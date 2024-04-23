Украинские спецслужбы обвинили действующего министра в махинациях с государственной землёй

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Украинские спецслужбы обвинили действующего министра в махинациях с государственной землёй

Действующий министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский оказался под следствием. Ему уже предъявлено обвинение Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), сообщают украинские источники.

Правоохранители считают, что Сольский создал целую коррупционную схему. В результате действий министра и его сообщников, руководитель аграрного ведомства завладел государственной землей общей площадью 2 493 га. Стоимость земельных участков, присвоенных министром, оценивается в 7,3 млн долларов. Кроме того, выяснилось, что министр пытался завладеть и землями общей стоимостью 4,8 млн долларов.

Преступная группа под руководством Сольского действовала в период с 2017 года. В ее состав входили чиновники Госгеокадастра и контролирующих органов. Интересно, что Сольский был связан с бывшим руководителем офиса президента Украины Андреем Богданом.

Но пока непонятно, есть ли у преследования Сольского политическая подоплека или нет. Все же он является действующим министром в правительстве Дениса Шмыгаля и, соответственно, вряд ли может быть заподозрен в какой-то «оппозиционности» существующему украинскому режиму. Скорее всего, речь идет о внутриэлитных бизнес-разборках из-за контроля за коррупционными потоками и присвоенного государственного имущества.

На Украине – очень высокий уровень коррупции. Эту проблему признают даже власти стран Запада, а для многих западных политиков коррумпированность украинских элит является одним из аргументов против оказания военной и финансовой помощи Киеву. Противники помощи считают, что ее все равно в значительной степени разворуют чиновники – и гражданские, и военные.
21 комментарий
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:43
    Украинские спецслужбы обвинили действующего министра в махинациях с государственной землёй
    . Министр капусту рубил... эка невидаль.
    Пришли... с кем то нужным не поделились, только и всего.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:13
      Цитата: rocket757
      Пришли... с кем то нужным не поделились, только и всего.

      Украинская жадность всему венец. "Украл, поделись с товарищем !"
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:16
        Нежелание делится, потеря чувства самосохранения...
        Такое можно найти везде, в разной степени и разной публичной освещённости события!
        МАФИЯ, коррупция, бессмерты, как и многое другое, подобное.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 10:44
    Отбашляет и дело замнут.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:44
    «Но пока непонятно, есть ли у преследования Сольского политическая подоплека или нет» —

    — Если не "русского следа" можно отпускать ...
  4. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 10:45
    Это он просто не в свой огород влез. Почти вся земля продана (а если не продана, то обещана к продаже) западным компаниям.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:56
    Сотка украинской земли 30 $?
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +2
      Сегодня, 11:05
      Vendu en France de la terre agricole 19000 m2 pour 3500€
      ( classée dans la meilleur catégorie mais pas dans une zone chère comme par exemple la Beauce)
      Une petite maison (en périphérie d'une ville Ukrainienne sur le Danube) avec 7000m2 de jardin cela valait 10000€ il y a 4 ans
      Un ancien camp de "scouts" dans le delta du Danube de 40000m2 le propriètaire en demandait 20000$

      Продано во Франции сельскохозяйственных угодий площадью 19000 м2 за 3500 евро
      ( классифицируется как лучшая категория, но не в дорогом районе, как, например, Ла Бос)
      Небольшой дом (на окраине украинского города на Дунае) с садом площадью 7000 м2 4 года назад стоил 10000 евро
      Бывший лагерь "скаутов" в дельте Дуная площадью 40000 м2 владелец требовал за него 20000 долларов
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 11:21
        В Сочи с ценами - дурдом полный .10×10 м ( сотка) 15 000$ если удастся купить ,ты выиграл в лотерею.А так 30 000$ и до бесконечности. У нас в России - куча миллионеров, судя по ценам и покупают ,судя по машинам совсем не миллионеры.Дурдом.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 11:26
          и причем это в горах куда надо еще ехать и ехать, на пластунке уже считается близко и выше 30 за сотку продают
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 11:28
            На земляничной 1 сотка ровная ,3 сотки овраг 100 000 $.
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              +1
              Сегодня, 11:30
              но все равно покупают и строят, там где 5 лет были горы и лес теперь коттеджные дома, и остановки не предвидится
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                0
                Сегодня, 11:32
                Уже и технология постройки домов на склонах отработана - без опорных стен.
                1. Nastia Makarova Звание
                  Nastia Makarova
                  +1
                  Сегодня, 11:35
                  но все равно ползут иногда, меня больше нервирует количество людей и машин, все в пробках
                  1. tralflot1832 Звание
                    tralflot1832
                    0
                    Сегодня, 11:37
                    Вы не обратили внимание ,как много машин 74 регион - Челябинская область?
                    1. Nastia Makarova Звание
                      Nastia Makarova
                      +1
                      Сегодня, 12:13
                      да у нас всех регионов полно, иногда когда в пробке стоишь посмотришь, попадаются вообще редкие регионы, 2-3 года назад очень много народа переезжало из Хабаровска
                      1. tralflot1832 Звание
                        tralflot1832
                        0
                        Сегодня, 12:17
                        Я не выдержал испытания пробками,отказался от машины .Плюс сочинское ГБДД помогло- такой наглости я ни где в России не встречал.
                      2. Nastia Makarova Звание
                        Nastia Makarova
                        0
                        Сегодня, 12:21
                        в с такой протяженностью тяжело без машины
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:15
      Цитата: tralflot1832
      Сотка украинской земли 30 $?

      Три года назад, пульман ихнего чернозема, купил за 300 евро ( но доставка с Ж/Д до дома за мой счет).
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:57
    министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский оказался под следствием
    Некоторые министры иногда забывают, что необходимо делиться, отсюда и неприятности возникают. А у НАБУ нет желания поработать на одну-две ступеньки выше на карьерной лестнице? Много интересного можно накопать.
  7. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 11:45
    Жабогадюкинг в ставке еврейского фюрера.