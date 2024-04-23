Украинские спецслужбы обвинили действующего министра в махинациях с государственной землёй
Действующий министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский оказался под следствием. Ему уже предъявлено обвинение Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), сообщают украинские источники.
Правоохранители считают, что Сольский создал целую коррупционную схему. В результате действий министра и его сообщников, руководитель аграрного ведомства завладел государственной землей общей площадью 2 493 га. Стоимость земельных участков, присвоенных министром, оценивается в 7,3 млн долларов. Кроме того, выяснилось, что министр пытался завладеть и землями общей стоимостью 4,8 млн долларов.
Преступная группа под руководством Сольского действовала в период с 2017 года. В ее состав входили чиновники Госгеокадастра и контролирующих органов. Интересно, что Сольский был связан с бывшим руководителем офиса президента Украины Андреем Богданом.
Но пока непонятно, есть ли у преследования Сольского политическая подоплека или нет. Все же он является действующим министром в правительстве Дениса Шмыгаля и, соответственно, вряд ли может быть заподозрен в какой-то «оппозиционности» существующему украинскому режиму. Скорее всего, речь идет о внутриэлитных бизнес-разборках из-за контроля за коррупционными потоками и присвоенного государственного имущества.
На Украине – очень высокий уровень коррупции. Эту проблему признают даже власти стран Запада, а для многих западных политиков коррумпированность украинских элит является одним из аргументов против оказания военной и финансовой помощи Киеву. Противники помощи считают, что ее все равно в значительной степени разворуют чиновники – и гражданские, и военные.
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