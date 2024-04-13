Британская пресса: ВСУ потеряли несколько переданных Великобританией САУ AS-90 Braveheart

16
Британская пресса: ВСУ потеряли несколько переданных Великобританией САУ AS-90 Braveheart

Вооруженные силы Украины, начиная с летнего контрнаступления в 2023 году и кончая последним месяцем, лишились нескольких самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 Braveheart. Об этом сообщает британская пресса.

Военный эксперт Гарольд Хатчинсон в статье для издания We are the Minghty отмечает, что самоходная артиллерийская установка является одним из самых новых орудий британской армии. Королевская армия применяла такие САУ во время участия в операциях в Ираке, Сирии и Афганистане.



С целью повышения результативности в условиях климата ближневосточных стран САУ были оснащены специальными гусеницами для передвижения по песку и системами охлаждения двигателя. Но на Украине эти приспособления оказались бесполезными.

Аналитики делают вывод, что такие САУ непригодны для болот и бездорожья Украины. Всего Украине было передано не менее тридцати таких самоходных установок. Но часть из них уже уничтожена. Так, в июле и августе 2023 года на Ореховском и Времьевском участках фронта ВСУ лишились трех САУ британского производства. В апреле 2024 года стало известно об уничтожении ВС РФ такой установки на Херсонском направлении.

Потери САУ связаны с тем, что киевский режим пытался их довольно активно использовать, так как у британских установок – высокая огневая мощь и дальность стрельбы, отличающая их в выгодную сторону от САУ советского производства, находящихся на вооружении украинской армии.
  • Wikipedia / Airwolfhound from Hertfordshire, UK - AS90
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 09:58
    , так как у британских установок – высокая огневая мощь и дальность стрельбы, отличающая их в выгодную сторону от САУ советского производства,
    ...у британских САУ есть только одна выгодность....халява которую обслуживать не надо...потому ка ремкомплекта нет
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:05
      Крымский партизан hi, НА уже львиная доля этой халявы, производственные линии им нужны по минимуму, везут все в заводской упаковочке только стреляйте.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -1
        Сегодня, 10:11
        везут все в заводской упаковочке только стреляйте.
        ...у всей техники есть такая фишка как износ...это касается всего, от износа бандажей катков до сальников откатного механизма...и именно это приводит к полной небоеготовности
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 10:16
          Крымский партизан, ну думаю что мелкий ремонт и плановые замены производят давно на территории Украины, а серьёзные проблемы решают на территории Польши, видео было с эшелоном с Украины в Польшу с побитыми М-113, Бредлями и ещё каким то хламом, а вот куда в ремонт или в переплавку история умалчивает.
          1. Крымский партизан 1974 Звание
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 11:34
            ну думаю что мелкий ремонт
            ...Сань...для того что б понимать что такое мелкий ремонт, нужно самому в этом поучаствовать...а если сам не можешь...то на СТО прийдётся выложить копейку немалую...а в случае с разношерстной западной техники в рядах всук и прочее...даже копейки немалой нет ...сам посуди...вот на бредли и прочих разрушилась резина на траке...где её взять...так же с бандажом катков, а если с трансмиссией...это вообще кирдык..и так по всему западному вооружению для всук....всуки превратились просто в банальных террористов...на поле боя полный ноль...зато по мирняку.....дальше можно не продолжать
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:58
    «ВСУ потеряли несколько переданных Великобританией САУ AS-90 Braveheart» —

    — Неправда,не потеряли,это мы их уничтожили ...
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 09:59
    Эт если я правильно понимаю из 30 только 4 официально поражены? И не понятно из статьи полностью уничтоженны или в ремонт отправили.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      -1
      Сегодня, 10:06
      И не понятно из статьи полностью уничтоженны или в ремонт отправили.
      ...как их ремонтировать если ни ремкомплекта нет ни МТБ...стоят мёртвым колом
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 10:09
        Крымский партизан, ну коли так то хорошо, а если ремонтируют да втихоря? Сейчас только Трибалты верещат о помощи а вот серьезные спонсоры гонят помощь потихоньку и без фанфар.
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          +2
          Сегодня, 10:13
          спонсоры гонят помощь потихоньку и без фанфар.
          ...тут Сань я спорить не буду...и как тебе я ранее печатал....едет эта смерть через мосты западного бандерлянда...и они целёхонькие
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 10:20
            Крымский партизан, и самое не хорошее что уже два года и все об этом знают. И тишина.
            1. Крымский партизан 1974 Звание
              Крымский партизан 1974
              +1
              Сегодня, 11:24
              и самое не хорошее что уже два года и все об этом знают. И тишина.
              ..ну по ходу нашу секту "подрывов бандерлянских мостов " мудрое командование тупо игнорят....гораздо интересней по сараям с наркоманами палить не дешёвым оружием
    2. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      +1
      Сегодня, 10:06
      Полность согласен с Вами, тройку штук утилизацией рано называть.
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    -1
    Сегодня, 10:33
    А чем эта вафля отличается от других САУ? Супервафли челленджи тоже были самыми неузвимыми, пока не попали в зону реальных БД.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:41
    На польском САУ Краб стоит лицензионная башня от англицкой САУ АS 90.Наши не замарачиваются кого уничтожили - пиши Краб их поляки больше поставили. bully
  6. Tochilka Звание
    Tochilka
    0
    Сегодня, 12:07
    Годный сайт Лостармор. Там доказательно уничтожено 7 таких установок. Три из них буквально за три мартовских дня.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»