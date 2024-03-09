Петровская система делала русскую армию непобедимой
Из истории
В Древней Руси роль офицеров выполняли профессиональные воины-дружинники. Десятниками, пятидесятниками, сотниками, воеводами-тысячниками обычно становились лучшие воины, которые показали свои воинские умения, удачливость. Позднее такая система долго сохранялась у казачества, когда сотниками, есаулами, атаманами становились самые опытные, лучшие воины, командиры.
Параллельно складывается поместная, местническая система, когда офицерами становились по факту рождения (представители знати, дворяне, дети боярские, бояре, князья). С XIV–XV вв. поместная система стала преобладающей. При этом служилые князья, бояре-воеводы, помещики служили с детства, поэтому это были подготовленные профессиональные воины.
Из представителей думных чинов (бояре, окольничие, думные дворяне) назначались большие полковые и просто полковые воеводы, также они посылались в качестве воевод в приграничные города. Наиболее заслуженные бояре могли назначаться командующими всем войском. Часть московских служилых людей в военное время находилась в составе Государева полка, а другие посылались в другие полки, где они, вместе с выборными дворянами, занимали должности воевод, их товарищей, голов. При распределении должностей учитывалось местническое старшинство.
Романовы в XVII столетии начали формировать полки нового строя по западноевропейскому образцу. Там командный состав именовался на западный манер (капралы, прапорщики, капитаны, ротмистры, майоры и т. д.). Офицеры были из иностранных военных специалистов либо свои дворяне.
Начальные люди (головы) или офицеры Московских Стрелецких полков: в 1674 году. Источник: Историческое описание одежды и вооружения российских войск, под ред. Висковатова А. В., Часть 1. — СПб. : Воен. тип., 1841-1862
Реформа
26 февраля (9 марта) 1714 года русский государь Пётр I издал указ не производить в офицерские чины тех дворян, «которые с фундамента солдатского дела не знают». Гвардия стала кузницей офицерских кадров для русской армии.
В 1720 году Пётр I издал указ, который предписывал обер-офицерам, происходящим не из дворян, выдавать патенты на дворянское достоинство и считать дворянами их детей и всё их потомство.
Государь Пётр Алексеевич решал сразу две важные задачи. Во-первых, дворянство сохраняло свою функцию военного сословия, которое должно было значительную часть своей жизни посвятить военной службе. При этом Пётр I решал важную задачу воспитания боевого духа офицерского корпуса. Все будущие офицеры должны были начинать службу простыми солдатами, это давало им боевой опыт и понимание военной службы. Наносился удар по представлению о том, что дворяне должны сразу занимать начальнические должности просто в силу происхождения.
Во-вторых, Пётр I сохранял возможность обновления дворянства, притока «свежей крови». Дворянское звание сохраняло свой высокий статус, но достижение дворянского звания службою было открытым. Лично царь назначал высокими начальниками и сановниками как дворян, родившихся в этом звании, так и приобретших его службой.
Так, можно вспомнить талантливого кавалерийского начальника, сподвижника и царского фаворита, генерал-фельдмаршала, первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга Александра Даниловича Меншикова. Продавец пирожков последовательно был денщиком Петра, бомбардиром, сержантом и поручиком.
К Петру можно относиться по-разному. Человек он был разносторонним. Много наломал дров, совершил ошибок. Достаточно вспомнить созданный им Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор, и его мерзости. Или преклонение перед иностранцами, европейской культурой, особенно в первый период правления. Когда двор и армию заполонили иностранцы, значительная часть которых была представлена авантюристами, карьеристами и различным европейским сбродом. Вестернизация России, её элиты, что в итоге и стало корневой причиной русской цивилизационной и государственной катастрофы 1917 года.
Но его отношение к воинской службе вызывает уважение. Сам Пётр Алексеевич с юных лет изучал военное искусство, начинал службу барабанщиком в Преображенском полку, простым солдатом. Тщательно освоил службу бомбардира (артиллериста). Одновременно Пётр старательно изучал и морское дело, военное строительство.
Только после взятия Азова царь надел мундир пехотного офицера (капитана). А унтер-офицером гвардии стал в 1700 году. При этом царь не гнушался любой работы, был и плотником, и кузнецом, хорошо освоил несколько ремёсел. Этим он подавал пример всему дворянскому сословию. Встретив однажды вернувшихся после обучения в Западной Европе молодых дворян, государь сказал им:
Для царя главным было не происхождение человека, а его личные качества, мастерство, решительность и храбрость. За добрую службу рядовых солдат поощряли, за смелость и умения могли произвести в офицеры. Государь очень высоко ставил воинскую службу.
«Воинский устав» задаёт вопрос: «Что есть солдат?». И отвечает на него следующим образом:
В состав полковых судов должны были входить не только штаб-, обер- и унтер-офицеры, но солдаты. Как офицеры, так и солдаты имели право свободного и решающего голоса.
Пётр запретил офицерам брать рядовых в услужение, кроме денщиков. Однако и денщиков можно было брать в ограниченном количестве, и они не считались подневольными слугами. С ними нельзя было обращаться жестоко. Денщик при офицерах выполнял самые различные функции – был порученцем, вестовым, охранником, заботился об офицерском быте, багаже и т. д. Обычно в денщики брали из менее способных нижних чинов.
Обер-офицер и Штаб-офицер Преображенского полка, с 1700 по 1732 год. Источник: Историческое описание одежды и вооружения российских войск, под ред. Висковатова А. В., Часть 2. — СПб. : Воен. тип., 1841-1862.
Петровская система
Петровская система, направленная на формирование сословия воинов, с младых лет знакомого с воинской службой и знающего все тонкости военного дела, привела к блестящим результатам. Уже при Петре Алексеевиче русская армия превзошла в военном искусстве одну из самых передовых в Западной Европе армий – шведскую. Русские вооруженные силы превзошли шведские по всем направлениям: разгромили их в ряде сражений, в том числе в генеральной битве – Полтавской баталии, взяли их важнейшие крепости в Прибалтике, научились бить и на море. Русский Балтийский флот, созданный Петром, превзошёл шведский флот. В дальнейшем созданная Петром армия с блеском громила персов, крымско-турецкие полчища, шведов, пруссаков и французов.
Русская армия в ходе Семилетней войны в битве при Цорндорфе остановила грозные прусские войска Фридриха Великого, которые считались лучшими в Западной Европе. Русская пехота в этой битве показала удивительную стойкость. Участник этой битвы А. Т. Болотов так описывал один из этапов этого боя:
А прусский король Фридрих, подводя итоги сражения, сказал, что русских солдат
Пруссаки просто отказывались идти в атаку, отведав русских штыков. В битве при Кунерсдорфе русские полностью сокрушили прусскую армию, лучшую в Европе. Затем русские войска взяли Берлин и Кёнигсберг, важнейшие центры Пруссии.
Русские войска под началом Румянцева и Суворова просто сметали со своего пути крымско-турецкие орды. Били их малым числом. Блестящие победы при Ларге и Кагуле, штурмы Очакова, Измаила и Анапы навсегда вошли в русскую военную летопись. Русский флот под началом Ушакова сделал Чёрное море «русским озером». Итальянский и Швейцарский походы Суворова показали Европе, что русские солдаты способны бить и новую «звезду» европейской арены – французскую армию.
В дальнейшем русская армия сможет стойко встретить удар «Великой армии» Наполеона – фактически это будет «общеевропейская армия», которой будет командовать когорта лучших французских и европейских полководцев. Однако практически всю эту армию похоронят на просторах России. Русские воины будут несокрушимо стоять в Бородинском сражении, погонят европейские орды и освободят Берлин, а затем Париж. Русские солдаты присоединят к России Северный и Южный Кавказ, разгромив османов, персов и горцев.
Царь Пётр уничтожил остатки местничества. Так назывался порядок распределения служебных мест с учётом происхождения и служебного положения предков дворянина (боярина). С этой бедой боролся ещё Иван Грозный. Дворянин при Петре Алексеевиче, если не нёс государеву службу – 7 лет на военной службе или 10 лет на гражданской, до старости считался «недорослем», то есть дворянином, не поступившим на государственную службу.
Тех дворян, которые увиливали от военных смотров, лишали поместий. В результате восстановили изначальную суть существования дворянства. Дворяне должны были защищать Отечество, проливать кровь, отдавать свои лучшие годы службе. За это они получали право на поместье. При Петре служба потомственного дворянина могла до самой старости проходить в составе рядовых и унтер-офицеров. Особенно это касалось безграмотных дворян и безземельных дворян, однодворцев.
Для длительной исторической эпохи это была справедливая система. Русь-Россия всю свою историю воевала. Мирных лет почти не было. Всё население, сословия и социальные группы несли «службу». Смыслом существования дворян была защита Отечества. Они были солдатами России, а царь их генералом, верховным главнокомандующим.
Если дворянин по какой-либо причине прекращал службу, поместье изымали. Вдова погибшего воина имела право на часть поместья, достаточную для её прокорма (эту часть называли «опричь» – «кроме»). Если дети погибшего (умершего) дворянина к 15 годам не становились в боевой строй, имение забиралось в пользу государства. Правда, не всех это останавливало. Те, кто не хотел служить, мог записаться в другие сословия – духовенство, купцы или даже крестьяне. Бывали даже случаи попадания дворян в холопы. Так, в допетровские времена издавались указы, запрещавшие дворянам переходить в холопы.
Разрушение
К сожалению, при других правителях эта система стала разрушаться. После смерти Петра Алексеевича дворяне стали получать одну привилегию за другой. В 1736 году Анна Иоанновна ограничила их службу 25 годами. В 1746 году Елизавета запретила всем сословиям, кроме дворян, покупать землю и крестьян.
Пётр III вообще освободил дворян от обязательной службы – «Манифест о вольности дворянства» от 18 февраля 1762 года. Екатерина II подтвердит этот манифест и ещё больше расширит права дворянства. При этом дворянское сословие полностью сохранило свои прежние привилегии и постоянно увеличивало их число.
Дворянство превращалось в замкнутую привилегированную касту. Они даже могли уехать из России и большую часть жизни прожить в Западной Европе. Более того, они получили право поступить на иностранную службу. С этого времени для значительной части русской «элиты» Франция, Англия, Италия и Германия станут намного интереснее и милее «этой» России. Они будут проматывать в европейских городах огромные деньги, которые будут выкачены из крестьянства, России. По сути, часть дворянства станет откровенными паразитами. И чем дальше, тем это будет откровенней.
В этот же период получило свой классический вид крепостное право. Дворяне получили право свободно распоряжаться своими землями вне зависимости от того, служили ли они. Дворяне получили право переводить крестьян из одного уезда в другой, были укреплены бюрократические препоны, которые мешали переходу крестьян в ряды купцов.
В условиях господства западной культуры, когда родным языком для дворян стал немецкий, затем французский и английский, между дворянами и крестьянством возникла огромная пропасть. В Российской империи создали «чужой народ», инородное тело на русском народе. Мощной реакцией народа на эту несправедливость была крестьянская война Пугачёва (Русский бунт). В дальнейшем противоречие не было разрешено и послужило одной их важнейших предпосылок Русской смуты 1917 года.
Надо отметить, что всеми оплёванный, превращённый в дурака, государь Павел (Миф о «сумасшедшем императоре» Павле I) хорошо понимал эту проблему. Это был государь-рыцарь, который попытался восстановить справедливость, вернуться к правильной системе, дисциплинировать дворянство, облегчить существование крестьянства. Однако его попытка вернуть идеалы рыцарства, восстановив истинный смысл существования дворянства, и вызов Британии привели к заговору. Предатели-дворяне, при организационной поддержке британцев, убили русского царя. А затем очернили его имя, создав образ шута и деспота на троне.
Разрушение системы, которую ввёл Пётр, постепенно привело к ослаблению военной мощи России, особенно это касалось генералитета. Генералами стали становиться карьеристы, исполнители, сынки аристократов и генералов. Из армии стала уходить «воинственность» – решительность и инициатива. Появилось много генералов «мирного времени», которые хорошо несли службу в мирное время, но не могли вести войска к победе во время войны. Результат был плачевным – поражение в Восточной войне, многочисленные ошибки и излишние жертвы в кампании 1877-1878 гг., поражение от Японии, катастрофа Первой мировой войны и Смута 1917 года.
Эта же порочная практика была наследована Красной и Советской армией. Отсюда катастрофы 1941-1942 гг. Затем боевая русская армия, бравшая Варшаву, Кёнигсберг, Вену, Берлин и Прагу, возродилась. Многих дураков убрали, другие погибли, пришла «свежая кровь». Хрущёв и Горбачёв своими «реформами» практически уничтожили армию, её дух. Осталась только форма. Армия РФ взяла худшее, что было в армии Российской империи и СССР. Карьеризм, отсутствие инициативы, воинственности, показуха, нежелание учиться на ошибках. Поэтому СВО в 2022-2024 гг. не блещет победами. А вот ошибок командования масса, которые простые солдаты прикрывают своим героизмом.
Надо отметить, что во время Восточной (Крымской) войны, Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и Первой мировой войны лучше всего воевали русские войска на Кавказском фронте. На Кавказе русские войска были в постоянной готовности, в любой момент могла начаться война с турками, горцами или персами. Здесь не было места службистам и карьеристам, на Кавказе служили настоящие боевые офицеры.
В идеале в России нужно восстановить эту систему. Все, кто претендует на звание офицера, должны начинать свой путь рядовыми в армии. Показать свои навыки и знания, способность быть солдатом, дорасти до унтер-офицера (старшина, сержант, прапорщик), а затем дорасти до обучения на офицерскую должность.
Именно так несли службу в Третьем рейхе, который отличался великолепным офицерским и высшим командным корпусом. Будущие полковники, генералы и фельдмаршалы вермахта начинали службу рядовыми. Показав свою готовность учиться, свои навыки, они проходили ряд курсов, школ, становясь опытными командирами рейхсхеера (сухопутные силы Германской империи), рейхсвера и вермахта.
Т-62М 160-го гвардейского полка на марше. Чеченская война
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/
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