мейерс на фоне П-40 из 35-й группы. На лётчике кислородная маска A-8, лётные очки Б-6, зимняя куртка Б-3, штаны A-3, лётный шлем Б-5, перчатки A-9, ботинки A-6. На втором фото лейтенант Труакс в той же форме, в которой он отправился в перелёт в октябре 1941 года.



Часть самолётов, приземлившихся 24 октября в Смит-Вэлли. В небольшом городке появление группы армейских истребителей стало настоящим событием.



П-40 модели Е 57-й группы, потерпевший аварию уже после всех описываемых событий, в 1942 году. У машины подломилась стойка шасси при посадке. Аварийность и рост численности армейской авиации шли рука об руку.



Если в конце 1941 года авиабаза во Фресно только достраивалась, то в 1942 году там уже кипела жизнь. Количество персонала и обучаемых пилотов росло быстрее, чем возводились корпуса и бараки, жить приходилось в палатках круглый год, благо калифорнийский климат позволял это делать более чем комфортно. На фото одна из палаток на аэродроме Хаммер авиабазы Фресно, 1942 год.



Лётчики 57-й группы (к тому моменту уже истребительной – Fighter Group) на полётной палубе авианосца «Рейнджер» (USS Ranger (CV-4)), с которой им придётся взлетать 19 июля 1942 года. Есть на фото и участники трагического перелёта октября-ноября 1941 года – лейтенанты Томас и Барнум.