Вооруженные силы Украины, начиная с летнего контрнаступления в 2023 году и кончая последним месяцем, лишились нескольких самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 Braveheart. Об этом сообщает британская пресса.Военный эксперт Гарольд Хатчинсон в статье для издания We are the Minghty отмечает, что самоходная артиллерийская установка является одним из самых новых орудий британской армии. Королевская армия применяла такие САУ во время участия в операциях в Ираке, Сирии и Афганистане.С целью повышения результативности в условиях климата ближневосточных стран САУ были оснащены специальными гусеницами для передвижения по песку и системами охлаждения двигателя. Но на Украине эти приспособления оказались бесполезными.Аналитики делают вывод, что такие САУ непригодны для болот и бездорожья Украины. Всего Украине было передано не менее тридцати таких самоходных установок. Но часть из них уже уничтожена. Так, в июле и августе 2023 года на Ореховском и Времьевском участках фронта ВСУ лишились трех САУ британского производства. В апреле 2024 года стало известно об уничтожении ВС РФ такой установки на Херсонском направлении.Потери САУ связаны с тем, что киевский режим пытался их довольно активно использовать, так как у британских установок – высокая огневая мощь и дальность стрельбы, отличающая их в выгодную сторону от САУ советского производства, находящихся на вооружении украинской армии.

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