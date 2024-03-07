Токийская школа летчиков Мусасимураяма – взгляд подростка на безумие войны

Мальчик-лётчик» мечтает о...

На стене висел плакат с изображением молодого летчика. На нем был кожаный летный шлем и большие очки. Он смотрел в небо под углом 45 градусов.

Мне тогда было около 16, так что я просто хотел быть крутым, и так я сдал экзамен».

Начинающие летчики также проходят «отчаянную» подготовку к «наземному бою»

Ёсинобу Ватанабэ:

Площадка у школы летного корпуса была большой, и там стоял старый, недействующий танк. Мы подходили к нему, как к вражескому Площадка у школы летного корпуса была большой, и там стоял старый, недействующий танк. Мы подходили к нему, как к вражескому танку , и, представляя себе, что вражеский танк движется, заходили ему в тыл и забрасывали его учебными гранатами. Подобные тренировки повторялись по многу раз. Если ты совершаешь ошибку, это «самоубийство» – ты можешь выйти сухим из воды, но ты также готов умереть. Я в это действительно верил.

Тело американского солдата перед ним

Ёсинобу Ватанабэ:

Там были мертвые вражеские летчики, B-29 мог нести 11 или 12 человек. Я не знаю, сгорели они все или нет. Мы видели шесть таких самолетов. Солдаты были похожи на восковых кукол, их головы были пусты, а конечности горели».

Старший офицер сказал: «Это станет для вас уроком для того, чтобы культивировать в вас ненависть и беспощадность к врагу», он ударил каждого из нас по голове и говорил: «Следующий, следующий, следующий!» Он бил мертвых американских летчиков по голове, одного за другим. Я тоже ударил американского солдата ногой по голове. Не было никаких посторонних мыслей и сомнений. Я бил их без колебаний.

Если честно, сейчас это кажется бесчеловечным – бить мертвого человека по голове, но в то время это было нормально. Думаю, так оно и было».

Мальчик увидел «безумие войны»

Ёсинобу Ватанабэ:

Это действительно так [тела американских солдат]. Я до сих пор вижу это в своих воспоминаниях.

Война – это не что иное, как люди, убивающие друг друга».

Те, кто вырос после войны, даже не могут представить, каким был этот мир. Мы не должны делать таких вещей».