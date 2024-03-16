История своими руками. Тим Северин по следам древних мореплавателей



«Арго» Тима Северина

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.»

Евангелие от Матфея, 5:6



Тим Северин



Тим Северин с моделью «Брендана»



«Брендан» в море



Тим Северин с моделью «Сохара»



А это развёртки модели корабля «Арго», сделать который можно из бумаги. Достаточно эти выкройки распечатать, наклеить на плотную бумагу и превратить в интересную игрушку, сувенир или наглядное пособие для школы!



Готовая палуба из бумаги



А вот так она выглядит с внутренней стороны: прочности ради на неё наклеены палочки-мешалочки для кофе



Корпус вырезается модельным ножом, на нём прорезаются отверстия, после чего он склеивается в районе оконечностей…



Вёсла – китайские зубочистки: внизу в процессе работы над ними, вверху готовые и покрашенные. Лопасти – 4 мм шпон от компании СВ Модель



Рисунок на парусе



Готовый парус из бумаги



Античный якорь. Реконструкция из экспозиции Анапского археологического музея



Мозаика «Дельфин и якорь». Делос, «Дом трезубца», II в. до н. э.



Готовая модель «Арго» с парусом из ткани. Многочисленные снасти корабля закрепляются на модели на нагелях из всё тех же китайских зубочисток… Работа и фотография автора



Многочисленные снасти корабля закрепляются на модели на нагелях из всё тех же китайских зубочисток… Работа и фотография автора



Готовая модель «Арго». Парус из ткани, рисунок на нём напечатан. Хорошо виден шток деревянного якоря, который в античное время отливался из свинца и потому покрашен в серый цвет (хотя можно было бы покрасить и в чёрный). На модели предусмотрено запасное весло и трап

P.S.

Кто у нас не слышал о самом известном и знаменитом путешественнике ХХ века Туре Хейердале. Его потрясающие авантюры (в хорошем смысле этого слова), да ещё и талантливо написанные книги не только сделали его знаменитым, но и показали пример для его последователей и побудили многих молодых людей к тому, чтобы отправиться по путям древних мореходов и землепроходцев. А вот кого можно поставить на второе место после Хейердала, ответит, скорее всего, не каждый. Хотя этот человек и история его жизни также достойны внимания и уважения: это ирландский мореплаватель Тим (Тимоти) Северин.А началась его карьера путешественника с того, что в 1946 году его отправили учиться в английскую закрытую школу Тонбридж. Потом он в 1960 году окончил Оксфордский университет и получил степень магистра по географии. А дальше он с двумя товарищами решил проехать на мотоцикле по пути легендарного Марко Поло… и проехал! После чего написал свою первую книгу «По следам Марко Поло» (1964). Вот так его путешествия и начались. Вот только между плаваниями Хейердала и экспедициями Северина существовала очень большая разница. Первый выдвигал гипотезу и старался проверить возможность её реализации на практике. Второй исследовал мифы о морских путешествиях и проверял на практике, возможны ли были в реальности эти «мифические» события.Маршруты путешествий Хейердала и Северина нередко совпадали. Но происходило это потому, что океанов-то на земном шаре всего лишь четыре, так что такие совпадения совсем неудивительны. А ещё одной общей чертой и того и другого было то, что оба они строили экспедиционные суда из материалов, которые использовались нашими предками, или же по их технологиям.Так, Тим Северин решил доказать, что в средневековых летописях плавание святого Брендана могло действительно состояться и не было досужей выдумкой. То есть он, по сути, предположил, что ирландские монахи за 400 лет до викингов посещали Америку, плывя через Фарерские острова. А затем Исландию и Гренландию. Однако в Ирландии в то время не знали судов, кроме как сшитых из дублёных бычьих шкур, называвшихся куррахи. Раньше считалось, что он пригоден только для прибрежного плавания, а по морю длительное время на куррахе плавать нельзя, и что их требовалось регулярно вытаскивать на берег для просушки и обработки. Иначе, мол, кожа обшивки станет в морской воде разлагаться.Однако Северин решил проверить древнее сказание, посчитав, что в его основе могли лежать реальные события. С помощью команды энтузиастов и на собственные средства, вырученные от продажи яхты и автомашины, он построил точную копию двухмачтового курраха, названного «Брендан». И… в два этапа со сменными экипажами дошёл от Ирландии, где «Брендан» был оставлен на зимовку, и до острова Пекфорд поблизости от Ньюфаундленда. Оказалось, что и бычья кожа, и сыромятные ремни, льняная дратва, пеньковые канаты и ясеневая древесина – прекрасно выдержали все тяготы этого трансокеанского маршрута.Второй раз Тим Северин отправился по следам Синдбада-морехода, из «Книги тысячи и одна ночь». Был построен арабский парусник, причём без единого металлического гвоздя. Доски обшивки скреплялись тросами, сплетёнными из волокон кокосовых орехов. Стыки между ними заливались расплавленной камедью. Многие сомневались, что такое судно будет надёжным, но постройка, несмотря ни на что, была завершена. Причём постройку судна на этот раз финансировало министерство национального наследия и культуры султаната Оман. Поэтому плыть он должен был под оманским флагом и называться «Сохар» (по названию древнего торгового порта).Хотя Синдбада-морехода судьба забрасывала в разные страны, Тим Северин решил, что «Сохару» достаточно будет дойти из оманского порта Маскат до китайского Кантона (Гуанчжоу), что и было выполнено. Плавание проходило с 23 ноября 1980-го по 11 июля 1981 года и закончилось вполне благополучно. То есть и «Сохар» удары морской стихии перенёс, и… стало очевидно, что и легендарный Синдбад вполне мог плавать по этому маршруту на подобных судах!Зато третьим экспедиционным судном Тима Северина стал древнегреческий корабль «Арго», построенный из древесины сосны. По мнению скептиков, двадцативёсельный корабль не мог преодолеть мощное встречное течение в проливе Босфор. И хотя перспектива грести вёслами 1,5 тысячи морских миль и двигаться со скоростью в пол-узла прельщала далеко не всех, новых аргонавтов всё же удалось набрать, после чего Северин отправился в плавание к берегам советской Колхиды.Плавание, начавшееся в мае 1984 года, проходило в территориальных водах Греции, Турции и СССР. Причём на советском этапе маршрута Тиму Северину помог бывший член команды Тура Хейердала Юрий Сенкевич. Он же и встретил гостей у побережья Грузии, а потом по его предложению четырёхмачтовый учебный барк «Товарищ» отвёз «Арго» на буксире из Батуми в Стамбул.Интересно, что сам термин «золотое руно» вполне мог родиться именно здесь, потому что в грузинской Сванетии с древних времён применялся оригинальный метод добычи золота. Местные золотодобытчики раскладывали в ручьях, текущих с гор, бараньи шкуры на деревянных рамах. Ну а так как их вода несла с собой небольшие крупинки золота, они застревали в бараньей шерсти и постепенно превращали самое обыкновенное руно в золотое! Якобы из этой технологии древний миф и возник!Ну а далее Тим Северин решил всё на том же «Арго» повторить плавание Одиссея из Трои через Болгарию (Фракию) и восточное побережье Греции, остров Крит, и западное побережье Греции с итоговым финишем на острове Итака. И опять-таки, повторил. Доказав этим самым, что в принципе Одиссей мог попасть к себе домой далеко не сразу, что бури и ветры могли его носить по Средиземноморью в разных направлениях, и что он вполне мог довольно долго искать дорогу домой. А уже потом певцы-аэды наплели о его плавании всякого фантастического вымысла, ну а Гомер их песнопения услышал и… так вот и написал свою поэму!Только один раз его постигла неудача, когда в мае 1993 года он отправился из Вьетнама в Америку на бамбуковом плоту. Дело в том, что в трактате «Ши цзи» древнекитайского историка Сыма Цяня рассказывалось о путешествии мореплавателя Сюй Фу по приказу императора Цинь Шихуанди, которое он совершил в поисках эликсира бессмертия. Северин решил, что он вполне мог добраться до Америки. Однако на этот раз ему не повезло. Были и тайфуны, и муссонные ветры. Даже с угрозой современного пиратства довелось ему столкнуться. Плавание продолжалось 105 дней, и за это время плот Северина прошёл в океане 5500 миль. И хотя до берегов Америки оставалось немногим более тысячи миль, начали рваться связывавшие плот верёвки из ротанга, и плавание пришлось прекратить.Зато в 1996 году, когда Тим Северин решил посетить острова Индонезии, и бригада туземных плотников с архипелага Каи построила для него классическое индонезийское прау, его плавание прошло благополучно. С командой из шести человек он за четыре месяца обошёл целый ряд островов, обращая внимание на современное состояние их животного мира.А ещё Тим Северин сплавлялся вниз по Миссисипи, в 1999 году искал белого кита и повторил путь корабля «Пекод» из романа «Моби Дик», выдвинул оригинальную теорию о подлинном прототипе Робинзона Крузо и прославился ещё и как писатель-беллетрист. Из-под его пера вышли три объёмистых цикла исторических романов – «Викинг» (три книги), «Корсар» (пять книг) и «Саксонец» (три книги). И это не считая его девяти научных и научно-популярных книг, посвящённых его путешествиям!Последние годы жизни он провёл в небольшой деревушке Тимолиге (графство Корк в Ирландии), насчитывающей всего лишь около трёх сотен жителей, и там же и умер 18 декабря 2020 года, оставив после себя дочь от первого брака Иду Эшворт и двух внуков.Моделька получилась простенькая, но красивая. А главное, её вполне можно использовать на уроках истории Древнего мира в 5-ом классе. И вот какая у меня родилась мысль и одновременно предложение: что если те из читателей ВО, кому она понравилась и кто захочет её повторить, сделает её ради собственного развлечения, а затем… подарит кабинету истории ближайшей к нему школы? Это будет и вам приятно, и детям полезно, поскольку подобные модели в школах можно увидеть нечасто. А то мы много, бывает, говорим о том, что «школе надо сегодня помогать», но при этом ждём какого-то мифического «барина», который приедет и всё сделает за нас, в то время как многое можем сделать мы сами. Ну а если кто-то на подобный поступок решится, пусть сообщит мне название города и номер школы, куда он попал. Возможно, что рано или поздно мы проведём интересное исследование из области практической педагогики. Ну а этот корабль уже находится в 6-ой лингвистической гимназии города Пензы, благо расположена она совсем недалеко от моего дома… Понадобятся консультации – пишите в «личку» ВО. Всегда охотно вам отвечу.