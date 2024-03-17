Почему Россия не пошла по пути Китая
США как носитель «экономического чуда» в странах-сателлитах
Некоторые страны вдруг стали лидерами мировой экономики, совершив в свое время «экономическое чудо».
Почему оно возникло вдруг в Южной Корее, а не во Вьетнаме: какая тут разница?
США до Второй мировой войны помогали СССР, но и Германии, планируя их столкновение, а после войны – уже Японии, Германии, Ю. Корее как антисоциалистическим проектам в пику СССР. Несмотря на импорт технологий, развитие СССР было исключительно специфическим русским продуктом.
А Япония?
После окончания Второй мировой войны США почти десятилетие осуществляли управление Японией, которая получила до 1953 года от США кредитов на сумму около 4,5 млрд долларов, вложенных в развитие промышленности. В годы корейской войны (1950–1953) заводы и фабрики Японии были загружены военными заказами для армии США, которые составляли около 1,1 млрд долларов или 43,7 % японского экспорта. В то же время США размешали военные заказы и в Западной Германии, помогая «немецкому чуду». В 1954–1959 годах США предоставили правительству Кореи около 1,5 млрд долларов в виде субсидий и «займов развития».
Япония шла по такому же пути, как КНР, сначала копирование, потом развитие собственных технологий. Но без рынков сбыта в США все это было бессмысленно. Как и сейчас, США испугались роста мощи Японии, способствуя его концу. Перегрев японской экономики закончился кризисом 1990 года, и японское чудо ушло в прошлое. Но КНР не Япония, и грохнуть ее крайне сложно.
Самое главное – США передавали технологии, инвестировали и открывали свои рынки. Без этого никакого «японского» и «корейского» чуда просто не было бы.
План Маршалла, модернизация Польши в 80-х – все из той же серии. Неужели заказы на производство видеомагнитофонов в перестройку нельзя было разместить в России вместо Польши? Но у США был свой план: усиление Пекина и ослабление Москвы: поэтому у них – промышленная мастерская, а у нас – сырьевой карьер. Однако после разборок с КНР взгляды США все больше обращаются к Индии, которая все существеннее сокращает с нами сотрудничество и смотрит в сторону США.
СССР и Китай: дружба навек?
Старшее поколение помнит лозунг: Китай и Россия: братья навек! Пока у Китая была война с Японией, СССР всячески помогал им. В период восстановления экономики КНР (1950–1952 гг.) СССР оказал техническую помощь Китаю в восстановлении, реконструкции и строительстве более чем 50 крупнейших промышленных предприятий. C помощью советских специалистов был разработан пятилетний план развития народного хозяйства КНР на 1953–1957 гг.
Из 600 главных народно-хозяйственных объектов, сооружавшихся в КНР в годы первой пятилетки, 211 наиболее крупных, на которые шло около 40 % капиталовложений в промышленность, строились при содействии СССР. Для сооружения 156 предприятий, являвшихся ядром первой пятилетки, 50–70 % основного оборудования поставлялось из СССР по ценам в среднем на 20–30 % ниже американских и английских, а цены на оборудование тяжелой промышленности были ниже даже на 30–60 %. Помощь СССР создало основу для дальнейшего развития КНР.
В 50-е годы китайское руководство занимало дружественную позицию по отношению к СССР и всему социалистическому содружеству в качестве временного тактического шага. Этот шаг, с точки зрения Мао Цзэдуна, был необходим для первоначального укрепления позиций Китая. В период 1960-х отношения СССР и КНР после хрущевского разоблачения Сталина портились, экономические связи сокращались, и дело обернулось даже прямым столкновением на острове Даманском в 1969 году.
Советские исследователи пришли к выводу, что в период 1960–1966 гг. произошел открытый поворот в политике руководства КПК по отношению к Советскому Союзу, его отход от социалистических принципов внешней политики, прямые идеологические и политические атаки на КПСС, СССР и все социалистическое содружество.
Америка как создатель китайского чуда
В отличие от СССР, Китай никогда бы не поднялся до такого уровня, если бы не импорт технологий из США. Америка – это создатель и покровитель китайского чуда.
США взрастили китайское чудо как антироссийский проект.
С чего начинались реформы в КНР?
В мае 1978 года в Пекин приезжал З. Бзежинский, который встречался с председателем Хуа Гофэном и Дэн Сяопином, заместителем премьер-министра КНР.
Как писала NYT:
«В первый день г-н Бжезинский сказал: «Дружба между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой жизненно важна и полезна для мира во всем мире»…
Это должно было подчеркнуть, что обе стороны считают нормальные отношения стратегически важными для противодействия Советскому Союзу».
В январе 1979 года состоялся исторический визит Дэн Сяопина в США, где тот также получил весьма теплый прием. КНР в итоге занял место СССР в мире, а нас отбросили далеко назад.
Китай, ЕС и США: должен остаться только один
Экономики США и КНР настолько сильно связаны, что их одно время называли «Чаймерикой» (Найал Фергюсон):
США давали инвестиции и технологии, в ответ КНР наращивали торговый дефицит с США и стали первым в мире держателем их госдолга.
Но США не думали, что Китай окажется настолько успешным. Они не только копировали, но и производят свои технологии за счет приоритетного развития науки и образования. Китайцы крайне хитры и предприимчивы. В Европе знают, что не только их машины, но и сувениры будут обязательно скопированы в Поднебесной. Как описывали очевидцы: если инвестор строил в КНР фабрику, часто сразу же возникала ее копия. Китай не христианская нация, и ее национальные черты идеально подходят под модель капитализма с местной спецификой.
В свое время США способствовали кризису в зазнавшейся Японии, теперь ссорит Китай и Индию, предлагая последней сотрудничество в развитии. Обама начал переносить промышленность обратно в США, Трамп затеял торговые войны. США используют проблему Тайваня для нагнетания напряженности между странами.
Глобально у США стоят три главные задачи, решение которых, по их мнению, способно поддержать их гегемонию.
1. Нокаут Европы, как потенциального экономического конкурента за счет отлучения от торговли с Россией и войны на Украине. Игра удалась, в США достаточно приличный рост экономики, в ЕС рецессия. Бизнес из ЕС линяет в США.
Так, по данным сайта ru.tradingeconomics.com, выглядят темпы роста ВВП США и ЕС год к году.
Темпы роста ВВП США
Темпы роста ВВП ЕС
2. Дробление России как главного идеологического конкурента за счет санкций и войны на Украине (доклад Statfor, 2016). Санкции решают двуединую задачу – сокращения наших доходов от экспорта и лишения необходимых товаров путем ограничения импорта и изоляции торговли.
Санкции не смогут развалить Россию, но удар по сырьевой экономике России достаточно болезненный. Вот данные ФТС: наше сальдо внешней торговли за январь – ноябрь 2023 года сократилось до 126,9 млрд долларов с 310,1 млрд долларов за аналогичный период 2022 года. Экспорт РФ за указанный период сократился на 40 % – до 385,9 млрд долларов с 538,1 млрд долларов. Поставки российского газа за рубеж за 11 месяцев 2023 года сократились в физическом объеме на 34 % в годовом выражении, выручка от поставок российского газа год к году снизилась на 69 %, нефти – на 7 %.
С целью помочь экспортерам и бюджету рубль был девальвирован во второй половине 2023 примерно на 30 %, что привело к поднятию ставки Банка России до уровня 16 %, что вызовет сокращения темпов роста ВВП в 2024 году до привычных 1,0–1,5 %. В свою очередь выросла инфляция, ударившая по росту доходов населения.
Сюда же добавляется проблема расчетов с Индией, рупии которой нам не нужны из-за их неликвидности. Есть еще неприятность: на конец 2023 наши ЗВР составляли почти 600 млрд долларов, при том, что у нас в Европе зависли ЗВР в объёме – 330 млрд долларов или 55 %.
Сев на иглу импорта, мы стали слишком зависимы от него, и даже 8-летний период с 2014 не дал нам возможность восстановить свой технико-промышленный потенциал в важнейших сферах. А период СВО, хотя разогнал наш ВПК, но то, что раньше покупалось на Западе, теперь – в КНР, и автомобильный рынок тому наглядное подтверждение. Мы не можем запустить производство своих самолетов, хотя разработки есть. В период 80-х Запад смог обанкротить СССР, а невозможность перестроить модель экономики привела нас к огромному товарному дефициту, что и вызвало недовольство населения, которому были проданы и приватизация, и рынок.
3. Прихлопнуть Китай как первейшего экономического конкурента – за счет торговых войн, атаки на финансовые рынки и стимуляции замедления и кризиса в КНР на фоне создания напряжённости по Тайваню. Так выглядит рост экономики КНР (г/г).
Оборот торговли с США упал при Трампе в 2019–2020 годах из-за торговых с лета 2016 года по 2019 год, а также из-за пандемии коронавируса. Но уже при Байдене в 2022 году объем торговли товарами между США и Китаем достиг рекордного уровня за четыре года – общая стоимость импорта и экспорта продукции составила 690,5 млрд долларов, что выше, чем в 2018 году, когда был зафиксирован максимум. Торговля с КНР дефицитна: импорт США из КНР – 536,75 млрд долларов, экспорт – 153,84 млрд долларов.
Но уже по итогам января – ноября 2023 года товарооборот Китая и CША сократился на 12,2 % в годовом выражении, составив 607,01 миллиарда долларов. Экономика ЕС замедляется, и импорт падает. Экономика Китая ориентирована на экспорт в США и ЕС, и с падением экспорта падает и производство, экономика КНР замедляется, вместе с тем падает и импорт. Индекс PMI четко падает.
Индекс PMI КНР
Поэтому фактор ослабления ЕС также играет против КНР: США все просчитали. Рост торговли с Россией компенсирует потери в экспорте, но США и ЕС – это ключевые рынки КНР.
КНР катастрофически зависит от США: наличие огромного объема госбумаг, торговля, в т. ч. импорт оборудования, средств инвесторов на фондовом рынке. До 2018 года Китай был крупнейшим держателем госдолга США – имея в облигациях более 1,1 трлн долларов, но уже в 2019 уступил это место Японии. Сейчас этот показатель постепенно снижается и достиг около 782 млрд долларов. Проблема Тайваня – это прежде всего битва за обладание уникальными технологиями производства микроэлектроники, в первую очередь чипов.
КНР понимает сложность ситуации, как с торговыми войнами, так и Тайванем. КНР пытается решить проблему, как за счет роста внутреннего рынка, так и за счет внешней экспансии в Африке, в организации БРИКС, где он толкает свою валюту в качестве основной; Шанхайского сотрудничества и экспансии в Россию, т. е. создания своего полюса мира.
Китай сокращает товарооборот с США и наращивает с другими странами, в том числе с Россией. Штаты увеличивают импорт из Мексики, Вьетнама, переносят производства в Латинскую Америку и ту же Мексику. Но зависимость США от импорта из Поднебесной по-прежнему остается критической.
Главная надежда КНР на то, что Америка под тяжестью бремени гегемона и неразрешимых внутренних противоречий может рухнуть, и тогда КНР может стать «хозяйкой горы».
Индия также когда-то была нашим «другом» – покупала оружие, сотрудничала в разных сферах. Но Индия, критически завися от торговли с США и грезя стать вторым Китаем, вполне реалистично разворачивается в сторону США, покупая у нас пока нефть, потому что это выгодно.
Америка стала в открытую атаковать КНР после того, как там поняли, что Поднебесная стала реально конкурировать с США в области микроэлектроники. Еще в 2008 году правительство США обвинило китайские компании Huawei и ZTE в том, что они представляют угрозу безопасности Америки. Против КНР было введено множество санкций, которые запрещают продавать китайскую технику в США, а также введены запреты для некоторых крупных компаний из Китая пользоваться услугами фирм из США. Множество ограничений было введено против крупнейшей Huawei, которой запретили сотрудничать со всеми производителями комплектующих для смартфонов, Google также отказалась от работы с ними.
В декабре 2017 года в новой Стратегии национальной безопасности США опасность, исходящую от Китая, поставили на одну ступень с международным терроризмом, а главными стратегическими конкурентами и угрозой безопасности Соединенных Штатов наряду с Россией назван и Китай.
Эпилог: решение о развитии – это всегда политическое решение
Почему СССР был империей, второй экономикой мира, а Китай в то время нищей отсталой крестьянской страной? Почему теперь Китай по ППС стал номером 1 в мире, Индия – номером 3, а Россия – только номером 5 и при нынешних темпах экономического развития совершить рывок никогда не сможет?
Россия поразительно богатая страна, запас самых необходимых для мира ресурсов нефти, газа, металлов, золота, урана, дерева, воды и производства зерна так велик, что жить можно, не «покупая все за границей». А вот у КНР и у Индии такого «рая» нет. Поэтому Индия одна из лидеров по темпам роста экономики, а мы нет. Поэтому в космосе мы сдаем позиции лидера, а Индия приближается к нам.
Нужно что-то производить, т. е. развиваться. Но для развития нужен источник технологий, которым и для СССР, и для Китая стали США. Решение о развитии – это всегда политическое решение. Элиты всегда могут паразитировать на своей стране, как, например, отсталые африканские и латиноамериканские режимы, но решение о развитии – это вопрос мудрости, идеологии и видения перспектив.
Секрет успеха КНР – это творческое использование опыта СССР и азиатских «тигров», что позволило построить регулируемую экономику и финансовую систему, в которой имеется мощный государственный сектор, обеспечивающий низкие издержки производства, и мощный частный производящий сектор. В отличие от России, элита КНР применила в основе управления экономикой не либеральные догмы, а кейнсианские и неокейнсианские подходы.
Напротив, изначально Россия и ее элиты согласились в 90-е на модель внешнего управления и колонизации страны, что привело ее экономику в деградации, геопространство – к сжатию, а население – к вымиранию.
Опыт КНР показывает, что главное в экономике не вопрос собственности, а принцип управления. В КНР не было приватизации как таковой. Государственный сектор был сохранен и переводился на частные рельсы крайне осторожно. Вместо тупиковой идеи наших реформаторов о приватизации, которая фактически ничего не дала, китайцы стимулировали развитие нового бизнеса. Вы хотите стать миллионерами – мы дадим вам землю и деньги, но не дадим вам готовые активы. Создавайте активы: стройте фабрики и производите – и тогда только богатейте.
Мышление наших бизнес-элит – экспорт и разработка сырья, продуктов низкой переработки, в т. ч. зерна, вложения в недвижимость, захват активов и их примитивная конверсия. А чтобы страна богатела, нужно производить товары с добавленной стоимостью: в сырье ее нет. То же самое сельское хозяйство: плоды земли. С сырьем все просто: это «проедание» природной ренты или капитала.
В Москве 1990–2000-е все раскупалось, заводы уничтожались, получалась земля – строились магазины бизнес-центры. Вся земля застраивается, застройщики получают приличную ренту и дальше. Уже и Москвы не хватает, расширили до Калужской области. Так называемые «человейники» – людям некомфортно, а бизнесу хорошо – плотность «выручки» высокая. Все застраивается. Но число возводимых предприятий мизерно. Рано или поздно это кончится транспортным или инфраструктурным коллапсом. У нас столько территории, зачем класть все яйца в одну корзину: надо развивать регионы.
Китай развивает экономику за счет развития науки, образования, новых технологий и продуктов – мы за счет земли и недвижимости, добычи нефти, газа, металлов и выращивания зерна. Не то ли было и в Царской России, где земля была также главным активом?
В Китае не было никакой шоковой терапии, резкого повышения цен. Напротив, наши либералы вместе с МВФ обанкротили страну и лишили население сбережений, дабы не было никакого бизнеса и инвестиций, но все было скуплено иностранцами и местными нуворишами. Так в России возник первоначальный капитал: но он не принес стране никакой пользы.
Америка использовала Китай как промышленную мастерскую для повышения прибыли своих компаний и уничтожения собственного среднего и рабочего класса, заодно вытеснив СССР. Поэтому Китай вырос, а наше население сокращается, развитие топчется на месте.
Средний темп экономического развития России за период с 1992 по 2023 год составил всего лишь 0,89 %, при этом средний темп роста экономики РФСФР в составе СССР с 1950–1990 составлял 6,6 %.
За тот же период ВВП Китая вырос в 14,5 раза, а ВВП США – почти в 4 раза с 5 963,1 до 25 464,5 млдр долларов.
С 2013 по 2021 год экономика КНР росла в среднем на 6,6 % в год, а темпы роста экономики ВВП Индии с 2000 по 2017 год составил 7,1 %. Средний темп роста мировой экономики по выборке из 250 стран за период 2013–2021 гг. составил 2,5 %.
По итогам 2022 года превышение уровня ВВП России над показателем 1991 года составило всего лишь 30 %. Промышленность России в 2023 году впервые за 33 года перешагнула отметку в 100 % от уровня 1990 года.
Доля России в мировом ВВП непрерывно снижается, если в 1992 наш вклад составлял 4,854 %, то за 2022 год – 2,918 %.
В России много перемен к лучшему.
В СВО наметился перевес в нашу сторону, выросло производство вооружений. В стране – строительный бум, растут прекрасные дороги, инфраструктура. Магазины полны всего.
Но мы по-прежнему не можем перейти к активному развитию промышленности и технологий. Население убывает. Крупные города развиваются – в глубинке конь не валялся. Более 60 % населения скорее выживает, чем живет. В народе растет ностальгия по социализму. Продолжение сырьевой экономики и разворот на Восток вызовет дальнейшую деградацию экономики.
Россия во многом бросила вызов Западу и ведет с ним прямую войну за свои исконно Русские земли. Это огромный, колоссальной шаг вперед, и он вытащит нас к восстановлению былого величия.
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