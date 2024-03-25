Остров работорговцев в Африке

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Остров Кунта-Кинте
Остров Кунта-Кинте


Самая маленькая страна материковой Африки, на первый взгляд может показаться совершенно непримечательной. Растянулась она вдоль реки Гамбия, окружена Сенегалом. Но в истории страны есть трагический и мрачный период, поскольку по реке Гамбия активно вывозили рабов – она впадает в Атлантический океан.



На один остров на протяжении веков прибывали корабли с рабами. Кунта-Кинте, расположенный в 30 км от устья реки, остаётся одним из самых посещаемых мест Гамбии, а также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Начало истории острова Кунта-Кинте


Первыми исследователями, достигшими Кунта-Кинте, были португальцы и итальянцы. В мае 1456 года остров открыли два итальянских исследователя, возглавлявшие португальскую экспедицию. Это были генуэзский торговец Узус ди Маре и венецианский исследователь Альвизе Кадамосто. Они причалили к острову, чтобы похоронить одного из своих погибших товарищей по кораблю. С того момента остров был известен всем как остров Святого Эндрю – его назвали в честь погибшего.

Всего два года спустя знаменитый португальский мореплаватель Диого Гомеш тоже тут высадился, и португальцы приобрели остров у местных правителей, почти сразу начав строительство форта. Напротив они построили поселение, известное как Сан-Доминго.

Достаточно скоро остров станет центром культурного обмена между Европой и Африкой. Отладят торговые пути. Увы, вскоре это приобретёт угрожающий вид, который оставит шрамы в мире на столетия вперёд. Этой мрачной чертой стала работорговля.

Река Гамбия – одна из самых судоходных в Африке. Сначала остров Кунта-Кинте был фортом и торговым портом, но вскоре он стал центральным пунктом для отправки рабов.

Подавляющее большинство африканских рабов, которые были отправлены через Атлантику с этого острова, на самом деле были доставлены другими африканцами. Они были или пленниками, за которых не платили выкуп представители их племён, или просто похищенными для продажи в рабство.

Так или иначе, европейские поселенцы наткнулись на сложную сеть враждующих африканских племён, большинство из которых стремились продать своих соотечественников и обречь их на мрачную участь за океаном.

Из рук в руки


Конечно, не только рабами торговали на этом острове.

Отсюда также вывозились лучшие товары Африки: слоновая кость, золото, драгоценные камни, руды. После популярности сменилось название на остров Джеймса. И оно сохранялось за ним до 2011 года, когда его переименовали в Кунта-Кинте, истинно гамбийское название.

Следующие владельцы острова были выходцами из Курляндии. Вот уж не думал, что курляндские торговцы дошли до тех мест.

После покупки острова примерно в 1651 году они начали строительство более мощного форта и использовали остров в качестве базы для установления торговых путей между Африкой и Балтикой. Целью курляндцев было основать здесь постоянное поселение.

Вскоре на остров отправили пастора и супружеские пары для заселения. Форт возвели в соответствии с традиционными методами строительства Речи Посполитой. Он был прямоугольным с мощными бастионами на каждом углу.

Карта форта, 1775 г.
Карта форта, 1775 г.

С этого момента каждый хотел заполучить частичку богатства, которое находилось в Гамбии.

Герцог Курляндский был полон решимости организовать полноценную серьёзную экспедицию по колонизации этих земель, но ему не хватало людей и опытных командиров. По этой причине он был вынужден полагаться на иностранных мореплавателей. Его первая экспедиция под командованием голландца потерпела неудачу.

Вторая экспедиция, которой руководил датчанин, также провалилась.

В ходе последовавших событий из-за политической нестабильности в Речи Посполитой гарнизон острова Джеймс потерял связь с родиной. Голландцы быстро воспользовались этой нестабильностью, предложив помощь в снабжении острова в обмен на полный контроль над ним. В итоге остров перешёл в их руки.

В последующий период между курляндцами и голландцами было много конфликтов из-за контроля над островом. Форт грабили несколько раз, а гарнизон сократился всего до семи человек.

Голландцы недолго контролировали остров, пока не пришли англичане. Они захватили Кунта-Кинте в 1661 году.

Компания получила королевскую грамоту от Карла II и занималась в основном золотом, слоновой костью и рабами. Англичане начали строительство более крупного форта.

Однако в последующие десятилетия им досаждали французы, сбивая строительство и пытаясь подчинить остров себе. Тем не менее англичане прочно удерживали остров Джеймса, ведь это был их первый форпост в Западной Африке и отличный источник дохода.

Но в 1779 году французские войска предприняли полномасштабную атаку на островной форт, сумев вытеснить британцев и разграбить остров.

К 1815 году остров навсегда забросили, и форт больше не восстанавливался.

Остатки форта
Остатки форта

Сегодня туристы посещают руины форта. Сохранились остатки крепостных стен, дома для рабов, магазины, кузницы и кухни губернатора.

И остров, и руины на нем находятся под угрозой эрозии и повышения уровня воды. Сильные дожди и ураганы, которые прошли в августе 2016 года, привели к уничтожению и повреждению построек, частичному затоплению острова, который уменьшился в размерах.
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3 комментария
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  1. Коте пане Коханка Ранг пользователя
    Коте пане Коханка
    +2
    Сегодня, 04:31
    Любопытная история. К сожалению Автор ограничился общедоступной и общеизвестной информацией.
    Например, не раскрыл причины ухода с острова Джемса португальцев.
    Интересен морской флаг Курляндского конфюста, на рисунке он центральный.
    1. Tucan Ранг пользователя
      Tucan
      +1
      Сегодня, 04:36
      Цитата: Коте пане Коханка
      Автор ограничился общедоступной и общеизвестной информацией.
      Например, не раскрыл причины ухода с острова Джемса португальцев.

      Уважаемый Владислав, когда я прочёл эту статью, меня посетила эта же мысль. Уверен, что про история этого острова достойна цикла статей. Увы, но авторов способных на это на ВО не так много.
  2. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    0
    Сегодня, 05:51
    Следующие владельцы острова были выходцами из Курляндии. Вот уж не думал, что курляндские торговцы дошли до тех мест.
     Видимо,это автор узнал,после тщательного изучения источников.Латышских.В оригинале.

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