«Мы увидели Париж с шпагою в руках!»



Въезд императора Александра I с союзниками в Париж. 1814 г. Хромолитография. По акварельным рисункам художника А. Д. Кившенко

Сражение при Сен-Дизье

«Мы заняли Сен-Дизье, где распустили слух о том, что вскоре должен прибыть император Александр. Возле предназначенного ему дома выставили большой караул, с такой же заботой были сделаны и другие приготовления для его приема».

«Это превосходный шахматный ход.

Вот никогда бы не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать».



Битва при Сен-Дизье 26 марта 1814 года ввод драгун гвардии. Феликс Эмманюэль Анри Филиппото

«Париж, Париж!»

«Солнце только что закатывалось, прохладный ветер освежал воздух после дневного жара, на небе не было ни одного облака. Вдруг, с правой стороны, сквозь дым пальбы, мелькнул Монмартр и высокие башни. «Париж, Париж!» – было общим восклицанием. Указывая на огромную столицу, каждый вперил в нее взор, сколько отдаленность позволяла. Забыты были трудности похода, раны, падшие друзья и братья, и мы стояли, в упоении восторга, на горе, откуда завидели Париж».



Дворец Броньяр (Биржа). Джузеппе Канелла



Новый мост, Париж. Джузеппе Канелла



План сражения за Париж в 1814. Дата 18 марта указана по старому стилю



Александр I под стенами Парижа, 1814 год. И. А. Иванов

Штурм Парижа



Сражение при Париже в 1814 г. Худ. Б. Виллевальде (1834)



Художник Олег Пархаев



Осада Парижа. Раскрашенная гравюра Ламберта

«С высоты Монтреля я увидел Париж, покрытый густым туманом, бесконечный ряд зданий, над которыми господствует Notre-Dame с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний! Здесь ворота Трона, влево Венсен, там высоты Монмартра, куда устремлено движение наших войск.



Но ружейная пальба час от часу становилась сильнее и сильнее. Мы подвигались вперед с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместию Парижа. Все высоты заняты артиллериею; еще минута, и Париж засыпан ядрами. Желать ли сего? – Французы выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали.



Раненые русские офицеры проходили мимо нас и поздравляли с победою. «Слава Богу! Мы увидели Париж с шпагою в руках!»



«Мы отмстили за Москву!» повторяли солдаты, перевязывая раны свои».



Оборона заставы Клиши в Париже в 1814 году. Картина О. Верне, который был участником обороны Парижа

«Город Париж передается на великодушие союзных государей»

«Он (Александр) прикажет остановить сражение, если Париж будет сдан: иначе к вечеру не узнают места, где была столица».



Сражение при Монмартре около Парижа 30 марта 1814 г. Фридрих Камп

«Если мы можем приобресть этот мир не сражаясь, тем лучше, если же нет, то уступим необходимости – станем сражаться, потому что волей или неволей, с бою или парадным маршем, на развалинах или во дворцах, но Европа должна нынче же ночевать в Париже».

«Господин граф, это Вы потеряли на высотах Монмартра, а я нашёл»,



Капитуляция Парижа. Иван Жерен

«Между тем упорный бой кипел по всей линии Парижа, и его окрестностей не было видно за облаками густого дыма; да, впрочем, нам и не до него уж было. Солнце начало склоняться к горизонту; скоро наступил и вечер. Заметно, выстрелы становились все реже; лишь только вправо от нас, у подошвы Монмартра и на верху его, страшно ревели пушки, и слышны были ободрительные крики «ура!». Войска наши продвигались к Монмартру.



Наполеон сказал однажды: Если Монмартр будет взят, Париж должен сдаться, – и слова великого человека оправдались на деле: Монмартр взят, и Париж шлет парламентеров.



Русские знамена развеваются на вершине Монмартра и не даром крутые бока его облились дорогою русскою кровью: ею куплена была возможность великодушному Александру спасти смятенную столицу Франции...



Нет! Перу не передать восторга и радости нашей».



Маршал Мармон вручает ключи от Парижа российскому императору Александру I. Карл Генрих Раль

Союзная армия в Париже

«Все улицы, по которым союзники должны были проходить, и все примыкающие к ним улицы были набиты народом, который занял даже кровли домов»,



Вступление союзных войск в Париж 31 марта 1814 года. Английская гравюра неизвестного художника

«Мы уже давно ждем Ваше Величество!»

«Храбрость ваших солдат помешала мне прийти раньше».



Триумф Русской армии в Париже. Сергей Трошин

«Обывателям города Парижу никакой обиды не чинить; наипаче не обижать ихних мадамов и мамзелей; кроме, если по взаимному согласию. Помните, что мы присяжные казаки русского императора, войско благородное и цибулизованное».



С честью казаки атамана Платова пронесли свои боевые стяги по Европе. Вошли в Париж. Владимир Доронин