Военное обозрение
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Депутат ГД РФ предложила госслужащим «добровольно» перечислять два процента от доходов на нужды СВО

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Депутат ГД РФ предложила госслужащим «добровольно» перечислять два процента от доходов на нужды СВО

С довольно неоднозначной, по крайней мере на первый взгляд, инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению, член фракции «Справедливая Россия-За правду» Яна Лантратова. Депутат предложила создать благотворительную подписку «Вклад в Победу», в рамках которой некоторые категории госслужащих и депутаты будут «добровольно» перечислять по два процента от ежемесячных доходов на нужды СВО. Соответствующее письмо Лантратова уже направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщают российские СМИ.


Депутат считает, что данные взносы могли бы делать депутаты Госдумы, законодатели регионального и муниципального уровней, руководители госпредприятий, федеральных бюджетных учреждений и госкорпораций. Деньги будут перечисляться в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданный указом президента РФ Владимира Путина в апреле этого года. Сейчас филиалы фонда открыты во всех российских регионах. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки.

Представляется, что в этой ситуации российские государственные служащие должны быть в авангарде патриотического движения

— уверена первый зампред комитета Госдумы по просвещению.

Она пояснила, что в России есть множество людей, желающих внести свой посильный вклад в борьбу за освобождение жителей Новороссии, за будущее страны. Что им мешает без «указания сверху» вносить деньги как в президентский фонд, так и перечислять на другие специальные счета, откуда средства уходят на поддержку участников СВО, членов их семей, гумпомощь жителям Новороссии, Лантратова не уточнила.

Тем более что миллионы россиян и тысячи бизнесменов и так на добровольной основе регулярно перечисляют деньги и оказывают иную помощь бойцам на передовой и жителям новых регионов РФ. Волонтеры рассказывают, что пожилые люди иногда буквально требуют принять у них часть пенсии, чтобы «помочь сынкам на фронте».

Помимо вышеперечисленной категории чиновников и госслужащих, депутат ГД РФ предложила рекомендовать участие в благотворительной подписке «Вклад в Победу» тем госслужащим-руководителям, в чьих семьях среднедушевой доход превышает размер трех прожиточных минимумов.

Инициатива депутата-справедливоросса, возможно, правильная и хорошая. Но уж очень ее механизм напоминает времена СССР, когда на предприятиях и в учреждениях собирались «добровольные» взносы то на покупку лотерейных билетов, то еще на какие-нибудь общественно полезные дела. Занимались этими сборами в основном представители профсоюзов или партработники, получившие соответствующую директиву и разнарядку сверху. Деньги собирались по списку сотрудников.

Можно было и отказаться от взноса, но это могло быть чревато всевозможными весьма неприятными последствиями, например, в виде лишения премий, общественного порицания или проблем с карьерой. При регулярном саботаже могли исключить из комсомола или отобрать партбилет, а это было уже совсем скверно для тогдашних советских граждан.

Следует учитывать, что если благотворительные регулярные отчисления станут собираться добровольно-принудительным методом, то у части попавших в «список Лантратовой» граждан это может вызвать пусть и не явное, но подспудное сопротивление. Что пойдет отнюдь не в пользу их отношению как к власти, так и самой спецоперации и ее участникам.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал депутата ГД РФ Я. Лантратовой
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68 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:35
    +9
    Депутат ГД РФ предложила госслужащим «добровольно» перечислять два процента от доходов на нужды СВО


    И кому в карман пойдут эти 2 процента?На Украине уже был подобный закон. Ничего хорошего из этого не вышло.Не стоит копировать неудачный опыт западного полигона.
    Интересно а депутаты ГД РФ перечисляют два процента от доходов на нужды СВО?Или это должны делать бюджетники,а то депутаты у нас и так плохо живут, а вот с бюджетников можно и по 2 % взять?Вообще то есть налоги,которые идут в том числе и на армию.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 13:51
      +1
      Почему был...??? Военный налог для физических лиц на Украине хотят увеличить с 1 января 2024 года в три раза, свидетельствует законопроект, предложенный министерством финансов страны. С 2014 года все физические лица на Украине платят военный сбор в размере 1,5% от начисленной заработной платы. В июле от его уплаты освободили военных.
    2. monetam
      monetam Сегодня, 14:02
      -1
      А в чем неудача то проявилась ? Наоборот, удачно, хоть и непопулярно.
    3. alystan
      alystan Сегодня, 14:16
      +4
      Интересно а депутаты ГД РФ перечисляют два процента от доходов на нужды СВО?

      Они бы могли безболезненно по одной зарплате перечислить.
      От голода/холода точно не пострадали бы.
      1. Ил-18
        Ил-18 Сегодня, 14:49
        +3
        некоторые категории госслужащих и депутаты будут «добровольно» перечислять по 2 % от ДОХОДОВ. Это может быть гораздо больше З/П.
        И очень интересно, доходы налоговая или ФСБ, кроме совести перечисляющего, будут определять?
        Может быть как пятую колонну уничтожить думать все-таки начнут?
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:49
      +4
      Вообще то есть налоги,которые идут в том числе и на армию

      Я бы предложил альтернативный проект - всех депутатов разогнать на хрен, по причине отсутствия от них хоть какого-то толка, а освободившиеся огромные зарплаты слуг народа - перечислять на войну. Ещё плюс - идиотских законов меньше станет.. А то этот взбесившийся принтер - временами аж в оторопь вгоняет..
    5. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:16
      0
      Можно было и отказаться от взноса, но это могло быть чревато всевозможными весьма неприятными последствиями,

      Вот кому что хочется, тот и болтает что хочет!
      У меня практически весь трудовой стаж - СССР. И я не помню, чтобы "добровольно" собирали какие то взносы, тем более на лотерейные билеты! laughing .
      Да, взносы в профсоюз были. Была еще касса взаимопомощи, чисто добровольная. Были субботники. Но никаких других взносов не было!
  3. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 13:35
    +15
    С бюджетников - по два процента, а всякие абарамовичи слишком бедные, чтобы армии помогать. Разве что украинской.
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 13:40
      +11
      Цитата: kakvastam
      С бюджетников - по два процента,

      с нас ,с пенсов...нам то что,выдюжим.кончится картоха- на мякину перейдём.по ТВ, денег просят на больных детей с кого ? да со стариков, кто ещё зомбоящик смотрит ? старикам не привыкать на себе тащить.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 13:57
        -6
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: kakvastam
        С бюджетников - по два процента,

        с нас ,с пенсов...нам то что,выдюжим.кончится картоха- на мякину перейдём.

        Вы - госслужащий?Руководитель госоргана? И при этомна мякине живете?
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 13:43
      +5
      Цитата: kakvastam
      С бюджетников - по два процента, а всякие абарамовичи слишком бедные, чтобы армии помогать. Разве что украинской.

      Так указано с кого
      данные взносы могли бы делать депутаты Госдумы, законодатели регионального и муниципального уровней, руководители госпредприятий, федеральных бюджетных учреждений и госкорпораций.

      И почему бы и нет ?! Или только бюджетное население должно мочь оказывать помощь ?!
      А для указанных категорий можно было и в "обязаловку" такое прописать, а то только про "золотые парашюты" часто читаем ! "Газпро-о-м", "Роснефть" - АУ ?!
      1. Tatanka Yotanka
        Tatanka Yotanka Сегодня, 14:00
        +2
        а что толку? давеча Фонд «Защитники Отечества» распределил выделенные правительством 1,314 млрд рублей большую часть на себя точнее 97 % Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/06/19/981074-fond-zaschitniki-otechestva-raspredelil-videlennie-pravitelstvom
        1. Starover_Z
          Starover_Z Сегодня, 14:10
          +3
          Цитата: Tatanka Yotanka
          а что толку? давеча Фонд «Защитники Отечества» распределил выделенные правительством 1,314 млрд рублей большую часть на себя точнее 97 % Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/06/19/981074-fond-zaschitniki-otechestva-raspredelil-videlennie-pravitelstvom

          Пробежал статью по ссылке. Хорошая "кормушка" - работать не начали, зато начали получать.
          Почти в стиле "Попандополы" - это "тебе", это снова "тебе" и ещё "тебе" !
          Новый вариант "Росснано" ?!
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 14:39
            +2
            Цитата: Starover_Z
            Хорошая "кормушка" - работать не начали, зато начали получать.

            Моя мама, всю жизнь преподававшая русскую литературу в ВУЗе, всегда говорит: "Читай классику - там про всё написано".

            Так что же нам про благотворительные фонды говорит дорогой наш Николай Васильевич в черновиках второго тома "Мёртвых душ"?
            Мы вдруг, как ветер повеет, заведем общества благотворительные, поощрительные и невесть какие. Цель будет прекрасна, а при всем том ничего не выйдет. Может быть, это происходит оттого, что мы вдруг удовлетворяемся в самом начале и уже почитаем, что все сделано.
            Например, затеявши какое-нибудь благотворительное общество для бедных и пожертвовавши значительные суммы, мы тотчас в ознаменование такого похвального поступка задаем обед всем первым сановникам города, разумеется, на половину всех пожертвованных сумм; на остальные нанимается тут же для комитета великолепная квартира, с отоплением и сторожами, а затем и остается всей суммы для бедных пять рублей с полтиною, да и тут в распределении этой суммы еще не все члены согласны между собою, и всякий сует какую-нибудь свою куму

            Полтора века прошло - а как сегодня сказано...
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:54
      0
      Имеется в виду-руководители.Кстати,тот же главрач ЦРБ имеет неплохой оклад.Но у нас все примут к действию и платят-ВСЕ.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 15:03
        0
        Цитата: dmi.pris1
        виду-руководители.Кстати,тот же главрач ЦРБ

        Не трогайте главных, им ещё оптимизацию заканчивать...
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:58
      -1
      Налог на сверхбогатых в России принесёт в бюджет 117 млрд рублей в 2023г.Не обиднеют.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 14:42
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Налог на сверхбогатых в России принесёт в бюджет 117 млрд рублей в 2023г.

        Это которые больше 5 000 000 получают? Это с 15%?
        А по прогрессивной шкале должны были заплатить 350 000 000 рублей и те 243 млрд.$, которые уплыли из страны в 2022 году могли дать 9 000 000 000 000 рублей...
        А как вы хотели? Не для того в России нефть и газ, чтобы жулики продавали её втридорога и шхерили прибыль за границу...
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 15:10
          0
          ROSS 42 .Этот налог касается олигархов уровня Потанина и выше.Более миллиарда $ ,это нормально.Вы в курсе что Потанин лишил детей наследства?Помрёт всё уйдёт на благотворительность.
    5. Labrador
      Labrador Сегодня, 14:00
      0
      Уровень популизма зашкаливает!
      Если хочешь донатить, донать. Но на кой на других вешать обязаловку или добровольно-обязаловку!? А ответ-то прост: чтоб качать систему! Это ж и думать не надо и попиарится можно.
    6. Seal
      Seal Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: kakvastam
      С бюджетников - по два процента,
      Про абрамовичей согласен. А вот бюджетников вы зря приплели. Ясно ведь сказано, что госслужащих. Они конечно ,тоже бюджетники, но их так сказать "особая часть". Депутатов опять же предлагается обложить этим налогом. В конце концов сколько же их можно просто обкладывать русским народным .... Пора и налогом обложить. Хотелось бы надеяться, что речь идет не только о государственных гражданских служащих (кто занимает должности государственной гражданской службы), но и о тех, кто занимает государственные должности.
    7. Харитon
      Харитon Сегодня, 15:26
      0
      Бюджетники не госслужащие !)
      Например, военнослужащие не бюджетники.
      У госслужащих другое пенсионное законодательмтво.
      И бюджетников в районе может быть до 40% от работников на трудовом договоре.
  4. ALARI
    ALARI Сегодня, 13:44
    0
    в рамках которой некоторые категории госслужащих и депутаты будут «добровольно» перечислять wassat правдиво взяли слово добровольно в кавычки. Именно так у нас всегда происходит "добровольно"
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:47
    0
    sad С нелегальных пусть тоже отстегивают. К гадалке не ходи, там на много больше.
  6. трофим
    трофим Сегодня, 13:49
    +2
    Лучше бы эта мадам "не птица" занималась своими прямыми обязанностями. И было бы просто совсем замечательно если бы часть своей неуемной энергии она направила на оправдание слова "справедливая" в названии своей партии.
  7. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 13:50
    +2
    А почему бы, не заставить Российских олигархов, мультимиллиардеров и просто богатых людей, перечислять какой то % от их доходов на нужды СВО ? Ведь зарабатывают они в России.... и настала пора помочь стране, тем более возможности для этого у них есть.

    Это всяко лучше, чем из под палки, обязать гос.служащих/бюджетников перечислять % от своей средней (или даже низкой) з/п.... тогда уж всех надо "обязать" а то получиться странно, когда учителя/воспитатели/работники образования/врачи и прочие-прочие будут перечислять з/п на СВО когда в бизнесе/торговли и других сферах этого делать не будут.... всё это приведёт лишь к негативу и социальной напряженности, да и в целом так реализовывать идею не стоит....... если уж трясти то действительно богатых людей,которые от этого сильно много не потеряют.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:01
      -3
      Цитата: Aleksandr21
      обязать гос.служащих/бюджетников перечислять % от своей средней (или даже низкой) з/п.... тогда уж всех надо "обязать" а то получиться странно, когда учителя/воспитатели/работники образования/врачи и прочие-прочие будут перечислять з/п на СВО

      Я вам по секрету скажу
      Цитата: Aleksandr21
      учителя/воспитатели/работники образования/врачи
      совсем НЕ госслужащие.Более того они сплошь и рядом даже не бюджетники в больших городах
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 14:25
      0
      Так может их и имущество лучше того....
  8. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 13:50
    0
    Сначала обкатают на чиновниках,потом начнут собирать со всех граждан.по сути это аналог укроповского военного сбора -1,5% от зарплаты.может вначале разобраться с такими как Булгаков и спросить у него деликатно,передернув затвор ТТ -а где 1.5 млн.комлектов обмундирования???
  9. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:52
    +1
    Как вна Украине, но там в итоге с з/п заставили отчислять :) Один народ че уж )))))))))))))))
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:52
    +5
    депутаты могут безболезненно и по 50 процентов сдавать
    я надеюсь эта гражданка уже перечислила?!
  11. faiver
    faiver Сегодня, 13:53
    +4
    а чего только 2 %? А давайте с депутатов ГД по 20%, а с фракции "СР" по 30 %.
    1. Харитon
      Харитon Сегодня, 14:30
      0
      И еще и авансовым квартальным платежом!
  12. Wratch
    Wratch Сегодня, 13:55
    +2
    А что,депутаты из свой "нищей" заплаты еще не перечисляют??? А ну да,это ведь соль земли русской,им низзя. А вот обобрать бюджетников,пенсионеров,это да,по нашему,по -пекински..
  13. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 13:56
    +1
    могу предложить мои профсоюзные 1% перечислять...
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:56
    +7
    По опыту службы с силовом ведомстве могу сказать, данная инициатива будет выглядеть так: отцы командиры обяжут подчиненных написать рапорта с просьбой удерживать из денежного довольствия 2%, а кто откажется - другой рапорт, ну, думаю все понимают какой и куда. Нужно не призывать, а делать.
    Вот если бы эта дама по тихому в течении 1,5 лет отчисляла в фонд из своего депутатского пособия по безработице, а потом, так, "случайно" об этом узнал какой-нибудь известны журналист и пропиарил инициативу, тогда, ой. А так, словоблудие это и порочная инициатива.
    Благотворительность идет от сердца и по зову души, подавая нищему на паперти церкви, вы считаете себя героем или патриотом?
    1. faiver
      faiver Сегодня, 14:25
      +1
      командиры обяжут подчиненных написать рапорта с просьбой удерживать из денежного довольствия 2%
      - ага, примерно так и будет
  15. Грац
    Грац Сегодня, 13:57
    +2
    потрясите олигархов сколько должен простой народ отдуваться, там единицы из Миллиардеров помогают армии
  16. ankir13
    ankir13 Сегодня, 13:59
    0
    С депутатов явно не убудет, два процента от зарплаты? Тююю, зарплата - то их основной доход?!? Главное, чтобы действительно шло на запрашиваемые нужды, а депутаты сдюжат легко, да и еще положительное освещение получат от этого! А сравнение со сборами в спортлото и "регулярный саботаж!!! (можно и расстрелять)" в статье вовсе малоуместно - другого уровня мероприятия.
  17. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 13:59
    0
    Еще один "депутат-наркоман"...
  18. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:03
    +1
    Что за Дичь? am
    Дешманский ПИАР?
    И так рост цен на все (товары, продукты, бензин) !!!
    Путин вчера сказал явно - ДЕНЬГИ в стране есть!

    лучше вышла бы с предложением повысить заработную плату Россиянам минимум на 10-15 % !!
  19. Million
    Million Сегодня, 14:04
    0
    Разве эти "люди" на такое способны?Конечно.исключения бывают,но это редкость.
  20. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:07
    0
    Старый анекдот:
    Депутат консультируется со своим руководителем своей фракции
    - должен ли я платить налоги со своей депутатской зарплаты?
    - да, должен
    - а с тех денег, которые мне дают в качестве взяток?
    - если ты честный депутат, то должен!
    wassat
  21. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:08
    -2
    Ну, военпенсы платят сегодня все 15%. При этом никакие не госслужащие.
  22. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 14:08
    +2
    Друг мой госслужащий , уволился неделю назад .. 30000 рублей получал.. Работал в Росветнадзоре. Вообще госслужба это совсем маленькое деньги
  23. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:12
    +1
    Ну, а вы как хотели то? Господа капиталисты вам мульку про "как деды с нацизмом", извольте соответствовать, перечисляйте в фонд обороны.
  24. faridg7
    faridg7 Сегодня, 14:12
    +4
    Послать эту б... лесом. Мы собираем средства и помогаем адресно, на конкретные нужды, конкретным подразделениям, А это предлагает создать чиновникам ещё одну кормушку. мало того что в этот фонд залезут за долей, так ещё и неизвестно кто будет решать на что и как потратить эти средства, в результате в войска придёт не то что нужно, и тогда, когда уже не нужно. Лучше разберитесь с центробанком и минфином, которые занимаются откровенным вредительством в экономике
  25. zontov79
    zontov79 Сегодня, 14:15
    0
    Полностью поддерживаю !! Эти должны быть в авангарде!
  26. akropin
    akropin Сегодня, 14:16
    +1
    А может так - Депутаты ГД одну свою месячную зарплату отдают на нужды бойцов?
  27. Omega option
    Omega option Сегодня, 14:16
    0
    Хорошее начало.
    Но надо довести дело до запуска.
  28. Шафран
    Шафран Сегодня, 14:16
    +2
    Эти их инициативы крайне вредны в том плане, что обозначили круг лиц, а местные чиновники с зарплатами 100+ под козырёк и со словами "мы выполним и перевыполним" заставят так делать всех бюджетников у которых з/п МРОТ, с которого ещё -2%. Они просто забыли, что инфляция в прошлом году была 18.5%, а зарплату тем же бюджетникам проиндексировали на 5.5%
  29. r5555
    r5555 Сегодня, 14:17
    +2
    Шла бы она сосать в другое и у других место..
  30. Харитon
    Харитon Сегодня, 14:18
    +1
    Она еще ЛТП возродить предлагала! )
    Опасный полулист. Зачем водить новые удержания, это лишние трудозатраты, если можно просто не индексировать зарплату.
    Чтоб каждый месяц в расчетном листке госслужащий ( надеюсь , что не военнослужащий ), глядя на 500-1000 р нового удержания гордился и увеличивал свой патриотизм? Она хочет, что ее каждый месяц матюкали?
    Да, депутат Госдумы заплатит 10000, но это для их как с куста.
    2024 году индексация зарплат федеральных госслужащих проводиться не будет. Действующий закон о бюджете предполагал их повышение на 4%.
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 14:35
      0
      Она еще ЛТП возродить предлагала! )
      Она так-то всегда что-то предлогает. Вопрос в том кто она сама ? (в ментальном смысле) what
  31. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 14:24
    +1
    Интересно, а чубайс как пока ещё полданный России за свою приватизацию скинется на сво? Или это все сотрясение воздуха из ртов врагов народа? Пока враг сидит в тылу ни о какой победе можно не мечтать
  32. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:27
    0
    Депутат ГД РФ предложила госслужащим «добровольно» перечислять два процента от доходов на нужды СВО

    А чего так скромно? Я без всяких призывов перечисляю ежемесячно 1 000 рублей на нужды СВО, что составляет 3, 33% от пенсии + порядка 500 рублей на лечение детям...Но у меня нет никаких полномочий принять закон о прогрессивной шкале НДФЛ на миллионеров на время проведения СВО (до 75%, как это сделал в своё время Рузвельт в государственных интересах ( С 1935 года американцы, обладавшие годовым доходом более $500 тыс., обязаны были платить 75%-й подоходный налог)...
    А ещё можно обложить на это время пятидесяти процентным налогом вывод капиталов в валюте за рубеж...
    А там, либо осёл, либо падишах, либо я...Либо СВО закончится...
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:15
      0
      Цитата: ROSS 42
      до 75%, как это сделал в своё время Рузвельт в государственных интересах ( С 1935 года американцы, обладавшие годовым доходом более $500 тыс., обязаны были платить 75%-й подоходный налог)...

      В это же время Рузвельт произвел конфискацию золота у населения подчистую.
      Но я за налог - двумя руками!!!

      З.ы.
      - Грудинина налогом обложат, он на клубнику для Москвичей цену поднимет и все будет хорошо.У него...
  33. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 14:28
    +1
    Холёная яна лантратова , впрочем как и вся эта госдума до кучи. Сбор сей подати она будет из спа-салона рукой водить для начала ??? wassat Вся госдура ОБЯЗАНА платить 20% , ЕЖЕМЕСЯЧНО, со своего личного кармана на закуп и развитие системы БПЛА и её производных.
  34. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 14:30
    0
    Ну, у нас в Поселении (Тверская область) уже подобные инициативы на местах имеются. Руководство местной администрации объезжает домовладения по деревням и в добровольно-принудительном ("а то справки никакие не дадут") собирают деньги то на новые площадки под мусорные контейнеры, то на детские площадки... Начинание, в общем то, неплохое, если бы не требование уплатить наличными определенную администрацией суиму, а не просьба поучаствовать в начинании, чем жители-пенсионеры могут...
  35. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 14:32
    +1
    Перечислять самому и забирать добровольно- принудительно 2 процента это совершенно разные вещи.
  36. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:33
    0
    Представляется, что в этой ситуации российские государственные служащие должны быть в авангарде патриотического движения

    — уверена первый зампред комитета Госдумы по просвещению.
    Представляется как откуп от населения которому сами же государственные служащие проблемы и создали. Всё равно что скинуться коллективом кому-то на день рождения или похороны. Очень "патриотично". Да ещё оказывается существует неки авангард движения , охренеть... request
    Она пояснила, что в России есть множество людей, желающих внести свой посильный вклад в борьбу за освобождение жителей Новороссии, за будущее страны.
    Напоминает лозунги советской эпохи типа : Свободу угнетённым народам Африки! Поможем им в их борьбе с мировым капитализмом ! fellow
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 14:48
      0
      Свободу Луису Корвалану! Смерть американскому империализму!
  37. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:34
    0
    Но уж очень ее механизм напоминает времена СССР, когда на предприятиях и в учреждениях собирались «добровольные» взносы то на покупку лотерейных билетов, то еще на какие-нибудь общественно полезные дела.
    Автор забыл упомянуть Советский фонд мира.
  38. HAM
    HAM Сегодня, 14:35
    +1
    Млин,мы ещё от "закона Яровой" никак не очухаемся,когда стоимость минуты разговора по мобильнику возросла с 19 копеек за минуту до 1 рубля 80 копеек,так нарисовалась ещё одна "радетельница"....
    Депутаты с такими зарплатами офигели.........
  39. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 14:46
    0
    Лучше бы эта депутатша предложила официальный военный налог процентов 5 на зарплаты свыше тысяч 100 в месяц. Это дало бы больше денег и было бы справедливо.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:19
      0
      Цитата: Алексей Лантух
      Лучше бы эта депутатша предложила официальный военный налог процентов 5 на зарплаты свыше тысяч 100 в месяц. Это дало бы больше денег и было бы справедливо.

      Вы читать не умеете? Она именно это и предложила- только 2 % а не 5
  40. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:46
    0
    Олигархов трясти надо. Украинские, типа Ахметова, спонсируют ВСУ, а про помощь наших олигархов, типа сечиных и миллеров, на нужды ВС РФ - тишина. Только Абрамович помогает, да и то "нАвоЗОВцам".
  41. Эмиль
    Эмиль Сегодня, 14:48
    +1
    Все госслужащие это лишнее,а вот депутатам всех мастеи и весей можно и больше 'назначить' %%% … не отощают feel А кстати,эта депутат'ша уже начала как говорится 'с себя' ? hi