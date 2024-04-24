«Аль-Джазира»: Пока ЦАХАЛ готовится войти в Рафах, несколько тысяч боевиков продолжают действовать на севере Газы

Израильские силы стоят у самого южного города сектора Газа Рафаха и, очевидно, готовятся к проведению военной операции в нем, что несколько было отложено из-за иранского удара по Израилю.Однако, как сообщает катарский телеканал «Аль-Джазира», хотя силы ЦАХАЛ и стоят на юге сектора, но немало палестинских боевиков продолжает действовать против них и на севере Газы, где уже основательно прошлась израильская военная машина.При этом телеканал ссылается на израильские и американские источники. Ранее в Минобороны Израиля признавали, что тысячи палестинских боевиков продолжают действовать на севере Газы, напоминает «Аль-Джазира». А базирующиеся в США аналитические центры the Institute for the Study of War (ISW) и Critical Threats Project (CTP) отмечают, что их оценка продолжающегося присутствия боевиков в Бейт-Хануне (город на севере Газы) согласуется с израильской цифрой в несколько тысяч боевиков. При этом отмечается, что речь идет не только о боевиках ХАМАС, но и других палестинских группировок, которые также действуют против Израиля.Война в Газе идет седьмой месяц, и многие израильтяне уже сами не верят в победу над ХАМАС. Жертвами этой кровавой военной операции Израиля в Газе стали уже около 34 200 палестинцев и еще более 77 000 получили ранения.

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