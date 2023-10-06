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Приговор Русской цивилизации

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Приговор Русской цивилизации



Обвал рождаемости


Демографическая катастрофа в России (Почему материнский капитал не спасёт Россию от демографической катастрофы; Оптимизация Русского мира) продолжает развиваться. Она была бы более отчётливой, если бы не присоединение новых регионов к России, которые несколько компенсировали двухлетний обвал рождаемости.

Число рождений детей в РФ продолжит снижаться в ближайшие три года и рухнет до уровней, которых страна не видела со времен рубежа конца XVIII – XIX вв., то есть Екатерины II и Павла I. Такой прогноз российские власти заложили в проект бюджета Социального фонда (бывший Пенсионный фонд), который выплачивает в том числе пособия на детей. Об этом сообщает российское интернет-издание The Moscow Times.

В 2022 году в России появились на свет 1,306 млн детей. В 2023 году – число родившихся снизится до 1,244 млн и станет минимальным с 1990-х годов. По прогнозу на 2024 год число рождений упадет еще ниже – до 1,171 млн детей, в 2025 году – до 1,153 млн, а в 2026 году – до 1,143 млн малышей.

Заложенные в прогноз цифры – это минимум с рубежа XVIII–XIX века, сказал The Moscow Times демограф Алексей Ракша. Предыдущее дно рождаемости в России, согласно Росстату, было установлено в 1999 году – 1,214 млн детей.

Модель трубы


Базовой причиной постигшей ныне РФ демографической катастрофы стала социально-экономическая парадигма, когда народное хозяйство страны превратили в трубу по откачке народных богатств (нефть, нефтепродукты, газ, золото, уран, палладий, черные металлы, удобрения, лес и т. д.) за границу.

Расстрел советского парламента 30 лет назад был государственным переворотом в пользу режима плутократии, блатного олигархата (Чёрный дом. Как Ельцин подавил народное восстание). Делавшие ставку на Ельцина Запад и российские власовцы-западники, складывающаяся каста плутократов-богачей, компрадорской буржуазии, региональные этнокланы, получили все возможности по захвату народной собственности и выводу капиталов за рубеж.

На месте советской экономики, вполне самодостаточной и эффективной, была сформирована экономика трубы. Т. н. «рыночная экономика», на деле обычная сырьевая, периферийная капиталистическая модель. Продаём сырье на Запад и Восток, остальное покупаем. Поэтому под нож пошли такие передовые отрасли СССР (в том числе на мировом уровне), как робототехника, станкостроение, гражданская авиация, электроника и многие другие.

«Вкусные» отрасли, которые могли принести валюту «новым русским», компрадорской буржуазии, новоявленным олигархам и связанным с ним высшим чиновничеством, такие так нефтянка, газовая промышленность, мирный атом, космос и остатки оборонки, сохранили. При этом вся прибыль оставалась на Западе и Востоке, либо тут же отсасывалась, отдавалась за импортные товары. А покупать стали буквально всё: от гвоздей до гражданских авиалайнеров. Стоит отметить, эта модель вполне прекрасно чувствует себя и сейчас, когда РФ на словах поссорилась со всем коллективным Западом.

Таким образом, в мировом разделении труда капиталистическая РФ заняла место трубы, сырьевого придатка. С остатками советских высоких технологий – космос, мирный атом, оружие. Позднее это назвали «энергетической сверхдержавой». Правда, в последние годы рухнула и эта иллюзия, никакой «энергетической сверхдержавы». Та же Западная Европа «не замёрзла», как обещали платные пропагандисты, перестроилась, нашла новых поставщиков. США захватили нашу долю в газовом рынке Европы. Поэтому пришлось гнать энергоресурсы на Восток, с огромными скидками. Часто за местные «фантики» и прочие рупии.

Интересно, что при Ельцине, несмотря на все проблемы с зарплатами, криминальными схемами и пр., советская экономика, заводы и фабрики в массе своей были ещё живы. Это и позволило пережить кризис 1998 года. А вот когда «Россия начала вставать с колен» при Путине и Медведеве, то вот тогда под вопли инноваций, реформ, модернизаций, песни про «план Путина» по развитию экономики до 2020 года, оптимизацию и импортозамещение – большую часть заводов и фабрик, их документацию и станки распилили, сдали в металлом и отправили на свалку. Вместе с инженерно-техническими кадрами СССР, которые ушли в мир иной или на жалкую пенсию.

Отсюда и нынешние проблемы ВПК, промышленности РФ, которая плохо тянет затяжную СВО. Проблемы с гражданской авиацией, автомобилестроением, станкостроением, беспилотными аппаратами, электроникой, подшипниками, тракторами и прочими сельхозмашинами, строительной техникой, грузовиками и т. д. Если бы не Поднебесная, то масштаб проблем был бы просто катастрофическим.

Экономическая катастрофа


Собственно, страна и народ в последние 30 лет пережили экономическую катастрофу. Она сравнима и даже превосходит нашествие гитлеровских полчищ. Тогда была разрушена западная часть страны и часть центральной. При реформаторах вроде «Толика Рыжего» и оптимизаторах катастрофа накрыла всю страну. Мы потеряли за 30 лет 66 % производства и 44 % сельского хозяйства – всего 40 % экономики.

Процветали только отрасли, ориентированные на вывоз сырья. Поэтому и сейчас, когда в целом народ беднеет, когда нищих и бедных под 78 % (Африканизация России), олигархи снова стали богаче.

Потоки нефтедолларов в «сытые» 2000-е годы долгое время позволяли создавать картинку благополучия. Сформировать российское общество потребления и небольшой средний класс. А вместо заводов, лабораторий, космодромов и домов культуры и творчества строили торгово-развлекательные центры и церкви (мечети, синагоги). Храмы, куда шёл вымирающий и больной народ (физически и психически), старики и лицемеры, вроде воров-чиновников, бандитов – «новых русских». В стране, где тысячами исчезали деревни, закрывались школы и поликлиники.

Экономическая катастрофа, деградация инфраструктуры страны, включая социальную (детские садики, школы, техническое и профессиональное образование, дома творчества и культуры, наука и т. д.), и стали основой демографической катастрофы.

Плюс победа западной модели общества потребления, которое, в сущности, есть общество истребления и самоистребления, так как отравляет, уничтожает биосферу, природу и самого человека. Отсюда инволюция, деградация человечества. Такому обществу не нужна традиционная семья и дети. Чтобы прожигать жизнь в удовольствиях и потреблении, дети не нужны. Можно кошечку или собачку завести. Гедонизм и потребление заменили нормальную семью, убили воспроизводство народа.

Крах системы безопасности


Ещё одна причина вымирания коренных народов России – это разрушение системы безопасности, созданной в СССР. Россия вообще впервые со времен Великой Отечественной войны сегодня находится под артиллерийскими и ракетными обстрелами и ударами с воздуха и с моря.

По ТВ, конечно, рассказывают, что всё по плану, мы ломим, гнутся бандеровцы и прочая натовская шваль. Но глубинный народ понимает, что тенденция явно плохая, и удары врага по территории РФ происходят всё глубже. НАТО передаёт украинскому режиму всё более мощное и дальнобойное оружие. Да еще и сановники, и обслуга власти несут бред про ядерные удары и взрывы над Сибирью. Соответственно, часть семей откладывает рождение детей на будущее, либо отказывается от рождения следующего ребёнка.
Автор:
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36 комментариев
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  1. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 04:57
    +8
    Да, Россия вымирает и исчезает. И в первую очередь исчезает основа нашей государственности -Русский народ.
    Но это объективное следствие той социальной -экономической системы которая у нас окончательна установилась после госпереворота 1993 года. В рамках этой системы этот процесс может чуть замедлен (например при высоких ценах на нефть), или наоборот ускорен ( например сейчас из-за " пандемии", и феерического ведения СВО ), но это все частности. В целом в рамках выбранного курса -он необратим.
    Что толку писать об этом в миллионный раз. В практическом плане полезно обсуждение двух вопросов
    а) Каким образом можно сменить существующий политический режим при условии ,что он как клещ впился в России и готов убить хоть 50 миллионов человек лишь бы продолжать на ней паразитировать ?
    б) Каковы реальные параметры существования новой власти в условиях того,что "демократическая власть" Ельцина-Путина после себя оставит только бесконечное количество труднорешаемых проблем.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 06:46
      -2
      Цитата: Велизарий
      б) Каковы реальные параметры существования новой власти в условиях того,что "демократическая власть" Ельцина-Путина после себя оставит только бесконечное количество труднорешаемых проблем.

      Для начала придется расстрелять процентов 50-60 из тех кто совершит смену власти- окажутся" японские, польские и румынские шпионы".
      Потому как окажутся либо не способны вообше ни на что либо придут во власть за баблом.
      Дальше развилка- либо придет Сталин либо не придет.
      Но в любом случае сначала автору немножко повезет, а потом его - ради очередной звездочки т-ща майора- шлепнут.Если будет писать дифирамбы новой власти поживет подольше, но в любом случае придут...интернет сильно облегчит поиск...

      Простой народ будет жить как и жил- с перспективой "зато дети будут жить.."

      Страна при этом еще урежется в границах- ситуация ничем не будет отличаться от двух переделов собственности 20 века
      1. tsvetahaki
        tsvetahaki Сегодня, 06:59
        +1
        Цитата: свой1970
        Для начала придется расстрелять процентов 50-60 из тех кто совершит смену власти- окажутся" японские, польские и румынские шпионы ....".

        В переводе с русского на русский - реальная проблема России, первопричина - в Россиянах???
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 07:48
          +1
          Цитата: tsvetahaki
          Цитата: свой1970
          Для начала придется расстрелять процентов 50-60 из тех кто совершит смену власти- окажутся" японские, польские и румынские шпионы ....".

          В переводе с русского на русский - реальная проблема России, первопричина - в Россиянах???

          А вы думаете ЦРУ было виновато когда было " На работе ты не гость- утащи хотя бы гвоздь"???Первопричина всегда в себе

          2 передела собственности 20века четко показало путь движения- и в первом и во втором те кто начинал - оказались от власти отодвинуты впоследствии.
          К сожелению во втором случае обошлось без расстрелов - но из власти начала 1990х во власти остался только Шойгу belay feel
          Цитата: Mavrikiy
          Цитата: свой1970
          Страна при этом еще урежется в границах- ситуация ничем не будет отличаться от двух переделов собственности 20 века

          negative Не надо каркать. Ворон по осени считают.

          Вам 2 раз в 20 веке - не достаточно для понимания тенденции?
          Вы не понимаете -что если передел власти случился - то это значит что предыдущая власть сгнила до неспособности бороться сама за себя?
          До невозможности просто рассрелять всех непокорных и дать пряник взамен всем остальным?
          А если она сгнила настолько что сама себя не защищает - чем удержать окраинных и не только баев? Удержать можно только кнутом и пряником, но если кнут сгнил- пряники кончаются автоматически..
          Поэтому если дойдет до передела собственности и власти - Дальний Восток отвалиться автоматически.Его нечем будет удержать...
      2. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 07:00
        0
        Цитата: свой1970
        Страна при этом еще урежется в границах- ситуация ничем не будет отличаться от двух переделов собственности 20 века

        negative Не надо каркать. Ворон по осени считают.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:24
      -2
      Москву таймс прозападная помойка ,поливающая грязью Россию.
      Вот ещё куча статей для следующего обсуждения- о политзаключённых например. laughingВчера был в городе ,удивлён количеством беременных женщин.Может я живу в "неправильном" городе.С каких пор советская экономика считается эффективной,если снижение цен нефти на 5 $ ,свалило государство в течении двух ,трёх лет и без военных действий?А против России введены санкции на санкциях и мы как то в очередях не стоим за дефицитом-за продуктами питания,за бензином,за путёвками за границу.Я не вижу на улицах лиц в глазах которых уныние и безнадёга ,как в конце 80 ых начале 90 ых.
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 07:29
        +2
        Я так не удивлен. Как раз вчера. Иду. Стоят пять женщин, все с колясками. все веселые. Сразу видно, хозяйки страны.
        Правда все пятеро в хиджабах и ни слова по русски.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:03
    +5
    в мировом разделении труда капиталистическая РФ заняла место трубы, сырьевого придатка
    Ага ! "Энергетическая сверхдержава"...Что-то не сложилось ! crying
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 06:48
      0
      Все сложилрсь. К цели шли 40-50 лет.
      Во всем виноват коллективный дерипаскаПрохоров.
      Студ общага переехала в москва-сити и на яхты 100м.
      Один из критериев вымирвния-рождаемость и отношение к матери.
      Запретить стриптиз и танец живота с пропагандой "свободногообразажизни".
      Масскультура во всем мире победила.
      Не вытянем против всего мира.
      А так за 20-30 лет можно вырастить поколение матерей-героинь.на 5-7 детей каждая. Не раньше 2050г.кто пример подаст в верхах? Надо 30 лет такой показухой заниматься до результата.
      Жизнь" коллективныйфальковкириенко" должна по другому идти уже сейчас. Изменили они?
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:05
    +4
    Но глубинный народ понимает, что тенденция явно плохая, и удары врага по территории РФ происходят всё глубже

    Меня беспокоят разбушевавшиеся мигранты и иностранные специалисты из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии...эта тенденция докатилась уже и до моего города.
    Уголовные сводки очень мрачные...бесконечные нападения, убийства, избиения, грабёжи, изнасилования... Бастрыкин в пожарном режиме старается тушит системную болезнь нашего государства... Сизисоф труд...бесполезно решетом вычерпывать воду из дырявого корыта...наш гарант должен показать тут свою власть...к сожалению не вижу подвижек в этом деле.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 06:46
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      не вижу подвижек в этом деле.

      Как это не видите? С они есть
      За I квартал 2023 г. с целью работы в Россию въехало 1,3 млн иностранцев, свидетельствует статистика ФСБ, которая опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС, платформу курирует Росстат). Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, – тогда трудиться в страну прибыл 841 501 гражданин других государств.
      https://www.vedomosti.ru/management/articles/2023/05/10/974291-pritok-trudovih-migrantov-v-rossiyu-viros
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 06:47
      +2
      А он и показывает. Сказал же что надо больше завозить мигрантов.
      Не забывайте он до сих пор считает, что Россия не для русских.
    3. tsvetahaki
      tsvetahaki Сегодня, 07:04
      +3
      Меня беспокоят разбушевавшиеся мигранты и иностранные специалисты из Таджикистана...

      Вы думаете эффективному менеджеру не все равно, кто качает нефть и газ - таджик или русский???
      Главное эффективность, с мигрантами меньше возни, меньше зарплат и меньше требований. Ну а для интеллектуальных работ проще и дешевле купить импортное оборудование и/или пригласить западную фирму - тот же Хали-Бартон...
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:15
    +6
    Но зато,как говорил наш Президент:"Мы никогда,так хорошо не жили,как сейчас"(с) Я и верю словам президента, на счет того,что мы попадем в рай.Рай,становится все ближе и ближе с каждым годом и новым прорывом. laughing laughing
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 05:49
      +1
      Цитата: parusnik
      Рай,становится все ближе и ближе с каждым годом и новым прорывом.

      Не сыпьте соль на рану...она ещё болит.
      Плохо когда верха живут в своём мирке и не желают видеть что происходит внизу.
      Противоречия в обществе потихоньку накапливаются. request
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:13
        +6
        Не сыпьте соль на рану...она ещё болит
         Это не соль,чай,горячий, на спину...
        Плохо когда верха живут в своём мирке и не желают видеть что происходит внизу.
        Да,да,плохо,очень плохо, smile А если бы увидели,заплакали бы горькими слезами laughing Может "челобитную" напишем и с православными хоругвями и песнопениями молитв,пойдем к ГД и вручим "грамотку",спикеру(наверное потому спикер,что с "пикой" ходит) Володину,о бедствиях народных?Они прочитают,пустят слезу.И наступят перемены. laughing
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 06:37
          0
          Злыдень вы smile.
          Не упоминайте фамилию Володин всуе...не хочется чтобы взбесившаяся история потом всех нас одарила своим повторением 1917 года...все скопом пойдём под раздачу... и правые и виноватые.
          Будет опять...бей белых пока не покраснеют...бей красных пока не побелеют.
          Нейтральным между ними очень трудно остаться.
          1. parusnik
            parusnik Сегодня, 06:40
            +1
            Злыдень вы smile
            .Слушайте,че Вы мне в жилетку плачетесь,как попу в рясу?Я отпущения грехов не даю.
            1. Леха с Андроида.
              Леха с Андроида. Сегодня, 06:57
              -1
              Цитата: parusnik
              Злыдень вы smile
              .Слушайте,че Вы мне в жилетку плачетесь,как попу в рясу?Я отпущения грехов не даю.

              Да не плачусь я вам... laughing а дурью маюсь...просто мне хочется больше интересных мыслей из вас получить.
              Люблю прикидываться старым, больным, немощным,трусоватым, глупым раздолбаем...народ легко клюёт на эту наживку. what
              Сокровенные мысли выкладывают на радость мне...приятно общаться с умными людьми.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:30
        +2
        Вообще,"мятеж"Пригожина был звоночком для наших рукамиводителей.Впрочем,им то что,они на другой планпте и уже в годах.Но молох,который они породили сожрет нас и их последоватплей в ближайшем будущем.Я имею в виду мигрантов
    2. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 06:07
      +4
      Вова вчера телогрейку в ухо засовывал - на 13% зп выросла в то время как пинтосы последний без соли ..
      Тувинец тоже хвастал - 300 тыщ мужичков под ружо поставил за пол года - какие бабы какие дети ???
      на РБК новость опять же сегодня - пятерка крупнейших компаний РФ за год - 1-Газпром 2-роснефть 3-ямал спг 4-лукойл .... ни автоваза ни яндекса в списке нет ...
      хмм все чаще Тетчер вспоминаю - 20 млн достаточно для обслуживания трубы
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:33
        0
        Про обслуживание трубы говорила другая бабушка.-Олбрайт.А так,Вы правы
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 06:49
      +3
      Цитата: parusnik
      "Мы никогда,так хорошо не жили,как сейчас"

      И ведь им веришь. Нет никаких сомнений, что они никогда ещё так хорошо не жили...
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 06:57
        +3
        Цитата: Doccor18
        И ведь им веришь. Нет никаких сомнений, что они никогда ещё так хорошо не жили...

        Да уж. Судя по воспоминаниям бывшей жены гаранта, едой недоволен был. Теперь ему четверть века профессиональные повара творожки готовят. А недовольные повара с гранатами летают. И совсем не с теми, что на югах растут.
    4. tsvetahaki
      tsvetahaki Сегодня, 07:05
      +2
      Цитата: parusnik
      Но зато,как говорил наш Президент:"Мы никогда,так хорошо не жили,как сейчас"(с) Я и верю словам президента, на счет того,что мы попадем в рай.Рай,становится все ближе и ближе с каждым годом и новым прорывом. laughing laughing

      В смысле - куда ни попадем - все раем покажется??? laughing laughing laughing
    5. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 07:41
      +2
      Цитата: parusnik
      "Мы никогда,так хорошо не жили,как сейчас"

      После всех попыток "поднять уровень жизни и благосостояние граждан России", которые, в конечном итоге, закончились падением курса рубля и ростом цен, приходит ощущение, что более подходящей фразой была бы: "Не жили богато, и не... начинать"
  5. север 2
    север 2 Сегодня, 05:29
    +3
    я совершенно не согласен с теми причинами , которые автор тут в статье назвал, что они есть причина демографической катастрофы в России . Вот пусть автор из общей таблицы данных статистики рождаемости выделит отдельно сколько рожает сейчас русские и сколько в Россию прибившие и российское гражданство получившие армяне, узбеки , таджики да другие туркмены , то станет очевидно , что в их семьях ,как и семьях чеченцев , от счастья им жить России рождается по несколько детей . И наоборот , у русских проживающих и в России и в тех эе самих Узбекистане , Туркмении да в Армении ,рождаемость совершенно низкая . Очевидно что с русской нацией что то случилось морально , когда границы их Родины Горбачёв с Ельциным отбросили на 400 лет назад бросив за этими границами ещё и 20 000 000 миллионов русских , но признав эту трагедию крупнейшей катастрофой нынешний государь указал , что те кто хочет возродить свою Родину после той катастрофы , те не дружат с головой . Мол так и пусть живут русские , на руинах своей Родины после катастрофы. Ну так как будет рождаемость в русских семьях сейчас большая , если жить им приходится на развалинах после той страшной катастрофы ,а последствия катастрофы исправить нельзя !
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:45
    +7
    Да и какая же мать
    Согласится отдать
    Своего дорогого ребёнка -
    Медвежонка, волчонка,
    слоненка,-
    Чтобы несытое чучело
    Бедную крошку
    замучило!

    Менталитет уголовника превалирует над менталитетом порядочного человека.
    Шваль объединяется быстрее и легче, ибо она не создаёт плоды своего труда, а пользуется чужими.
    Отсутствие гарантий безопасной и достойной жизни выражается железными дверьми, камерами наблюдения, сигнализацией и пр. лабудой, а в тюрьме дети рождаются очень редко.
    Виртуальная интимная жизнь и варианты сказок про Золушку не способствуют пробуждению чувств и на отвечают взаимности.
    При таком лживом государстве буржуев мы скоро вымрем...
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 06:51
      0
      Цитата: ROSS 42

      При таком лживом государстве буржуев мы скоро вымрем...

      А что первично? Государство или общество, в котором государство появляется?

      Это к тому,, что не "при таком государстве мы....", а "при таких вот нас появилось такое государство.".

      Именно при таких........ Да ещё ночью в беловежском лесу..... В результате "говорящей бумаги", подписанной тремя вождями "три единого народа".... Вот те, кто их выдвинул-и страдают laughing
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:09
        +1
        Цитата: иван2022
        Это к тому,, что не "при таком государстве мы....", а "при таких вот нас появилось такое государство.".

        Это я про то, что сегодняшнее государство не уйдёт в результате выборов (Платошкин и Грудинин тому свидетели), а будущего в буржуйском государстве у людей труда нет...
        Кольцо замкнулось...
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:18
    -2
    Как там в советской присяге?
    ".. Клянусь.. быть преданным Советской Родине..... По приказу..."

    Вот ЭТО оно и есть. Русский человек может быть верным и преданным, если пришёл Барин и отдал приказ... А так-нет.. . как же без приказа-то ?

    А вдруг начальник прикажет эту самую Советскую Родину послать куда подальше, а ты будешь как глупый со своей верностью ? Не... народ у нас умный, талантливый, все предвидит...

    А дальше?
    ".... Если же я нарушу клятву, то пусть меня постигнет..... ненависть и презрение трудящихся..."

    Во так! Клятву нарушили и все друг друга ненавидят и даже массово убивают.... и детей не рожают... Сбылась клятва-то!
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:28
    -1
    Цитата: иван2022
    Русский человек может быть верным и преданным, если пришёл Барин и отдал приказ... А так-нет.. . как же без приказа-то ?

    Что за чушь...вы про немцев, американцев ещё такое скажите... опять ваши фантазии про русских начинаете плодить.
  9. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 07:53
    0
    Да еще и сановники, и обслуга власти несут бред
     30 лет как уже..
  10. Omega option
    Omega option Сегодня, 08:09
    0
    В РФ абортарии финансируются государством.
    А в некоторых штатах США есть запреты на абортарии.
  11. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:12
    0
    ого,новая статься от украинских пропагандистов.
  12. Omega option
    Omega option Сегодня, 08:12
    0
    В острове Япония живёт 120 млн япов.
    А в огромной России 140 млн. россиян.