«Русский Ришелье». Митрополит Алексий, регент и фактический правитель Московского княжества
Памятник Святителю Алексию в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре Москвы
В предыдущей статье мы говорили о происхождении митрополита Алексия, о том, как он стал митрополитом Киевским и Всея Руси, знаменитой поездке в Орду, где он исцелил ханшу Тайдулу, а потом «утишил» хана Бердибека. Сегодня мы продолжим этот рассказ.
Регент Московского княжества
В ноябре 1359 года умер Великий князь Московский Иван Красный. Его сыну и наследнику Дмитрию в то время было всего 9 лет, к тому же мальчик не мог похвастаться хорошим образованием, в одной из летописей можно прочитать:
Его современники и соперники – Олег Рязанский, Дмитрий Суздальский, Ольгерд Литовский, были людьми гораздо более «учёными».
Митрополит Алексий тогда некстати оказался в плену в Киеве – в январе того года был схвачен по приказу Ольгерда. Но, вернувшись в Москву в 1360 году, Алексий оттеснил прочих опекунов, властно взяв все дела в свои руки. Именно с того времени вошло в обычай скрепление межгосударственных соглашений митрополичьей печатью.
Большую роль играли тогда и Вельяминовы. Старший из них, Василий Васильевич, был тысяцким, его сын Микула вступил в брак с родной сестрой жены Великого князя. Один из братьев Василия – Федор Воронец, был боярином, другой, Тимофей – окольничим.
Надо сказать, что малолетнему Дмитрию тогда повезло гораздо больше, чем Ивану IV, который до конца жизни помнил о притеснениях и унижениях, которым подвергался после смерти матери. Митрополит Алексий не просто заботился о сироте, но, будучи митрополитом Киевским и Всея Руси, поставил возглавляемую им Церковь на службу Московскому княжеству.
Великий князь Литовский Ольгерд в 1371 году так писал об Алексии в Константинополь:
Меньше повезло и сопернику Дмитрия – Рязанскому князю Олегу, который вступил на престол в 1350 году в возрасте примерно 12 лет и не имел такого прекрасного опекуна, как митрополит Алексий. Пришлось ему сразу взрослеть и заниматься делами своего княжества. В 1353 году Олег отвоевал у Ивана Красного (отца Дмитрия Донского) захваченную москвичами в 1300 году Лопасню – будучи в то время, по словам московского летописца:
Ну а какой ещё характеристики можно ожидать от московских недоброжелателей этого князя?
Князь Олег, памятник на Соборной площади Рязани
Уже через два года, в 1355 году, «младоумный» Олег взял под контроль Муром. В московских летописях времён Олега «рязанскими» (то есть подчинёнными Рязани) называются также князья пронские, козельские, тарусские и новосельские. В дружеских отношениях с Рязанью состояло тогда и небольшое Елецкое княжество.
Но вернемся в Москву.
В 1362 году, хоть и с трудом, но Алексию удалось добиться возвращения 12-летнему Дмитрию ярлыка на Великое княжение, который на какое-то время был передан суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Причем, поскольку Орда переживала период Великой замятни, ярлыки были получены сразу от двух ханов – от «царя Мамаевой Орды» Авдула и «царя Сарайской Орды» Амурата.
Обращение к Авдулу вызвало гнев Амурата, который в 1363 году передал ярлык на Великое княжение Дмитрию Суздальскому. Алексий направил против Суздаля армию под номинальным командованием своего подопечного – Дмитрия, добившись мира «по всей воле Московской».
В 1362 году Алексий сумел договориться с Ольгердом, и до 1368 года отношения Москвы и Великого княжества Литовского были вполне мирными. Летом 1363 года Алексий даже крестил в Твери одну из дочерей язычника Ольгерда Литовского, которую польский историк Я. Тенговский отождествляет с будущей супругой Великого князя рязанского Олега Ивановича – Евфросиньей.
В 1364 году власть в Орде сменилась, Дмитрий Константинович Суздальский получил ярлык на Великое княжение от нового хана – и предпочел отказаться от него в пользу московского князя.
Дело в том, что тогда умер старший брат суздальского князя – Андрей Константинович Нижегородский. И власть в Нижнем Новгороде захватил младший из братьев – Борис. В обмен на помощь против него Дмитрий Константинович и передал в Москву ярлык на великое княжение.
Митрополит Алексий предложил братьям посредничество обладавшего высочайшим моральным авторитетом Сергия Радонежского, который после того, как Борис отказался явиться «на суд» в Москву, «затворил» нижегородские церкви и запретил проводить церковные службы.
Житийная икона преподобного Сергия Радонежского, конец XV века
Часто приходится читать, что для «вразумления» Бориса этого оказалось достаточно. На самом деле тот решил, что богослужения в церквях не являются жизненно необходимыми, и своё мнение изменил, лишь увидев перед стенами города московское войско, направленное туда Алексием. Только после этого он и согласился уступить брату и перейти в Городец.
А ставший великим князем Суздальско-Нижегородским Дмитрий Константинович в январе 1366 года выдал замуж за Дмитрия Московского свою младшую дочь Евдокию. Таким образом, миротворческая миссия Алексия была вовсе не бескорыстной, и действовал он исключительно в интересах Москвы.
Затем «по благословению» Алексия был заключён выгодный Дмитрию Московскому договор с его двоюродным братом Владимиром Андреевичем Серпуховским. Позже, по совету митрополита, чтобы сохранить этот союз, Дмитрий уступил серпуховскому князю Боровск и земли по реке Лужа.
В 1367 году в Москве было начато строительство каменного Кремля: длина стен тогда составила около двух километров, башен было, по разным данным, от восьми до девяти, шесть из них были проездными. Этот Кремль потом так и не смог взять два раза подходивший к Москве Ольгерд.
В том же 1367 году для разрешения спора к Алексию обратились Великий князь Тверской Михаил Александрович и удельные тверские князья. Обратите внимание: в данном случае стороны фактически признали за героем статьи полномочия ордынских ханов – именно к ним традиционно обращались с такими вопросами русские князья.
Однако очень скоро Михаил Тверской убедился, что митрополит Киевский и Всея Руси Алексий – на самом деле митрополит Московский и только Московский, всем прочим князьям не стоит ждать от него честности и объективности. В середине 1368 года, получив от Алексия гарантии безопасности, Михаил Тверской приехал на переговоры в Москву – и был арестован вместе с сопровождавшими его боярами.
Возможно, конечно, это было своевольство пытавшегося самоутвердиться молодого (18-летнего) московского князя, но, в любом случае, слово формально было нарушено именно Алексием. Тверичей отпустили в связи с приездом посольства из Орды, а затем вместе со смолянами они участвовали в первом походе Ольгерда на Москву.
В результате Михаил Александрович Тверской и Святослав Иванович Смоленский были отлучены Алексием от Церкви.
Война с Великим княжеством Литовским продолжалась до 1372 года и завершилась заключением договора, согласно которому Ольгерд обещал не вмешиваться в конфликт между Москвой и Тверью. А Михаил Тверской все же сумел получить ярлык в «Мамаевой Орде» от Мамат-Салтана.
Мамай вручает ярлык на великое княжение тверскому князю Михаилу Александровичу. Миниатюра из Лицевого летописного свода
Однако в итоге получилось только хуже: московские отряды преградили путь возвращающемуся из Орды тверскому князю, а его сын в следующем году был «выкуплен» в Орде Дмитрием и привезён в Москву.
Освобожден этот княжич был лишь в 1375 году, когда его отец признал старшинство князя Московского, отказавшись от союза с Литвой и претензий на великое княжение. В тот год Тверь едва не была взята объединённым войском русских князей. В «Докончальной грамоте» говорится, что третейским судьей по спорным делам между Дмитрием Московским и Михаилом Тверским стал Великий князь Рязанский Олег Иванович.
Смерть митрополита Алексия
Промосковская политика Алексия совершенно не устраивала Великого князя Литовского Ольгерда, который открыто угрожал Константинопольским патриархам переходом своих подданных в католицизм. В 1375 году патриарх Филофей Коккин поставил митрополитом Малой Руси и Литвы своего келейника и апокрисиария (дипломатическая должность) Киприана, уроженца болгарского Великого Тырново. К ужасу москвичей, «литовский» митрополит Киприан был объявлен «наследником» Алексия на митрополии всея Руси, а местом его пребывания стал Киев.
Между тем 12 февраля 1378 года, прожив около восьмидесяти лет, в Москве умер митрополит Алексий. Быть похороненным он хотел близ соборного храма Благовещения Чудова монастыря, но князь Дмитрий приказал захоронить его в храме – у алтаря. Через 50 лет он был канонизирован и стал почитаться в числе московских святителей.
«Алексий, митрополит Московский», икона из деисусного чина Сольвычегодского Благовещенского собора, XVI в.
В рукописном житии Алексия, которое хранилось в библиотеке Чудова монастыря, имелись записи о 18 чудесах, совершившихся у его мощей в разное время: исцеление сумасшедшего, «расслабленного», двух слепых, раненного стрелой и так далее. На этом фрагменте иконы «Алексий митрополит с житием» изображено «воскрешение младенца у гроба Алексия»:
В 1929 году было принято решение о сносе монастыря, иконы и фрагменты фресок передали в музеи Кремля. Сохранили и мощи Алексия, которые в 1947 году были возвращены Церкви. Теперь они находятся в Елоховском Богоявленском соборе Москвы – справа от алтаря.
Богоявленский собор в Елохове, в 1938–1991 гг. он был патриаршим собором Русской Православной Церкви
Мощи святителя Алексия
Считается, что ходатайство святителя Алексия помогает молящимся об исцелении от болезней глаз, а также – о защите от злых людей и примирении между враждующими.
Фигуру митрополита Алексия можно увидеть и на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде (в группе «просветителей»):
Насчитывают около 250 церквей и часовен в честь святителя Алексия Московского. Кроме того, его имя носит православная «Поволжская академия образования и искусств», открытая в Тольятти в 2013 году. В Москве на Ленинском проспекте находится Центральная клиническая больница святителя Алексия на 280 коек – единственное медицинское учреждение Русской Православной Церкви. Данная больница была открыта в 1903 году на средства купцов Медведниковых и Рахмановых, как своеобразный хоспис – для неизлечимых больных.
Медведниковская больница на фотографии начала ХХ века
После 1917 года она стала государственной (городская больница № 5), в 1992 году была передана Церкви, но продолжала получать финансирование из городской казны до 2004 года. Филиалы этой больницы открыты в городах Жуковский, Шуя и Переславль-Залесский.
А 1 марта 2014 года патриарх Кирилл удивил всех, объявив митрополита Алексия небесным покровителем… московского метрополитена.
После Алексия
Скажем несколько слов о преемнике Алексия – Киприане, который, по замыслу патриарха, должен был «примирить князей (Ольгерда и Дмитрия Московского) между собою и с митрополитом (Алексием)». Однако его назначение в Москве было встречено в штыки.
Дело дошло до того, что когда Киприан после смерти Алексия (то есть уже официально, в соответствии с волей патриарха) ставл митрополитом Киевским и Всея Руси, его по приказу Дмитрия ограбили, избили и посадили под арест. Потом он в свою очередь
предал церковному проклятию Дмитрия, его бояр и Митяя, о чем сообщил в письме к симпатизирующему ему Сергию Радонежскому:
Таким образом, в 1380 году на битву с Мамаем «за святые церкви и за правоверную веру христианскую» Дмитрий отправился, будучи предан церковному проклятию законным митрополитом Киевским и Всея Руси – снято оно будет лишь в мае 1381 года. Впрочем, данное обстоятельство, Дмитрия, похоже, не особенно смущало, как не смущало других русских князей – его современников (например, упоминавшихся выше Михаила Александровича Тверского и Святослава Ивановича Смоленского, отлученных от Церкви Алексием), а также некоторых европейских королей и императоров.
В Москву Киприана в первый раз допустили лишь в 1381 году, тогда же он снял с Дмитрия Донского анафему. Но окончательно этот митрополит утвердился в Москве лишь в 1389 году.
Вернемся к тяжело больному Алексию, который желал видеть своим преемником Сергия Радонежского, но получил категорический отказ.
Фрагмент иконы «Алексий митрополит с житием»: Алексий предлагает Сергию Радонежскому стать митрополитом московским, за ним стоит монах с ларцом, в котором заключено «злато», предлагаемое Сергию как залог святительства
И тогда Дмитрий решил сделать митрополитом своего духовника и печатника Митяя (Михаила). В распоряжении историков имеется такой словесный портрет этого кандидата:
Утверждают, что Алексий Митяя так и не благословил – просто не стал возражать против его кандидатуры. Отрицательно относился к нему и Сергий Радонежский, что чрезвычайно раздражало князя. А Митяй и вовсе угрожал разорить Сергиевский монастырь.
Ещё более смело против Митяя выступил суздальский епископ Дионисий, который решил ехать в Константинополь, чтобы обличать там княжеского духовника и печатника. Но Митяй умер в 1379 году по пути в столицу Византии – уже в проливе Босфор. Сопровождающие его лица, не долго думая, сфабриковали новое письмо Дмитрия, где тот якобы просил назначить митрополитом не Митяя, а Пимена – архимандрита из Переяславля-Залесского.
Возмутившийся таким самоуправством Иван Петровский – глава Московской киновии (общежительской монашеской обители), соратник Сергия Радонежского и Дионисия Суздальского, был «закован в железо». Дмитрий инициативу своих послов не оценил, и вернувшийся в декабре 1381 года из Константинополя Пимен был арестован в Коломне и отправлен в ссылку в Чухлому. Сопровождавшие его лица также подверглись репрессиям, некоторые были даже казнены.
В Москве тогда уже находился знакомый нам митрополит Киприан. Впрочем, основная борьба была еще впереди, тот же Пимен еще окажется в Москве на митрополичьей кафедре в 1382–1384 гг., а Дмитрий попытается сделать своим «ручным митрополитом» епископа Дионисия Суздальского, который, впрочем, после утверждения в Константинополе, не доедет до Москвы – будет арестован в Киеве.
Но рассказ о мытарствах Киприана выходит за рамки данной статьи, напомним лишь, что окончательную победу он одержал в 1389 году.
Киприан был исихастом (которых иногда называют православными гуманистами того времени), эрудитом и книжником. На Руси он прославился ярко выраженной антиордынской позицией и как сторонник объединения всех Русских земель, первым из митрополитов не поехал за ярлыком в Орду.
Именно Киприан благословил на участие в Куликовской битве Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, установил почитание Александра Невского, по его инициативе в 1395 году в Москву была привезена икона Владимирской Божьей Матери, с которой связывают избавление Русских земель от нашествия Тамерлана.
Митрополит Киприан в нимбе в центре композиции на иконе XVI века «Сретение Владимирской иконы Богоматери»
Киприан оказал значительную помощь московскому князю Василию I – сыну своего врага Дмитрия Донского. Это он договорился о его женитьбе на единственной дочери Витовта Софьи – и с 1392 по 1406 год не отмечалось военных столкновений между Москвой и Великим княжеством Литовским. Он пригласил иконописца Феофана Грека и монаха Лазаря Серба, который установил близ Благовещенской церкви первые на Руси часы с боем.
С 1487 года этот митрополит почитается в числе московских святителей.
Святитель Киприан на иконе XVII века, Успенский собор Кремля
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