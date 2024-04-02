Россия и новый девятнадцатый век



Строевые учения Павла I по прусскому образцу в Гатчине. Худ. Г. Шварц



Переход Суворова через хребет Паникс 1799 г. Худ. А. Коцебу

Русские феодалы на войне

«Самыми нужными науками [должны быть] фортификация, инженерия, артиллерия, архитектура.»



Атака прусской пехоты 1745 г. Худ. К. Рейхлинг



Бонапарт на мосту Арколе 17 ноября 1796 г. Худ. Антуан-Жан Гро

«А может стук в дверь?»



Павел I в облачении Гроссмейстера Ордена Св. Иоанна. Худ. В. Боровиковский



Орден Св. Иоанна, мальтийский крест

Царь-рыцарь и феодальная вольница

Нет, Павлуша, не тягайся,

Ты за Фридрихом Вторым,

Как ты хочешь умудряйся,

Дон Кихот лишь перед ним!

«…создал в некотором роде дисциплину, – сообщает прусский агент, – регулярную организацию, военное обучение русской армии, которой пренебрегала Екатерина II.»



Офицер и гренадеры приморского гренадерского полка, 1790-е. гг.

Я люблю кровавый бой,

Я рожден для службы царской!

Сабля, водка, конь гусарской,

С вами век мне золотой!



Денис Давыдов, автор этих строк, был ярким олицетворением «рыцарской» удали, хоть и одевался по моде XIX века. Денис Давыдов. Худ. А. Орловский

Миссия невыполнима?

«Манифест 18 февраля [1762 г. – В.Э.], снимая с дворянства обязательную службу, ни слова не говорит о дворянском крепостном праве, вытекшем из нее как из своего источника. По требованию исторической логики или общественной справедливости на другой день, 19 февраля, должна была бы последовать отмена крепостного права; она и последовала на другой день, только спустя 99 лет.»

Система и управление

«в настоящем положение нельзя даже с успехом наложить какой-нибудь налог, – писал Сперанский, – к исправлению финансов необходимо нужный: ибо всякая тягость народная приписывается единственно самовластию.»



Герб России при Павле I