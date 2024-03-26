Они у нас убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте

Украинские спецслужбы могут быть причастны к нападению террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом фактически проговорился экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в социальных сетях.Рассуждая о событиях в Подмосковье, политик заявил, что сейчас Москва пытается добиться сочувствия и понимания от стран Запада в связи с большим количеством жертв среди мирного населения. Однако, по словам экс-советника офиса Зеленского, эти потери сопоставимы с количеством жертв на Украине за один день.- сказал бывший советник офиса украинского президента.Однако, сделав эту оговорку, политик попытался далее обосновать непричастность украинского режима к событиям в Красногорске. Но «из песни слов не выкинешь», и теперь подозрения в причастности Киева к теракту становятся еще более обоснованными.К тому же, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал интервью, в котором фактически признал причастность украинской спецслужбы к целой серии преступлений на территории Российской Федерации, и это не только диверсии против Крымского моста, что Киев никогда и не скрывал, но и покушения и убийства лидеров общественного мнения, военкоров, политиков, например – блогера Владлена Татарского или политического деятеля Ильи Кивы. Соответственно, и к теракту в Красногорске украинские спецслужбы также могут быть причастны, и эта версия сейчас очень серьезно проверяется российскими силовыми ведомствами.