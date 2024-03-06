Детский труд в странах Запада
Девочка на ткацкой фабрике. Фотография Льюиса
В России в XIX веке дети тоже работали наравне со взрослыми, и это было большой проблемой. Мой восьмилетний прадед в начале XX века помогал какому-то торговцу на рынке. Но западные страны мне показались интереснее. Вроде бы промышленная революция, работа должна быть легче, но нет. Работали даже дети пяти лет. Смотришь на нынешних, и это в голове не укладывается. Хотя другое поколение, другая реальность. Думаю, последнее поколение, которое на это теоретически было бы способно, как раз выросло в годы войны. Потом блага цивилизации, правильные законы наконец-то позволили детям хотя бы немного чувствовать себя детьми. Но я заговорился. Давайте рассмотрим детский труд XIX века на примере Англии, США и Франции.
Англия
Англия первая вступила в промышленную революцию. Открывались новые фабрики и заводы, куда шли работать за копейки даже дети. Детский труд эксплуатировался, а состояние богачей росло. В начале позапрошлого века дети работали даже по 16 часов! На угольных шахтах многие не доживали до 25 лет.
Дети в бедных семьях были обузой для родителей, зачастую поэтому их отдавали на работу. Там они хотя бы приносили какую-то копеечку. Часто, в так почитаемую англичанами викторианскую эпоху, дети работали трубочистами. Нашёл информацию, что работали дети трёх лет, но я сомневаюсь. Пять или шесть – ещё могу поверить. Благодаря своим маленьким параметрам они легко пробирались в дымоход и чистили его. Локти, ладони, колени – всё в порезах и ссадинах от кирпичной кладки. Лёгкие в саже. Кто-то застревал в трубе. Тогда специально разжигали камин, чтобы ребёнок всем усильем постарался выбраться. Понятное дело, что идея так себе. Многие просто задыхались из-за этого. Трубочисты избивали детей, чтобы заставить их делать трудную работу. Некоторых детей не кормили, чтобы они оставались худыми и пролазили в дымоходы. Что-то похожее описывает Диккенс в «Приключениях Оливера Твиста». Вообще, у этого писателя очень много книг про трудное детство английских детей.
Кто-то из детей загружал тележки углём, кто-то тащил эти тележки по туннелям высотой до 1 метра. Из-за этого их позвоночники искривлялись. Другие дети закрывали и открывали люки для проезжающих тележек. Они работали в полной темноте до 18 часов в день. В неделю получали несколько пенни. В 1842 году доля детей и молодёжи на угольных и металлургических шахтах колебалась от 19 до 40 %.
Английская гравюра 1840-х годов
В 30-е годы детским трудом стали интересоваться правозащитники. Один из реформаторов Ричард Оастлер добивался улучшения условий труда. Он специальной комиссии по этому вопросу привёл слова одного рабовладельца:
При этом некоторые дети предпочитали работу, нежели находиться дома. Условия и отношения родственников к ним были ещё хуже, чем на работе на заводе. В викторианскую эпоху по 10 человек жили на площади в 15-25 кв. м в полной антисанитарии. Трущобы кишели паразитами, болезни свирепствовали там. Неудивительно, что из двух зол некоторые дети предпочитали меньшее.
В 1841 году наиболее распространёнными профессиями мальчиков были: сельскохозяйственные рабочие, домашняя прислуга и производство хлопка. 196 640, 90 464 и 44 833 человек в возрасте до 20 лет соответственно. В 1841 году 346 079 девочек были домашней прислугой, 62 131 были заняты на производстве хлопка и 22 174 были портнихами.
Согласно закону 1841 года, дети до 10 лет не могли работать в угольных шахтах. В 1847 году вышел новый закон, который устанавливал 10-часовой рабочий день. С 1874 года дети моложе 10 лет могли работать только на лёгком производстве.
США
Да, это сейчас США оторвались ото всех, там много различных прав, часть из которых нам не понять. Но не в этом суть. Дети там и у нас в пять лет уже понимают в смартфонах, учатся читать, ходят в секции, да просто играют на детской площадке. Но более века назад пятилетний ребёнок работал на текстильной фабрике, собирал хлопок в полях. И делал это по 14 часов. Детский труд появился там с самого начала колонизации. Но в индустриальную эпоху только усилился. США же отменили рабство, ну а как же без дешёвой рабочей силы? Дети и взяли на себя это бремя. Дети работали за копейки. Дети не объединялись в профсоюзы. Дети не протестовали.
На рубеже XIX и XX веков около 18 % детей до 15 лет работали. При этом могли не ходить в школу. Но работали в опасных местах. Их брали на работу в шахты, фабрики. И они делали то, что не могли делать взрослые. Например, благодаря своему росту забраться под станок или залезть внутрь, чтобы что-то починить.
Работающие дети пренебрегали образованием, недоедали, весили мало. У большинства был искривлён позвоночник, переломаны руки и ноги. На лечение денег не хватало. У этих детей не было детства, не было прекрасной молодости. У них были только взрослые обязанности.
В 70-е годы лоббисты обратили на это внимание. В 80-е хотели запретить работать детям до 14 лет, но безуспешно. В 1904 году появился Национальный комитет по детскому труду. Её члены инспектировали фабрики и заводы, чтобы узнать условия труда. Они пытались выдвинуть законы. Но ничего не помогало. И тогда они наняли фотографа и социолога Льюиса Хайна, который стал ходить по предприятиям и фотографировать детский труд. Именно его фотографии дали толчок к тому, чтобы в США приняли первые законы о детском труде.
Льюис Хайн
Льюис часто обманом проникал на фабрики. Выдавал себя за продавца или же договаривался с рабочими. Брал у них интервью, документировал. Иногда делал это тайно. Благодаря его работам в США узнали о нелёгкой доле мальчишек, продающих газеты, сборщиков на заводах тяжёлой промышленности и т. п. Около 5000 фотографий за несколько лет сделал Льюис. В итоге его работы заинтересовали правительство. И в 1916 году в США приняли Закон Китинга-Оуэнса, который установил минимальный порог – от 14 лет, запрет на работу ночью, восьмичасовой рабочий день.
У Хайна много историй. Где-то дети работали на фабрике по производству сигар, крутили листья. Где-то шили кукол, денег на которые у них не было. Где-то работали со смазкой. Как, например, Генри – парень 14 лет, который работал на шахте. Он таскал по два ведра смазки, и его путь проходил по путям, где ездили тележки с углём. В темноте это опасное дело. Генри, благодаря Хайну, стал символом детского трудового движения. Потом он служил в Первой мировой, вернулся, женился, обзавёлся семьёй и снова пошёл на шахту. И в 34 года, когда его жена была беременна первенцем, его на работе раздавил камень.
Дети на шахте. В центре тот самый Генри. Фотография Льюиса Хайна
Множество историй о том, как дети умирали или калечились на работе. Джайлс, например, работал на прядильной фабрике. Ему на ногу упал какой-то механизм, мальчик отпрыгнул и попал под станок. Шестерни прядильной машины ему отрубили два пальца. У девочки Эстель после того, как она зацепилась рукой за станок на хлопчатобумажной фабрике, отказала рука. Все пальцы целы, но, видимо, поранила сухожилие, и рука одеревенела навсегда. А вот пятнадцатилетний Фрэнк работал по 18 часов на фабрике, которая производила книги. Около двух ночи он уснул за станком, рука попала под резак, оторвало два пальца. Два года суда, и он получает 10 000 долларов.
Франция
Индустриализация во Франции позапрошлого века ничем особо не отличалась от этого же периода в Англии и США. Тот же детский труд, те же минимальные зарплаты рабочим.
В XIX век Франция вступила как сельская страна. Промышленная революция до неё докатывалась вместе с волнами Ла-Манша и оттуда разошлась по всей Европе. Дети трудились в основном на фермах. Если ребёнок не из зажиточной семьи, то с малых лет шёл в поле, конюшню, барак, где ему находили подходящую работу. Не сказать, что промышленная революция что-то новое привнесла именно в детском труде. Но она его значительно усугубила. Мне кажется, что работать на том же заводе или ткацкой фабрике сложнее, чем в полях. Знаю, там и там сложно, если долго и много работать, особенно ребёнку, но мне кажется, что на природе как-то легче.
Дети спустились в шахты, отправились на заводы. И только в 30-е годы того же века взрослые задумались о смягчении детской доли. В 1833 году вступил в силу «Закон Гизо», который обязал все населённые пункты свыше 500 человек открывать школы. Да, закон не запрещал детям работать и не ограничивал их время. Но если ребёнок ходит в школу, то и работает меньше. Кому-то это значительно помогло.
В 1841 году французы приняли закон о детском труде. Теперь запрещалось работать детям младше восьми лет. Конечно, неофициально они могли где-то помогать родителям на фермах. Но в промышленность ни ногой. Через десять лет вышел новый закон, который запрещал работать детям до 14 лет свыше 10 часов в день. Рабочий день для детей 14-16 лет сокращался до 12 часов.
В 70-е годы позапрошлого столетия приходит Третья республика, которая наконец-то решает заняться социальными вопросами. Дети до 12 лет обязаны ходить в школу. Если они и работали, то по какой-то мелочи и только после учёбы. Например, чистили обувь. На работу могли брать детей от 12 лет. Ночью работать запрещалось. Воскресенье – выходной для всех детей до 16 лет. Да, законы нарушались повсеместно. Но их хотя бы приняли. В конце XIX века минимальный возраст подняли до 13 лет. Трудовая инспекция уже лучше следила за исполнением законов, и работодатели попадали под крупные штрафы при нарушении.
P.S.
Да, мне приятно, что мои статьи набирают десятки комментариев. Значит, вам интересно. Я не все успеваю читать, но всё же. Чтобы дать некоторым моим «поклонникам» другой повод для комментирования, я оставлю некоторые документы и источники, из которых я брал информацию. Хотелось бы, чтобы мне перевёл всё компьютер и отредактировал заодно. Но нет, GPT4 до меня ещё не дошёл. Поэтому в свободные вечера нахожу интересную тему, ищу источники и читаю.
Некоторые источники. Почитайте, там много интересного:
Заседание палаты общин Великобритании
Свидетельства Ричарда Оастлера
И ещё статьи на The Guardian, BBC, Dayly Mail, работы Кэролин Таттл, Льюиса Хайна и многое другое.
Мальчик, продающий газеты. Фотография Льюиса Хайна
- Зотов Сергей
- www.bygonely.com, www.dailymail.co.uk, www.britannica.com
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