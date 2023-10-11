«Российской академии предоставлено усовершить и возвеличить Слово наше»

Парадный портрет Е. Р. Воронцовой-Дашковой. 1790-е гг. Неизвестный художник
240 лет назад в Петербурге указом Екатерины II была основана Российская академия. Она являлась вольным обществом ученых и писателей, задача академии состояла в разработке гуманитарных наук, прежде всего русского языка.
Учреждение
По словам княгини Екатерины Дашковой (урождённая Воронцова), которая была сподвижницей Екатерины II, видным деятелем российского Просвещения и директором Академии наук, мысль о создании данного учреждения родилась во время беседы с императрицей:
«…Однажды я гуляла с императрицей по Царскосельскому саду. Речь зашла о красоте и богатстве русского языка.
Я выразила моё удивление, почему государыня, способная оценить его достоинство и сама писатель, никогда не думала об основании Российской академии.
Я заметила, что нужны только правила и хороший словарь, чтобы поставить наш язык в независимое положение от иностранных слов и выражений, не имеющих ни энергии, ни силы, свойственных нашему слову».
Я выразила моё удивление, почему государыня, способная оценить его достоинство и сама писатель, никогда не думала об основании Российской академии.
Я заметила, что нужны только правила и хороший словарь, чтобы поставить наш язык в независимое положение от иностранных слов и выражений, не имеющих ни энергии, ни силы, свойственных нашему слову».
Екатерина Алексеевна поручила Дашковой подготовить проект данного учреждения. Екатерина Романовна набросала «некоторый план, желая передать в нём идею будущего заведения». Императрица его утвердила. 30 сентября (11 октября) 1783 года в Петербурге указом Екатерины II была основана Российская академия по изучению русского языка и словесности.
Примером стала Французская академия, созданная в XVII столетии для изучения французского языка и литературы. Её основателем считается знаменитый кардинал Ришелье. Дело в том, что тогда французский язык был на стадии создания. Имелось несколько крупных регионально-областных родственных языков, наречий-говоров, и жители разных провинций зачастую не понимали друг друга. Требовалась унификация.
Российскую академию возглавила княгиня Дашкова. Непременным секретарем стал учёный-энциклопедист Иван Лепёхин. По случаю открытия Академии Дашкова произнесла речь, в которой говорилось:
«Учреждением сей императорской Российской академии предоставлено усовершить и возвеличить Слово наше…»
Устав («Краткое начертание Императорской Российской Академии») нового учреждения гласил:
«Императорская Российская Академия долженствует иметь предметом своим вычищение и обогащение российского языка, общее установление употребления слов оного, свойственное оному витийство и стихотворение».
Первоначально заседания Академии проводились в конференц-зале Петербургской академии наук, либо в доме княгини Дашковой. Затем на казённые средства было куплено здание на берегу Фонтанки за Обуховским мостом. При Александре I было возведено здание на Васильевском острове, в 1810 году его расширили по проекту архитектора В. Стасова.
Среди академиков были не только видные учёные и литераторы, но и государственные деятели. Такие как светлейший князь Григорий Потёмкин, канцлер Александр Безбородко, граф Александр Строганов, Иван Шувалов, Михаил Сперанский, адмирал Николай Мордвинов и другие.
Эмблема с серебряного жетона. Императорская российская академия
Успехи
Самым известным делом Академии стало издание в 1789–1794 гг. «Словаря Академии Российской» в 6 частях. Это был первый толковый словарь русского языка, содержавший 43 257 слов. Работа над словарём началась в 1783 году и была завершена сравнительно быстро, за 11 лет. К примеру, Французская академия составляла свой первый словарь 60 лет.
В составлении словаря приняли участие видные государственные деятели, писатели и учёные: Фонвизин, Державин, Болтин, Лепёхин, Румовский, Озерецковский, граф Строганов, сама Дашкова и другие. Всего в создании Словаря участвовали 35 академиков. По окончании издания словаря Екатерина II учредила специальные золотые медали для создателей. На большой медали с одной стороны было изображение императрицы, а с другой – её вензель и надпись: «Российскому слову отличную пользу принесшему».
Историк Карамзин считал создание Словаря настоящим подвигом. Второе издание «Словаря Академии Российской, по азбучному порядку расположенному» выходило в 1806–1822 гг. и включало 51 388 слов.
В XIX веке шла работа над «Словарём церковнославянского и русского языка», который был закончен и издан только в 1847 году. В 1834 году был издан «Общий церковнославяно-российский словарь» П. И. Соколова. В 1831 году была издана «Русская грамматика» А. Х. Востокова, а в 1835–1836 гг. – этимологический «Русско-французский словарь» Ф. Рейфа.
Возглавлявший Академию с 1813 года государственный и военный деятель, учёный Александр Шишков старался, чтобы его учреждение, в противовес Академии наук (где преобладали иностранцы), стало базой для развития отечественных наук и просвещения, центром русской духовности и патриотизма. Он собрал многих национально мыслящих русских учёных. Адмирал уделял большое внимание развитию как русской, так и общеславянской филологии.
Шишков одним из первых начал работу по созданию кафедры славяноведения при университетах России. Создавал Славянскую библиотеку в Петербурге, в которой были бы собраны памятники литературы на всех славянских языках и все книги по славяноведению. Была поставлена задача создания Общеславянского словаря. При Шишкове академия многое сделала для просвещения провинции: открывались губернские публичные библиотеки, поощрялись местные учёные.
Большое внимание уделялось славянской и древнерусской истории. Шишков был сторонником т. н. русской версии истории, как ранее и Ломоносов, отрицая германскую теорию норманизма. По этой версии русы-русские являются одним из древнейших народов планеты. В неопубликованном «Славянорусском корнеслове» Шишков отмечал:
«Язык наш – древо жизни на земле и отец наречий иных».
В целом его изыскания подрывали «классическую» версию истории, созданную в интересах «исторических» европейских народов – германской и романской семей.
После смерти Шишкова в 1841 году Российская Академия вошла в состав Императорской Петербургской академии наук на правах Отделения русского языка и словесности.
Портрет А. С. Шишкова работы Джорджа Доу