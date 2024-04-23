Эволюция противотанковой артиллерии РККА
По прошествии почти 80 лет после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне еще остаются люди, которые утверждают, что СССР сильно отставал в плане противотанковой артиллерии. Однако на деле это не так.
Противотанковые средства в РККА активно совершенствовались и эволюционировали в ходе войны. Более того, продолжился данный процесс и после 1945 года.
Начать стоит с того, что до 1942 года основным противотанковым средством Красной армии была противотанковая пушка 53-К образца 1937-го, которая вполне успешно справлялась с броней существовавших на тот момент немецких танков.
Однако с появлением у вермахта «Тигров» в 1942 году перед советскими конструкторами встала задача по внедрению в войска орудия, которое могло бы справляться с броней этого танка.
В ходе испытаний, заключавшихся в обстреле трофейного немецкого танка из имеющегося у РККА вооружения, приемлемый результат показали 85-мм зенитная пушка 52-К, пробившая бронебойным снарядом 100-мм лобовой лист «Тигра» с расстояния в 1 км. Также с задачей справилась корпусная 122-мм А-19.
В свою очередь, советская противотанковая ЗИС-2, а также английские 52-мм пушки пробивали только борта немецкого танка с расстояния в 1 км.
На основании вышеупомянутых испытаний в мае 1943 года было выпущено постановление ГКО о разработке новых танковых орудий для борьбы с «Тигром».
В итоге уже в августе 1943 года в серию пошли САУ СУ-85, а также танк КВ-85, а в октябре и ИС-1, оборудованные 85-мм пушкой с сохранением баллистики зенитного орудия.
Позднее, в пехоту с середины 1944 года пошла 100-миллиметровая полевая пушка БС-3, а с сентября 1944 года – СУ-100. Обе пушки успешно использовались в армии, хотя и не в больших количествах.
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