Экс-советник офиса Зеленского проговорился о причастности украинского режима к нападению на «Крокус Сити Холл»

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Экс-советник офиса Зеленского проговорился о причастности украинского режима к нападению на «Крокус Сити Холл»

Украинские спецслужбы могут быть причастны к нападению террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом фактически проговорился экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в социальных сетях.

Рассуждая о событиях в Подмосковье, политик заявил, что сейчас Москва пытается добиться сочувствия и понимания от стран Запада в связи с большим количеством жертв среди мирного населения. Однако, по словам экс-советника офиса Зеленского, эти потери сопоставимы с количеством жертв на Украине за один день.

Они у нас убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте

- сказал бывший советник офиса украинского президента.

Однако, сделав эту оговорку, политик попытался далее обосновать непричастность украинского режима к событиям в Красногорске. Но «из песни слов не выкинешь», и теперь подозрения в причастности Киева к теракту становятся еще более обоснованными.

К тому же, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал интервью, в котором фактически признал причастность украинской спецслужбы к целой серии преступлений на территории Российской Федерации, и это не только диверсии против Крымского моста, что Киев никогда и не скрывал, но и покушения и убийства лидеров общественного мнения, военкоров, политиков, например – блогера Владлена Татарского или политического деятеля Ильи Кивы. Соответственно, и к теракту в Красногорске украинские спецслужбы также могут быть причастны, и эта версия сейчас очень серьезно проверяется российскими силовыми ведомствами.
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    14 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 10:57
      Люся проболтался. laughing Ну этого и следовало ожидать - рано или поздно кто-то из проболтается.....
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +4
        Сегодня, 11:03
        Люся проболтался.
        Люся хитрая скотина, есть сомнения что спец. службы его в известность ставят, а вот виртуозно подставить оговоркой офис президента, он может. Это лишь один из вариантов который приходит на ум. Огорчает оголтелость наших "СМИ".
        1. Простой Ранг пользователя
          Простой
          0
          Сегодня, 11:08
          Фиг его знает, кого он подставил. Это жеж прямой эфир, к которому готовиться надо.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +3
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Nexcom
        Люся проболтался. laughing Ну этого и следовало ожидать - рано или поздно кто-то из проболтается.....

        Люся много чего болтает, но он сейчас не у корыта в свинарнике.
        А вот Малюк фактически признался в террористической деятельности СБУ.
        На основании таких признаний и других доказательств необходимо провести заседание СБ ООН и объявить: СБУ - террористической организацией, Украину - террористическим государством, как ИГИЛ, а США и НАТО - спонсорами терроризма.
        Нужно бить врага его же пробирками со стиральным порошком. good
      3. RealPilot Ранг пользователя
        RealPilot
        +3
        Сегодня, 11:06
        А он и не проболтался! Специально Люсьен набросил на вентилятор...
        О нем стали забывать, а без пиара - как без еды. Плюс обиженность на Зелю сказывается, он против работает сейчас.
        Ну и опять же, когда все это закончится, он будет говорить, что всеми силами намекал и помогал разобраться русским.
        Так что тут много удочек может быть заброшено, причем все с разной наживкой. Однако в мутной воде такого деятеля от рыбалки может и крокодил зьисть! Чуть что - и всем не угодил...
      4. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 11:18
        Проболтался,признали и что?И,какой результат с нашей стороны?Буданова как минимум,повесили,или его замов ликвидировали?Почему кремль не горит желанием воевать жёстко,тем более против таких вот мразей,что у нас в стране творят что хотят?
    2. Andy_nsk Ранг пользователя
      Andy_nsk
      +1
      Сегодня, 11:02
      Не гоните! Арестович давно уже не во властных структурах окраины, поэтому "проболтаться" он не может ввиду отсутствия у него информации.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:04
      Болтун... хочется свою значимость повысить/обозначить.
      Ничего нового.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:07
      — Арестович говорит так,чтобы каждый мог услышать что-то своё (на всякий случай) ...
    5. solar Ранг пользователя
      solar
      +1
      Сегодня, 11:08
      Даа. Арестович такое "доказательство", что что угодно наболтает...
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      -1
      Сегодня, 11:12
      Сначала по Фрейду на подсознательном уровне, а потом осмыслив сказанное попытался оправдаться. Но слов из "песни" Арестовича уже не выкинешь.
    7. solar Ранг пользователя
      solar
      +1
      Сегодня, 11:14
      К тому же, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал интервью, в котором фактически признал причастность украинской спецслужбы к целой серии преступлений на территории Российской Федерации...

      Прослеживается закономерность- как только в статье какой-нибудь видишь слово "фактически", то дальше идет полнейшая отсебятина от автора статьи.
      Нужно новую градацию вводить, как в кино про барона Мюнхаузена.
      Это не факт. Это больше чем факт- так оно и было на самом деле.

      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 11:18
        Прослеживается закономерность- как только в статье какой-нибудь видишь слово "фактически", то дальше идет полнейшая отсебятина от автора статьи.
        Так от следствия по кураторам, организаторам и заказчикам пока ничего железного не было.
    8. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 11:16
      К тому же, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал интервью, в котором фактически признал причастность украинской спецслужбы к целой серии преступлений на территории Российской Федерации,
      Возникает один вопрос почему мы ничего не делаем по устранению всяких Малюков, Будановых и всех ихних вассалов. Почему в Кукуев спокойно едет всякая гейропейская гомосячья свора. Почему они все до сих пор не чувствуют, что за ними началась охота, как за любым террористом.

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