Остров работорговцев в Африке
Остров Кунта-Кинте
Самая маленькая страна материковой Африки, на первый взгляд может показаться совершенно непримечательной. Растянулась она вдоль реки Гамбия, окружена Сенегалом. Но в истории страны есть трагический и мрачный период, поскольку по реке Гамбия активно вывозили рабов – она впадает в Атлантический океан.
На один остров на протяжении веков прибывали корабли с рабами. Кунта-Кинте, расположенный в 30 км от устья реки, остаётся одним из самых посещаемых мест Гамбии, а также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Начало истории острова Кунта-Кинте
Первыми исследователями, достигшими Кунта-Кинте, были португальцы и итальянцы. В мае 1456 года остров открыли два итальянских исследователя, возглавлявшие португальскую экспедицию. Это были генуэзский торговец Узус ди Маре и венецианский исследователь Альвизе Кадамосто. Они причалили к острову, чтобы похоронить одного из своих погибших товарищей по кораблю. С того момента остров был известен всем как остров Святого Эндрю – его назвали в честь погибшего.
Всего два года спустя знаменитый португальский мореплаватель Диого Гомеш тоже тут высадился, и португальцы приобрели остров у местных правителей, почти сразу начав строительство форта. Напротив они построили поселение, известное как Сан-Доминго.
Достаточно скоро остров станет центром культурного обмена между Европой и Африкой. Отладят торговые пути. Увы, вскоре это приобретёт угрожающий вид, который оставит шрамы в мире на столетия вперёд. Этой мрачной чертой стала работорговля.
Река Гамбия – одна из самых судоходных в Африке. Сначала остров Кунта-Кинте был фортом и торговым портом, но вскоре он стал центральным пунктом для отправки рабов.
Подавляющее большинство африканских рабов, которые были отправлены через Атлантику с этого острова, на самом деле были доставлены другими африканцами. Они были или пленниками, за которых не платили выкуп представители их племён, или просто похищенными для продажи в рабство.
Так или иначе, европейские поселенцы наткнулись на сложную сеть враждующих африканских племён, большинство из которых стремились продать своих соотечественников и обречь их на мрачную участь за океаном.
Из рук в руки
Конечно, не только рабами торговали на этом острове.
Отсюда также вывозились лучшие товары Африки: слоновая кость, золото, драгоценные камни, руды. После популярности сменилось название на остров Джеймса. И оно сохранялось за ним до 2011 года, когда его переименовали в Кунта-Кинте, истинно гамбийское название.
Следующие владельцы острова были выходцами из Курляндии. Вот уж не думал, что курляндские торговцы дошли до тех мест.
После покупки острова примерно в 1651 году они начали строительство более мощного форта и использовали остров в качестве базы для установления торговых путей между Африкой и Балтикой. Целью курляндцев было основать здесь постоянное поселение.
Вскоре на остров отправили пастора и супружеские пары для заселения. Форт возвели в соответствии с традиционными методами строительства Речи Посполитой. Он был прямоугольным с мощными бастионами на каждом углу.
Карта форта, 1775 г.
С этого момента каждый хотел заполучить частичку богатства, которое находилось в Гамбии.
Герцог Курляндский был полон решимости организовать полноценную серьёзную экспедицию по колонизации этих земель, но ему не хватало людей и опытных командиров. По этой причине он был вынужден полагаться на иностранных мореплавателей. Его первая экспедиция под командованием голландца потерпела неудачу.
Вторая экспедиция, которой руководил датчанин, также провалилась.
В ходе последовавших событий из-за политической нестабильности в Речи Посполитой гарнизон острова Джеймс потерял связь с родиной. Голландцы быстро воспользовались этой нестабильностью, предложив помощь в снабжении острова в обмен на полный контроль над ним. В итоге остров перешёл в их руки.
В последующий период между курляндцами и голландцами было много конфликтов из-за контроля над островом. Форт грабили несколько раз, а гарнизон сократился всего до семи человек.
Голландцы недолго контролировали остров, пока не пришли англичане. Они захватили Кунта-Кинте в 1661 году.
Компания получила королевскую грамоту от Карла II и занималась в основном золотом, слоновой костью и рабами. Англичане начали строительство более крупного форта.
Однако в последующие десятилетия им досаждали французы, сбивая строительство и пытаясь подчинить остров себе. Тем не менее англичане прочно удерживали остров Джеймса, ведь это был их первый форпост в Западной Африке и отличный источник дохода.
Но в 1779 году французские войска предприняли полномасштабную атаку на островной форт, сумев вытеснить британцев и разграбить остров.
К 1815 году остров навсегда забросили, и форт больше не восстанавливался.
Остатки форта
Сегодня туристы посещают руины форта. Сохранились остатки крепостных стен, дома для рабов, магазины, кузницы и кухни губернатора.
И остров, и руины на нем находятся под угрозой эрозии и повышения уровня воды. Сильные дожди и ураганы, которые прошли в августе 2016 года, привели к уничтожению и повреждению построек, частичному затоплению острова, который уменьшился в размерах.
- Сергей Зотов
- Wikipedia.org, pixy.org
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