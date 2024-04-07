«Хроника Шиллинга» как исторический источник



Армия Берна выступает в поход. Обратите внимание, как хорошо вооружены в целом бернцы. У большинства из них латы, у всех шлемы. Основным оружием являются длинные пики, алебарды и мечи «в полторы руки». На первом плане показаны стрелки с арбалетами и огнестрельным оружием, причем у одного стрелка в руке зажженный фитиль. Интересно, что только у знаменосца с флагом и стрелков головные уборы украшены перьями! Дибольд Шиллинг «Официальная хроника Берна», Берн, 1478–1483 гг. Городская бернская библиотека

«Прочие события правления Авии,

сделанное и сказанное им,

записаны в истории пророка Иддо».

Вторая книга Паралипоменон, 13:22 Вторая книга Паралипоменон, 13:22



Осада города. Тут и бомбарда с подвижным прикрытием, и каменные ядра и картузы с порохом (!). Стрелки из ружей и арбалетов обстреливают город из-за щитового прикрытия. А жители, получив огромное ядро в стену… сдаются!



Разнообразные виды вооружений, используемые бернцами…



И опять бернцы вместе с союзниками выступают в поход. На первом плане показано орудие с крышей над казенной частью и флажками с изображением медведя



На дворе XIV век, но... прикрытия времен Древнего Рима, как видите, все ещё использовались!



Оказывается, крыша «домиком» над казенной частью пушки поднималась и служила орудийным щитом. Вот как давно они, выходит, появились!



Пехота швейцарцев копьями и алебардами отражает атаку конных латников



Осада города. Наряду с бомбардами используются и требюше…



На этом фрагменте миниатюры из хроники Шиллинга швейцарцы, идущие в поход, показаны крупным планом. Интересно, что стрелки вооружены не только своим огнестрельным оружием, но и топорами (по крайней мере, один стрелок). Причем практически все воины одеты в полные рыцарские доспехи, хотя и явно облегченные шлемы типа «памель де фер». Салад на голове лишь одного стрелка в центре. Один из арбалетчиков, а также оба флейтиста доспехов не имеют, хотя второй арбалетчик, опять-таки, облачен в полный доспех и «железную шляпу»



Ещё одна сцена осады. Мощная бомбарда упирается в массивный деревянный брус, а тот в свою очередь – в зарытое в землю толстое бревно. Стрелки из огнестрельного оружия, опять-таки, ведут огонь из-за деревянного прикрытия. Арбалетчик взводит лук арбалета при помощи «нюрнбергского воротка», то есть к моменту написания хроники этот механизм уже был известен и получил широкое распространение. Хорошо видно последствие попадания каменного ядра в стену. Сама стена насквозь не пробита, но разрушена так, что еще одно-два таких попадания, и она рухнет



Очень интересная миниатюра. На ней, помимо того, что изображена швейцарская пехота с пиками, алебардами, и огнестрельным оружием, мы видим еще и конных арбалетчиков, стреляющих по городу зажженными стрелами. Причем стрелы снабжены специальными зарядами с горючим веществом!



«Бой за знамя». Интересно, что в руке у противника бернцев видна характерная двуручная швейцарская сабля, известная как шнепфер. Отличительный легкий изгиб она приобрела лишь в начале XVI века, так что это еще одно доказательство того, что, хотя на миниатюрах изображены события XIV века, художник, их рисовавший, передал в них то, что он видел несколько позже, а именно, уже в конце XV века!



И вновь бернское войско выступает в поход. Причем все воины, как латники с копьями и алебардами, так и стрелки, одеты в некое подобие униформы – налатные кафтаны с вышитым изображением медведя на груди и на спине. Интересно, что такое их облачение на изображениях того времени является большой редкостью! Причем даже среди рисунков на миниатюрах в этой же хронике!

* Кроме этого труда он также составил «Большую бургундскую хронику» (другое название «Цюрихский Шиллинг»), написанную им в 1484 году, и он же является автором «Шпицского Шиллинга», который датируется 1480-ми годами. То есть Дибольд Шиллинг был исключительно плодотворным хронистом.

На страницах ВО мы уже не раз рассказывали нашим читателям о различных исторических документах, содержащих ценные сведения по истории разных стран и народов. Сегодня мы спустимся на уровень пониже и познакомимся с хроникой всего лишь одного города – швейцарского Берна, а возьмем в качестве иллюстрированного источника «Хронику Шиллинга».Прежде всего узнаем, что это за документ.А было так, что Amtliche Berner Chronik («Официальная хроника Берна») была заказана городом Берном Дибольду Шиллингу* (1445–1486) в 1474 году. Примерно десять лет спустя он смог представить городскому совету трехтомный труд с цветными титульными страницами, декоративными инициалами и более чем шестистами крупными иллюстрациями. Причем в свои хроники он включал еще и выдержки из подлинных документов и даже народные песни, что делает их сегодня исключительно ценными источниками для современных исследователей.Она охватывала период с 1152 до 1480 года и была основана на более старой хронике Конрада Юстингера по версии Бендихта Чахтлана. Работа оставалась во владении Бернской канцелярии почти триста лет, прежде чем в 1762 году все тома были переданы городской библиотеке города Берна, где она находится и в настоящее время.Ну а сегодня мы вкратце познакомимся непосредственно с историей этого города, но главным образом рассмотрим потрясающие по своему качеству иллюстрации из этой хроники и посмотрим, какие знания из области военной истории конца Средневековья из них мы сможем извлечь.Начнем с того, что хотя поселения на месте Берна известны с эпохи неолита и периода Ла-Тене, сам город непосредственно был основан в 1191 году. Создал город Берхтольд V, герцог Церингенский, который якобы поклялся назвать его в честь первого животного, которого он встретит на охоте. Им оказался медведь, вот город в честь него и назвали, и получил он соответствующий герб, хотя в отношении правдивости этой легенды у специалистов имеются большие сомнения.Интересно, что на некоторых страницах под иллюстрациями указаны годы – в данном случае 1324.Но вот что любопытно: Шиллинг писал свою хронику более чем сто лет спустя, а раз так, то возникает вопрос – к какому времени относятся его иллюстрации? К указанному году или все-таки ко времени написания?Судя по изображениям ручного огнестрельного оружия, которое в 1324 году еще не существовало, рисунки в его хронике относятся ко времени написания, то есть к концу XV века…Городу повезло в том, что герцог Борхтольд умер бездетным, в результате чего Берн стал имперским вольным городом уже в 1218 году. В любом случае важно то, что уже к концу XIII века Берн являлся де-факто полностью независимым городом-государством в составе Священной Римской империи.В 1323 году граждане Берна заключили союз с Лесными кантонами Ури, Швицем и Унтервальденом, что не понравилось соседнему городу Фрибуру и бургундским феодалам. В 1339 году они в союзе с Фрибуром набрали армию 17 000 человек и 1 000 конных латников под командованием Рудольфа фон Нидау и Жерара де Валенжена и двинули эти силы на Берн.Город запросил помощи у своих союзников по Швейцарской конфедерации, но сумел собрать только лишь 6 000 человек из Берна, Ури, Швица, Унтервальдена и некоторых других городов.Когда армия Фрибура осадила бернский пограничный город Лаупен, объединенная армия швейцарских кантонов двинулась к городу с целью снять осаду. Хотя бернские войска численностью уступали противнику, они были хорошо вооружены и мотивированы, чем не могла похвастаться пехота противника. В решающем сражении у стен Лаупена армия Фрибура была разгромлена, что упрочило положение Берна и их отношения с Лесными кантонами.Уже в 1353 году он стал полноправным членом Старой Швейцарской конфедерации, после чего в течение всего XV века город только тем и занимался, что расширял сферу своего влияния, завоевывая и присоединяя к себе все новые и новые территории. В результате в 1536 году Берн стал самым могущественным протестантским городом-республикой к северу от Альп, а затем и столицей Швейцарии.А вот здесь мы видим, что всадники противной стороны обратились в бегство, едва лишь увидев подошедших швейцарцев!Таким образом, бернская хроника Шиллинга дает нам исчерпывающее представление о том, как были одеты, вооружены и как сражались воины швейцарского города Берна и швейцарцы вообще в последние десятилетия XV века.