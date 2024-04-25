Как подготовиться к хорошему средневековому застолью
Якопо Тинторетто «Свадьба в Кане», 1561 год
Мне всегда нравились старинные истории, в которых можно увидеть, что ели простые или состоятельные люди во времена Средневековья. Изображения изысканных, пикантных паштетов выглядят столь же аппетитно, сколь и красиво. А запечённые целиком поросята с зажатым в зубах яблоком, тарелки с пирожными, сложенными высокими стопками, и, конечно же, кубки, до краёв наполненные вином, вызывают бурный аппетит. Думаю, все мы любим сытно поесть. Хотя это довольно вредно.
Представим, что вы устраиваете тематическую вечеринку и хотите произвести впечатление на своих гостей способностью воссоздать средневековое застолье. Если вы действительно пытаетесь сделать всё правильно, помните, что Средневековье было до того, как европейцы открыли Америку и начали колонизировать её. Это означает, что такие продукты, как помидоры, кукуруза и даже индейка, ещё не попали на европейские столы.
Статью посвятим более традиционному английскому застолью, где было обычно три основных блюда, как я узнал из источников. Чаще всего сладкие и солёные кушанья подавались вместе, что довольно непривычно нам сейчас.
Первые блюда и закуски
Пора планировать первые блюда вечера – закуски и супы.
Если вы хотите, чтобы все было особенно аутентично, вам следует стараться подавать блюда в мисках из хлеба и использовать деревянные ложки. Про вилки можно забыть – они были большой роскошью в те времена.
Сначала можно подать суп. Например, что-нибудь вроде капустной похлёбки, где, кроме капусты, используется лук-порей. Также тогда любили есть суп-рагу из лука, свёклы, моркови, солёного бекона.
Обязательно к первому блюду подавалась тарелка с маринованными овощами. В те времена это было что-то сродни нашим консервированным грибочкам, огурцам и помидорам. Обычно подавали ту же самую свёклу, морковь, репу – разнообразие небольшое. Салаты делали тоже из них, иногда добавляя сыр или мясо.
Кстати, про сырные и мясные тарелки.
Баранину готовили из овец возрастом около трёх лет, она была очень популярна в то время. Олениной наслаждались аристократы. Это мясо обычно подавалось вяленым – салями, прошутто или скерпикьетт (разновидность скандинавской баранины, вяленой на ветру). В Западной Европе производили тысячи сортов сыра, поэтому вам бы было из чего выбирать. Самые первые средневековые сыры – горгонзола, чеддер, бри и пармезан.
Ну и куда без хлеба?
Я уже говорил о хлебных тарелках, из которых можно было есть супы. В то время предпочтение отдавалось белому хлебу из пшеницы, хотя более бедные люди питались чёрным хлебом из овсянки и ржи. Можно было нарезать батон толстыми ломтиками и подавать его вместе с мясом и сыром, сделав бутерброды. Или просто положить булку на стол, и гости сами бы ее ломали.
Основные блюда
Пожалуй, самым популярным мясом в то время была свинина. Содержать поросят было дешевле, чем корову. Да и из-за всеядности легче было найти им еду. Ничего не поменялось с тех пор.
Баранина была очень популярна, но порой она на рынке была самым дорогим мясом. Употребляли в пищу как кроликов, так и зайцев. Также охотились на кабанов и, если повезёт, то мясо кабанчика было на пиру. Лебеди всегда считались роскошным блюдом, и сразу после Средневековья охота на них в Англии стала под запретом. Иногда также подавали павлинов, часто с нетронутыми перьями, выставленными на всеобщее обозрение. Их готовили не столько ради вкуса, сколько для демонстрации красоты. Но они почти исчезли с европейских столов после открытия Америки. Европейский люд переключился на индеек.
Люди того времени готовили пироги со свининой, олениной и птицей. Их тоже подавали как основное блюдо.
Рыбу ели и в Средние века, хотя и гораздо реже, чем сегодня. Наиболее распространёнными видами были лосось, осётр и щука. В XII веке морская рыба стала более популярной, и её часто закрывали, засаливая или маринуя в рассоле. Более состоятельные слои населения, как правило, предпочитали свежую рыбу.
Напитки и десерты
Теперь перейдём к напиткам.
Во Франции и других регионах Средиземноморья, где выращивали виноград, вино было и остаётся чрезвычайно популярным. Англия, которая потребляла больше пива, импортировала вина из этих регионов лишь для состоятельных семей.
Пиво было, пожалуй, самым популярным во всей Европе, поскольку его можно было варить в любой стране. В Средние века его потребление на душу населения составляло около 300 литров в год! Пиво пили с каждым приёмом пищи – на завтрак было меньше алкоголя, а на ужин больше. Пиво было альтернативой воде, которая не отличалась чистотой.
Медовуха, приготовленная из дистиллированного мёда, вина, дрожжей и специй, также была в те времена. А вот крепкие напитки были не так популярны. Считается, что первая водка была произведена примерно в 1430 году – ближе к концу Средневековья.
Допустим, вы подали своим гостям салаты, супы, мясо, пироги. Они насытились, напились. Теперь, конечно же, пришло время десерта. Чтобы упростить задачу, вы могли бы приготовить пудинги, пироги, вафли, пирожные, печенье. Либо подать что-то более изысканное, например, сухофрукты, если у вас были деньги.
Сервировка
Иногда слуги раскладывали еду по тарелкам для гостей, в других случаях гости сами решали, что им накладывать. На столах должно было быть много напитков в кувшинах. Чаши и кубки часто делали из дерева, рога, кожи, металла или даже стекла (если хозяева могли себе это позволить). Гости, как правило, приносили свои ножи.
Хотя салфетки использовались во времена Древнего Рима и Греции, в Средние века они были редкостью. Гости часто вытирали руки и лица рукавами. Салфетки снова стали популярны в Европе только в эпоху Возрождения.
В качестве подносов использовали большие куски чёрствого хлеба. На них можно было хранить еду, а когда трапеза подходила к концу, хлеб впитывал достаточно соуса или жира, чтобы его можно было съесть. Если его не употребляли гости на банкете, то он раздавался в качестве милостыни бедным.
Самые высокопоставленные гости вечера располагались за столом, расположенным перпендикулярно остальным присутствующим. Этот стол стоял выше. Самые главные гости вечера, скажем, лорд и леди или жених и невеста, сидели в центре стола, а те, кто сидел рядом с ними, располагались в порядке важности. Гостям за высоким столом чаще предлагали стулья, в отличие от всех остальных, сидящих на скамейках.
Существует мнение, что в этот период истории трапезы отличались перепалками, драками и прочей ерундой. Но это не так. От гостей ожидали цивилизованности и следования приличным манерам того времени.
Часто за пределами зала стояла чаша с водой, где гости могли помыть руки перед едой и после нее. Воду, вероятно, предварительно кипятили и часто для запаха приправляли различными фруктами или цветочными лепестками. Самые высокопоставленные участники ужина получали свои собственные миски, чтобы там отдельно ото всех мыть руки.
Во время трапезы или после неё гостей развлекали шуты, танцоры, акробаты, жонглёры и музыканты. Участники банкета могли сыграть в шахматы, шашки или шаффлборд, от которого, например, был без ума Генрих VII. После игр гости могли ещё пропустить по бокалу алкоголя, угоститься десертом, а потом уже отправляться по комнатам или домам.
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