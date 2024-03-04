Немецкий «гризли»: что представляла собой штурмовая САУ вермахта Sturmpanzer IV
Sturmpanzer IV – средняя по массе штурмовая самоходная артиллерийская установка, применявшаяся войсками вермахта в годы Второй мировой войны. Орудие получило название «Brummbär», что в переводе с немецкого означает «гризли». В свою очередь, в советской армии данные машины называли просто «медведь».
Шасси Sturmpanzer IV досталось от немецкого среднего танка Panzer IV.
Бронирование машины следующее: нижняя лобовая броня составляла 80 мм, основная – 50 мм плюс 30-милимметровый экран на болтах, борта 30 мм. В свою очередь, рубка: лоб – 100 мм под углом в 50 градусов, боковые скосы – 60 мм, борта – 50 мм, корма – 30 мм и крыша – 20 мм.
Кроме того, по бокам на «гризли» устанавливались 5-мм бортовые экраны.
По сути, в плане защищенности Sturmpanzer IV не уступала самому мощному на весну 1943 года танку «Тигр». Хотя «гризли» танком не была.
Практически в центре рубки с небольшим смещением вправо расположилось основное 150-мм орудие Stu.H 43 L/12 с боезапасом в 38 снарядов. При этом столь мощное вооружение «медведя» имело существенный недостаток. Из-за очень короткого ствола (12 калибров) ведение прицельного огня ограничивалось дальностью в 450-500 метров. Кроме того, перезарядка орудия «Brummbär» занимала довольно долгое время, что вынуждало экипаж машины «откатываться» в укрытие после выстрела.
Зато дальность поражения при навесной траектории полета снарядов достигала 4,3 км. Кроме того, высокое содержание взрывчатого вещества в снарядах обеспечивало просто чудовищное заброневое действие.
Вес немецкой гаубицы составлял 28,2 тонны, при этом она могла развивать скорость до 40 км/ч и имела запас хода до 210 км.
Экипаж штурмовой САУ вермахта состоял из 5 человек.
Всего с 1943 до конца войны фирмой Deutsche Eisenwerke было выпущено 302 таких машины.
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