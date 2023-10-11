

Парадный портрет Е. Р. Воронцовой-Дашковой. 1790-е гг. Неизвестный художник

Учреждение

«…Однажды я гуляла с императрицей по Царскосельскому саду. Речь зашла о красоте и богатстве русского языка.

Я выразила моё удивление, почему государыня, способная оценить его достоинство и сама писатель, никогда не думала об основании Российской академии.

Я заметила, что нужны только правила и хороший словарь, чтобы поставить наш язык в независимое положение от иностранных слов и выражений, не имеющих ни энергии, ни силы, свойственных нашему слову».

«Учреждением сей императорской Российской академии предоставлено усовершить и возвеличить Слово наше…»

«Императорская Российская Академия долженствует иметь предметом своим вычищение и обогащение российского языка, общее установление употребления слов оного, свойственное оному витийство и стихотворение».



Эмблема с серебряного жетона. Императорская российская академия

Успехи

«Язык наш – древо жизни на земле и отец наречий иных».



Портрет А. С. Шишкова работы Джорджа Доу