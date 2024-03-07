Российские военные в зоне СВО начали применять бюджетный аналог комплекса акустической разведки «Пенициллин»

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Российские военные в зоне СВО начали применять бюджетный аналог комплекса акустической разведки «Пенициллин»

В ходе боевых действий в зоне специальной военной операции все чаще применяются новые отечественные разработки военного оборудования и вооружений. Созданные на оборонных предприятиях, в НИИ и КБ, как государственных, так и частных, они проходят испытания в реальных условиях, после чего дорабатываются и в ходе серийного выпуска поступают на вооружение российской объединенной войсковой группировки.

Одной из таких новинок стал комплекс акустической разведки БУХ1 («Сова»), используемый для обнаружения вражеской артиллерии и бронетехники по звукам выстрелов. Это бюджетный аналог звукотеплометрического комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин», разработанный специалистами Конструкторского бюро «Талламхо» («Следопыт»), находящемся в столице Чеченской республике городе Грозном. В настоящее время чеченский аналог комплекса акустической разведки «Пенициллин» уже прошел тестовые испытания и применяется российскими военными в зоне спецоперации.





Тестовое применение показало, что БУХ1 успешно выполняет задачи на дистанциях до 7 километров в условиях, близких к прямой видимости

— рассказали ТАСС в чеченском КБ.

При этом грозненские инженеры не намерены останавливаться на достигнутом. В конструкторском бюро сообщили, что уже ведутся работы по созданию акустической системы контрбатарейного обнаружения второго поколения БУХ2, действующей на иных физических принципах, что позволит засекать цели на дальних дистанциях. Не раскрывая детали того, как именно будет работать новинка, представитель КБ сообщил, что перед разработчиками поставлена задача добиться максимального технического превосходства российской армии.

Мы хотим сделать артиллерию и бронетехнику противника уязвимыми

— добавили в чеченском КБ.

Принцип действия БУХ1 основан на приеме и обработке акустических волн от выстрелов и взрывов для определения местоположения орудий противника. Дальность действия комплекса варьируется в зависимости от орудия и составляет от 100 м до 20 км в условиях полигонных испытаний. В реальной боевой ситуации, где интенсивность и разрозненность звуковых шумом максимально высокая, акустическая система обнаружения и идентификации орудий противника точно работает на расстоянии до семи километров.



Комплекс второго поколения должен работать более точно и на значительно большем расстоянии, сообщили в «Талламхо». Это повысит эффективность поражения огневых точек врага минимальным количеством боеприпасов.

  • Минобороны РФ
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17 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 15:24
    Очень нужная штука. Сейчас такие комплексы вообще основа обороны переднего края. Поздно все это двигаем в войска...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 15:40
      Ничто не ново под луной...В 1914 году в России было создано первое в мире подразделение звуковой разведки − звукометрический отряд под руководством военного и изобретателя Н.А. Бенуа, снабженный созданными им же устройствами. Звукометрия активно применялась в ходе обеих мировых войн XX века... Надеюсь с помощью «Пенициллина» мы вылечим желание ВСУ в очередной раз пострелять по мирному населению городов Донбасса... am
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        +3
        Сегодня, 15:54
        Я бы добавил ,что всем известный Солженицын служил командиром 2-й батареи
        звуковой разведки 794-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона 44-й пушечной артиллерийской бригады (ПАБР)
        63-й армии на Центральном и Брянском фронте.
  2. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 15:30
    Жаль этого не было с самого начала СВО. Сейчас много систем проходит адаптацию в зоне боевых действий. Но когда это будет всё массово в войсках??? Слишком долго запрягаем.
    1. Алексей Лантух Ранг пользователя
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 16:53
      Вот не могу понять почему не было? В 1972 году участвовал в тестировании советской спутниковой системы глобального позиционирования. Для маскировки использовались учения дивизиона артиллерийской разведки. В реальности дело обстояло так: разведчики в неглубоких ямках устанавливали датчики (сейсмо или звуко не знаю) и телефонным проводом связывали их со станцией обработки. Потом в разных местах взрывали заряды имитируя стрельбу батарей. Мы, топографы со стороны потому как в ракетных оперативно-тактических были более точные приборы, привязывали эти ямки к координатам. Далее проходили машины с антеннами и останавливались возле этих ямок, очевидно принимали сигналы со спутника и определяли координаты по показаниям своих приборов. Что касается Чечни, то в Грозном имеется нефтяной институт с кафедрой геологоразведки. А геологоразведка уже много десятилетий использует сейсмику в геологоразведке для поиска полезных ископаемых. Так, что ничего нового. Им и карты в руки.
  3. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    +1
    Сегодня, 15:40
    Если она небольшая и недорогая, то вместо усовершенствования может проще ими тыл врага "засыпать" what
    А если все контрбатарейные системы акустическо-тепловые, то можно им акустические и тепловые помехи ставить what
    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 15:51
      Если она небольшая и недорогая, то вместо усовершенствования может проще ими тыл врага "засыпать"

      Наверное вы имели в виду "ближний тыл" неприятеля?
      У "Совы" ведь есть ограничения по дальности работы.
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +1
        Сегодня, 15:56
        На десяток км наверное можно передатчик прикрутить. Режим ожидания (дежурный режим) там наверное имеется (если она на аккумуляторах, не от генератора же она). Только "Сова" станет одноразовой what
  4. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +1
    Сегодня, 15:49
    Одной из таких новинок стал комплекс акустической разведки БУХ1 («Сова»), используемый для обнаружения вражеской артиллерии и бронетехники по звукам выстрелов.

    А как и на что влияет следующее условие?

    Тестовое применение показало, что БУХ1 успешно выполняет задачи на дистанциях до 7 километров в условиях, близких к прямой видимости

    Если:

    Дальность действия комплекса варьируется в зависимости от орудия и составляет от 100 м до 20 км в условиях полигонных испытаний

    Что-то я запутался "в трех соснах"...
    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 15:58
      Вероятно звук огибает поверхность и дистанция определится неверно request
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +1
        Сегодня, 16:17
        С огибанием препятствий (и то не всех) я согласен.
        Но тогда я бы предпочел написать "на ровной местности". sad
    2. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      0
      Сегодня, 15:59
      ведь каждый выстрел отличается силой звука ,миномёт от артустановки ,отсюда и разброс
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 16:20
        Я не про разброс, а про то, что "БУХ1 («Сова») успешно выполняет задачи на дистанциях до 7 километров в условиях, близких к прямой видимости".
        Это при том, что "дальность действия комплекса может доходить до 20 км".
        1. goscha_04 Ранг пользователя
          goscha_04
          +1
          Сегодня, 16:26
          А если холм ,или лес ,то конечно будет влиять на опознование цели ,а в степи то и на 20 км даст точное указание
    3. ГолыйМужик Ранг пользователя
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 17:24
      Дальность действия комплекса варьируется в зависимости от орудия и составляет от 100 м до 20 км в условиях полигонных испытаний.

      В реальной боевой ситуации, где интенсивность и разрозненность звуковых шумом максимально высокая, акустическая система обнаружения и идентификации орудий противника точно работает на расстоянии до семи километров.
  5. goscha_04 Ранг пользователя
    goscha_04
    0
    Сегодня, 16:14
    Принцип действия БУХ1 основан на приеме и обработке акустических волн от выстрелов и взрывов для определения местоположения орудий противника.
    принцип здесь понятен , ещё бы связь между станциями БУХ1 по фронту на расстоянии 20 км была цены бы ей не было а точность контрбатарейной дуэли было бы на порядок в нашу сторону
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:49
    Забавная херня и название соответствует-БУХ laughing

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