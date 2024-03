«Свиная война»: как эпизод со свиньей чуть не стал причиной войны между США и Великобританией

Хронология развития инцидента



Фотография овцеводческой фермы на острове Сан-Хуан, сделанная в 1859 году



Губернатор Британской Колумбии Джеймс Дуглас, ранее являвшийся исполнительным директором Компании Гудзонова залива

«Я приказал компании перебраться из Форт-Беллингема на остров Сан-Хуан, чтобы защитить американских граждан, проживающих на этом острове, от оскорблений и унижения со стороны британских властей острова Ванкувер».



Генерал Уильям Селби Харни, участник Американо-мексиканской войны и индейских войн.

«Свинья, из-за которой чуть не началась война»: историография конфликта за остров Сан-Хуан

«Похоже, все нынешние трудности возникли из-за неуправляемых свиней, которых здесь предостаточно» [1].

«Свинья, или, точнее, выстрел в свинью, сама по себе не могла стать причиной конфликта, несмотря на то, что ее часто называют главным фактором внезапной эскалации «войны». Хотя нет сомнений в том, что смерть свиньи предшествовала немедленному захвату острова американскими войсками, нельзя не учитывать другие факторы.

Поскольку расстрел свиней непосредственно предшествовал оккупации, его называют причиной.

Да, свинья была застрелена, затем произошла частная стычка между Гриффином и Катлером, а потом Харни высадил на острове войска в ответ на просьбы американских поселенцев защитить их интересы. Но эта последовательность событий не делает свинью причиной; она просто становится звеном в цепи событий, восходящих к решению Орегонского вопроса в 1846 году» [1],

«Большинство рассказов об этом конфликте сосредоточены вокруг заблудившегося поросенка, принадлежавшего британцам, и его внезапной гибели от рук поселенца-янки. Но к конфронтации привело совершенно иное свинство.

Главными зачинщиками конфликта и главными действующими лицами данной истории на самом деле были американский генерал, который хотел стать президентом, и британский губернатор, который не мог забыть, что он сотрудник Компании Гудзонова залива.

Группа малонаселенных островов были частью их эгоистического соревнования» [6].

Как известно, история человечества – это история постоянных войн. Карл фон Клаузевиц полагал, что война есть естественное продолжение политики: если в случае мирных отношений стороны (включая государства) строят свои отношения дипломатическим путем, то в случае войны в действие вступает вооруженная сила, но это так же естественно, как и мирные дипломатические отношения [3].Различие между войной и миром, по мнению Клаузевица, состоит в том, что «мир» как форма взаимоотношения различных государств налагает различные ограничения на применение силы, а «война» все эти ограничения снимает. Т. е. война, по его мнению, неизбежна, мир конечен и временен, и его следует рассматривать как прелюдию будущей войны.Зачастую для начала войны требуется набор обстоятельств, которые заставили бы одно государство двинуться войной на другое. Этот набор обстоятельств обычно называют причиной войны, предполагая, что, если бы он был иным, войны бы, скорее всего, не произошло. И порой причины, которые привели или могли бы привести к войне, оказываются совершенно нелепыми и фантасмагоричными. Это можно сказать в том числе и о несостоявшемся военном конфликте за остров Сан-Хуан между США и Великобританией.Историография спора об острове Сан-Хуан 1853–1871 годов, известного в двадцатом веке как «Свиная война» (Pig War), достаточно обширна. Однако, как отмечают исследователи, интерпретация данных событий, несколько раз меняясь, отражала политические проблемы и историческую моду каждого периода.Центральным событием данного конфликта, как считается, стал «день свиньи» – 15 июня 1859 года, когда американский поселенец на острове Сан-Хуан застрелил свинью, принадлежащую Компания Гудзонова залива (Hudson's Bay Company, HBC), после чего американские военные и Королевский военно-морской флот Великобритании едва не вступили в открытую конфронтацию.Эта свинья стала единственной жертвой в споре об острове Сан-Хуан, который был последним пограничным конфликтом между Великобританией и Соединенными Штатами.Но действительно ли свинья была главным зачинщиком войны?15 июня 1859 года фермер-овцевод Компании Гудзонова залива (HBC) Чарльз Гриффин записал в своем фермерском журнале:Этот инцидент произошел на крошечном острове Сан-Хуан у побережья острова Ванкувер. В это время британские колонисты и американские поселенцы Пьюджет-Саунда спорили из-за владения этим островом.Эта «ссора» спровоцировала череду событий, кульминацией которых стало окончательное урегулирование пограничных вопросов между Великобританией и Соединенными Штатами. Катлер и другие американские поселенцы обратились к армии США, и в ответ генерал Уильям Харни приказал высадить войска для оккупации Сан-Хуана [4].Застрелили свинью при следующих обстоятельствах.Американский поселенец Лайман Катлер построил себе небольшое жилище рядом с картофельной грядкой недалеко от фермы Чарльза Гриффина. Эта грядку облюбовали кабаны Гриффина – когда Катлер обнаружил, что свинья в очередной раз выкорчевала его картошку, он застрелил ее рядом со своей усадьбой. По словам Катлера, затем он отправился на ферму Гриффина и предложил заплатить за убитое животное. Однако Гриффин потребовал за свинью 100 долларов, и эту цену Катлер счел слишком высокой, а посему платить отказался.Гриффин доложил о случившемся губернатору Британской Колумбии Джеймсу Дугласу, рассказав ему, что «человек по имени Катлер, американец, который совсем недавно обосновался на моей территории, подстрелил сегодня утром одну из моих свиней, очень ценного кабана». Затем Гриффин описал последующую стычку, которая у него произошла с Катлером, добавив, что Катлер пришел с «угрожающими высказываниями, открыто заявив, что он пристрелит мой скот, если они приблизятся к его дому» [1].Гриффин также сообщил своему начальству, что он недвусмысленно сказал Катлеру, что американец «не имел права селиться на острове и тем более в центре самого ценного овечьего пастбища».Катлер в свою очередь ответил, что «он получил заверения от американских властей на территории Вашингтона в том, что у него есть право, что это американская земля и что он и все другие американцы будут защищены, а их претензии будут признаны обоснованными на американской земле».Такое отношение, которое иллюстрирует твердую веру в «предначертание судьбы» (или «явное предназначение» – культурное представление, согласно которому американским поселенцам суждено было распространиться по Северной Америке), заставило Гриффина опасаться, что его фермерские угодья вскоре будут захвачены американцами.Опасения Гриффина оказались оправданными.Американский генерал Уильям С. Харни, командовавший тихоокеанскими войсками, вскоре узнал о произошедшем на Сан-Хуане, получил жалобы от американских поселенцев и использовал их для установления американского военного контроля над островом. Когда известие об угрозе, исходившей от Гриффина в адрес Катлера, дошло до Харни, он сообщил своему руководству:Американский солдат Уильям Пек записал в своем дневнике:Наблюдая за передвижениями американских войск, Гриффин доложил об этом своему начальству. Вечером во вторник, 26 июля 1859 года, Гриффин получил сведения о прибытии парохода в бухту Гриффин. На следующее утро он отправился на разведку и обнаружил, что пароход Соединенных Штатов «Массачусетс» прибыл с партией солдат на борту. Гриффин спустился на пристань и встретился с командиром судна «Джефферсон Дэвис», который сообщил ему, что «правительство Соединенных Штатов высаживает эти войска, чтобы построить на острове военную базу» [1].В ответ на действия Харни Королевский военно-морской флот Великобритании направил корабли, чтобы оспорить высадку американских войск. После напряженного противостояния было решено, что вооруженные силы, представляющие обе страны, будут находиться на острове в равном количестве до урегулирования спора.Эта совместная военная оккупация длилась двенадцать лет.Решение об урегулировании было в конечном итоге принято немецким кайзером Вильгельмом I в арбитраже, и остров был передан Соединенным Штатам; Сан-Хуан и сегодня остается американским островом [1].Британские чиновники не считали остров столь важным для нужд империи, как местные колонисты, а поэтому никто против решения немецкого арбитража не возражал. Для Британии вопрос Сан-Хуана был не столь важен, как сильное экономическое и военное партнерство с Соединенными Штатами.В 1872 году британские войска покинули остров, и он официально стал американской территорией.Эта история, получившая название «Свиной войны», сегодня считается незначительным событием в англо-американских отношениях. Поскольку войны не было, она не привлекает особого внимания. Однако, судя по риторике официальных лиц и прессы, оккупация Сан-Хуана рассматривалась как подготовка к большой войне.Американских солдат, таких как Уильям Пек, слегка позабавила история со стрельбой по свиньям; но эта забава была омрачена реальным беспокойством о том, что вскоре они будут втянуты в битву с британцами. Британских чиновников это забавляло еще меньше, и они были очень встревожены тем, что могут быть вовлечены в дальнейшую континентальную войну на «краю империи» [1].Канадский историк и исследователь конфликта за остров Сан-Хуан Гордон Лайалл справедливо отмечает, что историки далеко не всегда сходятся во мнении о том, что именно представляет собой «Свиная война». Некоторые считают, что она охватывает весь спор об острове Сан-Хуан, в то время как другие утверждают, что это относится более конкретно к самому «делу свиньи» и последующему военному противостоянию [1].Однако все историки сходятся во мнении, что основной причиной данного инцидента послужил Орегонский договор 1846 года. Этот договор, подписанный британским и американским правительствами 15 июня 1846 года, был призван раз и навсегда урегулировать орегонский вопрос и установить постоянную границу между двумя странами по 49-й параллели.Однако в договоре были допущены существенные ошибки – там было указано, что граница между территориями Соединенных Штатов и Великобритании должна была проходить на запад вдоль указанной сорок девятой параллели северной широты до середины пролива, отделяющего континент от острова Ванкувер, и оттуда на юг через середину указанного пролива и проливы Фука до Тихого океана.Однако авторы договора не учли, что в середине «пролива Фука» находилось скопление островов, что делало проход через середину пролива практически невозможным. Водную границу пришлось бы проводить по каналу Аро или каналу Росарио. Если бы граница была выбрана вдоль Аро, остров Сан-Хуан принадлежал бы американцам; если бы был выбран Росарио, остров принадлежал бы британцам. Ни одна из сторон не могла договориться, какой канал подразумевался договором.Почему в важном договоре была допущена такая оплошность, не совсем ясно [1].Историк Джон Лонг предлагает несколько объяснений данной оплошности:Эта расплывчатая статья договора стала основной причиной разногласий по поводу принадлежности Сан-Хуана, которые продолжались в течение следующих двадцати пяти лет.Британские колонисты и американские поселенцы годами ссорились из-за острова. В 1853 году губернатор Джеймс Дуглас поручил сельскохозяйственной компании Пьюджет-Саунд, дочерней компании HBC, управлять овцеводческой фермой на Сан-Хуане в рамках плана по удержанию острова. В течение следующего десятилетия правительством ферма была окружена американскими поселенцами, которые рассматривали ферму как посягательство Компании Гудзонова залива (HBC) на территориальные права американцев.В 1855 году американские чиновники округа Уотком потребовали с фермы восемьдесят долларов налогов. Чарльз Гриффин, клерк, ответственный за ферму, отказался платить; а вечером 30 марта «вооруженной группе» американцев «удалось безнаказанно похитить тридцать четыре головы ценных племенных баранов» [5]. А несколькими годами позднее произошел уже известный читателю инцидент со свиньей.В связи с этим возникает вопрос – можно ли утверждать, что именно свинья стала основной причиной конфликта?Дискуссии о вкладе свиньи в конфликт имеет долгую историю, восходящую к оккупации острова.24 августа 1859 года, находясь на острове Сан-Хуан, американский солдат Пек, упоминавшийся выше, записал в своем дневнике:Эта запись показывает, что инцидент со свиньями был обсуждаемой темой на острове, после высадки войск.Некоторые историки пишут о том, что если бы не инцидент со свиньей, то события бы развивались совсем по-другому, предполагая, что остров не был бы оккупирован американскими войсками. Возможно, так бы оно и было.Однако историк Гордон Лайалл, например, не согласен с этим мнением.– пишет он.Действительно – инцидент со свиньей не был совсем уж уникальным, схожие случаи (например, похищение баранов, о котором было указано выше) происходили и ранее. Конфликт между американскими и британскими поселенцами обострялся, и было достаточно небольшой искры, чтобы разгорелось пламя войны.Сложно не согласиться с историком Дэвидом Ричардсоном: