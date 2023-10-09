Марина Мнишек. Бесславная гибель русской царицы



Леон Вычулковский. «Бегство Марины Мнишек с сыном»

Царевич Иван Дмитриевич

Атаман Заруцкий



Такими увидели Марину Мнишек и атамана Ивана Заруцкого зрители сериала «Годунов»



Убийство П. Ляпунова на казачьем кругу (гравюра XIX века)

«на Московское государство иных государей и Маринку с сыном не обирати и им ни в чем не доброхотати, и с ними ни в чем не ссыпатися.»

Бегство на юг

«против Государевых изменников Ивашка Зарутцково и иных битися до смерти.»

«Вдоль по Волге, Каспию – на Яик»

И неслись мы парой сизых чаек

Вдоль по Волге, Каспию – на Яик, –

Тут и взяли царские стрелки

Лебедёнка с Лебедью в силки.

Печальный финал



«Маринкина башня» Коломенского Кремля

«На Москве же того Заруцкого посадили на кол, а Воренка и изменника Федьку Андронова повесили, а Маринка умерла в Москве.»

Ее глаза мольбой воздеты,

И хохот, и безумный крик,

И кто-то на полу холодном

Лежит в отчаянья бесплодном...

Потом вдруг встанет и несется

В мазурке легкокрылой,

С кем-то засмеется, улыбнется,

Кому-то шепчет: «Милый».

Потом вдруг встанет, вся дрожа,

Бела, как утром порошá,

И шепчет, озираясь: «Разве я не хороша?»

……………………………………………..

Так погибала медленно в темнице

Марина, русская царица.

«Ивашка за свои злые дела и Маринкин сын казнен, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по своей воле умерла.»

Вся Москва собралась, что к обедне,

Как младенца – шёл мне третий год –

Да казнили казнию последней

Около Серпуховских ворот.

«Многие люди, заслуживающие доверия, видели, как несли этого ребенка с непокрытою головою (на место казни). Так как в это время была метель и снег бил мальчику по лицу, то он несколько раз спрашивал плачущим голосом: «Куда вы несете меня?». Но люди, несшие ребенка, не сделавшего никому вреда, успокаивали его словами, доколе не принесли его (как овечку на заклание) на то место, где стояла виселица, на которой и повесили несчастного мальчика, как вора, на толстой веревке, сплетенной из мочал. Так как ребенок был мал и легок, то этою веревкою по причине ее толщины нельзя было хорошенько затянуть узел и полуживого ребенка оставили умирать на виселице.»

«Говорят, что затем мать ребенка, Марина Сандомирская, была задушена между двумя кроватями. Многие различно рассказывают об ее смерти. Некоторые говорят, что она умерла своею смертью. Но как бы то ни было, верно то, что она умерла вдруг, так что никто ничего не знал об ее болезни, и это случилось весьма скоро после того, как был повешен ее ребенок. Если ее даже и не задушили, то, тем не менее ее смерть была насильственною. Она умерла вследствие горести и страданий от нанесенных ей оскорблений.»

«Смертью ребенка начали свое правление, смертью невинных детей завершите.»