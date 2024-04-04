«Русский Ришелье». Митрополит Алексий, регент и фактический правитель Московского княжества



Памятник Святителю Алексию в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре Москвы

Регент Московского княжества

«Аще бо и книгам не научен он добре».

«И при отцах наших не бывало таких митрополитов, каков сей митрополит! – благословляет москвитян на пролитие крови, – и ни к нам не приходит, ни в Киев не наезжает. И кто поцелует крест ко мне и убежит к ним, митрополит снимает с него крестное целование».

«ещё молод, младоумен, суров и свиреп вместе со своими рязанцами, с потаковниками ему с бродниками».



Князь Олег, памятник на Соборной площади Рязани



Житийная икона преподобного Сергия Радонежского, конец XV века



Мамай вручает ярлык на великое княжение тверскому князю Михаилу Александровичу. Миниатюра из Лицевого летописного свода

Смерть митрополита Алексия



«Алексий, митрополит Московский», икона из деисусного чина Сольвычегодского Благовещенского собора, XVI в.



Богоявленский собор в Елохове, в 1938–1991 гг. он был патриаршим собором Русской Православной Церкви



Мощи святителя Алексия



Медведниковская больница на фотографии начала ХХ века

После Алексия

«Добра хотел ему (Дмитрию) и всей отчине его... ехал благословить его и княгиню его, и детей его, и бояр его, и всю отчину его... И какое только зло не сотворили надо мной! Хуленя и надругания и насмехания, граблениа, голод! Меня в ночи заточили нагого и голодного... анафема да будет».



Фрагмент иконы «Алексий митрополит с житием»: Алексий предлагает Сергию Радонежскому стать митрополитом московским, за ним стоит монах с ларцом, в котором заключено «злато», предлагаемое Сергию как залог святительства

«Возрастом не мал, телом высок, плечист, рожаист, браду имея плоску и велику и свершену, словесы речист, глас имея доброгласен износящь, грамоте горазд, петь горазд, чести горазд, книгами говорити горазд, всеми делы поповьскими изящен и по всему нарочит был».



Митрополит Киприан в нимбе в центре композиции на иконе XVI века «Сретение Владимирской иконы Богоматери»



Святитель Киприан на иконе XVII века, Успенский собор Кремля