Приговор Русской цивилизации

Обвал рождаемости
Демографическая катастрофа в России (Почему материнский капитал не спасёт Россию от демографической катастрофы; Оптимизация Русского мира) продолжает развиваться. Она была бы более отчётливой, если бы не присоединение новых регионов к России, которые несколько компенсировали двухлетний обвал рождаемости.
Число рождений детей в РФ продолжит снижаться в ближайшие три года и рухнет до уровней, которых страна не видела со времен рубежа конца XVIII – XIX вв., то есть Екатерины II и Павла I. Такой прогноз российские власти заложили в проект бюджета Социального фонда (бывший Пенсионный фонд), который выплачивает в том числе пособия на детей. Об этом сообщает российское интернет-издание The Moscow Times.
В 2022 году в России появились на свет 1,306 млн детей. В 2023 году – число родившихся снизится до 1,244 млн и станет минимальным с 1990-х годов. По прогнозу на 2024 год число рождений упадет еще ниже – до 1,171 млн детей, в 2025 году – до 1,153 млн, а в 2026 году – до 1,143 млн малышей.
Заложенные в прогноз цифры – это минимум с рубежа XVIII–XIX века, сказал The Moscow Times демограф Алексей Ракша. Предыдущее дно рождаемости в России, согласно Росстату, было установлено в 1999 году – 1,214 млн детей.
Модель трубы
Базовой причиной постигшей ныне РФ демографической катастрофы стала социально-экономическая парадигма, когда народное хозяйство страны превратили в трубу по откачке народных богатств (нефть, нефтепродукты, газ, золото, уран, палладий, черные металлы, удобрения, лес и т. д.) за границу.
Расстрел советского парламента 30 лет назад был государственным переворотом в пользу режима плутократии, блатного олигархата (Чёрный дом. Как Ельцин подавил народное восстание). Делавшие ставку на Ельцина Запад и российские власовцы-западники, складывающаяся каста плутократов-богачей, компрадорской буржуазии, региональные этнокланы, получили все возможности по захвату народной собственности и выводу капиталов за рубеж.
На месте советской экономики, вполне самодостаточной и эффективной, была сформирована экономика трубы. Т. н. «рыночная экономика», на деле обычная сырьевая, периферийная капиталистическая модель. Продаём сырье на Запад и Восток, остальное покупаем. Поэтому под нож пошли такие передовые отрасли СССР (в том числе на мировом уровне), как робототехника, станкостроение, гражданская авиация, электроника и многие другие.
«Вкусные» отрасли, которые могли принести валюту «новым русским», компрадорской буржуазии, новоявленным олигархам и связанным с ним высшим чиновничеством, такие так нефтянка, газовая промышленность, мирный атом, космос и остатки оборонки, сохранили. При этом вся прибыль оставалась на Западе и Востоке, либо тут же отсасывалась, отдавалась за импортные товары. А покупать стали буквально всё: от гвоздей до гражданских авиалайнеров. Стоит отметить, эта модель вполне прекрасно чувствует себя и сейчас, когда РФ на словах поссорилась со всем коллективным Западом.
Таким образом, в мировом разделении труда капиталистическая РФ заняла место трубы, сырьевого придатка. С остатками советских высоких технологий – космос, мирный атом, оружие. Позднее это назвали «энергетической сверхдержавой». Правда, в последние годы рухнула и эта иллюзия, никакой «энергетической сверхдержавы». Та же Западная Европа «не замёрзла», как обещали платные пропагандисты, перестроилась, нашла новых поставщиков. США захватили нашу долю в газовом рынке Европы. Поэтому пришлось гнать энергоресурсы на Восток, с огромными скидками. Часто за местные «фантики» и прочие рупии.
Интересно, что при Ельцине, несмотря на все проблемы с зарплатами, криминальными схемами и пр., советская экономика, заводы и фабрики в массе своей были ещё живы. Это и позволило пережить кризис 1998 года. А вот когда «Россия начала вставать с колен» при Путине и Медведеве, то вот тогда под вопли инноваций, реформ, модернизаций, песни про «план Путина» по развитию экономики до 2020 года, оптимизацию и импортозамещение – большую часть заводов и фабрик, их документацию и станки распилили, сдали в металлом и отправили на свалку. Вместе с инженерно-техническими кадрами СССР, которые ушли в мир иной или на жалкую пенсию.
Отсюда и нынешние проблемы ВПК, промышленности РФ, которая плохо тянет затяжную СВО. Проблемы с гражданской авиацией, автомобилестроением, станкостроением, беспилотными аппаратами, электроникой, подшипниками, тракторами и прочими сельхозмашинами, строительной техникой, грузовиками и т. д. Если бы не Поднебесная, то масштаб проблем был бы просто катастрофическим.
Экономическая катастрофа
Собственно, страна и народ в последние 30 лет пережили экономическую катастрофу. Она сравнима и даже превосходит нашествие гитлеровских полчищ. Тогда была разрушена западная часть страны и часть центральной. При реформаторах вроде «Толика Рыжего» и оптимизаторах катастрофа накрыла всю страну. Мы потеряли за 30 лет 66 % производства и 44 % сельского хозяйства – всего 40 % экономики.
Процветали только отрасли, ориентированные на вывоз сырья. Поэтому и сейчас, когда в целом народ беднеет, когда нищих и бедных под 78 % (Африканизация России), олигархи снова стали богаче.
Потоки нефтедолларов в «сытые» 2000-е годы долгое время позволяли создавать картинку благополучия. Сформировать российское общество потребления и небольшой средний класс. А вместо заводов, лабораторий, космодромов и домов культуры и творчества строили торгово-развлекательные центры и церкви (мечети, синагоги). Храмы, куда шёл вымирающий и больной народ (физически и психически), старики и лицемеры, вроде воров-чиновников, бандитов – «новых русских». В стране, где тысячами исчезали деревни, закрывались школы и поликлиники.
Экономическая катастрофа, деградация инфраструктуры страны, включая социальную (детские садики, школы, техническое и профессиональное образование, дома творчества и культуры, наука и т. д.), и стали основой демографической катастрофы.
Плюс победа западной модели общества потребления, которое, в сущности, есть общество истребления и самоистребления, так как отравляет, уничтожает биосферу, природу и самого человека. Отсюда инволюция, деградация человечества. Такому обществу не нужна традиционная семья и дети. Чтобы прожигать жизнь в удовольствиях и потреблении, дети не нужны. Можно кошечку или собачку завести. Гедонизм и потребление заменили нормальную семью, убили воспроизводство народа.
Крах системы безопасности
Ещё одна причина вымирания коренных народов России – это разрушение системы безопасности, созданной в СССР. Россия вообще впервые со времен Великой Отечественной войны сегодня находится под артиллерийскими и ракетными обстрелами и ударами с воздуха и с моря.
По ТВ, конечно, рассказывают, что всё по плану, мы ломим, гнутся бандеровцы и прочая натовская шваль. Но глубинный народ понимает, что тенденция явно плохая, и удары врага по территории РФ происходят всё глубже. НАТО передаёт украинскому режиму всё более мощное и дальнобойное оружие. Да еще и сановники, и обслуга власти несут бред про ядерные удары и взрывы над Сибирью. Соответственно, часть семей откладывает рождение детей на будущее, либо отказывается от рождения следующего ребёнка.