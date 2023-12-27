1553 год. Болезнь Ивана Грозного и кризис власти



Тяжело больной Иван IV в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный»

Болезнь царя



Иван IV, миниатюра из Казанской летописи

«Приде огонь велий, сиречь огневая болезнь».

Кандидаты на роль нового царя

«Тебе, государю, и сыну твоему царевичу князю Димитрию крест целуем, а Захарьиным, Даниле с братьею, нам не служить. Сын твой еще в пеленках, а владеть нами будут Захарьины, Данила с братьею. А мы уж от бояр в твое малолетство беды видали многие».

«Нам нельзя целовать крест не перед государем. Перед кем нам целовать, когда государя тут нет?»

«Без ума и без памяти бессловесен, тако аки див якой родился».



Женитьба Андрея Ивановича Старицкого на Ефросинии Хованской. Миниатюра Лицевого свода

«Князь великий (Иван IV) мал… И вам у кого служить? А я вас буду рад жаловать».



Бегство Андрея Старицкого в Новгород, миниатюра Лицевого свода: «Князь Андрей из Торжка… пошел к Новгороду Великому, захотел в Новгороде засесть».



Иван Грозный, Симеон Касчаевич (бывший казанский хан, перешедший на русскую службу) и Владимир Андреевич Старицкий выступают на Девлет-Гирея, миниатюра Лицевого свода

Выборы преемника

«И был мятеж большой, шум и речи многие во всех боярах: не хотят младенцу служить».

«Если вы сыну моему Димитрию креста не целуете, то, значит, у вас другой государь есть. А ведь вы целовали мне крест не один раз, что мимо нас других государей вам не искать. Я вас привожу к крестному целованию, велю вам служить сыну моему Димитрию, а не Захарьиным. Я с вами говорить не могу много. Вы души свои забыли, нам и детям нашим служить не хотите, в чем нам крест целовали, того не помните. А кто не хочет служить государю-младенцу, тот и большому не захочет служить. И если мы вам не надобны, то это на ваших душах».

«Вы дали мне и сыну моему душу на том, что будете нам служить, а другие бояре сына моего на государстве не хотят видеть; так если станется надо мною воля божия, умру я, то вы, пожалуйста, не забудьте, на чем мне и сыну моему крест целовали: не дайте боярам сына моего извести, но бегите с ним в чужую землю, куда бог вам укажет; а вы, Захарьины! Чего испугались? Или думаете, что бояре вас пощадят? Вы от них будете первые мертвецы; так вы бы за сына моего и за мать его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали, это на ваших душах».

«Твой отец, да и ты сам после великого князя Василия первый изменник, а теперь к кресту приводишь!»

«Много она бранных речей говорила. И с тех пор пошла вражда, между боярами смута, а царству во всем скудность».



Такой увидели Ефросинью Старицкую зрители знаменитого фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный», справа позади неё – Владимир Старицкий



Иван IV, царевичи Иван и Фёдор с Казанской иконой Богоматери, миниатюра из «Сказания о Казанской иконе Пресвятой Богородицы со Службой»



Изображение царевича Дмитрия в музее города Углича, фото автора



А. Кившенко. «Царь Фёдор Иоаннович надевает на Бориса Годунова золотую цепь». Рядом на троне сидит Ирина Годунова

Обреченная династия



Елисей Бомелий и Григорий Грязной на сцене театра «Геликон-опера»

«Русские на своем языке называют его durak».

«Напрасно говорят, что у этого государя мало рассудка, я убеждён, что он вовсе лишен его».