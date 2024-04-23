Цены на цветные металлы бьют многомесячные рекорды: стоимость меди приближается к 10 тыс. долларов за тонну

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Цены на цветные металлы бьют многомесячные рекорды: стоимость меди приближается к 10 тыс. долларов за тонну

В связи с продолжающимися проблемами с мировыми поставками меди, цена на этот металл последовательно растёт. На данный момент на торгах её стоимость доходит почти до 10 тысяч долларов за тонну. Такая цена является для этого металла рекордно высокой за последние 24 месяца.

В последние недели цены на цветные металлы продемонстрировали значительный рост, а торги на медь открылись в первый день этой недели с новым увеличением - почти 10-процентной прибавкой.



Первоначально активное движение цены меди вверх было вызвано множеством сбоев на крупных рудниках, из-за которых металлургические заводы бросились искать альтернативные источники поставок.

Конго является третьим по величине производителем меди в мире и ведущим производителем кобальта, ключевого компонента аккумуляторов для электромобилей и мобильных телефонов. И этот гигант производства добычи меди внёс существенную «долю стараний» в достижение медью ценового рекорда.

Минеральное сырьё с конголезского предприятия по добыче меди и кобальта, контрольный пакет которого принадлежит китайской Zijin Mining Group Co. Ltd, было возвращено из-за слишком высокого уровня радиации.

Признаки улучшения производственной активности от США до Китая тоже поддержали металлы в увеличении цены.

Не смогли сдержать стремительное подорожание меди и старания инвесторов, которые борются с очевидным изменением курса Федеральной резервной системы в сторону снижения процентных ставок. При этом, председатель Джером Пауэлл на прошлой неделе дал понять, что банку потребуется:

больше времени, чем ожидалось, чтобы убедиться, что инфляция находится под контролем.


По прогнозам аналитиков из Citigroup Inc, перспективы меди на ближайшие три месяца выглядят оптимистичными в связи с перспективой более жесткого рынка и закрытия коротких позиций, в то время как другие металлы имеют более слабые показатели.

Что касается алюминия, заказы на вывод металла со складов в Азии растут пятый день, в результате чего объем запасов, доступных другим покупателям, приближается к рекордно низкому уровню. Glencore и Trafigura на прошлой неделе выполнили крупные заказы на вывод металла с биржи, что подстегнуло рост более чем на 10 процентов.
18 комментариев
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  1. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +1
    Сегодня, 21:13
    а у нас во дворе...
    laughing

    семьсот рублей килограмм laughing
    1. rgd20 Звание
      rgd20
      0
      Сегодня, 22:03
      А за тонну - 700 000. Сильно дешевле, чем 940 000 на мировых рынках ?
      1. rgd20 Звание
        rgd20
        0
        Сегодня, 22:07
        Посмотрел сейчас - 9 602,05 или 895 792,5 руб
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 21:13
    Интересно сколько в Леопардах и Абрамсах меди...??? Укры, это вам вопрос для размышления... А что делать вы и без меня знаете... Тридцать лет после распада Союза только этим и занимались... laughing
  3. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 21:17
    стоимость меди приближается к 10 тыс. долларов за тонну
    ФРС США нужно сделать на банкнотах надпись- "Имеет медное обеспечение"!
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 21:23
      ФРС США нужно сделать на банкнотах надпись- "Имеет медное обеспечение"!

      Вообще то первые по добыче и производству меди - Чили, США лишь пятые, Россия - шестая.
      1. АА17 Звание
        АА17
        -2
        Сегодня, 22:00
        Вообще то первые по добыче и производству меди - Чили, США лишь пятые, Россия - шестая.


        Это пока шестая.
        Предполагаю, что скоро всё изменится в худшую сторону, если Потанин воплотит свой "нестандартный ход" в реальность.

        Владимир Потанин: только нестандартный ход поможет решить наши проблемы.

        ...И одним из таких нестандартных решений является перенесение части производства на рынки непосредственного потребления.
        Так родилась идея создания плавильных мощностей по медному концентрату в Китае. Это позволит нам приблизить товар к месту потребления, и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский. ...
        https://aftershock.news/?q=node/1370579
        1. DenVB Звание
          DenVB
          0
          Сегодня, 22:13
          Цитата: АА17
          Предполагаю, что скоро всё изменится в худшую сторону, если Потанин воплотит свой "нестандартный ход" в реальность.

          Воплотит, кто же ему помешает.
        2. topol717 Звание
          topol717
          +2
          Сегодня, 22:14
          Цитата: АА17
          Предполагаю, что скоро всё изменится в худшую сторону, если Потанин воплотит свой "нестандартный ход" в реальность.
          Там речь не про добычу, а про переплавку. через Сев.МорПуть хоть в Китай руду возить. Конечно потом могут и передумать и возить уже с Юж.Америки. Но мне кажется это больше политическое заявление, никто этого ему не разрешит. С другой стороны еще 5 лет назад НорНик. открывал заводы в Австралии.
  4. sdivt Звание
    sdivt
    -5
    Сегодня, 21:26
    Что касается алюминия, заказы на вывод металла со складов в Азии растут пятый день, в результате чего объем запасов, доступных другим покупателям, приближается к рекордно низкому уровню

    Ничего, Россия всем поможет!
    Для отечественного бизнеса - деньги не пахнут
    Вы только попросите - мы всё продадим
    1. rgd20 Звание
      rgd20
      +1
      Сегодня, 21:57
      Минусующим вас правда глаза колет.

      В 21 году заготовители леса говорили на полном серьезе, почему лес в 6-8 тыс за куб скакнул за 23-30 тыс. "В США лес подорожал, а мы не можем продавать дешевле рынка", Это все на ЮТ можно найти. И ничего им за это не было.

      1. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 22:39
        Минусующим вас правда глаза колет

        Да ничего никому не колет)
        Логика проста: мне не нравится твоё сообщение, лови мой праведный и беспощадный минус!
        А уж правда ли это, или я сам придумал, и картину нарисовал - им всё равно
        Более чем уверен, никто из минусаторов даже не стал ничего искать по теме...
        1. rgd20 Звание
          rgd20
          0
          Сегодня, 22:44
          Система минусов - это вообще бред полный. Аналог цензуры. Только не в том отношении, чтобы никто матом не ругался, а по принципу "псих больница в руках у пациентов". Любой малообразованный малолетний шкет приклоа ради может карму попортить кому захочет.
          Думаю, кто-то так самоутверждается не хило.
    2. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 22:34
      Une question , en Russie quel est le prix du kilo d'aluminium par exemple le : 5086H111 ?
      Merci
      1. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 22:42
        Для розничных покупателей - ссылка
        Оптовые цены, скорее всего, ниже
        https://www.sv-metal.ru/catalog/alluminiy/alyuminievyy-list/5086a-n111-2-0h1500h6000/
  5. Imperor_Alive Звание
    Imperor_Alive
    0
    Сегодня, 21:54
    Как-то в последнее время стало больше хороших новостей.
  6. Фаталист Звание
    Фаталист
    -2
    Сегодня, 21:59
    Патроны у янки подорожает. У них же гильзы латуновые.))
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 22:01
    Вот не пойму американцев - на днях ,с англичанами они ввели санкции против Норникеля ! Они ожидали что цены на медь упадут?Ага упали,сразу на 12,5 выросли .Будут нашу медь покупать с китайской наценкой.Потанин уже ответ нашёл.Да и такой чудной руды как у Норникеля в мире ещё надо поискать,чего там только не присутствует.Идиоты.