США планируют возврат к прежней стратегии на Ближнем Востоке, и к этому необходимо подготовиться
Линия Россия – Юг
В российских медиа тема противостояния по линии «Израиль – ХАМАС» постепенно сходит в первых полос, что в целом логично – мирового кризиса на этой проблеме не сложилось, а вот конфликт на Украине поставщиком кризисных ситуаций был и остается. Да и свои проблемы как-то ближе, чем ближневосточные коллизии.
Тем не менее для наших противников в США и ЕС тематика Израиля и Палестины остается крайне важной, а для США является темой номер один. Многие системные решения во внешней политике определяются по-прежнему на данном направлении, и не учитывать это нельзя. Отгородиться от данного направления не получится и потому, что отношения по линии Россия – Юг (пусть и не глобальный, а просто Юг), опять-таки, завязаны на Палестину и Израиль.
Вопрос этот далеко не гипотетический. Евросоюз, который у нас в СМИ упорно считается «хромой уткой при смерти», хромать и помирать отнюдь не собирается. Через несколько дней саммит ЕС примет решение «о переводе экономики на военные рельсы», и было бы неплохо понимать, какие ресурсы США смогут предоставить на этом направлении. На внешнем контуре у США нет большей проблемы, чем ближневосточная, и приоритет по ресурсам пока отдается именно туда.
Атака на Израиль 7 октября прошлого года серьезно затормозила реализацию важной для Вашингтона программы создания «Индо-авраамического блока». Идея новой нормализации арабо-израильских отношений за десять лет переросла от рамочных двусторонних договоров в целую геополитическую концепцию.
Не будь у США столь своеобразных отношений с Израилем, которые в плане отношений политических и экономических элит скорее представляют принудительный (для США) симбиоз, проблем у Вашингтона в реализации задуманного не возникло бы.
Индия с огромным интересом смотрит на это сотрудничество, поскольку оно дает шанс на быструю технологическую модернизацию, для арабов индийский рынок, его возможности и проблемы понятны и близки, в их развитие они готовы вкладывать резервы, а ненавязчиво поставить ограничения Ирану в Ираке они всегда были не против.
И все это без выбора по принципу «либо-либо»: либо Китай, либо США. Идея США тем и была хороша, что позволяла и Индии соблюдать стратегический нейтралитет, и арабам пройти между большими геополитическими жерновами, одним словом – «Третий полюс».
Но это «если бы», а в реальности на пути этому концепту стоял и стоит Израиль, вернее – его категорическое нежелание реализовывать проект Палестинского государства. И вот, когда, казалось бы, Саудовскую Аравию уломали подписать если не «Авраамовы соглашения», то просто пойти на уступки на израильском направлении, свое слово решил сказать ХАМАС. Слово это отозвалось таким эхом, что последствия будут помнить еще долго.
Здесь будет уместно привести компетентное мнение М. Сингха, управляющего директора одного из подразделений Вашингтонского института Ближневосточной политики (WINEP).
Вот такую конструкцию, крайне комфортную для большого проекта США, подкосил ХАМАС 7 октября.
Раздел Израиля
Многое говорит о том, что изначально ХАМАС не собирался выступать с таким масштабом, а планировал совершить крупную и болезненную для Израиля диверсию с захватом заложников, чтобы на фоне всеобщей нормализации напомнить крупным игрокам о том, что у него тоже есть свои интересы, а не только у Эр-Ряда, Вашингтона и Тель-Авива и т. д.
С учетом того, сколько ресурсов США вынуждены тратить по целому ряду причин на ситуацию в Газе, да еще в предвыборный период, выход на сцену ХАМАС играл против Вашингтона. Однако, если разбираться с трезвой головой, что сейчас в США и пытаются делать, то извлечь из этого стратегическую выгоду для них представляется вполне возможным.
Если в итоге переговорный процесс вокруг окончательного раздела Израиля и Палестины на два государства наконец-то обретет контуры, то это позволит США не только выйти из кризиса с флагом лидера, который разорвал исторический порочный круг в регионе, но и автоматом реализовать идею «Третьего полюса». То, что в данном случае проигравшими оказываются израильские правые и центристские силы (а они проиграли кампанию полностью), нынешнюю администрацию в США волнует мало.
Эти круги для нее чужие, а для экзальтированных идеологов либерального Коминтерна, которые частью этой администрации являются уже много лет, они так и вовсе враждебны, как и для электората, который этот Коминтерн выпасает и окормляет. Главное тут для США – не дать никому другому вклинится в этот процесс модерации дискуссии о двух государствах, чтобы лидерство было и оставалось за ними.
Вот почему США запустили такую волну в СМИ о том, что диалоговые площадки Москвы по данному вопросу – это «пустое», «ни о чем» и т. п. Аналогично работают они по Турции, Китаю, а задача ЕС – критиковать Израиль и собирать снаряды Киеву, остальное уже дело «старших».
Для нынешних правых Израиля, вне всякого сомнения, больше подошел бы Д. Трамп со своим окружением. В отличие от риторики М. Сингха из WINEP, зять Д. Трампа Дж. Кушнер рассуждает следующим образом:
В общем, Трамп для израильских правых – почти идеальный кандидат, проблема для них в том, что он не у руля в Вашингтоне.
Помимо совершенно беспрецедентных усилий на дипломатическом контуре (а это тоже важный силовой ресурс, который в другой ситуации был бы использован в других вопросах), США осуществляют значительные поставки в Израиль боеприпасов.
Пока все ждут официального одобрения Конгресса на разблокировку военной помощи Украине и Израилю, последнему вооружение все равно (в отличие от Киева) поставляется в ежедневном режиме. Вероятно, существуют некие нормативные складские остатки и бюджетные лимиты, которые Пентагон может использовать самостоятельно.
Он и использует их вместо Украины, причем никаких «старых ракет» или гаубиц времен Второй мировой войны, которые обычно достаются Киеву, там нет и в помине. Израиль не стесняется пакетами использовать дорогое вооружение, а Вашингтон тратит лимиты.
Таковы правила этой двусторонней игры, и в данном случае для нас это положительный фактор, а для Киева отрицательный.
Чтобы поспособствовать сворачиванию операции Израиля в Газе, а это с нынешними результатами – катастрофа конкретно для кабинета Б. Нетаньяху, США запустили антихуситскую морскую кампанию в Красном море, которая проходит хоть и в вялотекущем режиме, но де-факто заблокировала маршрут по Суэцу и создает колоссальное давление на израильский бизнес и финансы.
С другой стороны, именно США уже вторую неделю организовают для сектора Газа морской и воздушный гуманитарные коридоры, которые используются все более интенсивно.
Частичного успеха США достигли.
Частичный успех США
С одной стороны, Израиль не сворачивает операцию в секторе Газа, каждый раз нарушая сроки, которые ставят США, но с другой стороны, интенсивность операции снижается, дважды Израиль намеревался перенести действия на границу с Ливаном и останавливался, дожать г. Рафах, чтобы поставить «жирную точку», в плюс для Б. Нетаньяху, не получилось до Рамадана, не получится уже во время и после.
Тем более что Израиль впервые за много лет оказался во внешнеполитической изоляции, не всегда выраженной в громких заявлениях, хотя и их хватает, но в изоляции глухой и довольно прочной. В таком положении работать израильская дипломатия уже отвыкла.
То, что в материалах проектных институтов, которые в США занимаются ближневосточной тематикой, а также в прессе начали появляться тезисы о том, что реанимация «Авраамовых соглашений» – это дело времени, дескать, переговоры по ним возобновились, ситуация обнадеживает и т. п., означает, что в США уже ощущают временные пределы израильской военной кампании и готовятся к следующему политическому этапу. Это главный маркер, но весьма важный с учетом общего контекста.
Информационные поводы Израиль в любом случае будет создавать постоянно, обострять обстановку на разных направлениях, показывать планы новых операций и т. д., но реальная цель тут – создание фона жесткой позиции, чтобы снять недовольство общества от переговоров в Вашингтоне.
Пик военной кампании в Газе сторонами пройден, и далее начнется процесс дипломатических согласований, где сойдется сразу несколько течений: отношения Палестинской автономии и ХАМАС, какую часть политического крыла ХАМАС оставить, а какую «увести с глаз долой», сколько гарантий и какие гарантии последуют, предварительная дорожная карта на Западном Берегу и прочее и прочее.
Для России здесь будет важно таким образом определить свою роль в переговорном процессе, чтобы она не выглядела как воспрепятствование нормализации. На самом деле это довольно сложная задача.
Важно и то, что сворачивание активной фазы кампании в Газе во внутренней политике США даст дополнительные очки администрации Дж. Байдена, при этом те резервы, которые сейчас идут в Израиль, вполне могут сменить маршрут и отправиться на восток Европы.
Но вопрос не только в боеприпасах, а в том, что надо будет внести изменения в общую стратегию в регионе. Нынешние отношения с аравийскими монархиями и политическими силами на Ближнем Востоке важны и нужны для купирования западной активности по Украине, ожесточение европейцев там будет нарастать.
Однако на Ближнем Востоке США вновь готовы перейти к предложению экономических выгод, значит и России надо будет предлагать не только идеологические нарративы «свободы от гегемонии», но и что-то более вещественное, и это хороший повод для того, чтобы сверить региональные планы с Китаем и Ираном.
Информация