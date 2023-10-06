Депутат ГД РФ предложила госслужащим «добровольно» перечислять два процента от доходов на нужды СВО

Представляется, что в этой ситуации российские государственные служащие должны быть в авангарде патриотического движения

С довольно неоднозначной, по крайней мере на первый взгляд, инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению, член фракции «Справедливая Россия-За правду» Яна Лантратова. Депутат предложила создать благотворительную подписку «Вклад в Победу», в рамках которой некоторые категории госслужащих и депутаты будут «добровольно» перечислять по два процента от ежемесячных доходов на нужды СВО. Соответствующее письмо Лантратова уже направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщают российские СМИ.Депутат считает, что данные взносы могли бы делать депутаты Госдумы, законодатели регионального и муниципального уровней, руководители госпредприятий, федеральных бюджетных учреждений и госкорпораций. Деньги будут перечисляться в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданный указом президента РФ Владимира Путина в апреле этого года. Сейчас филиалы фонда открыты во всех российских регионах. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки.— уверена первый зампред комитета Госдумы по просвещению.Она пояснила, что в России есть множество людей, желающих внести свой посильный вклад в борьбу за освобождение жителей Новороссии, за будущее страны. Что им мешает без «указания сверху» вносить деньги как в президентский фонд, так и перечислять на другие специальные счета, откуда средства уходят на поддержку участников СВО, членов их семей, гумпомощь жителям Новороссии, Лантратова не уточнила.Тем более что миллионы россиян и тысячи бизнесменов и так на добровольной основе регулярно перечисляют деньги и оказывают иную помощь бойцам на передовой и жителям новых регионов РФ. Волонтеры рассказывают, что пожилые люди иногда буквально требуют принять у них часть пенсии, чтобы «помочь сынкам на фронте».Помимо вышеперечисленной категории чиновников и госслужащих, депутат ГД РФ предложила рекомендовать участие в благотворительной подписке «Вклад в Победу» тем госслужащим-руководителям, в чьих семьях среднедушевой доход превышает размер трех прожиточных минимумов.Инициатива депутата-справедливоросса, возможно, правильная и хорошая. Но уж очень ее механизм напоминает времена СССР, когда на предприятиях и в учреждениях собирались «добровольные» взносы то на покупку лотерейных билетов, то еще на какие-нибудь общественно полезные дела. Занимались этими сборами в основном представители профсоюзов или партработники, получившие соответствующую директиву и разнарядку сверху. Деньги собирались по списку сотрудников.Можно было и отказаться от взноса, но это могло быть чревато всевозможными весьма неприятными последствиями, например, в виде лишения премий, общественного порицания или проблем с карьерой. При регулярном саботаже могли исключить из комсомола или отобрать партбилет, а это было уже совсем скверно для тогдашних советских граждан.Следует учитывать, что если благотворительные регулярные отчисления станут собираться добровольно-принудительным методом, то у части попавших в «список Лантратовой» граждан это может вызвать пусть и не явное, но подспудное сопротивление. Что пойдет отнюдь не в пользу их отношению как к власти, так и самой спецоперации и ее участникам.