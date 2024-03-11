Как Николай I унифицировал систему мундиров в России



Гражданские чиновники Военного ведомства

Необходимость унификации



Император Николай I (1835). Худ. Франц Крюгер

Реформа



Шпага гражданских чиновников образца 1855 г.

В первые годы правления императора Николая Павловича выяснилось, что нет унификации в системе мундирного шитья в различных ведомствах. Также чиновники не всегда носили мундиры, для них установленные. В частности, в августе 1828 года государь Николай I посетил Сенат, где застал многих государственных служащих большей частью в разноцветных мундирах и «полосатых шароварах».Николай Павлович написал письмо генерал-прокурору князю Д. И. Лобанову-Ростовскому по этому поводу, где сообщал, что желает и требует везде должного порядка, благовидности и приличия, достойного Сената. Император предписал чиновникам, которым положены мундиры, приходить в Сенат только в них, за чем должны были следить обер-прокуроры (Л. Е. Шепелев. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. М. 1991).Ещё в апреле 1828 года государь дал распоряжение доставить образцы всех форм гражданского ведомства (видимо, имелись в виду рисунки мундиров) в Первое отделение Императорской канцелярии. Первое отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии занималось подготовкой государевых указов, приказов и рескриптов, вело контроль над их исполнением, представлением царю докладов и прошений.Практика ношения форменной одежды (мундиров) гражданскими чиновниками и дворянами возникла ещё в 1780-е годы. Она объяснялась не только необходимостью внешне отличить государственных служащих, но и желанием ограничить роскошь одеяний знати. Ведь богатые аристократы могли сильно выделяться на фоне обычных дворян.В начале XIX столетия с учреждением в империи министерств появились и ведомственные мундиры. Они в этот период были сделаны по французской моде: узкие, однобортные, со стоячим воротником, с карманными клапанами на бёдрах и вырезом спереди ниже пояса.В 1829 году Собственная Е. И. В. канцелярия получила задачу разработать проект «Общего положения о гражданских формах». Поручение было выполнено только к маю 1833 года, что объяснялось загруженностью канцелярии делами завершившейся Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Управляющий Собственной канцелярией А. С. Танеев объяснил причины и цели реформы необходимостью установления единообразия. Также говорилось о том, что в «» и они почти одинаковы. Поэтому, вместо существовавших до этого в некоторых ведомствах частных и неполных положений, было выработано одно общее положение.11 марта 1834 г. царь Николай I утвердил подготовленное Собственной Е. И. В. канцелярией «Положение о гражданских мундирах». Одновременно император утвердил «Описание дамских нарядов», которое касалось торжественных мероприятий при Императорском дворе. Таким образом, в России был утверждён один из первых официальных кодексов одежды, который был обязателен при посещении определённых организаций, заведений и мероприятий.Основные тезисы нового «Положения» состояли в следующем. Новый закон охватывал чиновников госучреждений. Как правило, все учреждения каждого ведомства в центре и на местах получили мундиры единого образца. Губернские мундиры государственных служащих были отменены. Мундир французского образца был сохранён, но его покрой несколько изменился из-за более чёткого выреза спереди. В большинстве случаев была сохранена и ранее установленная расцветка мундиров и узор шитья. С этого момента мундиры соответствовали только рангу должности, а не чина. Для большей части ведомств ввели 10-рязрядное деление должностей, ей соответствовала одинаковая полнота шитья на мундире. Эта градация была закреплена в штатных расписаниях.Мундиры были тёмно-зелёного или тёмно-синего цвета, а красный цвет закрепили за сенаторами. Большинство ведомств получили тёмно-зелёные мундиры. Тёмно-синего цвета мундиры были у служащих Министерства народного просвещения, Академии художеств, горного ведомства, ведомства путей сообщения и публичных зданий и Департамента духовных дел иностранных исповеданий.Мундиры 1-го разряда могли носить только председатель Госсовета, канцлер России и канцлер императорских и царских орденов. Мундирам 1-го разряда соответствовал наибольший объём шитья. Шитьё располагалось на воротнике, обшлагах и карманных клапанах, по плечам и спине вокруг воротника (это шитьё было введено впервые), под клапанами (перо), по бортам, полам и фалдам в три ряда (гирлянды), по краям заднего разреза и над ним (капик), а кроме того, по швам спины и рукавов. На мундирах 2-го разряда по швам отсутствовало шитьё и третья гирлянда. Мундиры 3-го разряда были лишены шитья вокруг воротника и второй гирлянды, а «перо» было упрощённой формы. Министерство иностранных дел имело полное и половинное шитье на воротнике и обшлагах мундиров.На мундирах 4-го разряда сохранялось шитьё только по воротнику, обшлагам и карманным клапанам, а 5-го — лишь на воротнике и обшлагах. Мундиры 6-го разряда имели половинное шитье на воротнике и обшлагах. Мундиры 7-го разряда получили половинное шитье на воротнике и шитый кант на обшлагах, а 8-го имели то же, однако без канта на обшлагах. Шитый кант на воротнике и обшлагах имели мундиры 9-го разряда, а 10-го обладали только кантом на воротнике.Были введены семь форм одежды и случаи, когда они были должны носиться: парадная, праздничная, обыкновенная, будничная, особая, дорожная и летняя. В 1845 году вышло «Расписание, в какие дни в какой быть форме». Форму мундиров обычно указывали и в повестках, где чиновников приглашали на различные мероприятия, совещания.Частью парадной формы являлась треугольная чёрная шляпа с небольшими серебряными кистями на концах и петлицей с небольшой пуговицей. Чиновники 1-5 классов имели витую петлицу, похожую на генеральскую, других классов – из гладкого позумента. Петлица перекрывала кокарду (она считалась важным элементом мундира, указывала на государственную принадлежность) в виде розетки из трёх кругов муаровой ленты чёрного (в центре), оранжевого и белого цветов. Несколько позже матерчатая кокарда была заменена на металлическую. В начале её сделали в форме эллипса и закрепили на околыше спереди, затем она стала круглой, и её переместили на тулью.Кроме того, непременной частью мундира была шпага гражданского образца с серебряным темляком. Необходимо также сказать, что гражданский мундир считался несовместимым с наличием бороды и даже усов. В 1837 году вышло предписание всем начальникам строго следить за тем, чтобы их подчинённые бороды и усов не носили.Государственный служащий, выходивший в отставку, мог сохранить мундир, если прослужил в ведомстве не менее 10 лет и его служба не вызвала нареканий.Подготовка рисунков была возложена на академика И. А. Иванова, который был известен «». Иванов уже имел опыт подобной работы: в 1815 году он выполнил альбом «Изображение перемен, которые последовали в вооружении и одеянии российского войска с половины IX до начала XIX века».Работа Иванова была одобрена, и художник получил значительное по тем временам вознаграждение – 3 тыс. рублей. Оригиналы рисунков были разосланы по различным ведомствам, где с них должны были снять копии, затем их передали в Сенат для хранения. Новые мундиры должны были быть изготовлены в течение одного года, в этот промежуток времени разрешалось донашивать старые.При императоре Александре II к парадному мундиру добавился полукафтан, исчезли белые короткие штаны. В таком виде гражданский мундир просуществовал до февральской революции 1917 года.