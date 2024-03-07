Российские военные в зоне СВО начали применять бюджетный аналог комплекса акустической разведки «Пенициллин»
В ходе боевых действий в зоне специальной военной операции все чаще применяются новые отечественные разработки военного оборудования и вооружений. Созданные на оборонных предприятиях, в НИИ и КБ, как государственных, так и частных, они проходят испытания в реальных условиях, после чего дорабатываются и в ходе серийного выпуска поступают на вооружение российской объединенной войсковой группировки.
Одной из таких новинок стал комплекс акустической разведки БУХ1 («Сова»), используемый для обнаружения вражеской артиллерии и бронетехники по звукам выстрелов. Это бюджетный аналог звукотеплометрического комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин», разработанный специалистами Конструкторского бюро «Талламхо» («Следопыт»), находящемся в столице Чеченской республике городе Грозном. В настоящее время чеченский аналог комплекса акустической разведки «Пенициллин» уже прошел тестовые испытания и применяется российскими военными в зоне спецоперации.
— рассказали ТАСС в чеченском КБ.
При этом грозненские инженеры не намерены останавливаться на достигнутом. В конструкторском бюро сообщили, что уже ведутся работы по созданию акустической системы контрбатарейного обнаружения второго поколения БУХ2, действующей на иных физических принципах, что позволит засекать цели на дальних дистанциях. Не раскрывая детали того, как именно будет работать новинка, представитель КБ сообщил, что перед разработчиками поставлена задача добиться максимального технического превосходства российской армии.
— добавили в чеченском КБ.
Принцип действия БУХ1 основан на приеме и обработке акустических волн от выстрелов и взрывов для определения местоположения орудий противника. Дальность действия комплекса варьируется в зависимости от орудия и составляет от 100 м до 20 км в условиях полигонных испытаний. В реальной боевой ситуации, где интенсивность и разрозненность звуковых шумом максимально высокая, акустическая система обнаружения и идентификации орудий противника точно работает на расстоянии до семи километров.
Комплекс второго поколения должен работать более точно и на значительно большем расстоянии, сообщили в «Талламхо». Это повысит эффективность поражения огневых точек врага минимальным количеством боеприпасов.
- Минобороны РФ
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