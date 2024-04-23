Эволюция противотанковой артиллерии РККА

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Эволюция противотанковой артиллерии РККА

По прошествии почти 80 лет после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне еще остаются люди, которые утверждают, что СССР сильно отставал в плане противотанковой артиллерии. Однако на деле это не так.

Противотанковые средства в РККА активно совершенствовались и эволюционировали в ходе войны. Более того, продолжился данный процесс и после 1945 года.



Начать стоит с того, что до 1942 года основным противотанковым средством Красной армии была противотанковая пушка 53-К образца 1937-го, которая вполне успешно справлялась с броней существовавших на тот момент немецких танков.

Однако с появлением у вермахта «Тигров» в 1942 году перед советскими конструкторами встала задача по внедрению в войска орудия, которое могло бы справляться с броней этого танка.

В ходе испытаний, заключавшихся в обстреле трофейного немецкого танка из имеющегося у РККА вооружения, приемлемый результат показали 85-мм зенитная пушка 52-К, пробившая бронебойным снарядом 100-мм лобовой лист «Тигра» с расстояния в 1 км. Также с задачей справилась корпусная 122-мм А-19.

В свою очередь, советская противотанковая ЗИС-2, а также английские 52-мм пушки пробивали только борта немецкого танка с расстояния в 1 км.

На основании вышеупомянутых испытаний в мае 1943 года было выпущено постановление ГКО о разработке новых танковых орудий для борьбы с «Тигром».

В итоге уже в августе 1943 года в серию пошли САУ СУ-85, а также танк КВ-85, а в октябре и ИС-1, оборудованные 85-мм пушкой с сохранением баллистики зенитного орудия.

Позднее, в пехоту с середины 1944 года пошла 100-миллиметровая полевая пушка БС-3, а с сентября 1944 года – СУ-100. Обе пушки успешно использовались в армии, хотя и не в больших количествах.

9 комментариев
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  1. Виталий Койсин Звание
    Виталий Койсин
    +1
    Сегодня, 21:28
    "До 1942 года основным противотанковым средством Красной армии была противотанковая пушка 53-К образца 1937-го, которая вполне успешно справлялась с броней существовавших на тот момент немецких танков" -- а зачем тогда её заменили на М-42? И следующий шаг был от именно от М-42, а не от 53-К.
  2. Архитектор Звание
    Архитектор
    +1
    Сегодня, 21:49
    Какой то набор предложений.
    Тема не раскрыта.
    1. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      0
      Сегодня, 22:23
      Графомания, причем без подписи. Такую серьезнейшую тему изложить в 9-ти абзацах и 15-ти минутном ролике? Да уж...
  3. Комментарий был удален.
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    -1
    Сегодня, 22:25
    остаются люди, которые утверждают, что СССР сильно отставал в плане противотанковой артиллерии.

    И я даже знаю, кто они! Это люди знающие предмет, ну, или, хотя бы интересующиеся предметом.
    45 мм пушки даже кондиционные снарядом пробивали 50 мм лобовую броню немецких и чешских танков с большим напрягом дай Бог на дистанции 500 м. 76 мм дивизионки выглядели в этом вопросе много лучше, но, во первых они были только в дивизионном звене, во вторых опять же снаряды с качеством которых было здорово не очень.
    Поминание в качестве противотанковых, 52К и А-19 наверное следует расценивать как неуместную шутку, странно, что автор забыл про МЛ-20. А что 7 тонная громадина на тракторной тяге, самое то, что нужно для ПТО.
    М-42, к сожалению опоздала примерно на полтора года, да и в производстве она, так же как великолепная ЗиС-2 была очень сложна из-за длинного ствола.
    Фактически, из специализированных ПТ орудий на уровне требований (скорее даже выше требований времени) были лишь уже упомянутая ЗиС-2 и, разумеется, появившаяся в самом конце войны БС-3.
    Зачем автору понадобилось принижать мужество и мастерство наших противотанкистов, умудряющихся на неподходящих пушках успешно бороться с очень сильной техникой III Рейха, я, честно говоря, не понимаю.
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      0
      Сегодня, 22:38
      «Мнение, что ЗИС-3 является лучшим 76-милиметровым орудием Второй мировой, абсолютно оправдано. Можно без всякого преувеличения утверждать, что это одна из самых гениальных конструкций в истории ствольной артиллерии», — был вынужден резюмировать бывший консультант Гитлера по артиллерии профессор Вольф.

      https://www.5-tv.ru/tabloid/126576/pat-resenij-sovetskih-konstruktorov-kotorye-pomogli-pobedit-vvov/
  5. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    0
    Сегодня, 22:27
    https://topwar.ru/75430-orudiya-pobedy.html
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 22:36
    Позднее, в пехоту с середины 1944 года пошла 100-миллиметровая полевая пушка БС-3, а с сентября 1944 года – СУ-100. Обе пушки успешно использовались в армии, хотя и не в больших количествах.

    Хм! Надо почитать, вроде как сначала появилась Д-10С, поскольку это было наложение нового ствола на люльку Д-5. БС-3 же была совершенно новой конструкцией.
    Кроме того, в бой они пошли только в самом конце 44-го года. БрБ снарядов такого калибра просто не было. Вообще, совсем. Пока разработали, пока запустили производство...
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 22:37
    Цитата: Николай Иванов_5
    https://topwar.ru/75430-orudiya-pobedy.html

    Ссыль не открывается, к сожалению. Но вообще то есть масса литературы на эту тему.
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 22:38
    В очередной раз.
    Сначала читать, много, только потом писать.