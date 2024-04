Цены на цветные металлы бьют многомесячные рекорды: стоимость меди приближается к 10 тыс. долларов за тонну

больше времени, чем ожидалось, чтобы убедиться, что инфляция находится под контролем.

В связи с продолжающимися проблемами с мировыми поставками меди, цена на этот металл последовательно растёт. На данный момент на торгах её стоимость доходит почти до 10 тысяч долларов за тонну. Такая цена является для этого металла рекордно высокой за последние 24 месяца.В последние недели цены на цветные металлы продемонстрировали значительный рост, а торги на медь открылись в первый день этой недели с новым увеличением - почти 10-процентной прибавкой.Первоначально активное движение цены меди вверх было вызвано множеством сбоев на крупных рудниках, из-за которых металлургические заводы бросились искать альтернативные источники поставок.Конго является третьим по величине производителем меди в мире и ведущим производителем кобальта, ключевого компонента аккумуляторов для электромобилей и мобильных телефонов. И этот гигант производства добычи меди внёс существенную «долю стараний» в достижение медью ценового рекорда.Минеральное сырьё с конголезского предприятия по добыче меди и кобальта, контрольный пакет которого принадлежит китайской Zijin Mining Group Co. Ltd, было возвращено из-за слишком высокого уровня радиации.Признаки улучшения производственной активности от США до Китая тоже поддержали металлы в увеличении цены.Не смогли сдержать стремительное подорожание меди и старания инвесторов, которые борются с очевидным изменением курса Федеральной резервной системы в сторону снижения процентных ставок. При этом, председатель Джером Пауэлл на прошлой неделе дал понять, что банку потребуется:По прогнозам аналитиков из Citigroup Inc, перспективы меди на ближайшие три месяца выглядят оптимистичными в связи с перспективой более жесткого рынка и закрытия коротких позиций, в то время как другие металлы имеют более слабые показатели.Что касается алюминия, заказы на вывод металла со складов в Азии растут пятый день, в результате чего объем запасов, доступных другим покупателям, приближается к рекордно низкому уровню. Glencore и Trafigura на прошлой неделе выполнили крупные заказы на вывод металла с биржи, что подстегнуло рост более чем на 10 процентов.