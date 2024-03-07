Токийская школа летчиков Мусасимураяма – взгляд подростка на безумие войны
Мальчик-лётчик» мечтает о...
Йошинобу Ватанабэ (94 года), живущий в Фусса, Токио, был учеником Токийской школы молодых авиаторов.
Ватанабэ, которому в то время было 16 лет, покинул свой родной город Ниигата в 1944 году, чтобы стать пилотом, он восхищался авиаторами, которых видел на плакатах.
Мне тогда было около 16, так что я просто хотел быть крутым, и так я сдал экзамен».
В 1933 году была создана система «юных летчиков». Позже военные поспешили подготовить авиаторов в связи с растущим значением авиационных атак, и в 1938 году в городе Мусасимураяма была открыта учебная школа.
В 1943 году возраст поступления был снижен до 14 лет, и школы были открыты в городах Оцу и Оита, а также в Токио.
Около 4 500 подростков погибли во время войны, 10 % из них – в результате самоубийственных атак.
Начинающие летчики также проходят «отчаянную» подготовку к «наземному бою»
В школе летного корпуса ученики изучали общеобразовательные и военные науки, а также занимались гимнастикой и фехтованием. Ватанабэ также проходил военную подготовку, чтобы стать пилотом, они в то время считались элитой. Однако по мере ухудшения военного положения Японии его обучение стало больше направлено на подготовку к наземным боям, в которых ему приходилось приближаться к врагу с гранатами.
Площадка у школы летного корпуса была большой, и там стоял старый, недействующий танк. Мы подходили к нему, как к вражескому танку, и, представляя себе, что вражеский танк движется, заходили ему в тыл и забрасывали его учебными гранатами. Подобные тренировки повторялись по многу раз. Если ты совершаешь ошибку, это «самоубийство» – ты можешь выйти сухим из воды, но ты также готов умереть. Я в это действительно верил.
Тело американского солдата перед ним
По мере того, как поражение Японии в войне неминуемо приближалось все ближе, в марте 1945 года в результате воздушного налета на Токио погибло 100 000 человек, а в апреле район Тама также подвергся воздушному налету, в результате которого погибли четыре ученика и один сотрудник школы летного корпуса, а также люди из окружения Ватанабэ.
24 апреля один из американских бомбардировщиков B-29, бомбивших завод Hitachi Aircraft Tachikawa, потерпел крушение в районе Tamagawa-josui города Тачикава. Ватанабэ, которому в то время было 16 лет, прибыл на место крушения.
Там были мертвые вражеские летчики, B-29 мог нести 11 или 12 человек. Я не знаю, сгорели они все или нет. Мы видели шесть таких самолетов. Солдаты были похожи на восковых кукол, их головы были пусты, а конечности горели».
Все тела американских солдат были сильно повреждены. Когда Ватанабэ стоял там, его старший офицер отдал ему приказ.
Если честно, сейчас это кажется бесчеловечным – бить мертвого человека по голове, но в то время это было нормально. Думаю, так оно и было».
Мальчик увидел «безумие войны»
Подросток, мечтавший стать летчиком, стал свидетелем самого «безумия войны», где его обучали действиям террористов-смертников и приказывали пинать тела вражеских солдат.
Это действительно так [тела американских солдат]. Я до сих пор вижу это в своих воспоминаниях.
Война – это не что иное, как люди, убивающие друг друга».
Те, кто вырос после войны, даже не могут представить, каким был этот мир. Мы не должны делать таких вещей».
Этим летом Ватанабэ выступил в своем родном городе и поделился опытом войны. Безумие войны по-прежнему остается реальностью в современном мире.
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