США планируют возврат к прежней стратегии на Ближнем Востоке, и к этому необходимо подготовиться

Линия Россия – Юг

«До 7 октября широко распространялось мнение, что Саудовская Аравия будет настаивать на палестинском компоненте нормализации, но таком, который далек от немедленного обретения государственности или даже возобновления израильско-палестинских переговоров. Однако после военной кампании Израиля в Газе ситуация существенно изменилась. Опасаясь внутреннего и регионального общественного мнения, Эр-Рияд начал требовать «ограниченных по времени, необратимых» шагов в направлении палестинской государственности, настаивая на том, что он не будет довольствоваться обычным ходом мирного процесса».

Раздел Израиля

«Недвижимость на набережной Газы может оказаться очень ценной. С точки зрения Израиля, я бы сделал все возможное, чтобы выселить людей, а затем очистить территорию. Я бы просто расчистил бульдозером площадку в пустыне Негев и попытался бы переселить туда людей. Я думаю, это лучший вариант, так что надо пойти и закончить работу».

Частичный успех США