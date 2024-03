Опыт «Титаника»: владелец разрушившего мост в Балтиморе судна может воспользоваться законом XIX века для защиты от исков по возмещению ущерба

Если они добьются полного успеха, это ограничит сумму, которую им придется выплатить в качестве компенсации ущерба

Обрушение моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском городе Балтимор, произошедшее 26 марта, помимо всего прочего, привело к серьезным экономическим последствиям. Только прямые убытки от разрушения конструкции предварительно оцениваются в 81 млрд долларов. Из-за нарушения межрегиональной логистики на неопределенное время прекратил работу международный порт Балтимор, обработавший в прошлом году грузы на сумму около восьмидесяти миллиардов долларов. В результате инцидента есть и человеческие жертвы.Аналитики уже подсчитали, что претензии в связи с катастрофой со смертельным исходом могут стоить страховщикам миллиарды долларов. Владельцу судна Dali под сингапурским флагом, врезавшемуся рано утром во вторник в одну из опор моста, грозит множество судебных исков. Однако у судовладельца, компании Grace Ocean Private Ltd, есть реальные шансы хотя бы уменьшить суммы неустоек, считает ряд экспертов, опрошенных американским новостным порталом Business Inside (BI).Три эксперта по морскому праву сообщили изданию, что владелец морского контейнеровоза почти наверняка воспользуется федеральным законом 19 века, который успешно использовал владелец «Титаника», чтобы ограничить свою ответственность в серии судебных исков. У Grace Ocean Private Ltd есть около шести месяцев, чтобы подать петицию в федеральный суд в соответствии с Законом об ограничении ответственности от 1851 года.— считает эксперт по морскому праву профессор Юридического факультета Техасского университета в Остине Майкл Стерли.Данный закон позволяет судовладельцам ограничивать любые требования по возмещению ущерба, вытекающие из морской катастрофы, стоимостью судна после инцидента, а также суммой, причитающейся за груз, который оно перевозило. Для того, чтобы судья в соответствии с законом назначил ограничение, судовладелец должен доказать, что он не был виноват в морском инциденте и не имел «частной информации» о какой-либо халатности или условиях, которые привели к происшествию. Добьется ли Grace Ocean Private Ltd успеха, если подаст петицию об ограничении ответственности, зависит от результатов расследования катастрофы, считают эксперты по морскому праву.Команда Dali сообщила, что на судне отключилось электричество непосредственно перед тем, как оно врезалось в мост. Два человека были спасены из воды после обрушения моста. В среду официальные лица заявили, что тела двух жертв были извлечены из затонувшего пикапа. Еще четверо считаются погибшими, их тела пока не найдены.В свою очередь, директор Центра морского права при Юридической школе Университета Тулейн Мартин Дэвис сообщил BI, что большинство ходатайств об ограничении ответственности по данному закону не удовлетворяются в суде. Все дело в том, что заявителям о взыскании ущерба чаще всего удается доказать вину судовладельцев.Хотя в случае с «Титаником» такое ходатайство было удовлетворено, напоминает издание. После крушения знаменитого океанского лайнера в 1912 году, в результате которого погибло более 1500 человек, судовладелец White Star Line попытался ограничить свою ответственность по судебным искам в Соединенных Штатах до 92 000 долларов — стоимости найденных спасательных шлюпок. Против White Star Line были поданы многомиллионные судебные иски, которые в конечном итоге по решению Верховного суда США были удовлетворены на общую сумму 664 000 долларов.