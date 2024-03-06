Детский труд в странах Запада



Девочка на ткацкой фабрике. Фотография Льюиса

Англия



Английская гравюра 1840-х годов

«Что ж, я всегда считал себя опозоренным тем, что был владельцем черных рабов, но мы никогда не думали, что какое-либо человеческое существо может быть настолько жестоким, чтобы требовать от девятилетнего ребёнка работать по 12 с половиной часов в день. И это ваша обычная практика.»

США



Льюис Хайн



Дети на шахте. В центре тот самый Генри. Фотография Льюиса Хайна

Франция

P.S.

Некоторые источники. Почитайте, там много интересного:

Заседание палаты общин Великобритании

Свидетельства Ричарда Оастлера

И ещё статьи на The Guardian, BBC, Dayly Mail, работы Кэролин Таттл, Льюиса Хайна и многое другое. И ещё статьи на The Guardian, BBC, Dayly Mail, работы Кэролин Таттл, Льюиса Хайна и многое другое.



Мальчик, продающий газеты. Фотография Льюиса Хайна

В России в XIX веке дети тоже работали наравне со взрослыми, и это было большой проблемой. Мой восьмилетний прадед в начале XX века помогал какому-то торговцу на рынке. Но западные страны мне показались интереснее. Вроде бы промышленная революция, работа должна быть легче, но нет. Работали даже дети пяти лет. Смотришь на нынешних, и это в голове не укладывается. Хотя другое поколение, другая реальность. Думаю, последнее поколение, которое на это теоретически было бы способно, как раз выросло в годы войны. Потом блага цивилизации, правильные законы наконец-то позволили детям хотя бы немного чувствовать себя детьми. Но я заговорился. Давайте рассмотрим детский труд XIX века на примере Англии, США и Франции.Англия первая вступила в промышленную революцию. Открывались новые фабрики и заводы, куда шли работать за копейки даже дети. Детский труд эксплуатировался, а состояние богачей росло. В начале позапрошлого века дети работали даже по 16 часов! На угольных шахтах многие не доживали до 25 лет.Дети в бедных семьях были обузой для родителей, зачастую поэтому их отдавали на работу. Там они хотя бы приносили какую-то копеечку. Часто, в так почитаемую англичанами викторианскую эпоху, дети работали трубочистами. Нашёл информацию, что работали дети трёх лет, но я сомневаюсь. Пять или шесть – ещё могу поверить. Благодаря своим маленьким параметрам они легко пробирались в дымоход и чистили его. Локти, ладони, колени – всё в порезах и ссадинах от кирпичной кладки. Лёгкие в саже. Кто-то застревал в трубе. Тогда специально разжигали камин, чтобы ребёнок всем усильем постарался выбраться. Понятное дело, что идея так себе. Многие просто задыхались из-за этого. Трубочисты избивали детей, чтобы заставить их делать трудную работу. Некоторых детей не кормили, чтобы они оставались худыми и пролазили в дымоходы. Что-то похожее описывает Диккенс в «Приключениях Оливера Твиста». Вообще, у этого писателя очень много книг про трудное детство английских детей.В 30-е годы детским трудом стали интересоваться правозащитники. Один из реформаторов Ричард Оастлер добивался улучшения условий труда. Он специальной комиссии по этому вопросу привёл слова одного рабовладельца:При этом некоторые дети предпочитали работу, нежели находиться дома. Условия и отношения родственников к ним были ещё хуже, чем на работе на заводе. В викторианскую эпоху по 10 человек жили на площади в 15-25 кв. м в полной антисанитарии. Трущобы кишели паразитами, болезни свирепствовали там. Неудивительно, что из двух зол некоторые дети предпочитали меньшее.В 1841 году наиболее распространёнными профессиями мальчиков были: сельскохозяйственные рабочие, домашняя прислуга и производство хлопка. 196 640, 90 464 и 44 833 человек в возрасте до 20 лет соответственно. В 1841 году 346 079 девочек были домашней прислугой, 62 131 были заняты на производстве хлопка и 22 174 были портнихами.Согласно закону 1841 года, дети до 10 лет не могли работать в угольных шахтах. В 1847 году вышел новый закон, который устанавливал 10-часовой рабочий день. С 1874 года дети моложе 10 лет могли работать только на лёгком производстве.Да, это сейчас США оторвались ото всех, там много различных прав, часть из которых нам не понять. Но не в этом суть. Дети там и у нас в пять лет уже понимают в смартфонах, учатся читать, ходят в секции, да просто играют на детской площадке. Но более века назад пятилетний ребёнок работал на текстильной фабрике, собирал хлопок в полях. И делал это по 14 часов. Детский труд появился там с самого начала колонизации. Но в индустриальную эпоху только усилился. США же отменили рабство, ну а как же без дешёвой рабочей силы? Дети и взяли на себя это бремя. Дети работали за копейки. Дети не объединялись в профсоюзы. Дети не протестовали.На рубеже XIX и XX веков около 18 % детей до 15 лет работали. При этом могли не ходить в школу. Но работали в опасных местах. Их брали на работу в шахты, фабрики. И они делали то, что не могли делать взрослые. Например, благодаря своему росту забраться под станок или залезть внутрь, чтобы что-то починить.Работающие дети пренебрегали образованием, недоедали, весили мало. У большинства был искривлён позвоночник, переломаны руки и ноги. На лечение денег не хватало. У этих детей не было детства, не было прекрасной молодости. У них были только взрослые обязанности.В 70-е годы лоббисты обратили на это внимание. В 80-е хотели запретить работать детям до 14 лет, но безуспешно. В 1904 году появился Национальный комитет по детскому труду. Её члены инспектировали фабрики и заводы, чтобы узнать условия труда. Они пытались выдвинуть законы. Но ничего не помогало. И тогда они наняли фотографа и социолога Льюиса Хайна, который стал ходить по предприятиям и фотографировать детский труд. Именно его фотографии дали толчок к тому, чтобы в США приняли первые законы о детском труде.Льюис часто обманом проникал на фабрики. Выдавал себя за продавца или же договаривался с рабочими. Брал у них интервью, документировал. Иногда делал это тайно. Благодаря его работам в США узнали о нелёгкой доле мальчишек, продающих газеты, сборщиков на заводах тяжёлой промышленности и т. п. Около 5000 фотографий за несколько лет сделал Льюис. В итоге его работы заинтересовали правительство. И в 1916 году в США приняли Закон Китинга-Оуэнса, который установил минимальный порог – от 14 лет, запрет на работу ночью, восьмичасовой рабочий день.У Хайна много историй. Где-то дети работали на фабрике по производству сигар, крутили листья. Где-то шили кукол, денег на которые у них не было. Где-то работали со смазкой. Как, например, Генри – парень 14 лет, который работал на шахте. Он таскал по два ведра смазки, и его путь проходил по путям, где ездили тележки с углём. В темноте это опасное дело. Генри, благодаря Хайну, стал символом детского трудового движения. Потом он служил в Первой мировой, вернулся, женился, обзавёлся семьёй и снова пошёл на шахту. И в 34 года, когда его жена была беременна первенцем, его на работе раздавил камень.Множество историй о том, как дети умирали или калечились на работе. Джайлс, например, работал на прядильной фабрике. Ему на ногу упал какой-то механизм, мальчик отпрыгнул и попал под станок. Шестерни прядильной машины ему отрубили два пальца. У девочки Эстель после того, как она зацепилась рукой за станок на хлопчатобумажной фабрике, отказала рука. Все пальцы целы, но, видимо, поранила сухожилие, и рука одеревенела навсегда. А вот пятнадцатилетний Фрэнк работал по 18 часов на фабрике, которая производила книги. Около двух ночи он уснул за станком, рука попала под резак, оторвало два пальца. Два года суда, и он получает 10 000 долларов.Индустриализация во Франции позапрошлого века ничем особо не отличалась от этого же периода в Англии и США. Тот же детский труд, те же минимальные зарплаты рабочим.В XIX век Франция вступила как сельская страна. Промышленная революция до неё докатывалась вместе с волнами Ла-Манша и оттуда разошлась по всей Европе. Дети трудились в основном на фермах. Если ребёнок не из зажиточной семьи, то с малых лет шёл в поле, конюшню, барак, где ему находили подходящую работу. Не сказать, что промышленная революция что-то новое привнесла именно в детском труде. Но она его значительно усугубила. Мне кажется, что работать на том же заводе или ткацкой фабрике сложнее, чем в полях. Знаю, там и там сложно, если долго и много работать, особенно ребёнку, но мне кажется, что на природе как-то легче.Дети спустились в шахты, отправились на заводы. И только в 30-е годы того же века взрослые задумались о смягчении детской доли. В 1833 году вступил в силу «Закон Гизо», который обязал все населённые пункты свыше 500 человек открывать школы. Да, закон не запрещал детям работать и не ограничивал их время. Но если ребёнок ходит в школу, то и работает меньше. Кому-то это значительно помогло.В 1841 году французы приняли закон о детском труде. Теперь запрещалось работать детям младше восьми лет. Конечно, неофициально они могли где-то помогать родителям на фермах. Но в промышленность ни ногой. Через десять лет вышел новый закон, который запрещал работать детям до 14 лет свыше 10 часов в день. Рабочий день для детей 14-16 лет сокращался до 12 часов.В 70-е годы позапрошлого столетия приходит Третья республика, которая наконец-то решает заняться социальными вопросами. Дети до 12 лет обязаны ходить в школу. Если они и работали, то по какой-то мелочи и только после учёбы. Например, чистили обувь. На работу могли брать детей от 12 лет. Ночью работать запрещалось. Воскресенье – выходной для всех детей до 16 лет. Да, законы нарушались повсеместно. Но их хотя бы приняли. В конце XIX века минимальный возраст подняли до 13 лет. Трудовая инспекция уже лучше следила за исполнением законов, и работодатели попадали под крупные штрафы при нарушении.Да, мне приятно, что мои статьи набирают десятки комментариев. Значит, вам интересно. Я не все успеваю читать, но всё же. Чтобы дать некоторым моим «поклонникам» другой повод для комментирования, я оставлю некоторые документы и источники, из которых я брал информацию. Хотелось бы, чтобы мне перевёл всё компьютер и отредактировал заодно. Но нет, GPT4 до меня ещё не дошёл. Поэтому в свободные вечера нахожу интересную тему, ищу источники и читаю.