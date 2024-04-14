Книжные раритеты средневековой Европы: самая большая, самая ценная и самые древние книги с Востока



Образец высокохудожественной иллюстрации из манускрипта «Венский Генезис»: «Иосиф и жена Потифара». Австрийская национальная библиотека, Вена

…и письмена,

начертанные на скрижалях,

были письмена Божии.

Исход, 32:16



Лист 52 «Кодекса Гигас». Заставка «Книги пророка Даниила», на которой хорошо видны все элементы книжного оформления внутри кодекса. Национальная Библиотека Швеции, Стокгольм



«Кодекс Гигас». Инициал текста «Кодекса от Матфея»



А это знаменитое изображение дьявола, из-за которого «Кодекс Гигас» иногда называют «Дьявольской Библией»



Первая страница из «Книги Страшного суда», посвященная Бедфордширу



Седьмая страница из «Книги Страшного суда», посвященная Бедфордширу



«Венский Генезис». «Благословение Ефраима и Манассии», илл. 45. Австрийская национальная библиотека, Вена



Иллюстрация 25. «Венский Генезис». Австрийская национальная библиотека, Вена



«Дом Лота» фрагмент страницы «Коттоновского Генезиса». Британский музей, Лондон

* Из-за того, что в XII веке крестоносцы разделили кодекс на части, России принадлежат только 182 страницы. 33 листа кодекса находятся на Патмосе, 6 – в Библиотеке Ватикана, 4 – в Британской библиотеке, 2 – в Венской императорской библиотеке, 1 – в Византийском музее в Афинах, 1 лист находится в частной коллекции в Лерме, в Италии, и 1 – попал в библиотеку Пьерпонта Моргана в Нью-Йорке.

В Средневековье не было «Книги рекордов Гиннеса» – собрания информации о рекордных достижениях людей в разных областях. В наше время она была опубликована впервые в 1955 году. Но… если бы она существовала в то далекое от нас время, то в нее непременно попали некоторые манускрипты того времени. Например, в ней обязательно оказался бы «Кодекс Гигас» или «Гигантский Кодекс» – написанный на пергаменте иллюминированный свод текстов начала XIII века. Создан он был в бенедиктинском монастыре в одном из городов Чехии, причем, судя по почерку, его написал один человек, на что ему потребовалось 20, а то и 30 лет напряженной работы!Кодекс полностью заслужил свое название, поскольку формат его листов 89 см в высоту и 49 см в ширину, а всего в нем 310 пергаментных листов, при весе… 75 кг; так что сдвинуть с места книгу можно усилиями не менее двух человек. Сделан его пергамент из ослиных шкур, причем, чтобы получить его в нужном количестве, потребовалось убить 160 животных – огромное по тому времени стадо!С XVII века кодекс хранится в Национальной библиотеке Швеции в Стокгольме, а в Чехии в музее города Храст находится его реплика.Вопрос о его датировке решается изучением его содержания: так, в приведенном в нем календаре указано имя местного чешского святого Прокопия, канонизированного в 1204 году. Также упоминается епископ Пражский Андреас, умерший в 1223 году. Но в нем не упомянут скончавшийся в декабре 1230 года король Пржемысл Отакар I, а уж без него обойтись было бы никак невозможно. То есть рукопись была закончена, по крайней мере, до декабря 1230 года.В 1594 году император Священной Римской империи Рудольф II, интересовавшийся оккультизмом, перевёз фолиант в свой Пражский замок, а все потому, что в кодексе на одной из страниц был нарисован сам… дьявол!Кстати, существует легенда, что книгу эту, которая, по сути, представляет самый настоящий сборник самых различных средневековых текстов, написал некий монах, приговоренный к замуровыванию в стену заживо. Старясь избежать столь ужасной смерти, он пообещал за одну ночь написать книгу, которая бы прославила этот монастырь на века. Понятно, что при всем желании он не мог выполнить своего обещания за одну ночь, взмолился князю тьмы Люциферу, и тот… сделал за монаха его работу. Однако монах отблагодарил дьявола, изобразив его на странице своей книги.Кстати, проведенные эксперименты показали, что на написание одного лишь текста, без иллюстраций и красочных инициалов, у переписчика всех заключенных в кодекс текстов ушло бы не менее двадцати лет непрерывного письма!Вне всякого сомнения, что в нашу «средневековую книгу рекордов Гиннеса» попала бы и самая ценная книга Британского королевства «Думсдей бук» или «Книга Страшного суда» – единственное в своем роде социологическое исследование той далекой от нас поры.Теперь давайте вспомним, что переписи населения проводили ещё в третьем тысячелетии до нашей эры. В таком передовом по тому времени государстве, как Египет, в государствах Месопотамии, Индии, Китае, Японии и даже в государствах ацтеков и майя, учет населения был поставлен образцово. Ну а инки все данные о количестве людей, лам, земли и циновок заносили на кипу – то есть записывали узелковым письмом.Учитывалось население и в Древней Греции. Так, в Аттике в IV в. до н. э. был проведен подсчет всего взрослого мужского населения, а в Древнем Риме, начиная с 435 г. до н. э. регулярно проводили так называемый ценз – деление мужского населения для службы в различных частях римской армии! А вот в древнем Китае численность населения определяли по количеству соли, которое им съедалось за год.Понятно, что в средневековой Европе, где было великое множество всевозможных феодальных владений, переписывать в них население было просто невозможно. И все-таки нашлось исключение из этого правила, причем не где-нибудь, а в Англии, в 1066 году завоеванной герцогом Нормандским Вильгельмом.Страна была чужой, незнакомой. Вот он и решил переписать все население Англии и узнать, во-первых, количество земли, инвентаря, людей и скота в каждом поместье и тем самым повысить доходность от сбора налогов, а во-вторых, точно узнать какое количество воинов каждое земельное держание либо наследственный лен могут дать королю.Ну а автор «Англосаксонской хроники» о цели этой переписи написал так: «король хотел больше знать о своей новой стране, как она населена и какими людьми».Провести перепись решили на Большом королевском совете на Рождество 1085 года, а закончена она была уже в 1088 году. Главными объектами переписи стали земельные владения – маноры. Держание земли тогда осуществлялось на основе правила – «по обычаю манора и воле лорда». Вот почему так важен был опрос свидетелей и их клятва, подтверждающая держание земли именно по «обычаю»!В результате в «Книгу Страшного суда» вошло много интересных сведений относительно экономики Англии того времени. Интересно, что так же, как и сегодня, переписчиков интересовали не только имеющийся в наличии скот и инвентарь, но и перспективы повышения продуктивности поместий, то есть их… «инвестиционная привлекательность»!Все собранные сведения были записаны в две толстые книги, получивших пугающее название «Думсдей Бук» («Книга Судного дня») или «Книга Страшного суда». Столь странное название, однако, было выбрано не совсем случайно. Оно как бы говорило, что все собранные в ней сведения точны, как и та информация, что будет представлена Всевышнему в день Страшного суда!Кстати, перепись показала, что Англия того времени была очень малолюдной страной – в ней жило лишь два миллиона человек!Изучение «Книги Судного дня» дает нам возможность узнать о жизни Англии XI века много такого, о чем иначе мы бы просто даже и не подозревали. Ну, например, что практически все из существующих сегодня в Англии поселений уже существовали в 1066 году и что больших неиспользуемых и диких мест практически уже не было!Удивительно, но в Англии тех лет не держали коров, вернее, не держали ради молока и мяса, а использовали их для… пахоты. То есть выращивали бычков! На мясо же разводили овец и свиней, причем последних пасли в лесах, где они питались травой и желудями. Так что Англия в это время не имела ни своих прославленных Девонских сливок, ни столь же знаменитого сыра Чеддер, а был там сыр, который выделывали из козьего, а не из коровьего молока!Хотя это было уже Средневековье, в Англии по-прежнему было много рабов, которых и покупали, и продавали, так что такого, прямо скажем, четкого подразделения на эпоху рабства и крепостничества, как этому нас учат в средней школе, в это время там не наблюдалось!Зато крестьяне – вилланы, были совсем не такими уж и бедными, а довольно зажиточными людьми, потому как для вспашки земли им требовалось наличие восьми волов – то есть четыре запряженные пары, и они были, как оказалось, у многих. А лорды таких хозяев ценили.А вот самих лордов, то есть людей, находившихся в 1086 году на вершине общественной пирамиды, по данным переписи, было всего около 200 человек. То есть численность феодальной знати в Англии была очень мала.Но вот чего в Англии было много, так это механических мельниц, которые перемалывали зерно в муку. В 1066 году их было целых шесть тысяч – значительно больше, чем в Римской Британии. Но в римскую эпоху много зерна мололи рабы при помощи ручных мельниц, а в Англии Вильгельма их место заняли водяные мельницы! Около 25 % всех земель принадлежали в то время католической церкви.Сначала «Книга Страшного суда» хранилась в Винчестере – столице англо-норманнской монархии до начала правления Генриха II. При нем ее вместе с королевской сокровищницей перевезли в Вестминстер, а при королеве Виктории – передали в Британский государственный архив.Типографским способом ее впервые напечатали в 1773 году, а в 1986, к 900-летнему юбилею создания, Би-би-си подготовила её электронную версию с переводом на современный английский язык, так как в оригинале она была написана на латыни.Самое интересное, что «Книга Судного дня» сохранилась до нашего времени практически без повреждений и сегодня представляет собой ценнейший национальный культурный памятник Великобритании!В предыдущем материале «Самые древние книги Европы» речь шла о ранних манускриптах, которые были написаны на территории Западной Римской империи в период ее падения и в последующее время. Но Восточная Римская империя в это же время устояла и существовала еще около 1 000 лет. И вот оттуда в музеи Европы и попали другие манускрипты столь же раннего времени.Среди них «Венский генезис» – одна из самых красиво иллюминированных рукописей, которые дошли до нашего времени. Известно, что в XIV веке она хранилась в Венеции, куда её привез с Востока либо участник одного из крестовых походов, либо путешественник.Интересно, что её миниатюры, видимо, послужили образцами для венецианских художников, которые в 40-х годах XIV века иллюстрировали «Историю Троянской войны». В XVII веке манускрипт принадлежал эрцгерцогу Леопольду Вильгельму, а в 1664 году с согласия императора Леопольда I он был куплен для императорской библиотеки в Вене.«Венский Генезис» входит группу раннехристианских манускриптов, написанных серебром или золотом на пурпурном пергаменте. Это прежде всего «Россанский кодекс» (Архиепископский музей в Россано), «Синопское евангелие» (Парижская национальная библиотека) и «Бератский кодекс» (Государственный архив в Тиране, Албания), «Петербургский кодекс», купленный Россией в 1896 году (Российская государственная библиотека в Санкт-Петербурге*), которые, по мнению специалистов, так или иначе связаны с Востоком, Сирией или Константинополем.Судя по характеру почерка, над манускриптом трудились два или три писца. Оригинально расположены в нем и миниатюры: на каждой странице, причем в нижней части листа. В одной миниатюре может быть объединено сразу несколько сцен. Сохранившиеся иллюстрации начинаются с истории Адама и Евы и заканчиваются смертью Иакова.В основе изображений лежат традиции античного и раннехристианского искусства. Мы видим объемные человеческие фигуры, показанные в свободном движении; складки драпировок подчеркивают форму тела; архитектурные сооружения изображены так, чтобы показать глубину пространства, иллюстраторы используют яркие и чистые минеральные краски. Повествование в миниатюрах идет непрерывно с плавными переходами от одной сцены к другой.Кстати, именно в Англии, в Британском музее, находится и другой очень древний манускрипт (вернее – то, что от него уцелело после пожара), получивший название «Коттоновский Генезис» или «Коттоновская книга Бытия» (ранее находилась в Коттоновской библиотеке, отсюда и название). Этот также богато иллюминированный манускрипт ветхозаветной «Книги Бытия» на греческом языке датируется рубежом V и VI веков. В 1731 году рукопись сильно пострадала от пожара.Известно, что в начале XIII века манускрипт находился в Венеции, куда, скорее всего, попал после разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году. Интересно, что миниатюры (или же копии с них) были использованы для составления мозаик для северо-западного угла собора Святого Марка. Рукопись и покупали, и дарили, пока наконец она, опять же, в качестве подарка не была передана королю Англии Генриху VIII, да так после этого в Англии и осталась.До середины XIX века «Коттоновский Генезис» считался самым древним из сохранившихся списков древнейшего греческого текста Ветхого Завета. В настоящее время он лишился этого приоритета, но, как и прежде, относится к числу нескольких древнейших религиозных кодексов.