Петровская система делала русскую армию непобедимой

Из истории



Начальные люди (головы) или офицеры Московских Стрелецких полков: в 1674 году. Источник: Историческое описание одежды и вооружения российских войск, под ред. Висковатова А. В., Часть 1. — СПб. : Воен. тип., 1841-1862

Реформа

«Я царь ваш, но у меня мозоли на руках. А все для того, чтобы подать вам пример, и хотя бы под старость сделать из вас достойных помощников и верных слуг Отечества.»

«Имя солдат содержит в себе всех людей, которые в войске суть. От вышняго генерала, даже до последнего мушкетера, конного, или пешего.»



Обер-офицер и Штаб-офицер Преображенского полка, с 1700 по 1732 год. Источник: Историческое описание одежды и вооружения российских войск, под ред. Висковатова А. В., Часть 2. — СПб. : Воен. тип., 1841-1862.

Петровская система

«Группами, маленькими кучками, расстреляв свои последние патроны, они оставались тверды, как скала. Многие, насквозь пронзенные, продолжали держаться на ногах и сражаться...»

«...можно скорее перебить, чем победить.»

Разрушение



Т-62М 160-го гвардейского полка на марше. Чеченская война