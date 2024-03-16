«Свиная война»: как эпизод со свиньей чуть не стал причиной войны между США и Великобританией

Хронология развития инцидента



Фотография овцеводческой фермы на острове Сан-Хуан, сделанная в 1859 году



Губернатор Британской Колумбии Джеймс Дуглас, ранее являвшийся исполнительным директором Компании Гудзонова залива

«Я приказал компании перебраться из Форт-Беллингема на остров Сан-Хуан, чтобы защитить американских граждан, проживающих на этом острове, от оскорблений и унижения со стороны британских властей острова Ванкувер».



Генерал Уильям Селби Харни, участник Американо-мексиканской войны и индейских войн.

«Свинья, из-за которой чуть не началась война»: историография конфликта за остров Сан-Хуан

«Похоже, все нынешние трудности возникли из-за неуправляемых свиней, которых здесь предостаточно» [1].

«Свинья, или, точнее, выстрел в свинью, сама по себе не могла стать причиной конфликта, несмотря на то, что ее часто называют главным фактором внезапной эскалации «войны». Хотя нет сомнений в том, что смерть свиньи предшествовала немедленному захвату острова американскими войсками, нельзя не учитывать другие факторы.

Поскольку расстрел свиней непосредственно предшествовал оккупации, его называют причиной.

Да, свинья была застрелена, затем произошла частная стычка между Гриффином и Катлером, а потом Харни высадил на острове войска в ответ на просьбы американских поселенцев защитить их интересы. Но эта последовательность событий не делает свинью причиной; она просто становится звеном в цепи событий, восходящих к решению Орегонского вопроса в 1846 году» [1],

«Большинство рассказов об этом конфликте сосредоточены вокруг заблудившегося поросенка, принадлежавшего британцам, и его внезапной гибели от рук поселенца-янки. Но к конфронтации привело совершенно иное свинство.

Главными зачинщиками конфликта и главными действующими лицами данной истории на самом деле были американский генерал, который хотел стать президентом, и британский губернатор, который не мог забыть, что он сотрудник Компании Гудзонова залива.

Группа малонаселенных островов были частью их эгоистического соревнования» [6].

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