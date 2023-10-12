Евно Азеф, «король провокаторов»



Д. Банионис – народный артист СССР, дважды лауреат Государственной премии СССР, кавалер орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, который «ничего не получил от Советской власти»

Евно Азеф: путь в эсеры и провокаторы



Азеф среди русских студентов в Карслруэ – сидит третьим слева

«Я думаю, что не ошибусь, называя Вас, г-н Азеф, Вашим именем?»



Евно Азеф, фотография 1890-х гг.



«Инженер Раскин», архивное фото

«Сообщения поражают своей точностью при полном отсутствии рассуждений».

Эсеры



Андрей Александрович Аргунов, дворянин, создатель саратовского кружка «Союз социалистов-революционеров», в будущем – депутат Учредительного собрания от партии эсеров



Эмблема эсеров в 1917 г.



Михаил Рафаилович Гоц

«Боевая организация не только совершает акт самозащиты, но и действует наступательно, внося страх и дезорганизацию в правящие сферы».



Г. Гершуни

«Гершуни от революции требовал того же, чего гуманные люди требуют от полководцев. Избегать ненужных жертв, щадить побежденных, уважать интересы и жизнь нейтральных. Он с энтузиазмом отнёсся к поступку Каляева, который, выйдя с бомбой против Великого князя Сергея, отступил, увидев рядом с ним его жену и детей».



Раненный Иван Каляев после теракта, который все-таки состоялся 4 февраля 1905 года – «вся поддёвка истыкана кусками дерева, висели клочья, и вся обгорела, с лица обильно лилась кровь».

Революционная карьера Евно Азефа

«Я занял активную роль в партии социалистов-революционеров. Отступать теперь уже невыгодно для нашего дела».

Собственная игра Азефа



Анна Васильевна Якимова-Диковская, фотография сделана около 1883 г.



Георгий Аполлонович Гапон

«Он «ставил» несколько террористических актов. Некоторые из них он вел в глубокой тайне от Департамента полиции с расчетом, чтобы они непременно удались. Эти организованные им и удавшиеся убийства страховали его от подозрений революционеров…

Другую часть задуманных террористических актов Азеф своевременно раскрывал Департаменту полиции, чтобы никаких подозрений не могло быть и там. Каждая сторона была убеждена, что он ей предан всей душой».