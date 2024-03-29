Расцвет и падение королевства Конго
Между рекой Конго и Атлантическим океаном расположено королевство Конго. Оно доминировало в Центральной Африке несколько веков, благодаря политической системе и экономике. Рассмотрим захватывающую историю Конго.
Как появилось Конго?
Королевство появилось в конце XIV века. До этого здесь было несколько слабых королевств.
Прародителем королевства считается королевство Вунгу, которое находилось на севере реки Конго. Вунгу расширилось, заключило союз с Мпембой, другим государством. На протяжении многих лет оба королевства расширялись под руководством единого правителя.
Со временем, благодаря союзам и завоеваниям, территория государства расширялась, и весь регион оказался под одним названием и одним королём. Появилось королевство Конго со столицей Мбанза.
Конго начало процесс расширения территории через военные завоевания. Это расширение достигло пика в XV–XVI веках, когда королевством контролировалось 240 км побережья Атлантического океана.
Флаг Конго в XVII веке
Торговля рабами
С населением более 2 миллионов человек королевство столкнулось с непростой задачей – накормить граждан. Территория Конго славилась слоновой костью, медью, солью, здесь разводили крупный рогатый скот. Королевство торговало этими ресурсами и держалось на плаву.
Расширение Конго было вызвано и теневой торговлей людьми. Искали либо после различных войн и столкновений брали пленных и продавали всех европейцам. Работорговля – источник богатства и власти. В королевстве действовали постоянные рынки в разных городах. Каждый из них работал в определённые дни недели, там продавались рабы, зачастую привезённые с северного побережья реки Конго.
За рабов платили местной валютой – раковинами Нзимбу. Первоначально их завезли с прибрежного города Луанда. Сначала ими измеряли примерную стоимость товаров, а уже потом стали использовать как деньги для оплаты. На ракушки можно было купить всё, и их хранили в специальных горшках вместимостью 40, 100, 250, 400 и 500 штук.
Курица обходилась примерно в 100 раковин, а коза около 2 000 раковин. Люди стоили дороже всех: цена рабыни около 20 000 раковин, а раба – 30 000 раковин. Эх, а когда-то в детстве листья были у нас разменной монетой. Думаю, родители были бы довольны, если бы за 100 листиков я смог бы купить замороженную курицу.
Короли Конго
Королевством управлял нкани, так там называли короля. Государство делилось на регионы, каждый из которых управлялся губернатором, которого назначал нкани. Под властью губернатора были местные чиновники, собиравшие дань. В общем, чем-то напоминает нашу действующую административную систему.
Налоги платили не ракушками, а слоновой костью, просом, пальмовым вином и шкурами животных, которые собирали у вождей и везли в столицу королю. Возили раз в год, и это была особенная церемония, где собирались самые могущественные люди Конго, наедались, напивались и восславляли короля.
Система взимания дани была улицей с двусторонним движением. С местных чиновников – подношения, с короля – благосклонность (военная защита и приятные подарки: роскошная одежда, изысканная еда). Конечно же, это не попадало к тем, кто фактически платил налоги. Всё оставалось у чиновников. Считалось, что выплата дани – «божественная милость», поскольку король, предположительно, был назначен богами, имел прямую связь с миром духов и считался хранителем, который защищает народ от невзгод. Но эта защита работает только для тех, кто платит налоги.
В правительстве также было около 12 старейшин – советников короля. Их избирали из самых влиятельных семей. Ключевые должности в правительстве занимали, если перевести на современный язык, главный налоговый инспектор и его сотрудники, глава юстиции, возглавлявший подобие полиции, и чиновник, управлявший чем-то вроде почты. Была у короля и армия, состоявшая из рабов и насчитывающая в XVI веке от 16 000 до 20 000 человек. Также были свободные люди (в основном ремесленники и фермеры) и рабы, из военнопленных и должников.
Европейское влияние
Первые столкновения с европейскими странами в Африке сопровождались насилием, ведь европейцы хотели поработить население, нажиться на нём, а ещё и земли получить. В конце XV века, когда португальцы колонизировали несколько островов около Конго, конголезцы вступили с ними в контакт. Португалия была одним из игроков работорговли, поэтому ей было выгодно дружить с Конго, которое снабжало европейцев рабами.
Аудиенция португальцев у короля Конго
С конголезцев – рабы, с португальцев – предметы роскоши (от зеркал до хлопка и шёлка). Боясь, что такая роскошь приведёт к восстаниям, король жёстко контролировал её потребление и разрешал ею пользоваться только аристократам.
Вместе с торговцами приплыли миссионеры, и некоторые короли Конго с радостью приняли христианство. Первым, кто сделал это, был Афонсу I, король с 1506 по 1543 год. Католицизм не только вера. Он ассоциировался с яркими церемониями и богатыми европейцами. Благодаря этому повышался королевский авторитет в глазах народа. После обращения Афонсу католицизм стал официальным, столицу переименовали в Сан-Сальвадор, отразив влияние Португалии. После Афонсу основал что-то типа конголезского католичества, из налогов и королевских активов строил церкви.
Афонсу I
Люди привязаны к своим традициям и культуре, вере, поэтому обратить их в католицизм довольно сложно. Афонсу, чтобы избежать резких перемен, создал свою собственную версию христианства, а помогли ему европейские миссионеры. В Конго католические учения и традиции сочетались с местными. В Конго христианство равнялось богатству, поэтому к обращению в христианство призывали только элиту. Это дало аристократам ещё один способ увеличить классовое неравенство.
Кроме религии и богатства, в Конго пришли технические знания. Также завезли кукурузу с табаком. Конечно, Португалия сделала это не из-за благородства. Европейцы хотели вестернизировать королевство, чтобы с ним было проще торговать, использовать в качестве отправной точки для колонизации материка.
Логично, что эти отношения приказали жить долго. Португальцы не были особенно искусны в сокрытии своих истинных мотивов, и из-за их вмешательства начались конфликты. Короли Конго были рады сотрудничать с Португалией, пока от неё была польза. Ситуация испортилась, когда португальцы убили короля, устроили набеги, выкрали рабов. Тогда же Португалия захотела захватить медные рудники, установить свои законы и полностью всех обратить в католицизм.
Если бы в Конго могли строить военные корабли, они сумели бы вытеснить португальцев и торговать с Европой напрямую. Португалия не доверяла Конго, как и та ей. Португальцы поняли, что королевство стремится уничтожить их, а короли смекнули, что португальское влияние подрывает их авторитет.
Закат Конго
С середины XVI века дела Конго стремительно пошли под откос. Португальцы, устав от королей, которые защищали свои интересы, пошли на юг. Позже это противостояние привело к военным конфликтам.
Без денег Португалии у королей начались проблемы. Высшие классы привыкли к роскоши, а низшие – устали от высоких налогов, которые они платили, чтобы ублажить вкусы элиты. Власть короля падала, и от него отворачивались губернаторы. Зачем им сохранять верность королю и платить дань, если можно сотрудничать напрямую с европейскими торговцами, которых каждый год только прибавлялось? Пусть португальцы пошли на юг, но прибывали испанцы, голландцы, с которыми торговля шла не хуже.
Дела в королевстве изменились в середине XVI века, когда группа воинов напала с юга и начала захват. Вместо того, чтобы сопротивляться, уставшие, недовольные и обложенные чрезмерными налогами конголезцы восстали и приняли сторону захватчиков. Королевская семья сбежала на остров, благодаря чему осталась в живых.
Теперь Конго раздирали гражданские войны между различными группировками, которые хотели власти. Королевство пришло в упадок, а его соседи этим заинтересовались. Несколько интервенций довели до того, что столицу разграбили подчистую в 1678 году.
К началу XVIII века королевство почти распалось, и регион разделили между собой торговцы, образовавшие союзы. Короли ещё оставались, но настоящей власти у них не было, и Конго пару веков было в настоящем хаосе.
Только в начале XX века португальцы смогли включить это государство в состав своей колонии Анголы, а в 1960 году Конго получило независимость.
- Зотов Сергей
- Wikipedia.org
Информация