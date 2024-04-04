«Русский Ришелье». Митрополит Алексий, регент и фактический правитель Московского княжества

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«Русский Ришелье». Митрополит Алексий, регент и фактический правитель Московского княжества
Памятник Святителю Алексию в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре Москвы


В предыдущей статье мы говорили о происхождении митрополита Алексия, о том, как он стал митрополитом Киевским и Всея Руси, знаменитой поездке в Орду, где он исцелил ханшу Тайдулу, а потом «утишил» хана Бердибека. Сегодня мы продолжим этот рассказ.



Регент Московского княжества


В ноябре 1359 года умер Великий князь Московский Иван Красный. Его сыну и наследнику Дмитрию в то время было всего 9 лет, к тому же мальчик не мог похвастаться хорошим образованием, в одной из летописей можно прочитать:

«Аще бо и книгам не научен он добре».

Его современники и соперники – Олег Рязанский, Дмитрий Суздальский, Ольгерд Литовский, были людьми гораздо более «учёными».

Митрополит Алексий тогда некстати оказался в плену в Киеве – в январе того года был схвачен по приказу Ольгерда. Но, вернувшись в Москву в 1360 году, Алексий оттеснил прочих опекунов, властно взяв все дела в свои руки. Именно с того времени вошло в обычай скрепление межгосударственных соглашений митрополичьей печатью.

Большую роль играли тогда и Вельяминовы. Старший из них, Василий Васильевич, был тысяцким, его сын Микула вступил в брак с родной сестрой жены Великого князя. Один из братьев Василия – Федор Воронец, был боярином, другой, Тимофей – окольничим.

Надо сказать, что малолетнему Дмитрию тогда повезло гораздо больше, чем Ивану IV, который до конца жизни помнил о притеснениях и унижениях, которым подвергался после смерти матери. Митрополит Алексий не просто заботился о сироте, но, будучи митрополитом Киевским и Всея Руси, поставил возглавляемую им Церковь на службу Московскому княжеству.

Великий князь Литовский Ольгерд в 1371 году так писал об Алексии в Константинополь:

«И при отцах наших не бывало таких митрополитов, каков сей митрополит! – благословляет москвитян на пролитие крови, – и ни к нам не приходит, ни в Киев не наезжает. И кто поцелует крест ко мне и убежит к ним, митрополит снимает с него крестное целование».

Меньше повезло и сопернику Дмитрия – Рязанскому князю Олегу, который вступил на престол в 1350 году в возрасте примерно 12 лет и не имел такого прекрасного опекуна, как митрополит Алексий. Пришлось ему сразу взрослеть и заниматься делами своего княжества. В 1353 году Олег отвоевал у Ивана Красного (отца Дмитрия Донского) захваченную москвичами в 1300 году Лопасню – будучи в то время, по словам московского летописца:

«ещё молод, младоумен, суров и свиреп вместе со своими рязанцами, с потаковниками ему с бродниками».

Ну а какой ещё характеристики можно ожидать от московских недоброжелателей этого князя?


Князь Олег, памятник на Соборной площади Рязани

Уже через два года, в 1355 году, «младоумный» Олег взял под контроль Муром. В московских летописях времён Олега «рязанскими» (то есть подчинёнными Рязани) называются также князья пронские, козельские, тарусские и новосельские. В дружеских отношениях с Рязанью состояло тогда и небольшое Елецкое княжество.

Но вернемся в Москву.

В 1362 году, хоть и с трудом, но Алексию удалось добиться возвращения 12-летнему Дмитрию ярлыка на Великое княжение, который на какое-то время был передан суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Причем, поскольку Орда переживала период Великой замятни, ярлыки были получены сразу от двух ханов – от «царя Мамаевой Орды» Авдула и «царя Сарайской Орды» Амурата.

Обращение к Авдулу вызвало гнев Амурата, который в 1363 году передал ярлык на Великое княжение Дмитрию Суздальскому. Алексий направил против Суздаля армию под номинальным командованием своего подопечного – Дмитрия, добившись мира «по всей воле Московской».

В 1362 году Алексий сумел договориться с Ольгердом, и до 1368 года отношения Москвы и Великого княжества Литовского были вполне мирными. Летом 1363 года Алексий даже крестил в Твери одну из дочерей язычника Ольгерда Литовского, которую польский историк Я. Тенговский отождествляет с будущей супругой Великого князя рязанского Олега Ивановича – Евфросиньей.

В 1364 году власть в Орде сменилась, Дмитрий Константинович Суздальский получил ярлык на Великое княжение от нового хана – и предпочел отказаться от него в пользу московского князя.

Дело в том, что тогда умер старший брат суздальского князя – Андрей Константинович Нижегородский. И власть в Нижнем Новгороде захватил младший из братьев – Борис. В обмен на помощь против него Дмитрий Константинович и передал в Москву ярлык на великое княжение.

Митрополит Алексий предложил братьям посредничество обладавшего высочайшим моральным авторитетом Сергия Радонежского, который после того, как Борис отказался явиться «на суд» в Москву, «затворил» нижегородские церкви и запретил проводить церковные службы.


Житийная икона преподобного Сергия Радонежского, конец XV века

Часто приходится читать, что для «вразумления» Бориса этого оказалось достаточно. На самом деле тот решил, что богослужения в церквях не являются жизненно необходимыми, и своё мнение изменил, лишь увидев перед стенами города московское войско, направленное туда Алексием. Только после этого он и согласился уступить брату и перейти в Городец.

А ставший великим князем Суздальско-Нижегородским Дмитрий Константинович в январе 1366 года выдал замуж за Дмитрия Московского свою младшую дочь Евдокию. Таким образом, миротворческая миссия Алексия была вовсе не бескорыстной, и действовал он исключительно в интересах Москвы.

Затем «по благословению» Алексия был заключён выгодный Дмитрию Московскому договор с его двоюродным братом Владимиром Андреевичем Серпуховским. Позже, по совету митрополита, чтобы сохранить этот союз, Дмитрий уступил серпуховскому князю Боровск и земли по реке Лужа.

В 1367 году в Москве было начато строительство каменного Кремля: длина стен тогда составила около двух километров, башен было, по разным данным, от восьми до девяти, шесть из них были проездными. Этот Кремль потом так и не смог взять два раза подходивший к Москве Ольгерд.

В том же 1367 году для разрешения спора к Алексию обратились Великий князь Тверской Михаил Александрович и удельные тверские князья. Обратите внимание: в данном случае стороны фактически признали за героем статьи полномочия ордынских ханов – именно к ним традиционно обращались с такими вопросами русские князья.

Однако очень скоро Михаил Тверской убедился, что митрополит Киевский и Всея Руси Алексий – на самом деле митрополит Московский и только Московский, всем прочим князьям не стоит ждать от него честности и объективности. В середине 1368 года, получив от Алексия гарантии безопасности, Михаил Тверской приехал на переговоры в Москву – и был арестован вместе с сопровождавшими его боярами.

Возможно, конечно, это было своевольство пытавшегося самоутвердиться молодого (18-летнего) московского князя, но, в любом случае, слово формально было нарушено именно Алексием. Тверичей отпустили в связи с приездом посольства из Орды, а затем вместе со смолянами они участвовали в первом походе Ольгерда на Москву.

В результате Михаил Александрович Тверской и Святослав Иванович Смоленский были отлучены Алексием от Церкви.

Война с Великим княжеством Литовским продолжалась до 1372 года и завершилась заключением договора, согласно которому Ольгерд обещал не вмешиваться в конфликт между Москвой и Тверью. А Михаил Тверской все же сумел получить ярлык в «Мамаевой Орде» от Мамат-Салтана.


Мамай вручает ярлык на великое княжение тверскому князю Михаилу Александровичу. Миниатюра из Лицевого летописного свода

Однако в итоге получилось только хуже: московские отряды преградили путь возвращающемуся из Орды тверскому князю, а его сын в следующем году был «выкуплен» в Орде Дмитрием и привезён в Москву.

Освобожден этот княжич был лишь в 1375 году, когда его отец признал старшинство князя Московского, отказавшись от союза с Литвой и претензий на великое княжение. В тот год Тверь едва не была взята объединённым войском русских князей. В «Докончальной грамоте» говорится, что третейским судьей по спорным делам между Дмитрием Московским и Михаилом Тверским стал Великий князь Рязанский Олег Иванович.

Смерть митрополита Алексия


Промосковская политика Алексия совершенно не устраивала Великого князя Литовского Ольгерда, который открыто угрожал Константинопольским патриархам переходом своих подданных в католицизм. В 1375 году патриарх Филофей Коккин поставил митрополитом Малой Руси и Литвы своего келейника и апокрисиария (дипломатическая должность) Киприана, уроженца болгарского Великого Тырново. К ужасу москвичей, «литовский» митрополит Киприан был объявлен «наследником» Алексия на митрополии всея Руси, а местом его пребывания стал Киев.

Между тем 12 февраля 1378 года, прожив около восьмидесяти лет, в Москве умер митрополит Алексий. Быть похороненным он хотел близ соборного храма Благовещения Чудова монастыря, но князь Дмитрий приказал захоронить его в храме – у алтаря. Через 50 лет он был канонизирован и стал почитаться в числе московских святителей.


«Алексий, митрополит Московский», икона из деисусного чина Сольвычегодского Благовещенского собора, XVI в.

В рукописном житии Алексия, которое хранилось в библиотеке Чудова монастыря, имелись записи о 18 чудесах, совершившихся у его мощей в разное время: исцеление сумасшедшего, «расслабленного», двух слепых, раненного стрелой и так далее. На этом фрагменте иконы «Алексий митрополит с житием» изображено «воскрешение младенца у гроба Алексия»:


В 1929 году было принято решение о сносе монастыря, иконы и фрагменты фресок передали в музеи Кремля. Сохранили и мощи Алексия, которые в 1947 году были возвращены Церкви. Теперь они находятся в Елоховском Богоявленском соборе Москвы – справа от алтаря.


Богоявленский собор в Елохове, в 1938–1991 гг. он был патриаршим собором Русской Православной Церкви


Мощи святителя Алексия

Считается, что ходатайство святителя Алексия помогает молящимся об исцелении от болезней глаз, а также – о защите от злых людей и примирении между враждующими.
Фигуру митрополита Алексия можно увидеть и на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде (в группе «просветителей»):


Насчитывают около 250 церквей и часовен в честь святителя Алексия Московского. Кроме того, его имя носит православная «Поволжская академия образования и искусств», открытая в Тольятти в 2013 году. В Москве на Ленинском проспекте находится Центральная клиническая больница святителя Алексия на 280 коек – единственное медицинское учреждение Русской Православной Церкви. Данная больница была открыта в 1903 году на средства купцов Медведниковых и Рахмановых, как своеобразный хоспис – для неизлечимых больных.


Медведниковская больница на фотографии начала ХХ века

После 1917 года она стала государственной (городская больница № 5), в 1992 году была передана Церкви, но продолжала получать финансирование из городской казны до 2004 года. Филиалы этой больницы открыты в городах Жуковский, Шуя и Переславль-Залесский.

А 1 марта 2014 года патриарх Кирилл удивил всех, объявив митрополита Алексия небесным покровителем… московского метрополитена.

После Алексия


Скажем несколько слов о преемнике Алексия – Киприане, который, по замыслу патриарха, должен был «примирить князей (Ольгерда и Дмитрия Московского) между собою и с митрополитом (Алексием)». Однако его назначение в Москве было встречено в штыки.

Дело дошло до того, что когда Киприан после смерти Алексия (то есть уже официально, в соответствии с волей патриарха) ставл митрополитом Киевским и Всея Руси, его по приказу Дмитрия ограбили, избили и посадили под арест. Потом он в свою очередь
предал церковному проклятию Дмитрия, его бояр и Митяя, о чем сообщил в письме к симпатизирующему ему Сергию Радонежскому:

«Добра хотел ему (Дмитрию) и всей отчине его... ехал благословить его и княгиню его, и детей его, и бояр его, и всю отчину его... И какое только зло не сотворили надо мной! Хуленя и надругания и насмехания, граблениа, голод! Меня в ночи заточили нагого и голодного... анафема да будет».

Таким образом, в 1380 году на битву с Мамаем «за святые церкви и за правоверную веру христианскую» Дмитрий отправился, будучи предан церковному проклятию законным митрополитом Киевским и Всея Руси – снято оно будет лишь в мае 1381 года. Впрочем, данное обстоятельство, Дмитрия, похоже, не особенно смущало, как не смущало других русских князей – его современников (например, упоминавшихся выше Михаила Александровича Тверского и Святослава Ивановича Смоленского, отлученных от Церкви Алексием), а также некоторых европейских королей и императоров.

В Москву Киприана в первый раз допустили лишь в 1381 году, тогда же он снял с Дмитрия Донского анафему. Но окончательно этот митрополит утвердился в Москве лишь в 1389 году.

Вернемся к тяжело больному Алексию, который желал видеть своим преемником Сергия Радонежского, но получил категорический отказ.


Фрагмент иконы «Алексий митрополит с житием»: Алексий предлагает Сергию Радонежскому стать митрополитом московским, за ним стоит монах с ларцом, в котором заключено «злато», предлагаемое Сергию как залог святительства

И тогда Дмитрий решил сделать митрополитом своего духовника и печатника Митяя (Михаила). В распоряжении историков имеется такой словесный портрет этого кандидата:

«Возрастом не мал, телом высок, плечист, рожаист, браду имея плоску и велику и свершену, словесы речист, глас имея доброгласен износящь, грамоте горазд, петь горазд, чести горазд, книгами говорити горазд, всеми делы поповьскими изящен и по всему нарочит был».

Утверждают, что Алексий Митяя так и не благословил – просто не стал возражать против его кандидатуры. Отрицательно относился к нему и Сергий Радонежский, что чрезвычайно раздражало князя. А Митяй и вовсе угрожал разорить Сергиевский монастырь.

Ещё более смело против Митяя выступил суздальский епископ Дионисий, который решил ехать в Константинополь, чтобы обличать там княжеского духовника и печатника. Но Митяй умер в 1379 году по пути в столицу Византии – уже в проливе Босфор. Сопровождающие его лица, не долго думая, сфабриковали новое письмо Дмитрия, где тот якобы просил назначить митрополитом не Митяя, а Пимена – архимандрита из Переяславля-Залесского.

Возмутившийся таким самоуправством Иван Петровский – глава Московской киновии (общежительской монашеской обители), соратник Сергия Радонежского и Дионисия Суздальского, был «закован в железо». Дмитрий инициативу своих послов не оценил, и вернувшийся в декабре 1381 года из Константинополя Пимен был арестован в Коломне и отправлен в ссылку в Чухлому. Сопровождавшие его лица также подверглись репрессиям, некоторые были даже казнены.

В Москве тогда уже находился знакомый нам митрополит Киприан. Впрочем, основная борьба была еще впереди, тот же Пимен еще окажется в Москве на митрополичьей кафедре в 1382–1384 гг., а Дмитрий попытается сделать своим «ручным митрополитом» епископа Дионисия Суздальского, который, впрочем, после утверждения в Константинополе, не доедет до Москвы – будет арестован в Киеве.

Но рассказ о мытарствах Киприана выходит за рамки данной статьи, напомним лишь, что окончательную победу он одержал в 1389 году.

Киприан был исихастом (которых иногда называют православными гуманистами того времени), эрудитом и книжником. На Руси он прославился ярко выраженной антиордынской позицией и как сторонник объединения всех Русских земель, первым из митрополитов не поехал за ярлыком в Орду.

Именно Киприан благословил на участие в Куликовской битве Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, установил почитание Александра Невского, по его инициативе в 1395 году в Москву была привезена икона Владимирской Божьей Матери, с которой связывают избавление Русских земель от нашествия Тамерлана.


Митрополит Киприан в нимбе в центре композиции на иконе XVI века «Сретение Владимирской иконы Богоматери»

Киприан оказал значительную помощь московскому князю Василию I – сыну своего врага Дмитрия Донского. Это он договорился о его женитьбе на единственной дочери Витовта Софьи – и с 1392 по 1406 год не отмечалось военных столкновений между Москвой и Великим княжеством Литовским. Он пригласил иконописца Феофана Грека и монаха Лазаря Серба, который установил близ Благовещенской церкви первые на Руси часы с боем.

С 1487 года этот митрополит почитается в числе московских святителей.


Святитель Киприан на иконе XVII века, Успенский собор Кремля
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6 комментариев
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  1. Коте пане Коханка Ранг пользователя
    Коте пане Коханка
    +4
    Сегодня, 05:18
    Спасибо Валерий, что поделились своим мнением о деятельности Митрополита Алексия.
    От себя замечу, что Московские князья на протяжении 13-15 веков весьма успешно находили общий язык со церковью. Возможно - это предопределило успех Москвы, как центра в «собирании» Русских земель.
    Всем доброго дня!
  2. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +3
    Сегодня, 05:48
    наследнику Дмитрию в то время было всего 9 лет, к тому же мальчик не мог похвастаться хорошим образованием
     А кто сейчас из детей в 9 лет может похвастаться хорошим образованием? Да и вообще всех нас взять,кто может сказать,что он в 9 лет был хорошо образован?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:17
    [quote«"Русский Ришелье". Митрополит Алексий» —][/quote]

    — Кардинал Ришельё жил-был,всё-таки,попозже митрополита Алексия,уместнее обратное сравнение(Я так думаю) ...
    1. vet Ранг пользователя
      vet
      0
      Сегодня, 08:56
      Сравнивают обычно менее известного с более известным. Согласитесь, что митрополит Алексий гораздо менее известен "распиаренного" Ришелье. И потом две эти статьи об Алексии имеют большое образовательное значение.
  4. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    -2
    Сегодня, 06:57
    Святых создают не на небесах,а на грешной земле.Власть Митрополита была на очень высоком уровне.Ни один Великий князь не мог что либо совершать без благословения Митрополита.Требовать от полководца такого же образования нельзя.Одно дело управлять епархией,другое-решать многое на поле битвы.Последнее время про наших полководцев несут такую ахинею. Но возникает вопрос-откуда победы.
  5. 3x3zsave Ранг пользователя
    3x3zsave
    +4
    Сегодня, 07:24
    а также некоторых европейских королей и императоров.
    С конца XII века быть монархом, ни разу не подверженным интердикту, становилось как-то неприлично. wink
    Спасибо, Валерий!

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