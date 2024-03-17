Почему на разных континентах человечество развивалось неодинаково
Джаред Даймонд
Вот Африка страдает без воды, там нищее население, много лихорадок. Более развитые страны, в том числе и СССР, Россия, стали помогать африканцам относительно недавно. В Северной Америке исчезло более 90 % коренных народов после прихода европейцев, племена инков и ацтеков также не выдержали напора цивилизации и стёрлись с лица Земли. Часто эти и другие вопросы приходят в голову, а ответа даже в Интернете не найти.
Но тут я наткнулся на интересную статью, точнее – выступление 1997 года, Джареда Даймонда, американского биолога, историка, лингвиста и т. п. Конечно, утверждать со стопроцентной вероятностью, что он прав, нельзя. Это же история, тут ни один историк не может быть в чём-то уверен на 100 %. Особенно, когда дело касается таких давних времён.
Почему коренные американцы, африканцы и австралийские аборигены не были теми, кто завоевал или истребил европейцев и азиатов?
Джаред предлагает нам вернуться в 1500 год нашей эры, когда заморская экспансия Европы только начиналась. И тогда народы разных континентов уже сильно различались по технологиям и политической организации.
Большая часть Евразии и Северной Африки была тогда занята государствами и империями железного века, некоторые из них находились на пороге индустриализации. Два коренных народа Америки, инки и ацтеки, правили империями с помощью каменных орудий труда и только начинали экспериментировать с бронзой. Часть Африки к югу от Сахары была разделена между небольшими местными государствами или вождествами железного века. Но все народы Австралии, Новой Гвинеи и островов Тихого океана, а также Америки и Африки к югу от Сахары все ещё жили как фермеры или даже как охотники/собиратели с каменными орудиями труда.
До конца последнего ледникового периода все люди на всех континентах все ещё жили как охотники или собиратели каменного века. Различные темпы развития на разных континентах после этого стали причиной неравенства в 1500 году н. э.
В то время как аборигены Австралии и многие коренные народы Америки оставались в каменном веке, большинство народов Евразии и многие народы Америки и Африки к югу от Сахары постепенно развивали сельское хозяйство, скотоводство, металлургию и сложную политическую организацию. В некоторых частях Евразии и на одном небольшом участке Америки также появилась письменность коренных народов. Но каждое из этих новых событий появилось в Евразии раньше, чем где-либо ещё.
Джаред предлагает перефразировать вопрос на следующий – почему развитие человечества шло такими различными темпами на разных континентах в течение последних 13 000 лет?
Многие люди предполагают, что ответ связан с биологическими различиями в среднем IQ среди населения мира. Хотя нет никаких доказательств существования таких различий в IQ.
И тут историк в своём выступлении предлагает рассмотреть каждый из «отсталых» на тот момент континентов отдельно.
Америка
Большинство из нас знакомо с историями о том, как несколько сотен испанцев свергли империи ацтеков и инков. Население каждой из этих империй насчитывало десятки миллионов. Мы также знакомы с ужасающими подробностями того, как другие европейцы завоёвывали остальные части Нового Света. В результате европейцы заселили большую часть Нового Света и доминировали над ней.
Почему вместо этого императоры Монтесума или Атауальпа не повели ацтеков или инков завоёвывать Европу?
Монтесума
Вроде бы всё ясно. У вторгшихся европейцев были стальные мечи, ружья и лошади, в то время как у коренных американцев было только каменное и деревянное оружие и никаких животных, на которых можно было ездить верхом. Эти военные преимущества неоднократно позволяли войскам из нескольких десятков конных испанцев побеждать многотысячные армии индейцев.
Инфекционные заболевания, завезённые европейцами, передавались от одного индейского племени к другому намного раньше самих европейцев и убили, по оценкам, 95 % индейского населения Нового Света. У европейцев было время выработать к ним как генетическую, так и иммунную устойчивость, но у индейцев изначально такой устойчивости не было.
Как получилось, что Писарро и Кортес вообще достигли Нового Света до того, как конкистадоры ацтеков и инков смогли достичь Европы?
Этот результат частично зависел от технологии в виде кораблей. У европейцев были они, в то время как у ацтеков и инков их не было. Кроме того, эти европейские корабли поддерживались централизованной политической организацией, которая позволила Испании и другим европейским странам строить флот и укомплектовывать его матросами.
Не менее важной была роль европейской письменности в обеспечении быстрого распространения точной подробной информации, включая карты, направления плавания и отчёты.
Но почему эти преимущества достались Старому Свету, а не Новому?
Теоретически коренные американцы могли первыми изобрести стальные мечи и ружья, первыми создать океанские корабли и империи, и письменность, первыми ездить верхом на домашних животных, более страшных, чем лошади, и переносить микробы, более опасные, чем оспа.
Во-первых, большинство известных нам заболеваний могут сохраняться только в больших плотных популяциях людей, сосредоточенных в деревнях и городах, которые возникли гораздо раньше в Европе.
Во-вторых, исследования микробов, проведённые молекулярными биологами, показали, что большинство заболеваний появились от плотных популяций домашних животных. Например, корь и туберкулез произошли от болезней крупного рогатого скота, грипп – от болезни свиней, а оспа – возможно, от болезни верблюдов. На американском континенте было очень мало местных одомашненных видов животных, от которых люди могли заразиться подобными заболеваниями.
Историк развивает цепочку дальше. Почему в Евразии было гораздо больше видов домашних животных, чем в Америке?
На самом деле лишь крошечная часть видов диких млекопитающих была успешно одомашнена, потому что для одомашнивания требуется, чтобы дикое животное соответствовало многим условиям. В конечном итоге в Евразии оказалось больше всего домашних видов животных отчасти потому, что это самый большой в мире массив суши, где изначально было больше всего диких видов.
Это существовавшее ранее различие усилилось 13 000 лет назад, в конце последнего ледникового периода, когда большинство видов крупных млекопитающих Северной и Южной Америки вымерло, возможно, истреблённое первыми прибывшими индейцами. В результате коренные американцы унаследовали гораздо меньше видов крупных диких млекопитающих, чем евразийцы, оставив им в качестве домашних животных только ламу и альпаку.
Различия между Старым и Новым Светом в одомашненных растениях аналогичны.
Ещё одна причина в том, что главная ось Евразии – восток/запад, тогда как главная ось Америки – север/юг. Ось восток/запад Евразии означала, что виды, одомашненные в одной части Евразии, могли легко распространиться на тысячи миль на одной и той же широте. В результате, куры и цитрусовые, одомашненные в Юго-Восточной Азии, быстро распространились на запад, в Европу; лошади, одомашненные в России, быстро распространились на восток, в Китай и т. д.
Напротив, ось север/юг Америки означала, что виды, одомашненные в одной области, не могли распространиться далеко, не столкнувшись с климатом, к которому они не были приспособлены. В результате индейка так и не распространилась в Анды; ламы и альпаки так и не проникли в Мексику, так что индейские цивилизации Центральной и Северной Америки остались совсем без вьючных животных. И потребовались тысячи лет, чтобы кукуруза, которая развивалась в климате Мексики, видоизменилась в кукурузу, адаптированную к короткому вегетационному периоду в Северной Америке.
Одомашненные растения и животные дают гораздо больше калорий на акр, чем дикие места обитания, в которых большинство видов несъедобны для человека. В результате плотность населения фермеров и скотоводов обычно в 10–100 раз выше, чем у охотников/собирателей.
Домашние животные произвели революцию в наземном транспорте. Они также произвели революцию в сельском хозяйстве, позволив одному фермеру вспахивать и удобрять гораздо больше земли, чем он мог обработать своими силами.
Африка
Про Африку мы можем спросить то же самое, что и про Америку. Почему европейцы захватили их, а не наоборот?
Ведь люди эволюционировали в Африке на миллионы лет дольше, чем в Европе, и даже анатомически современный Homo sapiens, вероятно, попал из Африки только за последние 50 000 лет. Если бы время было решающим фактором в развитии человеческих обществ, Африка должна была бы иметь огромную фору.
Причины те же самые.
К югу от Сахары не было одомашненных животных, кроме цесарки. Весь крупный рогатый скот и т. п. попал туда уже позже с северной части континента. К сожалению, носорогов и бегемотов приручить не получилось. А какая бы это была кавалерия! Всадники носорогов смяли бы подчистую европейскую конницу.
В Египте из культур были популярны ячмень и пшеница. Но эти культуры южнее Эфиопии не смогли прижиться из-за климата. Люди искали другие культуры. Нашли, но потратили на это много времени.
Ось север/юг и нехватка видов диких растений и животных, пригодных для одомашнивания, сыграли решающую роль в истории Африки. Хотя коренные африканцы одомашнили некоторые растения в Эфиопии и Западной Африке, ценных домашних животных они приобрели только позже, с севера.
Поэтому преимущества европейцев в оружии, кораблях, политике и письменности помогли колонизировать Африку, а не наоборот.
Австралия
В коренной Австралии не было ни фермеров, ни скотоводов, ни письменности, ни металлических инструментов, ни политической организации, выходящей за рамки племени или группы. Это, конечно, причины, по которым европейское оружие и микробы уничтожили общество аборигенов Австралии.
Но почему все коренные австралийцы оставались охотниками или собирателями?
Даймонд выводит три причины.
Во-первых, даже по сей день ни один из местных австралийских видов животных не оказался пригодными для одомашнивания. Домашних кенгуру до сих пор нет.
Во-вторых, Австралия – самый маленький континент. Следовательно, общее число австралийских охотников/собирателей составляло всего около 300 000 человек.
Наконец, Австралия – самый изолированный континент. Единственными внешними связями австралийских аборигенов были слабые контакты по воде с жителями Новой Гвинеи и Индонезии.
Джаред предлагает посмотреть на Тасманию.
В отличие от австралийских аборигенов с материковой части, тасманийцы не умели разводить огонь; у них не было бумерангов или щитов; у них не было костяных орудий, специальных каменных орудий; они не могли срубить дерево или выдолбить каноэ; у них не было иголок, чтобы сшить одежду, несмотря на холодный зимний климат Тасмании со снегом.
Итак, они не могли рубить деревья, шить, разводить огонь.
Как возникли эти огромные пробелы в материальной культуре Тасмании?
Тасманийцы. Вторая половина XIX века
Тасмания раньше соединялась с материковой частью южной Австралии, когда уровень моря был низким. Люди пришли в Тасманию десятки тысяч лет назад, когда она ещё была частью Австралии. Но потом у тасманийцев не было никаких дальнейших контактов с жителями материковой Австралии и любым другим народом на Земле до прибытия европейцев в 1642 году. Тасманийцы были изолированы от других людей на протяжении 10 000 лет.
Тасманийцы фактически отказались от некоторых технологий, которые они привезли с собой из Австралии. Например, костяные орудия труда и практика рыбной ловли были на Тасмании в то время, когда она полностью отделилась от материка. Но всё это исчезло. Тасманийцы таким образом утратили ценные технологи: рыбу можно было коптить, чтобы обеспечить запас пищи на зиму, а костяные иглы можно было использовать для пошива тёплой одежды.
Короче говоря, суть различий между обществами Тасмании и материковой Австралии заключается в следующем. Темпы человеческих изобретений выше, а темпы утраты культуры медленнее на территориях, где много обществ, которые конкурируют между собой. Из-за этого тасманийцы отстали от более многочисленных австралийцев, а те – от европейцев и азиатов.
- Сергей Зотов
- Wikipedia.org
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