Музейные редкости: настоящий доспех тосей-гусоку



Шлем судзи-кабуто, имеющий 62 ребра «судзи», то есть состоящий из 62 металлических пластинок. Очень похожий глеем имеется в экспозиции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Там про него написано, что он относится к эпохе Муромати. Год изготовления 1538

«Сжимаю меч – он верный друг громам –

И в бой готов, отважен и упрям.

Иные зря свои проводят дни,

Отважных духом не поймут они».

Китайский поэт Цао Чжи «Креветкам и угрям из озерка...»



Вид на шлем сверху. Хорошо видно отверстие тэхэн, через которое в голову воина должен был входить дух бога Хатимана. И через него же наружу выпускался конец шапочки эбоси



Вид шлема изнутри



Самурайские маски мэн-гу. В Японии они заменяли европейское забрало у рыцарского шлема. Все маски, кроме хаппури, носили только самураи! Рис. А. Шепса



Типичная маска мэмпо. Состоит из двух половин, скрепленных крючками так, что нос может сниматься. Изнутри покрыта хорошо сохранившимся красным лаком. Снаружи – ржавчина, что говорит о том, что японским лаком её не покрывали. Скорее всего, она была окрашена. Несомненно, что это часть боевого доспеха, а не сувенирная поделка для иностранцев, о чем говорит толщина металла и вес маски – она отнюдь не легкая!



Маска мэмпо, вид изнутри. Изнутри самурайские маски всегда покрывались красным лаком, чтобы на их поверхности не было бы видно крови…



А вот так устрашающе она смотрится на авторе



Лицевая маска хоатэ с горловым прикрытием ёдаре-каке. Изнутри покрыта красным лаком. Материал маски – металл. Горловое прикрытие – лакированная кожа. Шнуровка редкая – сугаке-одоси. Два больших г-образных крючка по бокам служили для того, чтобы за них крепились шнуры, которыми маска закреплялась на лице



«Очень странная надпись» на бирке к маске хоатэ. Такие вот «описания» в наших музеях, увы, не редкость. Впрочем, где только у нас не проявляется махровый дилетантизм?!



Эта же маска хоате, вид изнутри. Отверстие на подбородке служило для того, чтобы через него вытекал пот!



Вот она – «кираса с накладным карманом»



Даже простые заклепки и те на японским доспехе представляли собой образец мастерства!



Одно из нагрудных колец



Наспинная деталь самурайского доспеха гаттари. Служила для того, чтобы в отверстие в ней вставлять личный опознавательный флажок самурая сасимоно



Шестисекционная «юбка» кусадзури, с редким плетением сугакэ-одоси. Шнуры синие – йугути-ито. Состоит каждая секция из пяти пластин, сделанных из лакированной кожи. На фото одна из секций



Виды панцирных рукавов котэ (в японском языке часто меняется одна из согласных слова для мелодичного звучания): 1 – цуцу-готэ, XIV в., 2 – сино-готэ, XVI–XVIII вв., 3 – ода-готэ, XVI–XIX вв., 4 – бисямон-готэ, XVI в., 5 – ёсицунэ-готэ, XII–XIII вв., 6 – о-сино-готэ, XIII–XV вв. Рис. А. Шепса



Перед нами два рукава – типичные ода-котэ с грушевидными рифлеными пластинами сива-фукумэ и металлически пластинками икада. Кольчужное плетение кусари по японской традиции нашито на ткань. Тип плетения камэ-ко-гусари. Эпоха Эдо. Неплохо сохранилась тканевая основа иейи. Также имеются металлические рукавицы тэкко с гербом рода



Сива-фукумэ крупным планом



Латные перчатки составляли одно целое с котэ и закрывали тыльную сторону ладони и большой палец. Чтобы выяснить, какому роду принадлежал изображенный на них мон – герб – цветок с пятью лепестками в круге, нужно будет сделать запрос в Японию, в Токийский национальный музей

P. S.



Вот она, эта самая книга, вернее – фотография её обложки

Не знаю как, не знаю почему, но посещая Пензенский областной краеведческий музей в далеком детстве, я не видел там доспеха японского самурая. Вот не видел и все. Потом, когда там стала работать моя жена, я узнал, что он там есть. И даже краем глаза сумел взглянуть на его кирасу, которая тогда никакого впечатления на меня не произвела. Вот он – гибельный удел невежды! Глаза видят, а мозг не осознает, уши слышат, но… человек не понимает.И впрямь получается так, как недавно написал один из наших авторов, что невозможно соблазнить человека пончиком со сгущенкой, если он никогда не видел ни пончиков, ни сгущенки, и уж тем более не пробовал ни того, ни другого.Но вот прошло время, знаний в этой области у меня прибавилось, и когда наконец-то эти доспехи попали ко мне в руки, то я мог уже оценить их по достоинству и сфотографировать так, как того мне хотелось.А вот каким образом они попали в Пензу, мне выяснить не удалось. Возможно, что еще до революции, когда японцы активно торговали военным прошлым своей родины, меняя на доллары и фунты винтовки Снайдера и револьверы Кольта. В любом случае доспех оказался очень интересным, так что сегодня мы наконец-то рассмотрим настоящий японский доспех в деталях.Краткая характеристика экспоната: японский самурайский доспех типа «тосей гусоку» («новые доспехи»). Не мог быть изготовлен раньше 1556 года. Но вполне мог быть изготовлен до 1868 года.Начнем рассматривать его со шлема.Это судзи-кабуто, причем появиться на этом доспехе он не мог раньше 1556 года, а скорее всего, появился даже и позже, все потому, что в доспехе присутствует кольчуга, а она была заимствована японцами у европейцев и на более ранних образцах доспехов не встречается.Известно, что такие шлемы принадлежали офицерам, простые самураи довольствовались шлемом всего из нескольких деталей, а асигару и вовсе шлемом-шляпой дзингаса. Характерны такие шлемы были для последних лет эпохи Муромати (1336–1573). Но вероятнее всего, он был все-таки сделан позднее, в XVIII–XIX веках и продан в комплекте с другими частями доспеха иностранцам после открытия Японии в 1868 году.Кираса доспеха тосей-гусоку – из склепанных горизонтальных полос (окэгава-до). Поскольку головки заклепок видны – то это какари-до или бё-какари-до. Накладной карман слева характерен для доспехов японских мушкетеров и их командиров ко-гасиру. Два кольца служили для подвешивания боевого веера гумбай-утива, которым командир знаками отдавал приказы.В качестве сасимоно могли использоваться и не только флажки, но и странные символы в виде шаров из шерсти, репы с листьями из папье-маше, черепа, пестика для толчения риса, зонта, веера, набора молитвенных палочек. Любой предмет, окружавший самурая, мог стать его сасимоно. Лишь бы как-то отличаться им от других. К гаттари полагался ещё и пенал для древка в нижней части кирасы. Но на данном доспехе он отсутствует.Рукава японских доспехов, то наручи, всегда были из ткани и надевались по отдельности. Причем сначала у них был лишь один рукав и только потом два, так что это позволяет увереннее их атрибутировать. Важно также иметь в виду, что кольчуга в Японии имела другую форму плетения, причем не одну, отличавшуюся от тех, что применялись в Европе, и к тому же она практически всегда нашивалась на ткань.В любом случае доспехи эти ну очень интересные. И сохранились достаточно хорошо, хотя и, безусловно, нуждаются в реставрации.Вот только кто будет её проводить?Специалистов такого уровня у нас в городе просто нет, да и откуда им взяться. А те, что в Москве, заломят за это немыслимые для бюджета музея деньги.И надо же было такому случиться, чтобы эти доспехи попали ко мне в руки, как раз когда я получил из издательства свою очередную книгу из серии «Больших иллюстрированных атласов» – «Самураи – рыцари страны Восходящего солнца». Книга очень хорошо издана. Нет ни единой страницы, кроме разве что глоссария терминов, а всего их 191, на которой бы не было по 2–3 цветных иллюстрации. Очень качественная бумага и печать.В книге подробнейшим образом и очень наглядно, опять же, в цвете, показаны и доспехи, и оружие самураев, и их жилища, замки, рассказывается история самых знаменитых. В своё время на нашем сайте уже выходил цикл статей о самураях. Но давно. И кое-что из него в эту книгу попало, подавляющее же количество фотографий совершенно оригинальные, то есть ранее у нас не публиковались и получены из самых известных музеев мира.Многие фото сделаны непосредственно в Японии. Для любителей восточной экзотики и в качестве подарка детям это как раз самое то…На очереди продолжение книги «Блестящее Средневековье: рыцари и замки», которое будет посвящено рыцарству XVI–XVII веков, а называться будет так: «Рыцари заката».