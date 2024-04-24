«Аль-Джазира»: Пока ЦАХАЛ готовится войти в Рафах, несколько тысяч боевиков продолжают действовать на севере Газы

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«Аль-Джазира»: Пока ЦАХАЛ готовится войти в Рафах, несколько тысяч боевиков продолжают действовать на севере Газы

Израильские силы стоят у самого южного города сектора Газа Рафаха и, очевидно, готовятся к проведению военной операции в нем, что несколько было отложено из-за иранского удара по Израилю.

Однако, как сообщает катарский телеканал «Аль-Джазира», хотя силы ЦАХАЛ и стоят на юге сектора, но немало палестинских боевиков продолжает действовать против них и на севере Газы, где уже основательно прошлась израильская военная машина.



При этом телеканал ссылается на израильские и американские источники. Ранее в Минобороны Израиля признавали, что тысячи палестинских боевиков продолжают действовать на севере Газы, напоминает «Аль-Джазира». А базирующиеся в США аналитические центры the Institute for the Study of War (ISW) и Critical Threats Project (CTP) отмечают, что их оценка продолжающегося присутствия боевиков в Бейт-Хануне (город на севере Газы) согласуется с израильской цифрой в несколько тысяч боевиков. При этом отмечается, что речь идет не только о боевиках ХАМАС, но и других палестинских группировок, которые также действуют против Израиля.

Война в Газе идет седьмой месяц, и многие израильтяне уже сами не верят в победу над ХАМАС. Жертвами этой кровавой военной операции Израиля в Газе стали уже около 34 200 палестинцев и еще более 77 000 получили ранения.
4 комментария
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  1. кредо Звание
    кредо
    -1
    Сегодня, 12:41
    Судя по всему янки сами и контролирует весь ход событий в секторе Газа, подкидывая дровишек и арабам и евреям. yes
  2. антивирус Звание
    антивирус
    -2
    Сегодня, 12:50
    Носороги топчут дурро.
    Инновации в бпла способстауют победе победителей над зарвавшимися террористами.
    Кто террористов остановит? Кто террористы?
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:51
    в Минобороны Израиля признавали, что тысячи палестинских боевиков продолжают действовать на севере Газы
    При том, что ЦАХАЛ уже седьмой месяц пытается что-то сделать. Пока удачно получается равнять кварталы с землей и уничтожать мирное население.
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 14:29
    Ещё немного и фронт покатится вспять - к Иерусалиму и далее до Эйлата, где и сброят арабы евреев в море!